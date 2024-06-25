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    Календарь/результаты

    Таблица
    По датамПо турам
    19 июля, пятницаСчётТур
    00:00ДинамоФакел–:–1
    00:00АхматКраснодар–:–1
    00:00ХимкиДинамо Мх–:–1
    00:00Крылья СоветовЗенит–:–1
    00:00РостовЦСКА–:–1
    00:00ЛокомотивАкрон–:–1
    00:00Пари ННРубин–:–1
    26 июля, пятницаСчётТур
    00:00ФакелАкрон–:–2
    00:00ОренбургАхмат–:–2
    00:00КраснодарДинамо Мх–:–2
    00:00ХимкиСпартак–:–2
    00:00ДинамоЛокомотив–:–2
    00:00РубинЗенит–:–2
    00:00Пари ННЦСКА–:–2
    00:00Крылья СоветовРостов–:–2
    02 августа, пятницаСчётТур
    00:00ФакелКраснодар–:–3
    00:00РубинХимки–:–3
    00:00Динамо МхПари НН–:–3
    00:00СпартакКрылья Советов–:–3
    00:00АкронДинамо–:–3
    00:00АхматЛокомотив–:–3
    00:00ЦСКАОренбург–:–3
    00:00ЗенитРостов–:–3
    09 августа, пятницаСчётТур
    00:00КраснодарЦСКА–:–4
    00:00РостовРубин–:–4
    00:00Крылья СоветовФакел–:–4
    00:00ЛокомотивДинамо Мх–:–4
    00:00Пари ННХимки–:–4
    00:00ОренбургАкрон–:–4
    00:00СпартакАхмат–:–4
    00:00ЗенитДинамо–:–4
    16 августа, пятницаСчётТур
    00:00ХимкиЗенит–:–5
    00:00Динамо МхАхмат–:–5
    00:00КраснодарПари НН–:–5
    00:00ФакелСпартак–:–5
    00:00ЦСКАЛокомотив–:–5
    00:00АкронРубин–:–5
    00:00РостовОренбург–:–5
    00:00ДинамоКрылья Советов–:–5
    23 августа, пятницаСчётТур
    00:00ФакелОренбург–:–6
    00:00ЗенитСпартак–:–6
    00:00ЛокомотивРостов–:–6
    00:00АхматХимки–:–6
    00:00Крылья СоветовПари НН–:–6
    00:00РубинДинамо Мх–:–6
    00:00ЦСКААкрон–:–6
    00:00ДинамоКраснодар–:–6
    30 августа, пятницаСчётТур
    00:00ОренбургДинамо–:–7
    00:00ЛокомотивКраснодар–:–7
    00:00Пари ННЗенит–:–7
    00:00АхматАкрон–:–7
    00:00Крылья СоветовДинамо Мх–:–7
    00:00РостовФакел–:–7
    00:00ХимкиЦСКА–:–7
    00:00СпартакРубин–:–7
    13 сентября, пятницаСчётТур
    00:00ЦСКАЗенит–:–8
    00:00ОренбургЛокомотив–:–8
    00:00РубинКрылья Советов–:–8
    00:00ФакелПари НН–:–8
    00:00ДинамоАхмат–:–8
    00:00АкронХимки–:–8
    00:00Динамо МхСпартак–:–8
    00:00КраснодарРостов–:–8
    20 сентября, пятницаСчётТур
    00:00Пари ННЛокомотив–:–9
    00:00ХимкиОренбург–:–9
    00:00РубинЦСКА–:–9
    00:00СпартакДинамо–:–9
    00:00РостовДинамо Мх–:–9
    00:00АкронКраснодар–:–9
    00:00ЗенитФакел–:–9
    00:00АхматКрылья Советов–:–9
    27 сентября, пятницаСчётТур
    00:00ЦСКААхмат–:–10
    00:00Динамо МхДинамо–:–10
    00:00ЛокомотивСпартак–:–10
    00:00Крылья СоветовХимки–:–10
    00:00ФакелРубин–:–10
    00:00ОренбургПари НН–:–10
    00:00РостовАкрон–:–10
    00:00КраснодарЗенит–:–10
    04 октября, пятницаСчётТур
    00:00РубинАхмат–:–11
    00:00ЛокомотивКрылья Советов–:–11
    00:00ФакелДинамо Мх–:–11
    00:00АкронПари НН–:–11
    00:00ДинамоЦСКА–:–11
    00:00КраснодарХимки–:–11
    00:00ЗенитОренбург–:–11
    00:00СпартакРостов–:–11
    18 октября, пятницаСчётТур
    00:00АкронЗенит–:–12
    00:00СпартакКраснодар–:–12
    00:00РубинДинамо–:–12
    00:00АхматФакел–:–12
    00:00Динамо МхЦСКА–:–12
    00:00Пари ННРостов–:–12
    00:00ОренбургКрылья Советов–:–12
    00:00ХимкиЛокомотив–:–12
    25 октября, пятницаСчётТур
    00:00ЗенитЛокомотив–:–13
    00:00Пари ННСпартак–:–13
    00:00Крылья СоветовКраснодар–:–13
    00:00РостовАхмат–:–13
    00:00Динамо МхАкрон–:–13
    00:00ОренбургРубин–:–13
    00:00ХимкиДинамо–:–13
    00:00ЦСКАФакел–:–13
    01 ноября, пятницаСчётТур
    00:00АхматПари НН–:–14
    00:00ФакелХимки–:–14
    00:00ЗенитДинамо Мх–:–14
    00:00АкронКрылья Советов–:–14
    00:00КраснодарОренбург–:–14
    00:00ЛокомотивРубин–:–14
    00:00ДинамоРостов–:–14
    00:00ЦСКАСпартак–:–14
    08 ноября, пятницаСчётТур
    00:00Динамо МхОренбург–:–15
    00:00Крылья СоветовЦСКА–:–15
    00:00ЛокомотивФакел–:–15
    00:00РубинКраснодар–:–15
    00:00АхматЗенит–:–15
