GOAL объясняет, почему у проекта Европейской Суперлиги, который так настойчиво продвигал мадридский «Реал», не осталось шансов на возрождение.

Остался только один. По данным RAC1, «Барселона» больше не заинтересована в создании Европейской Суперлиги (ESL), оставив мадридский «Реал» единственным представителем из первоначальной «Грязной дюжины», который всё еще стоит за этим противоречивым проектом.

Однако в Испании сообщают и о другом: каталонцы совместно со своими извечными соперниками по Эль-Класико и сторонниками Суперлиги — компанией A22 Sports Management — провели семь раундов переговоров с УЕФА о возможных изменениях формата главного турнира континента — Лиги чемпионов, хотя ее формат был обновлен совсем недавно, всего год назад.

Так что же на самом деле происходит за кулисами европейского футбола? Как континент оказался втянут в нечто вроде футбольной гражданской войны? Неужели противостояние близится к концу? И если да, то что это будет означать для будущего Лиги чемпионов?

Постоянная угроза Суперлиги

Бывший исполнительный директор УЕФА Герхард Айгнер когда-то назвал идею Европейской Суперлиги «иллюзией», но ее влияние всегда было абсолютно реальным.

Как заметил бывший спортивный директор «Милана» Умберто Гандини, «рождение Лиги чемпионов в 1993 году» фактически стало ответом УЕФА на попытку Сильвио Берлускони создать отдельный турнир для футбольной элиты Европы.

Не случайно и то, что уже в 1999 году, всего через два года после очередной попытки Берлускони продвинуть идею Суперлиги, УЕФА расширил количество участников и матчей в Лиге чемпионов и ввел второй групповой этап, чтобы добавить еще больше матчей и, соответственно, доходов.

Каждый раз, когда европейским топ-клубам не нравится направление, в котором движется футбол, они достают козырь под названием «Суперлига». Это удобный инструмент, чтобы заставить обстоятельства работать на тебя. Джош Робинсон Обозреватель The Wall Street Journal

Поэтому никого не удивило, что разговоры о Суперлиге усилились в 2020 году, когда пандемия коронавируса безжалостно вскрыла финансовую хрупкость всей экономической модели европейского футбола.

«Ничего уже не будет по-старому. Пандемия изменила всё. Она сделала нас всех уязвимыми — и футбол тоже», — заявил Флорентино Перес, давний сторонник Суперлиги, на ежегодном собрании акционеров «Реала».

Проще говоря, в период беспрецедентной неопределенности Перес и многие его коллеги по континенту захотели финансовых гарантий. Поэтому они вновь достали идею Суперлиги, ведь, как объяснил финансовый эксперт Киран Магуайр, «настоящие деньги в футболе делаются на европейской арене».

Рождение Суперлиги

Сочетание отчаяния и жадности привело к стремительному и плохо продуманному запуску Европейской Суперлиги при финансовой поддержке JP Morgan 18 апреля 2021 года.

В пресс-релизе говорилось: «Двенадцать ведущих футбольных клубов Европы сегодня объединились, чтобы объявить о создании нового соревнования, проходящего в середине недели — Суперлиги, которой будут управлять клубы-основатели.

В этот список вошли: "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид и "Тоттенхэм".

Предполагается, что к ним присоединятся еще три клуба до старта первого сезона, который начнется при первой возможности.

В дальнейшем клубы-основатели рассчитывают провести переговоры с УЕФА и ФИФА, чтобы совместно добиться наилучших результатов как для новой Лиги, так и для футбола в целом.

Создание Суперлиги происходит в момент, когда глобальная пандемия усилила нестабильность существующей экономической модели европейского футбола.

Кроме того, на протяжении многих лет клубы-основатели ставили перед собой цель повысить качество и интенсивность европейских турниров, создав формат, в котором сильнейшие команды и игроки смогут встречаться на постоянной основе.

