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ОкМ. Минелла — С. Кузнецова2:6 2:6ОкА. Контавейт — Е. Макарова6:7 6:2 6:2ОкЭ. Барти — С. Стосур4:6 4:605:15В. Уильямс — B. Maia–:–05:20К. Суарес-Наварро — Ю. Гергес–:–05:55А. Кербер — Д. Ин-Ин–:–+ ещё 8 матчей Баскетбол. НБА + ещё 8 матчей
Россия — Кот-д'Ивуар 0:2Все новости спорта
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