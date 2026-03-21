GOAL рассказывает, как формировалось современное противостояние «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Когда «Манчестер Сити» и «Арсенал» в последний раз встречались в финале Кубка английской лиги, Пеп Гвардиола и Микель Артета сидели плечом к плечу на скамейке «Уэмбли» — главный тренер и ассистент. В тот день их команда разгромила «канониров» со счетом 3:0, завоевав первый трофей Пепа в английском футболе.

Та уверенная победа лишь подчеркнула, насколько велика пропасть между двумя клубами.

Исторически «Манчестер Сити» и «Арсенал» не считали друг друга принципиальными соперниками. Все изменилось, когда шейх Мансур и ОАЭ сделали ставку на «голубую» часть Манчестера, быстро выстроив новую империю для борьбы с устоявшимся порядком, в котором «Арсенал» долгое время занимал одно из центральных мест.

Экспансия «Манчестер Сити» в английском футболе, и без того впечатляющая, получила мощнейший импульс с назначением Гвардиолы. Казалось, «Арсенал» рискует окончательно уйти на второй план. Так продолжалось до тех пор, пока Артета не не вернулся в клуб, где провел последние годы игровой карьеры.

Артета наблюдал за спадом «Арсенала» времен Арсена Венгера изнутри и потому, пожалуй, лучше многих понимал, что именно пошло не так. Постепенно у него сформировался собственный взгляд на проблемы клуба, а уже в роли главного тренера он начал выстраивать команду по своим принципам.

Испанец отошел от яркого, захватывающего, но нередко слишком наивного футбола, с которым ассоциировался Венгер, и предпочел более рациональный, почти научный подход: физическую мощь, структуру, контроль и максимальную эффективность, в том числе на стандартах, — вместо романтики ради романтики.

Нравится вам это или нет, но Артета превратил «Арсенал» в грозную силу. Его команда не просто догнала «Сити», но и превзошла его. Сейчас они опережают команду Гвардиолы на девять очков в чемпионской гонке и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, пока «горожане» зализывают раны после очередного поражения от «Реала».

В это воскресенье на «Уэмбли» «Арсенал» надеется закрепить прогресс, достигнутый при Артете, и обыграть «Сити» в финале Кубка лиги. Этот трофей может стать первым из сразу четырех в потенциально выдающемся сезоне.

Гвардиола тем временем признал, что его команда впервые за долгое время находится в роли аутсайдера: «Нам предстоит сыграть против лучшей команды Англии и Европы».

GOAL вспоминает, как развивалось это противостояние, которое зрело не один год и теперь, похоже, достигло точки кипения.

Август 2008-го: поглощение «Манчестер Сити» выводит Венгера из себя

«Арсенал» еще не успел оправиться от того, как его обошел «Челси» после прихода Романа Абрамовича, поэтому новость о покупке «Манчестер Сити» еще более богатым суверенным фондом стала для клуба из северного Лондона настоящим потрясением.

Венгер, который ранее обвинял «Челси» в «финансовом допинге», быстро выступил за ужесточение правил и регулирования, чтобы как-то сдержать внезапный взрыв расходов со стороны «Ман Сити».

Красота спорта — в уважении к правилам и в победе по правилам. Те, кто этого не делает, не должны получать право побеждать. Арсен Венгер Бывший главный тренер «Арсенала»

Сентябрь 2009-го: фирменный прокат Адебайора на коленях

Опасения Венгера, что разбогатевший «Ман Сити» начнет уводить у него лучших игроков, подтвердились очень быстро. Летом 2009 года в Манчестер перебрались Эммануэль Адебайор и Коло Туре — за 25 и 14 миллионов фунтов соответственно.

Когда спустя несколько недель команды встретились на поле «Этихаде», атмосфера была уже наэлектризованной, а болельщики «Арсенала» весь матч провоцировали Адебайора.

Ответ тоголезского нападающего получился максимально эффектным. Он забил третий мяч, а «Сити» одержал победу со счетом 4:2. Адейбайор пробежал через всё поле и отпраздновал гол прямо перед сектором фанатов «Арсенала», откровенно провоцируя болельщиков лондонской команды. В ответ с трибун в него полетели посторонние предметы.