Пандемия показала необходимость стратегического видения и устойчивого коммерческого подхода, который помог бы повысить ценность и поддержку всей футбольной пирамиды Европы.

В последние месяцы велись обширные консультации с заинтересованными сторонами футбола относительно будущего европейских соревнований. Клубы-основатели считают, что предложенные решения не устраняют фундаментальных проблем — в частности, потребности в более качественных матчах и дополнительных финансовых ресурсах для всей футбольной системы».

Отказ английских клубов под давлением болельщиков

Изначальный формат Суперлиги был вдохновлен баскетбольной Евролигой, что неудивительно, ведь мадридский «Реал» Флорентино Переса участвовал в этом турнире, а сам Перес не раз приводил его в пример, продвигая идею нового континентального соревнования.

По замыслу организаторов, в турнире должны были участвовать 20 команд — 15 постоянных членов и еще пять, квалифицирующихся ежегодно по результатам национальных чемпионатов.

Они делились бы на две группы по 10 команд, после чего лучшие выходили бы в плей-офф, где и определялся победитель.

Однако отказ таких гигантов, как «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Пари Сен-Жермен», стал тревожным сигналом. А когда проект официально представили, на него обрушилась жесточайшая волна критики — со стороны болельщиков, игроков и национальных футбольных ассоциаций.

Суперлигу восприняли как закрытую, элитарную структуру, и уже через три дня после анонса все шесть английских клубов заявили о своем выходе из проекта.

На фоне угроз судебных исков от УЕФА и требований исключить «большую шестерку» из Премьер-лиги, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» подчеркнули, что их решение о выходе было принято после «диалога с ключевыми заинтересованными сторонами».

Тогдашний председатель «Тоттенхэма» Дэниэл Леви выразил сожаление по поводу «тревоги и огорчения, вызванных предложением о Суперлиге», а «Арсенал» и вовсе публично извинился, признав, что совершил «ошибку».

«Они старые, они испугались»

Реакция Флорентино Переса на резкий разворот английских клубов была предсказуемо яростной. За ними вскоре последовали «Атлетико», «Интер» и «Милан», и президент «Реала» в интервью El Larguero фактически обвинил в произошедшем «Манчестер Сити».

Один из английских клубов изначально не проявлял особого интереса. Они подписали контракт, но было видно, что не убеждены. [Я не назову этот клуб], но один клуб из Манчестера поддался на кампанию, где твердили, что Суперлига «убьет национальные чемпионаты», что «исчезнет спортивный принцип», что «это конец футбола». Есть люди, у которых есть привилегии, и они не хотят их терять — даже если из-за этого страдает весь футбол. Флорентино Перес Президент мадридского «Реала»

Перес считает, что владельцами английских клубов не хватило смелости в этом противостоянии с УЕФА: «Когда англичане позвонили мне [во вторник], мы собрались, чтобы понять, что делать. Они попытались, но сказали: "Слушай, мы не будем этого делать".

Почему? Потому что почувствовали настроение. УЕФА превратил все это в шоу. Казалось, будто мы сбросили атомную бомбу. Возможно, мы плохо объяснили идею, но нам и не дали возможности. Почему? Потому что они этого не хотели. Я никогда не видел такой агрессии — всё было спланировано.

На следующий день нас уничтожили. Нас ждали. Думаю, они знали, что мы это сделаем. Были угрозы, оскорбления, будто мы убили футбол.

Владельцы английских клубов в большинстве своем не англичане. Они не ради денег, у них есть команды в США, они любят спорт — и оказались в ситуации, к которой не были готовы. Они старые. Они испугались».

План «перезапустить проект»

Ключевое различие между английскими клубами и трио главных сторонников Суперлиги — «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом» — заключалось в том, что первые попросту не нуждались в новом турнире. Благодаря гигантским телеправам Премьер-лига уже давно превратилась в нечто вроде собственной «суперлиги».

