Календарь/результатыТаблица
По датамПо турам
19 июля, пятницаСчётТур
00:00Динамо — Факел–:–1
00:00Ахмат — Краснодар–:–1
00:00Химки — Динамо Мх–:–1
00:00Крылья Советов — Зенит–:–1
00:00Ростов — ЦСКА–:–1
00:00Локомотив — Акрон–:–1
00:00Пари НН — Рубин–:–126 июля, пятницаСчётТур
00:00Факел — Акрон–:–2
00:00Оренбург — Ахмат–:–2
00:00Краснодар — Динамо Мх–:–2
00:00Химки — Спартак–:–2
00:00Динамо — Локомотив–:–2
00:00Рубин — Зенит–:–2
00:00Пари НН — ЦСКА–:–2
00:00Крылья Советов — Ростов–:–202 августа, пятницаСчётТур
00:00Факел — Краснодар–:–3
00:00Рубин — Химки–:–3
00:00Динамо Мх — Пари НН–:–3
00:00Спартак — Крылья Советов–:–3
00:00Акрон — Динамо–:–3
00:00Ахмат — Локомотив–:–3
00:00ЦСКА — Оренбург–:–3
00:00Зенит — Ростов–:–309 августа, пятницаСчётТур
00:00Краснодар — ЦСКА–:–4
00:00Ростов — Рубин–:–4
00:00Крылья Советов — Факел–:–4
00:00Локомотив — Динамо Мх–:–4
00:00Пари НН — Химки–:–4
00:00Оренбург — Акрон–:–4
00:00Спартак — Ахмат–:–4
00:00Зенит — Динамо–:–416 августа, пятницаСчётТур
00:00Химки — Зенит–:–5
00:00Динамо Мх — Ахмат–:–5
00:00Краснодар — Пари НН–:–5
00:00Факел — Спартак–:–5
00:00ЦСКА — Локомотив–:–5
00:00Акрон — Рубин–:–5
00:00Ростов — Оренбург–:–5
00:00Динамо — Крылья Советов–:–523 августа, пятницаСчётТур
00:00Факел — Оренбург–:–6
00:00Зенит — Спартак–:–6
00:00Локомотив — Ростов–:–6
00:00Ахмат — Химки–:–6
00:00Крылья Советов — Пари НН–:–6
00:00Рубин — Динамо Мх–:–6
00:00ЦСКА — Акрон–:–6
00:00Динамо — Краснодар–:–630 августа, пятницаСчётТур
00:00Оренбург — Динамо–:–7
00:00Локомотив — Краснодар–:–7
00:00Пари НН — Зенит–:–7
00:00Ахмат — Акрон–:–7
00:00Крылья Советов — Динамо Мх–:–7
00:00Ростов — Факел–:–7
00:00Химки — ЦСКА–:–7
00:00Спартак — Рубин–:–713 сентября, пятницаСчётТур
00:00ЦСКА — Зенит–:–8
00:00Оренбург — Локомотив–:–8
00:00Рубин — Крылья Советов–:–8
00:00Факел — Пари НН–:–8
00:00Динамо — Ахмат–:–8
00:00Акрон — Химки–:–8
00:00Динамо Мх — Спартак–:–8
00:00Краснодар — Ростов–:–820 сентября, пятницаСчётТур
00:00Пари НН — Локомотив–:–9
00:00Химки — Оренбург–:–9
00:00Рубин — ЦСКА–:–9
00:00Спартак — Динамо–:–9
00:00Ростов — Динамо Мх–:–9
00:00Акрон — Краснодар–:–9
00:00Зенит — Факел–:–9
00:00Ахмат — Крылья Советов–:–927 сентября, пятницаСчётТур
00:00ЦСКА — Ахмат–:–10
00:00Динамо Мх — Динамо–:–10
00:00Локомотив — Спартак–:–10
00:00Крылья Советов — Химки–:–10
00:00Факел — Рубин–:–10
00:00Оренбург — Пари НН–:–10
00:00Ростов — Акрон–:–10
00:00Краснодар — Зенит–:–1004 октября, пятницаСчётТур
00:00Рубин — Ахмат–:–11
00:00Локомотив — Крылья Советов–:–11
00:00Факел — Динамо Мх–:–11
00:00Акрон — Пари НН–:–11
00:00Динамо — ЦСКА–:–11
00:00Краснодар — Химки–:–11
00:00Зенит — Оренбург–:–11
00:00Спартак — Ростов–:–1118 октября, пятницаСчётТур
00:00Акрон — Зенит–:–12
00:00Спартак — Краснодар–:–12
00:00Рубин — Динамо–:–12
00:00Ахмат — Факел–:–12
00:00Динамо Мх — ЦСКА–:–12
00:00Пари НН — Ростов–:–12
00:00Оренбург — Крылья Советов–:–12
00:00Химки — Локомотив–:–1225 октября, пятницаСчётТур
00:00Зенит — Локомотив–:–13
00:00Пари НН — Спартак–:–13
00:00Крылья Советов — Краснодар–:–13
00:00Ростов — Ахмат–:–13
00:00Динамо Мх — Акрон–:–13
00:00Оренбург — Рубин–:–13
00:00Химки — Динамо–:–13
