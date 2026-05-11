В понедельник, 11 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» примет казанский «Рубин». Игра начнётся в 17:30 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

17:03 Сегодняшний матч пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена», вмещающем 45 360 зрителей.

Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Денисов, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Арройо, Начо, Ходжа, Безруков, Грипши, Даку.

«Спартак»

К матчу против «Рубина» «Спартак» подходит на мощном эмоциональном подъёме: в среду команда Карседо оформила выход в финал Кубка России, победив в финале Пути регионов в принципиальном дерби ЦСКА (1:0). Хотя вот в чемпионате отрезок у москвичей не самый простой: в трёх последних турах они потерпели два поражения от «Краснодара» (1:2) и «Крыльев Советов» (1:2), между которыми затесалась лишь выездная победа над уже почти вылетевшим «Пари НН» (2:1).

Медальные перспективы «Спартака» после этих поражений стали совсем туманными: за два матча до конца он отстаёт от идущего третьим «Локомотива» на пять очков, но имеет игру в запасе. Если не обыгрывать «Рубин» сегодня — о попадании в тройку точно можно будет забыть, а вот в случае победы красно-белых судьба бронзовых медалей будет решаться в последнем туре.

«Рубин»

После зимнего увольнения Рашида Рахимова и прихода Франка Артиги дела «Рубина» поползли в гору. Как минимум с точки зрения результатов: начал испанский коуч с обидного поражения в Махачкале в конце февраля (1:2), но с тех пор казанцы не проиграли ни разу за девять туров — пять побед и четыре ничьи. В том числе обыграли «Краснодар» (2:1), «Локомотив» (3:0) и «Динамо» (1:0). А вообще в этих девяти матчах пропустили всего два мяча — с запасом меньше всех в лиге на этом отрезке.

На таблице такое преображение, впрочем, пока никак не отразилось. «Рубин» как шёл седьмым перед зимней паузой, так седьмым и остался, хотя отставание от топ-6 подсократил — там теперь лишь 3 очка. Финишировать в шестёрке ещё реально, но для этого обязательно нужно побеждать в Москве.

Личные встречи

За последние 15 лет «Рубин» всего однажды обыграл «Спартак» в Москве — в 2021-м со счётом 2:0. В остальных матчах зафиксировано 8 побед красно-белых и 5 ничьих. Встреча первого круга в Казани в августе также закончилась победой спартаковцев — 2:0 с голами Солари и Мартинса.

