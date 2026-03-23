The Athletic объясняет, как «Манчестер Сити» превратил финал Кубка Английской лиги с «Арсеналом» в доказательство своего скрытого потенциала.

Насколько хорош нынешний «Манчестер Сити»? Очень хорош. Даже лучше, чем вы можете себе представить.

Главный тренер Хосеп Гвардиола прекрасно понимает, какой у него сильный коллектив, и что команда близка к тому, чтобы «расцвести» — именно так он выразился перед матчем в пятницу, а затем повторил это в воскресенье, после победы «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (2:0) в финале Кубка Английской лиги. Но, возможно, даже он недооценивает собственную команду.

«Никто не поставил бы ни фунта на нашу победу — даже я сам», — признался он после воскресного триумфа на «Уэмбли», имея в виду, что практически никто не верил, что его команда обыграет лидера АПЛ, команду Микеля Артеты. Даже он сам!

«Арсенал» — лучшая команда на данный момент, в этом нет сомнений. Но мы сказали себе: давайте докажем свой уровень. Последние 10–15 минут первого тайма и особенно второй тайм были, я бы сказал, неожиданными, потому что я не верил, что мы сможем так сыграть против этого «Арсенала». Но мы сделали это. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Первый из двух голов Нико О’Райли он отпраздновал так, будто это был самый важный мяч в его блестящей тренерской карьере. Почему? Потому что команда играла настолько хорошо, объяснил он.

Послушайте, если я не могу отпраздновать такой момент против «Арсенала», учитывая, как мы играли… эмоции напрямую связаны с качеством нашей игры. Иногда мы играем плохо, но забиваем в одном эпизоде — тогда я не реагирую так. Я реагирую, когда это «да, да, да»… и потом гол — и эмоции вырываются наружу. Давайте, дайте мне еще одну желтую карточку. Но я все равно буду праздновать. Я доказал, что я не искусственный интеллект. Я человек — и хочу радоваться. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Именно об этом Гвардиола говорил в пятницу, когда называл «Манчестер Сити» «исключительной командой». Спустя три дня после вылета из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» с общим счетом 1:5 в это было трудно поверить. Теперь — куда проще.

В итоге «Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Арсеналом», доведя дело до комфортной победы с разницей в два мяча. Но по ходу сезона такой сценарий вовсе не выглядел очевидным.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на девять очков, и уверенно чувствует себя в Лиге чемпионов — во многом потому, что эту команду крайне сложно обыграть: она почти всегда находит способ победить.

«Сити», в свою очередь, большую часть сезона выглядел хорошо, временами — очень хорошо, но при этом регулярно сталкивался с одними и теми же проблемами: уязвимость в быстрых атаках соперника, нереализованные моменты, спад во вторых таймах.

Если команда не станет чемпионом, дело будет не только в силе «Арсенала», но и в собственных недостатках. И Пеп Гвардиола это прекрасно понимает, даже говоря о сильных сторонах своей команды.

«В некоторых аспектах нам нужно еще немного времени, чтобы игроки полностью поняли, что требуется для того, чтобы быть сильной командой во всех компонентах, — сказал он в пятницу. — Но в большинстве вещей мы уже близки».

Во многом именно поэтому победа в Кубке Английской лиги, судя по всему, так много для него значила. Это уже не тот «Манчестер Сити» времен Гвардиолы, который выигрывал этот турнир четыре года подряд, брал четыре титула АПЛ подряд, оформлял внутренний требл и классический требл. Это новая команда, и сам Гвардиола, похоже, не до конца понимал, чего от нее ждать в первом финале в таком составе.

«Сегодня был настоящий вызов, — отметил он. — Я сказал игрокам: "Сегодня мы увидим, каков наш уровень против лучшей команды. Кто мы есть на самом деле"».

Запасной голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд не пропустил ни одного гола на «Уэмбли» globallookpress.com

Он редко — если вообще когда-либо — выходил на матч с полной уверенностью в победе своей команды, даже в период ее пика. Человек с таким уровнем внутреннего напряжения не может позволить себе подобную самоуверенность.