00:00ЦСКА — Факел–:–1301 ноября, пятницаСчётТур
00:00Ахмат — Пари НН–:–14
00:00Факел — Химки–:–14
00:00Зенит — Динамо Мх–:–14
00:00Акрон — Крылья Советов–:–14
00:00Краснодар — Оренбург–:–14
00:00Локомотив — Рубин–:–14
00:00Динамо — Ростов–:–14
00:00ЦСКА — Спартак–:–1408 ноября, пятницаСчётТур
00:00Динамо Мх — Оренбург–:–15
00:00Крылья Советов — ЦСКА–:–15
00:00Локомотив — Факел–:–15
00:00Рубин — Краснодар–:–15
00:00Ахмат — Зенит–:–15
00:00Динамо — Пари НН–:–15
00:00Спартак — Акрон–:–15
00:00Ростов — Химки–:–1522 ноября, пятницаСчётТур
00:00Факел — Динамо–:–16
00:00Оренбург — Зенит–:–16
00:00Крылья Советов — Ахмат–:–16
00:00ЦСКА — Ростов–:–16
00:00Спартак — Локомотив–:–16
00:00Химки — Краснодар–:–16
00:00Пари НН — Динамо Мх–:–16
00:00Рубин — Акрон–:–1629 ноября, пятницаСчётТур
00:00Локомотив — Химки–:–17
00:00Краснодар — Спартак–:–17
00:00Динамо Мх — Факел–:–17
00:00Ахмат — Динамо–:–17
00:00Зенит — Крылья Советов–:–17
00:00Ростов — Пари НН–:–17
00:00Акрон — Оренбург–:–17
00:00ЦСКА — Рубин–:–1706 декабря, пятницаСчётТур
00:00Ахмат — Оренбург–:–18
00:00Зенит — Акрон–:–18
00:00Динамо — Химки–:–18
00:00Спартак — Пари НН–:–18
00:00Факел — ЦСКА–:–18
00:00Краснодар — Локомотив–:–18
00:00Динамо Мх — Рубин–:–18
00:00Ростов — Крылья Советов–:–1828 февраля, пятницаСчётТур
00:00Зенит — ЦСКА–:–19
00:00Ахмат — Рубин–:–19
00:00Краснодар — Крылья Советов–:–19
00:00Ростов — Динамо–:–19
00:00Пари НН — Акрон–:–19
00:00Химки — Факел–:–19
00:00Динамо Мх — Локомотив–:–19
00:00Спартак — Оренбург–:–1907 марта, пятницаСчётТур
00:00Динамо — Динамо Мх–:–20
00:00ЦСКА — Химки–:–20
00:00Локомотив — Ахмат–:–20
00:00Оренбург — Ростов–:–20
00:00Рубин — Спартак–:–20
00:00Факел — Зенит–:–20
00:00Крылья Советов — Акрон–:–20
00:00Пари НН — Краснодар–:–2014 марта, пятницаСчётТур
00:00Локомотив — Динамо–:–21
00:00Акрон — ЦСКА–:–21
00:00Рубин — Пари НН–:–21
00:00Динамо Мх — Крылья Советов–:–21
00:00Спартак — Зенит–:–21
00:00Ростов — Краснодар–:–21
00:00Химки — Ахмат–:–21
00:00Оренбург — Факел–:–2128 марта, пятницаСчётТур
00:00Химки — Пари НН–:–22
00:00Акрон — Ростов–:–22
00:00ЦСКА — Динамо Мх–:–22
00:00Краснодар — Факел–:–22
00:00Ахмат — Спартак–:–22
00:00Зенит — Рубин–:–22
00:00Крылья Советов — Локомотив–:–22
00:00Динамо — Оренбург–:–2204 апреля, пятницаСчётТур
00:00Пари НН — Оренбург–:–23
00:00Динамо Мх — Химки–:–23
00:00Локомотив — Зенит–:–23
00:00ЦСКА — Динамо–:–23
00:00Краснодар — Акрон–:–23
00:00Крылья Советов — Рубин–:–23
00:00Факел — Ахмат–:–23
00:00Ростов — Спартак–:–2311 апреля, пятницаСчётТур
00:00Ахмат — Ростов–:–24
00:00Оренбург — ЦСКА–:–24
00:00Зенит — Краснодар–:–24
00:00Акрон — Факел–:–24
00:00Пари НН — Динамо–:–24
00:00Спартак — Динамо Мх–:–24
00:00Химки — Крылья Советов–:–24
00:00Рубин — Локомотив–:–2418 апреля, пятницаСчётТур
00:00Зенит — Химки–:–25
00:00Локомотив — Пари НН–:–25
00:00Акрон — Спартак–:–25
00:00ЦСКА — Крылья Советов–:–25
00:00Оренбург — Динамо Мх–:–25
00:00Факел — Ростов–:–25
00:00Динамо — Рубин–:–25
00:00Краснодар — Ахмат–:–2525 апреля, пятницаСчётТур
00:00Спартак — ЦСКА–:–26
00:00Рубин — Факел–:–26
00:00Динамо Мх — Краснодар–:–26
00:00Ростов — Локомотив–:–26
00:00Крылья Советов — Оренбург–:–26
