GOAL рассказывает о проблемах итальянского футбола в контексте недавних неудач клубов Серии А в Лиге чемпионов.

Как фактически признал Алессандро Костакурта в конце драматичного вечера ответных стыковых матчей Лиги чемпионов, он и его коллеги-эксперты в студии Sky Sports собрались, чтобы «похоронить» представителей Серии А в Европе, а не воспевать их. И все же у них не осталось иного выбора, кроме как сменить гнев на милость: два ярких камбэка доказали, что итальянский футбол еще жив.

Спустя сутки после позорного поражения «Интера» от «Будё-Глимт» «Аталанта» отыгралась в противостоянии с дортмундской «Боруссией». Затем «Ювентус» сотворил нечто еще более впечатляющее, переведя в овертайм игру против «Галатасарая» — и это при том, что после первой встречи «Старая синьора» горела со счетом 2:5, а в начале второго тайма ответного матча осталась в меньшинстве после удаления Ллойда Келли.

В итоге численное преимущество турецкой команды стало решающим фактором. Но хотя «Ювентус» и покинул турнир, он неоспоримо заслужил те аплодисменты, что зазвучали в Турине задолго до финального свистка.

Итак, какие выводы мы должны сделать по итогам предварительного раунда плей-офф ЛЧ в контексте выступления итальянских клубов?

После фиаско «Интера» казалось, что в 1/16 финала впервые в эпоху Лиги чемпионов не будет ни одного представителя Серии А. Но означает ли проход «Аталанты» в сочетании с героическим сопротивлением «Юве», что ситуация в Италии не так серьезна, как показалось во вторник вечером на «Сан-Сиро»?

Вне критики

У символизма появления Кристиана Вьери и Роналдо на матче, в котором «Интер»проиграл «Будё-Глимт» и вылетел из Лиги чемпионов, не было шансов ускользнуть от всеобщего внимания. «Нерадзурри», возможно, и являются сильнейшей командой Серии А прямо сейчас, но итальянский футбол больше не штампует форвардов мирового класса вроде экс-звезды «Скуадры Адзурры» и не подписывает суперзвезд уровня «Феномена».

Роналдо перед домашним матчем «Интера» против «Будё-Глимт» globallookpress.com

Как сострил Тьерри Анри в студии CBS Sports перед стартовым свистком: «Вы бы точно пригодились им сегодня!». Роналдо ответил: «Ну, на пять минут нас бы, может, и хватило». Болельщики «Интера», вероятно, не раздумывая приняли бы это предложение!

Более 70 тысяч фанатов — почти вдвое больше, чем всё население города Будё — заполнили «Сан-Сиро» в надежде увидеть доказательство того, что причиной шокирующего поражения со счетом 1:3 в первом матче было искусственное поле.

Вместо этого они стали свидетелями того, как норвежская команда уже второй раз за три месяца устроила шоу в «Ла Скала дель Кальчо», выставив весь итальянский футбол на посмешище.

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро шутил, что чуть не расплакался перед ответными стыковыми матчами, учитывая, что все три итальянских клуба проиграли свои первые матчи в предварительном раунде плей-офф, а действующий чемпион страны, «Наполи», и вовсе покинул турнир после общего этапа.

Футболисты «Аталанты» после победы над дортмундской «Боруссией» globallookpress.com

Тем не менее, Дель Пьеро утверждал, что «не всё так плохо, как кажется». И в чем-то он был прав. По крайней мере, в случае с «Аталантой», которую точно не стоит выставлять в том же негативном свете, что «Интер», «Юве» или «Наполи».

Этот матч войдет в историю не только Бергамо и всех болельщиков «Аталанты», но и всего итальянского футбола. Я слышал много комментариев об итальянском футболе и считаю, что его нужно защищать, прежде всего — изнутри. Мы слишком суровы, когда дела идут неважно; нам нужно больше конструктивной критики, капля позитива, и сегодня мы это доказали. Раффаэле Палладино Главный тренер «Аталанты»

Впрочем, «Аталанта» — довольно редкое явление для Италии: это удивительно грамотно управляемый клуб, известный своим умением находить и развивать молодых игроков, чтобы затем продавать их с огромной прибылью, оставаясь при этом конкурентоспособным как в Серии А, так и в Европе.

Действительно, разгром, который «Аталанта» учинила казавшемуся непобедимым «Байеру» Хаби Алонсо в финале Лиги Европы 2024 года, стал кульминацией амбициозного проекта. Этот проект, основанный на экономических реалиях современного футбола, стал идеальным образцом для подражания для других клубов Серии А.

Однако, пока «Болонья» и весьма обеспеченный «Комо» показывают, чего можно добиться при наличии четкой и последовательной стратегии, топ-клубы Италии и близко не демонстрируют такой же прозорливости и стабильности.