Август 2011-го: уход Насри и Клиши

Выиграв Кубок Англии в 2011 году и прервав 35-летнюю трофейную засуху, «Манчестер Сити» продолжил укреплять состав. Помимо рекордного трансфера Серхио Агуэро за 38 миллионов фунтов, они снова «ограбили» «Арсенал», подписав Гаэля Клиши и Самира Насри.

Потеря Насри была особенно болезненной для Венгера: ранее он говорил, что его команду «нельзя будет называть большим клубом», если они продадут французского плеймейкера вслед за Сеском Фабрегасом, который тем же летом перешел в «Барселону».

Уязвимость состава «Арсенала» стала очевидной после унизительного поражения со счетом 2:8 от «Манчестер Юнайтед». Это спровоцировало паническую активность в последний день трансферного окна. Самым важным приобретением в итоге оказался испанский полузащитник из «Эвертона». Его звали Микель Артета.

Июль 2016-го: Артета входит в штаб Гвардиолы

Когда в 2016 году Артета завершил карьеру игрока, он совершил неожиданный ход: отклонил предложение поработать в академии «Арсенала» и вместо этого стал «правой рукой» только что пришедшего в «Манчестер Сити» Гвардиолы.

Так он оказался бок о бок с лучшим тренером мира, имея за плечами опыт игры под руководством Венгера — одного из величайших менеджеров двух последних десятилетий.

Это была идеальная школа для будущего самостоятельного пути Артеты. Многие тогда ожидали, что со временем именно он станет преемником Пепа на «Этихаде».

Февраль/март 2018-го: «Ман Сити» дважды унижает «Арсенал»

Разница в классе между «Сити» и «Арсеналом» проявилась максимально жестко весной 2018 года: команда Пепа дважды подряд разгромила «канониров» со счетом 3:0. Сначала «горожане» смели «Арсенал» Венгера на «Уэмбли» в финале Кубка лиги, а затем почти по тому же сценарию победили и на «Эмирейтс». «Арсенал» находился в состоянии упадка.

Второе поражение выглядело еще болезненнее из-за пустых трибун. Венгер пытался списать это на снегопад, но скрывать очевидное было невозможно: это были последние вздохи его эпохи. Спустя чуть больше месяца клуб официально объявил об уходе французского тренера.

Декабрь 2019-го: Артета уходит, чтобы возглавить «Арсенал»

Еще в 2018 году, с одобрения Гвардиолы, Артета претендовал на пост преемника Венгера. Однако тогда руководство клуба решило, что ему не хватает опыта, и выбрало Унаи Эмери.

Менее чем через 18 месяцев Эмери был уволен, и на этот раз «Арсенал» твердо решил заполучить именно Микеля.

Всего через несколько дней после того, как Артета сидел рядом с Пепом на скамейке гостей на «Эмирейтс», наблюдая за легкой победой «Сити», представители «канониров» приехали к нему домой в Дидсбери, пригороде Манчестера. Их целью было убедить его начать самостоятельную карьеру главного тренера.

На момент прихода Артеты «Арсенал» болтался на 10-м месте. И хотя сезон они закончили лишь восьмыми, испанец подал четкий сигнал о будущем, приведя команду к победе в Кубке Англии, по пути выбив в полуфинале как раз «Манчестер Сити».

Январь 2022-го: обидное поражение как признак потенциала

Неожиданным сигналом того, что Артета строит нечто особенное, стало досадное домашнее поражение от «Манчестер Сити» в первый день 2022 года. Сам Микель не смог присутствовать на матче из-за ковида.

Под рев трибун «Эмирейтс» Букайо Сака вывел «канониров» вперед. Команда продолжала отчаянно сражаться даже после того, как Рияд Марез сравнял счет, реализовав пенальти, а Габриэл Магальяйнс получил красную карточку.

«Сити» одержал победу благодаря голу Родри на последних минутах. И хотя в итоге «Арсенал» уступил место в Лиге чемпионов «Тоттенхэму», многие болельщики считают именно тот матч моментом, когда они осознали, что эта команда обладает серьезным потенциалом.

