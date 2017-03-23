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    Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Европа. Группа G
    ОкЛихтенштейн — Македония0:3ОкИспания — Израиль4:1ОкИталия — Албания2:0
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    ОкТурция — Финляндия2:0ОкХорватия — Украина1:0ОкКосово — Исландия1:2
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    ОкРоссия — Кот-д'Ивуар0:2
    + ещё 6 матчей Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
    Ок отМеталлург Мг — Ак Барс2:1
    Хоккей. НХЛ
    3 п.Питтсбург — Айлендерс3:3Пер.Детройт — Тампа-Бэй1:005:00Анахайм — Виннипег–:–
    + ещё 1 матч Теннис. Майами. Женщины
    ОкМ. Минелла — С. Кузнецова2:6 2:6ОкА. Контавейт — Е. Макарова6:7 6:2 6:2ОкЭ. Барти — С. Стосур4:6 4:605:15В. Уильямс — B. Maia–:–05:20К. Суарес-Наварро — Ю. Гергес–:–05:55А. Кербер — Д. Ин-Ин–:–
    + ещё 8 матчей Баскетбол. НБА
    ОкИндиана — Денвер117:125ОкШарлотт — Кливленд105:112
    + ещё 8 матчей
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    Сергей Мозякин стал героем первого матча Хоккей КХЛ. «Магнитка» начала серию с победыВсе о матчах КХЛ 24 марта Вчера в 20:530
    Болид «Феррари» Прочие Формула-1: Без Росберга и Экклстоуна, но с Хэмилтоном и КвятомПревью нового сезона популярной гоночной серии Вчера в 19:030
  • 21:04
    • ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге
  • 20:54
    • Сборная России проиграла Кот-д’Ивуару в Краснодаре
  • 20:46
    • «Магнитка» в овертайме дожала «Ак Барс»
  • 20:07
    • Российская «молодежка» разгромила Румынию в дебютном матче Бушманова
    «Тампа-Бэй» выиграла в Бостоне Хоккей НХЛ. Хет-трик Кучерова, победный буллит Панарина, гол ОрловаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 марта Вчера в 09:180
  • Прогноз от Василисы. Результативный футбол от Голландии и Швейцарии
  • Прогнозы на матчи Болгария — Голландия и Швейцария — Латвия 25 марта 2017 года
  • 1,56
  • Последний шанс Стракана
  • Прогнозы и ставки на матч Шотландия — Словения 26 марта 2017 года
  • 1,97
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  • Разгром на «Энфилде»
  • Прогнозы и ставки на матч Англия — Литва 26 марта 2017 года
  • 1,57
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    Все прогнозы Рейтинг букмекеров
    В регулярном чемпионате СКА и «Локомотив» обменялись гостевыми победами Хоккей КХЛ. СКА вырвал победу у «Локомотива»Все о матчах КХЛ 23 марта 23/03/2017 в 22:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Испания разгромит Израиль, Уэльс не проиграет в Дублине
  • 5,14
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    • Чугайнов: Кутепов показал, что он не игрок уровня сборной
  • 01:42
    • Алдонин: В матче с Кот-д'Ивуаром я увидел эксперимент
  • 01:21
    • Юран: В защите сборная России сыграла просто катастрофически
  • 00:27
    • Эбуэ: Сборная России прекрасно играла, но мы были лучше на поле
    СКА с трудом выиграл у «Локомотива» в первом матче серии Хоккей Питерский вестерн. СКА и «Локомотив» выдали лучший матч плей-оффПервая победа СКА над ярославским «Локомотивом» — в обзоре СМИ Вчера в 14:120
  • 22:25
    • Мутко: Ребята стараются, но рисунка игры не видно
  • 21:53
    • Дубль Тосуна принес Турции победу над Финляндией
  • 21:31
    • Черчесов: Во втором тайме мы взвинтили темп, гол назревал
  • 21:26
    • Веснина проиграла во втором круге турнира в Майами
  • 18:47
    • Кириченко: У «Ростова» достаточно внушительные долги
    Ламаркус Олдридж Баскетбол НБА. «Сан-Антонио» выиграл у «Мемфиса», «Клипперс» уступили «Далласу»Подробности матчей регулярного чемпионата НБА 23 марта Вчера в 10:500