00:00Динамо — Зенит–:–26
00:00Пари НН — Ахмат–:–26
00:00Химки — Акрон–:–2602 мая, пятницаСчётТур
00:00Локомотив — Оренбург–:–27
00:00Крылья Советов — Динамо–:–27
00:00Зенит — Пари НН–:–27
00:00Химки — Ростов–:–27
00:00Краснодар — Рубин–:–27
00:00Ахмат — ЦСКА–:–27
00:00Спартак — Факел–:–27
00:00Акрон — Динамо Мх–:–2709 мая, пятницаСчётТур
00:00Акрон — Ахмат–:–28
00:00Динамо Мх — Зенит–:–28
00:00Пари НН — Крылья Советов–:–28
00:00Динамо — Спартак–:–28
00:00ЦСКА — Краснодар–:–28
00:00Факел — Локомотив–:–28
00:00Рубин — Ростов–:–28
00:00Оренбург — Химки–:–2816 мая, пятницаСчётТур
00:00Пари НН — Факел–:–29
00:00Оренбург — Краснодар–:–29
00:00Крылья Советов — Спартак–:–29
00:00Ростов — Зенит–:–29
00:00Ахмат — Динамо Мх–:–29
00:00Динамо — Акрон–:–29
00:00Химки — Рубин–:–29
00:00Локомотив — ЦСКА–:–2924 мая, субботаСчётТур
00:00Зенит — Ахмат–:–30
00:00Акрон — Локомотив–:–30
00:00Спартак — Химки–:–30
00:00ЦСКА — Пари НН–:–30
00:00Факел — Крылья Советов–:–30
00:00Краснодар — Динамо–:–30
00:00Рубин — Оренбург–:–30
00:00Динамо Мх — Ростов–:–30
Турнирная таблица
2024/2025
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
1.Акрон00000-002.Ахмат00000-003.Динамо00000-004.Динамо Мх00000-005.Зенит00000-006.Краснодар00000-007.Крылья Советов00000-008.Локомотив00000-009.Оренбург00000-0010.Пари НН00000-0011.Ростов00000-0012.Рубин00000-0013.Спартак00000-0014.Факел00000-0015.Химки00000-0016.ЦСКА00000-00
РПЛ. Календарь, результаты, таблицаРПЛ (российская Премьер-лига) — чемпионат России по футболу, главная лига страны. В нынешнем формате РПЛ основана в 2001 году.
Лига состоит из 16 команд. Каждая играет с каждой в два круга: матч дома и в матч в гостях. Турнир начинается в июле, заканчивается в конце мая следующего года (система «осень-весна»). За победу начисляется три очка, за ничью одно.
На период дисквалификации российского спорта на мировой арене места в еврокубках не распределяются. Чемпион определяется по набранным очкам. В случае равенства очков как среди лидирующих команд, так и среди всех прочих, места распределяются по следующим критериям (по степени убывания значимости):
— игры между собой (очки, победы, разница мячей, забитые мячи)
— победы во всех матчах в сезоне
— разница мячей во всех матчах сезона
— число забитых мячей во всех играх
В Первую лигу напрямую отправляются клубы, занявшие 15 и 16 места. Финишировавшие на 13 и 14 местах играют «стыковые» матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги. Таким образом, максимально РПЛ может обновляться на четыре команды каждый сезон.
Календарь РПЛ устроен таким образом, что большинство матчей играют по выходным дням. Как правило, встречи не проходят в одно время, чтобы телезритель мог посмотреть максимальное число матчей в каждом туре.
За все время проведения турнира каждый год в нем принимали участие лишь четыре клуба: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. На один сезон РПЛ покидало московское «Динамо». Чаще всего чемпионом становился «Зенит» — 11 раз.
На этой странице календарь и таблица РПЛ обновляются в режиме реального времени. Доступны ссылки на трансляции игр и прогнозы экспертов сайта.