Недостаточно хороши

«Наполи» дважды выигрывал Скудетто за последние три года, но при этом неаполитанский клуб до сих пор ждет своего первого в истории выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Антонио Конте на протяжении всей нынешней еврокубковой кампании постоянно жаловался на травмы и плотный график, и в итоге действующие чемпионы Италии выиграли лишь два из восьми матчей на общем этапе. По сути, они вылетели из-за неспособности победить «Копенгаген», который почти час играл вдесятером.

Антонио Конте globallookpress.com

Тем временем коллега Конте из «Ювентуса» Лучано Спаллетти сетовал на «шизофренический» характер своей команды после крайне болезненного поражения от «Галатасарая». «Бьянконери» капитулировали в первой игре, но были великолепны во второй. В итоге тренер гордился самоотдачей игроков в конкретный вечер, но был горько разочарован тем, что они не смогли пройти соперника, которого явно обязаны были побеждать.

Однако горькая правда заключается в том, что «Ювентус» больше не является той силой, которой он был при Массимилиано Аллегри. Подумать только: финалисты 2015 и 2017 годов проиграли пять последних противостояний в плей-офф Лиги чемпионов, что подозрительно напоминает то самое «футбольное наследие».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Итальянская пресса также поспешила отметить пугающую разницу в глубине состава между «Юве» и «Галатасараем». В то время как чемпионы Турции находились в завидном положении, позволяя себе оставить Мауро Икарди в запасе (с первых минут на позиции центрфорварда играл Виктор Осимхен), Спаллетти посчитал, что у него нет варианта лучше, чем поставить в нападение бывшего полузащитника «Лидса» Уэстона Маккенни. И игра Джонатана Дэвида во втором матче наглядно показала, почему тренеру приходится экспериментировать.

В конечном счете, ни «Наполи», ни «Ювентус» не показали уровня, достойного 1/8 финала, но именно тот факт, что «Интер» тоже не смог туда пробиться, наносит самый сильный удар по репутации Серии А.

«Лидеры по умолчанию»

«Интер» дважды за три сезона выходил в финал Лиги чемпионов под руководством Симоне Индзаги, поэтому их поражение от «Будё-Глимт» и дома, и в гостях стало бесспорным шоком. В конце концов, речь идет о команде, которая сейчас лидирует в Серии А с отрывом в 10 очков.

«Интер» Милан globallookpress.com

Однако, нахваливая перспективный проект «Комо» (в котором у него есть прямая доля), Анри повторил свой тезис о том, что «Интер» — это «лидер чемпионата по умолчанию». По сути, лучший среди худших.

На данный момент итальянские команды находятся именно там, где и должны быть. К сожалению. Когда слышишь, что «Будё-Глимт» обыграл «Интер», ты такой: Ого, вот это сюрприз! Но когда смотришь саму игру, нет и близко никакого удивления. Одна команда играла с правильным настроем. Другая — вяло и без должной интенсивности. Тьерри Анри Бывший нападающий сборной Францииь

Точно такое же обвинение в адрес «Интера» выдвинули Фабио Капелло и Звонимир Бобан в эфире Sky Sport Italia. Оба эксперта убеждены, что неспешный темп Серии А теперь безжалостно используется противниками в Лиге чемпионов. И речь здесь не только о европейской элите.

Если к возрастному составу «Интера», который в прошлом году проиграл «Пари Сен-Жермен» в финале со счетом 0:5, еще можно было проявить хоть какую-то долю сочувствия, то для безоговорочного лидера чемпионата, переигранного «Будё-Глимт», как выразилась Gazzetta dello Sport, «оправданий нет!».

Тьма проблем

Разумеется, плачевному состоянию, в котором оказался итальянский футбол, есть свои объяснения.

«Ювентус» globallookpress.com

Как отметил Дель Пьеро в эфире CBS, ничего не происходит в вакууме. Тот факт, что у Серии А остался лишь один представитель в 1/8 финала ЛЧ — «это результат того, что происходило в Италии последние несколько лет: уровень инвестиций упал, а другие рынки стали намного, намного масштабнее нашего».

Проблем много. Начнем со стадионов. Мы все знаем, в каком они состоянии, так что в этом плане нам нужно работать гораздо лучше за пределами поля. Затем — система подготовки молодежи. В первом матче за «Дортмунд» играли два итальянских парня 2008 года рождения. Простите, но что вообще происходит? Почему они не у нас? Почему они играют за «Боруссию»? Очевидно, что нам чего-то не хватает сразу в нескольких разных областях. Алессандро Дель Пьеро Бывший нападающий «Ювентуса»

Главный вопрос теперь заключается в том, будет ли что-то предпринято. Ведь Италия уже проходила через подобное. После того как национальная сборная не смогла квалифицироваться на второй чемпионат мира подряд в 2021 году, было проведено масштабное расследование.