  • 23:28
    • Камара: Соперник был сильный, но удача на стороне Кот-д'Ивуара
  • 23:17
    • Жирков: Свист с трибун? Такие у нас, значит, болельщики
  • 23:08
    • Самедов: Если показываем такую игру, значит заслуживаем свиста с трибун
  • 22:16
    • Акинфеев: Болельщикам обидно, что сборная показывает такую игру
  • 22:08
    • Головин: Мы заслужили свист трибун
    Игорь Акинфеев — капитан сборной России Футбол С новым капитаном, старыми травмами и надеждой на форвардов «Ростова»Дневник подготовки сборной России к ближайшим товарищеским матчам 23/03/2017 в 19:550
  • 18:32
    • Футболист, наступивший на Витселя, дисквалифицирован на полгода
  • 17:36
    • Бельгийцы Менье и Де Брюйне не сыграют против Греции
  • 16:31
    • Кокорина лишили водительских прав на 4 месяца
  • 15:53
    • Стадион ЦСКА может принять матч за Суперкубок УЕФА сезона 2019/20
    Лукас Подольски Футбол Подольски ушел красивоСМИ о последнем матче Лукаса Подольски за сборную Германии 23/03/2017 в 12:590
  • 15:44
    • «Тоттенхэму» разрешили проводить домашние матчи на «Уэмбли»
  • 00:13
    • Семенов: По владению мячом и по моментам превзошли противника
  • 23:59
    • Черчесов: От схемы с тремя защитниками не отказываемся
  • 23:46
    • Дукуре: Жирков за счет опыта выделялся на фоне других
    Хоккеисты «Торонто» Хоккей НХЛ. Два очка Зайцева, шайба КулеминаПодробности матчей НХЛ 22 марта 23/03/2017 в 08:290
  • 21:40
    • Газзаев: Проиграли команде, которая собралась в аэропорту Краснодара
  • 21:11
    • Раонич вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Майами
  • 20:15
    • Игнатьев: Песни Бузовой в раздевалке «Локомотива»? Не слышал
  • 19:26
    • Приговор Месси по делу о налогах вынесут перед игрой с «Реалом»
  • 18:11
    • Семин: Надеемся, Чорлука и Денисов будут готовы к «Уфе»
    Рассел Уэстбрук Баскетбол НБА. Рекорд Уэстбрука, «Кливленд» проиграл в ДенвереОбзор матчей НБА 22 марта 23/03/2017 в 09:220
  • 17:49
    • «Спартак» отправился в Сербию без Луиса Адриано
  • 17:01
    • «Колорадо» и «Оттава» в ноябре сыграют два матча в Швеции
  • 13:36
    • Ковалев подписал новый контракт на бой-реванш с Уордом
  • 13:22
    • Кураньи завершил карьеру игрока
  • 12:57
    • Глушаков и Дзагоев не сыграют с Кот-д`Ивуаром
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    Автосалон в Нью-Йорке-2017 Футбол России Прогнозы на спорт Евро-футбол Стратегии бинарных опционов
  • 301
    •
  • 158
    •
  • 100
    •
  • 92
    •
  • 133
    •
  • ТрансферыКалендари

    Турниры

    Футбол Россия РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы Кубок конфедераций-2017 ЧМ-2018
    Англия Германия Испания Италия Китай Украина Франция
    Хоккей КХЛ НХЛ Евротур Кубок мира-2016 МЧМ-2017 ЧМ-2017
    Теннис ATP WTA Australian Open Ролан Гаррос Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Баскетбол Еврокубок Евролига Лига ВТБ НБА Евробаскет-2017
    Прочие Биатлон Лыжи ЧМ по шорт-треку-2017 Фигурное катание ЧМ по фигурному катанию-2017 Шахматы

    Команды

    Футбол Атлетико Арсенал Бавария Барселона Боруссия Д Зенит Интер Краснодар Лацио Ливерпуль
    Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Милан ПСЖ Реал Сборная России Спартак ЦСКА Челси Ювентус
    Хоккей Авангард Ак Барс Вашингтон Динамо Динамо Минск Локомотив Лос-Анджелес Металлург Мг СКА ЦСКА
    Теннис Азаренко Джокович Звонарева Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова Федерер Шарапова
    Баскетбол Барселона Красные Крылья Лейкерс Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк УНИКС Химки ЦСКА