Но то, что определяло его поведение в концовках тех сезонов, которые заканчивались трофеями, — это уверенность в другом: он знал, что его команда как минимум проявит себя достойно. Что она «будет там», как он сам говорит. Будет полностью включена в игру.

Но мог ли Гвардиола быть уверен, что эта новая команда сумеет вкатиться в матч в воскресенье после мощного старта «Арсенала»? Мог ли он рассчитывать, что она не просядет после перерыва? И когда счет стал 2:0, был ли он уверен, что его игроки сдержат возможный камбэк соперника?

После победного матча Гвардиола сказал следующее...

Это как 10 лет назад, когда мы играли здесь первый финал Кубка Английской лиги против «Арсенала». Джеймс (Траффорд, голкипер) — для него это первый финал, Матеуш (Нунеш, левый защитник) только пришел, Хусанов (Абдукодир, центральный защитник) всего год в команде, Нико впечатлил меня уже в первом сезоне, Антуан (Семеньо, подписан в январе) — для него это тоже первый финал. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Возможно, именно поэтому Гвардиола провел последние 30 минут матча, полностью погруженный в игру, как, пожалуй, никогда раньше. Он проживал каждый эпизод, кричал на каждого игрока, бил по каждому воображаемому мячу — и по рекламному щиту тоже (счет за это, скорее всего, придет). За свои эмоции он в итоге увидел перед собой желтую карточку.

«Я не искусственный интеллект. Я человек, и я хотел праздновать, — сказал он. — Я всегда остаюсь человеком и хочу выражать свои эмоции».

Перед стартовым свистком он не мог быть в этом уверен, но «Манчестер Сити» выдал свой лучший матч в сезоне. Команда и раньше одерживала уверенные победы, ловила соперников на контратаках, выигрывала на «Сантьяго Бернабеу» и «Энфилде», но такой цельности и характера не демонстрировала.

После того, как он вместе с игроками вернулся на поле с трофеем, чтобы продолжить празднование, Гвардиола позвал с трибун свою старшую дочь Марию. Пока команда передавала кубок из рук в руки, а Райан Шерки лежал на газоне, скрестив ноги и переписываясь в телефоне, Пеп стоял рядом с дочерью, обняв ее за плечи.

Мы все еще живем в реальности, где от «Манчестер Сити» ожидают выхода в финалы кубков. Но ждут ли от них побед?

В конце концов, клуб находится на переломном этапе своей истории: эпоха Гвардиолы подходит к концу после почти десятилетия, а на смену прежним лидерам постепенно приходит новая группа игроков, способных выигрывать трофеи. На фоне слухов о будущем тренера и разговоров среди части болельщиков о том, что, возможно, пришло время перемен, для «Сити» наступили времена неопределенности.

Именно об этом, по сути, был этот финал. О доказательстве. Пока одни считают, что проблемы прошлого сезона никуда не исчезли — из-за все тех же трудностей в атаке и обороне, — другие видят в происходящем начало новой главы.

Новая группа футболистов с огромным индивидуальным потенциалом осваивает не только английский футбол, но и футбол Гвардиолы. При этом сам тренер понимает: его команда должна адаптироваться к более прямолинейному и агрессивному стилю современной АПЛ — но лишь до определенной степени.

«Я всегда говорил: контроль через мяч — это главное, — отметил Пеп Гвардиола в пятницу. — Так было всегда и так будет до последнего дня. Это моя мечта».

Так если такие нестандартные футболисты, как Райан Шерки, и динамичные дриблеры вроде Антуана Семеньо в один момент демонстрируют вспышки гениальности, а в следующий — выглядят растерянно, разве это не часть процесса? Если Абдукодир Хусанов сначала безупречно подчищает в обороне, а спустя мгновения врезается сзади в Виктора Дьёкереша — разве это не то, что нужно принять?

Той команды «Манчестер Сити», которая выиграла все, уже нет. Но Гвардиола остается — и у него есть группа игроков, которым еще есть куда расти, но которые уже способны выдавать такие выступления, как вчера на «Уэмбли».

Они действительно очень близки к чему-то большому.