Для «Барселоны», оказавшейся на грани банкротства после многолетнего финансового хаоса при Жозепе Бартомеу, гарантированные доходы от участия в Суперлиге казались спасением.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта тогда заявил, что участие было «необходимостью» и что отказ стал бы «исторической ошибкой». Поэтому Перес и Лапорта настаивали, что проект продолжится и без англичан.

В официальном заявлении Суперлиги говорилось: «Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус-кво европейского футбола нуждается в изменении. Мы предлагаем новый турнир, потому что существующая система не работает.

Наша цель — дать спорту возможность развиваться, создавая ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды Европы, помогая преодолеть финансовые трудности, вызванные пандемией. Проект также обеспечит значительно увеличенные "солидарные выплаты" для всех участников футбольного сообщества.

Несмотря на уход английских клубов, вынужденных поддаться давлению, мы убеждены, что наш проект полностью соответствует европейскому законодательству, что подтверждено судебным решением, защитившим Суперлигу от вмешательства третьих сторон.

В нынешних обстоятельствах мы пересмотрим дальнейшие шаги по переформатированию проекта, сохраняя главную цель — предоставить болельщикам лучший возможный турнир и увеличить поддержку всей футбольной экосистемы».

«Ходячий труп»

Три оставшихся клуба — «Реал», «Барселона» и «Ювентус» — продолжили сотрудничество с A22 Sports Management, разрабатывая обновленные версии Суперлиги. Но поддержка со стороны футбольного мира так и не появилась.

Хотя многие болельщики признавали, что УЕФА действительно проваливается в управлении европейским футболом и ничего не делает, чтобы сократить разрыв между богатыми и бедными клубами, почти никто не считал Суперлигу решением проблемы.

В итоге публикация в феврале 2023 года манифеста из 10 пунктов о «возрождении проекта» вызвала лишь всеобщие насмешки.

Ходячий труп под названием Европейская Суперлига снова дернулся — с тем же уровнем самосознания, что и у зомби. Их новая идея — сделать турнир «открытым», а не «закрытым клубом», против которого ранее выступили фанаты. Но ведь открытое соревнование для лучших клубов Европы уже существует — оно называется Лига чемпионов. Кевин Майлз Генеральный директор Ассоциации футбольных болельщиков Великобритании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас был еще язвительнее: «Суперлига — это волк, переодетый в бабушку, который пытается обмануть европейский футбол».

Тем не менее, в конце 2023 года Перес и его союзники одержали частичную победу: Суд Европейского Союза (ECJ) постановил, что ФИФА и УЕФА нарушили закон, когда в 2021 году запретили клубам участвовать в Суперлиге.

«В ближайшие дни мы тщательно изучим значение этого решения, но уже сейчас можно сделать два исторических вывода, — заявил Перес. — Во-первых, европейский клубный футбол больше не будет монополией. Во-вторых, отныне клубы сами распоряжаются своей судьбой. Сегодня снова победила Европа свободы — победили футбол и его болельщики.

После более чем двух лет давления восторжествовали закон, разум и свобода. Поэтому "Реал Мадрид" будет и дальше работать во имя футбола».

Похожие слова прозвучали и от генерального директора A22 Бернда Райхарта: «Мы завоевали право на конкуренцию. Монополия УЕФА закончилась. Футбол свободен! ».

Падение Аньелли

Тем не менее, решение Суда Европейского Союза оказалось не таким уж грандиозным триумфом для сторонников Суперлиги, каким его пытались представить Перес и некоторые СМИ.

УЕФА уже успел внести изменения в те самые правила и положения, которые суд признал «незаконными». Поэтому создание параллельного турнира без согласия УЕФА или ФИФА всё еще выглядело практически невозможным.

Кроме того, сразу после решения суда «Манчестер Юнайтед» и несколько других клубов выпустили заявления, в которых подчеркнули, что не намерены возвращаться к проекту Суперлиги.

А летом 2024 года Суперлига понесла новый тяжелый удар — «Ювентус» официально вышел из числа ее сторонников.