    00:00ДинамоПари НН–:–15
    00:00СпартакАкрон–:–15
    00:00РостовХимки–:–15
    22 ноября, пятницаСчётТур
    00:00ФакелДинамо–:–16
    00:00ОренбургЗенит–:–16
    00:00Крылья СоветовАхмат–:–16
    00:00ЦСКАРостов–:–16
    00:00СпартакЛокомотив–:–16
    00:00ХимкиКраснодар–:–16
    00:00Пари ННДинамо Мх–:–16
    00:00РубинАкрон–:–16
    29 ноября, пятницаСчётТур
    00:00ЛокомотивХимки–:–17
    00:00КраснодарСпартак–:–17
    00:00Динамо МхФакел–:–17
    00:00АхматДинамо–:–17
    00:00ЗенитКрылья Советов–:–17
    00:00РостовПари НН–:–17
    00:00АкронОренбург–:–17
    00:00ЦСКАРубин–:–17
    06 декабря, пятницаСчётТур
    00:00АхматОренбург–:–18
    00:00ЗенитАкрон–:–18
    00:00ДинамоХимки–:–18
    00:00СпартакПари НН–:–18
    00:00ФакелЦСКА–:–18
    00:00КраснодарЛокомотив–:–18
    00:00Динамо МхРубин–:–18
    00:00РостовКрылья Советов–:–18
    28 февраля, пятницаСчётТур
    00:00ЗенитЦСКА–:–19
    00:00АхматРубин–:–19
    00:00КраснодарКрылья Советов–:–19
    00:00РостовДинамо–:–19
    00:00Пари ННАкрон–:–19
    00:00ХимкиФакел–:–19
    00:00Динамо МхЛокомотив–:–19
    00:00СпартакОренбург–:–19
    07 марта, пятницаСчётТур
    00:00ДинамоДинамо Мх–:–20
    00:00ЦСКАХимки–:–20
    00:00ЛокомотивАхмат–:–20
    00:00ОренбургРостов–:–20
    00:00РубинСпартак–:–20
    00:00ФакелЗенит–:–20
    00:00Крылья СоветовАкрон–:–20
    00:00Пари ННКраснодар–:–20
    14 марта, пятницаСчётТур
    00:00ЛокомотивДинамо–:–21
    00:00АкронЦСКА–:–21
    00:00РубинПари НН–:–21
    00:00Динамо МхКрылья Советов–:–21
    00:00СпартакЗенит–:–21
    00:00РостовКраснодар–:–21
    00:00ХимкиАхмат–:–21
    00:00ОренбургФакел–:–21
    28 марта, пятницаСчётТур
    00:00ХимкиПари НН–:–22
    00:00АкронРостов–:–22
    00:00ЦСКАДинамо Мх–:–22
    00:00КраснодарФакел–:–22
    00:00АхматСпартак–:–22
    00:00ЗенитРубин–:–22
    00:00Крылья СоветовЛокомотив–:–22
    00:00ДинамоОренбург–:–22
    04 апреля, пятницаСчётТур
    00:00Пари ННОренбург–:–23
    00:00Динамо МхХимки–:–23
    00:00ЛокомотивЗенит–:–23
    00:00ЦСКАДинамо–:–23
    00:00КраснодарАкрон–:–23
    00:00Крылья СоветовРубин–:–23
    00:00ФакелАхмат–:–23
    00:00РостовСпартак–:–23
    11 апреля, пятницаСчётТур
    00:00АхматРостов–:–24
    00:00ОренбургЦСКА–:–24
    00:00ЗенитКраснодар–:–24
    00:00АкронФакел–:–24
    00:00Пари ННДинамо–:–24
    00:00СпартакДинамо Мх–:–24
    00:00ХимкиКрылья Советов–:–24
    00:00РубинЛокомотив–:–24
    18 апреля, пятницаСчётТур
    00:00ЗенитХимки–:–25
    00:00ЛокомотивПари НН–:–25
    00:00АкронСпартак–:–25
    00:00ЦСКАКрылья Советов–:–25
    00:00ОренбургДинамо Мх–:–25
    00:00ФакелРостов–:–25
    00:00ДинамоРубин–:–25
    00:00КраснодарАхмат–:–25
    25 апреля, пятницаСчётТур
    00:00СпартакЦСКА–:–26
    00:00РубинФакел–:–26
    00:00Динамо МхКраснодар–:–26
    00:00РостовЛокомотив–:–26
    00:00Крылья СоветовОренбург–:–26
    00:00ДинамоЗенит–:–26
    00:00Пари ННАхмат–:–26
    00:00ХимкиАкрон–:–26
    02 мая, пятницаСчётТур
    00:00ЛокомотивОренбург–:–27
    00:00Крылья СоветовДинамо–:–27
    00:00ЗенитПари НН–:–27
    00:00ХимкиРостов–:–27
    00:00КраснодарРубин–:–27
    00:00АхматЦСКА–:–27
    00:00СпартакФакел–:–27
    00:00АкронДинамо Мх–:–27
    09 мая, пятницаСчётТур
    00:00АкронАхмат–:–28
    00:00Динамо МхЗенит–:–28
    00:00Пари ННКрылья Советов–:–28
    00:00ДинамоСпартак–:–28
    00:00ЦСКАКраснодар–:–28
    00:00ФакелЛокомотив–:–28
    00:00РубинРостов–:–28
    00:00ОренбургХимки–:–28
    16 мая, пятницаСчётТур
    00:00Пари ННФакел–:–29
    00:00ОренбургКраснодар–:–29
    00:00Крылья СоветовСпартак–:–29
    00:00РостовЗенит–:–29
    00:00АхматДинамо Мх–:–29
    00:00ДинамоАкрон–:–29
    00:00ХимкиРубин–:–29
    00:00ЛокомотивЦСКА–:–29
    24 мая, субботаСчётТур
    00:00ЗенитАхмат–:–30
    00:00АкронЛокомотив–:–30
    00:00СпартакХимки–:–30
    00:00ЦСКАПари НН–:–30
    00:00ФакелКрылья Советов–:–30
    00:00КраснодарДинамо–:–30
    00:00РубинОренбург–:–30
    00:00Динамо МхРостов–:–30

