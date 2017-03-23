А. Контавейт — Е. Макарова

М. Минелла — С. Кузнецова

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СМИ о последнем матче Лукаса Подольски за сборную Германии

С новым капитаном, старыми травмами и надеждой на форвардов «Ростова»

Первая победа СКА над ярославским «Локомотивом» — в обзоре СМИ

Экспресс дня Экспресс дня. Испания разгромит Израиль, Уэльс не проиграет в Дублине 5,14

Все о матчах КХЛ 23 марта

Разгром на «Энфилде» Прогнозы и ставки на матч Англия — Литва 26 марта 2017 года 1,57

Последний шанс Стракана Прогнозы и ставки на матч Шотландия — Словения 26 марта 2017 года 1,97

Прогноз от Василисы. Результативный футбол от Голландии и Швейцарии Прогнозы на матчи Болгария — Голландия и Швейцария — Латвия 25 марта 2017 года 1,56

Формула-1: Без Росберга и Экклстоуна, но с Хэмилтоном и Квятом

Все о матчах КХЛ 24 марта

КХЛ. «Магнитка» начала серию с победы

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«Он просто заставлял полюбить хоккей» Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ 02:00 20/03/2017

Справедливый результат, регресс Кутепова, качественное судейство СМИ о московском дерби в 20-м туре РФПЛ 11:52 19/03/2017

Барселонское похмелье О поражении «Барселоны» от «Депортиво» — в обзоре СМИ 15:10 13/03/2017

В поисках внутренних сил Почему «Севилья» переживает спад и что будет дальше? 16:17 12/03/2017

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