При Андреа Аньелли туринский клуб был одним из главных двигателей проекта. Ради Суперлиги Аньелли даже покинул пост председателя Ассоциации европейских клубов (ECA) и тем самым разрушил свою многолетнюю дружбу с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Однако в ноябре 2022 года Аньелли подал в отставку с поста президента «Юве» — на фоне расследований по финансовым нарушениям клуба. Одно из них привело к тому, что «Старая синьора» была исключена из еврокубков на сезон 2023/24.

На смену Аньелли во главе ECA пришел президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, и он с радостью приветствовал возвращение «Ювентуса» в «семью европейского футбола».

«Двери ECA всегда открыты для клубов, которые верят в коллективные интересы, прогрессивные реформы и конструктивную работу со всеми участниками футбольного процесса», — заявил катарец.

Тем не менее, оставшиеся сторонники ESL не собирались сдаваться. Продолжая оспаривать монополию УЕФА в судах и нанося отдельные юридические удары, в декабре прошлого года они объявили о новом формате турнира и даже сменили его название — теперь это Unify League.

Сооснователь A22 Джон Хан объяснил: «Мы внимательно прислушались к мнению клубов, лиг и болельщиков и уверены, что благодаря этим изменениям получим широкую поддержку.

Мы не ждем, что клубы публично поддержат проект уже сейчас — это произойдет после его официального признания УЕФА и ФИФА».

По новым планам, Unify League должна была включать 96 клубов, разделенных на четыре дивизиона, а трансляции матчей — выходить на платформе по подписке, работающей по модели Netflix.

Конец противостояния?

Теперь, похоже, Unify League так и не увидит свет.

Каталонская радиостанция RAC1 сообщила, что «Барселону» теперь полностью устраивают финансовые и структурные изменения, внесенные УЕФА в Лигу чемпионов. Клуб больше не видит смысла в существовании альтернативного турнира.

Более того, Чеферин недавно лично присутствовал на «Монжуике» на матче «Барсы» против «ПСЖ», что стало еще одним сигналом о сближении сторон, ранее считавшихся непримиримыми.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона», «Реал», A22 и УЕФА уже восемь месяцев ведут секретные переговоры о прекращении конфликта и сейчас находятся на финальной стадии соглашения.

Издание утверждает, что у «мятежников» осталось всего два ключевых требования, касающихся Лиги чемпионов.

Первое — изменение формата. Перес и его союзники предлагают, чтобы вместо единой «лиги» из 36 команд (новый формат с 2024 года), участников разделили на две группы по 18 клубов, начиная с 2027 года.

Причем Первая группа должна состоять из 18 лучших клубов Европы по рейтингу УЕФА — и играть только между собой, что, разумеется, гарантирует больше прибыльных матчей между грандами.

Восемь лучших команд из Группы 1 выходили бы напрямую в 1/8 финала, а команды с 9-го по 16-е место — играли бы стыковые матчи с лучшими представителями Группы 2.

Второе требование — создание глобальной стриминговой платформы, которую предлагала A22.

По плану, болельщики могли бы выбирать между бесплатной версией с региональной рекламой или платной подпиской без рекламы.

Сообщается, что УЕФА готов пойти на уступки и рассмотреть оба предложения — в обмен на окончательное урегулирование конфликта.

Итак, неужели это конец Европейской Суперлиги? В каком-то смысле — да.

Оригинальный проект действительно близок к тому, чтобы быть окончательно похороненным.

Однако для сторонников Суперлиги это уже не выглядит поражением, ведь УЕФА фактически реализовал многие их идеи при реформировании Лиги чемпионов, а теперь, возможно, готов пойти еще дальше.

Европейские гранды добивались большей доли прибыли — и, похоже, именно это они и получат.

Больше матчей означает больше денег, а значит, угроза отделения снова выполнила свое предназначение.

Теперь именно Лига чемпионов всё больше напоминает Суперлигу.