    Турнирная таблица

    2024/2025

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.АкронАкрон00000-002.АхматАхмат00000-003.ДинамоДинамо00000-004.Динамо МхДинамо Мх00000-005.ЗенитЗенит00000-006.КраснодарКраснодар00000-007.Крылья СоветовКрылья Советов00000-008.ЛокомотивЛокомотив00000-009.ОренбургОренбург00000-0010.Пари ННПари НН00000-0011.РостовРостов00000-0012.РубинРубин00000-0013.СпартакСпартак00000-0014.ФакелФакел00000-0015.ХимкиХимки00000-0016.ЦСКАЦСКА00000-00
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    • РПЛ. Календарь, результаты, таблица
  • Футбол

    • РПЛ. Календарь, результаты, таблица

     РПЛ (российская Премьер-лига) — чемпионат России по футболу, главная лига страны. В нынешнем формате РПЛ основана в 2001 году.

    Лига состоит из 16 команд. Каждая играет с каждой в два круга: матч дома и в матч в гостях. Турнир начинается в июле, заканчивается в конце мая следующего года (система «осень-весна»). За победу начисляется три очка, за ничью одно.

    На период дисквалификации российского спорта на мировой арене места в еврокубках не распределяются. Чемпион определяется по набранным очкам. В случае равенства очков как среди лидирующих команд, так и среди всех прочих, места распределяются по следующим критериям (по степени убывания значимости):
    — игры между собой (очки, победы, разница мячей, забитые мячи)
    — победы во всех матчах в сезоне
    — разница мячей во всех матчах сезона
    — число забитых мячей во всех играх

    В Первую лигу напрямую отправляются клубы, занявшие 15 и 16 места. Финишировавшие на 13 и 14 местах играют «стыковые» матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги. Таким образом, максимально РПЛ может обновляться на четыре команды каждый сезон.

    Календарь РПЛ устроен таким образом, что большинство матчей играют по выходным дням. Как правило, встречи не проходят в одно время, чтобы телезритель мог посмотреть максимальное число матчей в каждом туре.

    За все время проведения турнира каждый год в нем принимали участие лишь четыре клуба: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. На один сезон РПЛ покидало московское «Динамо». Чаще всего чемпионом становился «Зенит» — 11 раз.

    На этой странице календарь и таблица РПЛ обновляются в режиме реального времени. Доступны ссылки на трансляции игр и прогнозы экспертов сайта.
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