Сезон 2022/23: Зинченко и Жезус — новые лидеры «Арсенала»

Летом 2022 года «Арсенал» серьезно вложился в усиление состава. И где, как не в «Сити», Артете надо было искать игроков, способных вывести команду на новый уровень?

Трансферы Александра Зинченко и Габриэла Жезуса стали прямой попыткой привить «Арсеналу» менталитет победителей.

Это сработало: едва приехав, Зинченко заявил партнерам по команде, что они способны выиграть Премьер-лигу.

Тогда в это никто не поверил, но украинец как в воду глядел. «Арсенал» захватил лидерство и удерживал его до апреля, пока рвущийся к треблу «Ман Сити» не обошел их и не оформил титул за три тура до финиша. «Канониры» тут же подверглись жесткой критике, но важно уточнить, что в начале сезона вообще никто не думал, что они будут участвовать в чемпионской гонке. Стало очевидно, что это только начало.

Сезон 2023/24: «Манчестер Сити» снова впереди

Следом «Арсенал» еще больше укрепил мускулы, подписав Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера. И хотя нидерландский защитник почти сразу выбыл на весь сезон из-за травмы колена, новички помогли команде снова стать главным конкурентом «Сити».

Команда Артеты впервые с 2015 года обыграла «горожан» в АПЛ на «Эмирейтс», а затем выстояла в гостях на «Этихаде» (0:0) и сохранила интригу в предельно плотной гонке.

В итоге «Арсенал» подвела осечка в домашнем матче с «Астон Виллой», и в заключительный день сезона «Манчестер Сити» выиграл рекордный для Англии четвертый титул подряд. Но, несмотря на понятное разочарование, в воздухе витало ощущение: «канониры» подбираются к своим соперникам всё ближе и ближе.

Сентябрь 2024-го: стычка Холанна и Габриэла

Команды встретились спустя всего несколько дней после начала слушаний по 115 обвинениям «Сити» в нарушениях финансовых правил.

Гвардиола подлил масла в огонь, заявив, что соперники, включая «Арсенал», хотят, чтобы его клуб «стерли с лица земли». Атмосфера во время матча была наэлектризована: фанаты «Сити» скандировали «Снова чемпионы», на что трибуны «Арсенала» отвечали — «Снова жулики».

На поле тоже кипели страсти: Леандро Троссард получил красную карточку, а звездный хавбек «горожан» Родри покинул поле из-за тяжелой травмы колена. «Арсенал» вдесятером героически удерживал победу до 99-й минуты, пока Джон Стоунз не сравнял счет.

Это вызвало бурные празднования игроков «Ман Сити», во время которых Эрлинг Холанн запустил мячом в голову Габриэлу, призывал игроков «Арсенала» «быть скромнее» и дерзко спрашивал у молодого Майлза Льюиса-Скелли: «Ты вообще кто такой?!».

Хотя «Сити» избежал поражения, стало очевидно: «Арсенал» залез им под кожу, и «горожанам» это крайне не понравилось.

Февраль 2025-го: ответный удар Льюиса-Скелли

Все болезненные поражения прошлых лет и два упущенных титула отошли на второй план, когда в феврале 2025-го на «Эмирейтс» «Арсенал» буквально уничтожил команду Гвардиолы со счетом 5:1.

Вишенкой на торте стал гол того самого Льюиса-Скелли: празднуя, он иронично повторил фирменную «медитацию» Холанна, наглядно показав норвежцу, «кто он такой».

Сентябрь 2025-го: тактика Пепа показывает, кто теперь диктует условия

Почти ровно через год после той стычки на «Этихаде» команды снова сыграли вничью с голом на последних секундах. Но на этот раз поражения избежали «канониры».

Гол Габриэла Мартинелли в компенсированное время может стать решающим моментом в борьбе за долгожданное чемпионство. Но важен был не только сам гол. Значение матча оказалось глубже: в этом противостоянии команды будто поменялись местами. Гвардиола был вынужден использовать оборонительную тактику, играть на контратаках и в итоге просто «выставил автобус».

Это стало окончательным доказательством: те, на кого раньше охотились, сами превратились в охотников.