«Мы пожинаем то, что посеяли. Мы много болтаем, но одними словами проблемы не решить», — говорил тогда легендарный тренер Арриго Сакки в интервью Gazzetta.

Однако с тех пор реальных действий было предпринято ничтожно мало.

«Самые уродливые стадионы в Европе»

Даже таким грандам, как «Интер», «Милан», «Наполи» и «Рома», по-прежнему невероятно трудно построить себе новые стадионы. Это лишает их важнейшего источника дохода, который позволил бы сократить финансовую пропасть, отделяющую их от богатейших клубов Европы.

У нас самые уродливые стадионы в Европе, и это бьет по доходам и стоимости ТВ-прав, потому что картинку с некрасивым и пустым стадионом сложно продать телевидению. Мы не строили стадионы, потому что бюрократия связывала всех по рукам и ногам: власти долгое время требовали наличия беговых дорожек. На пути всегда встает тысяча препятствий. Адриано Галлиани Бывший вице-президент «Милана»

Замечание Дель Пьеро о системе подготовки молодежи также крайне актуально. Фабио Капелло неустанно твердит, что Италия расплачивается за отказ от своей футбольной идентичности более десяти лет назад.

Фабио Капелло globallookpress.com

«Скажу прямо: мы переняли худшие черты гвардиолизма», — признался экс-тренер «Милана» в интервью Gazzetta после того, как Норвегия унизила Италию в квалификации к ЧМ-2026.

«Наши полузащитники никогда не разворачиваются к чужим воротам, в то время как другие постоянно смотрят вперед и действуют на скоростях, о которых нам остается только мечтать.

В академиях детям велят следовать тактике, держать мяч и пасовать назад вратарю вместо того, чтобы поощрять развитие мастерства и креативности. И куда, по-вашему, мы так придем?», — рассуждает Капелло.

Легендарный тренер прав: возможно, этим летом итальянцев тоже не будет среди участников чемпионата мира.

«Пристанище для стареющих звезд»

Италия всё еще может квалифицироваться на свой первый чемпионат мира с 2014 года через мартовские стыковые матчи, но в составе наблюдается острый дефицит талантливых игроков. Главный тренер итальянцев Дженнаро Гаттузо связывает это с тем, что лишь 32 процента футболистов Серии А имеют право выступать за «Скуадру Адзурру». И дело вовсе не в том, что в топ-клубах играют сплошь таланты мирового уровня.

Как однажды заметил бывший игрок сборной Нидерландов Ян Мюлдер: «Серия А сегодня — это место, куда знаменитости едут доигрывать на закате карьеры».

Лука Модрич globallookpress.com

Роль Луки Модрича в возрождении «Милана» в этом сезоне лишь подтверждает это пагубное мнение, а вовсе не опровергает его.

Паоло Ди Канио, в свою очередь, больше возмущен тем, что Доньелла Малена начали сравнивать с легендарным Джанлукой Виалли после его яркого дебюта за «Рому» (в январе нидерландец перешел в римский клуб из «Астон Виллы»).

«Малену 27 лет, и на него никто не обращал внимания. В "Астон Вилле" он сидел на скамейке под [Морганом] Роджерсом и [Олли] Уоткинсом, которые сильнее его. Он приезжает сюда, забивает пять мячей в пяти матчах, и мы начинаем приплетать сюда Виалли? Мой старший брат, целую тебя, небеса, прости, что они упомянули твое имя!

Доньелл Мален globallookpress.com

Мы всё еще мним, что итальянский футбол — это нечто феноменальное. В этом сезоне многие думали, что "Наполи" далеко пройдет в Лиге чемпионов, но затем они пропустили шесть мячей от ПСВ, а в остальных семи матчах взяла всего пять очков.»Интер« пропустил пять голов в финале ЛЧ от "ПСЖ", а мог пропустить и десять. Так что даже не сравнивайте Серию А с Премьер-лигой — это совершенно иной уровень», — заявил Ди Канио.

С последним утверждением точно не поспоришь. В то время как у Премьер-лиги в 1/8 финала Лиги чемпионов будет шесть команд, у Италии — всего одна. И весьма показательно, что это самый грамотно управляемый клуб в стране.

Остается надеяться, что успех «Аталанты» не отвлечет внимание от провалов остальных. Нужно извлечь уроки, потому что ситуация в Серии А действительно серьезная. Кальчо в кризисе. Топ-клубы находятся в плохом финансовом состоянии, и если на этот раз не предпринять решительных мер, Костакурта и компания вернутся в студию Sky Sport ровно через год — а может, и сразу после стыковых матчей ЧМ — чтобы оплакивать смерть итальянского футбола.