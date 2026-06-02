ESPN вспоминает тренеров из топ-5 европейских лиг, которые лишились работы вскоре после завоевания чемпионского титула.

«Ливерпуль» расстался с Арне Слотом после всего двух сезонов у руля команды — голландский специалист не смог защитить титул чемпиона Англии, который он завоевал в дебютный год работы с «красными».

Когда на глазах 47-летнего тренера некогда доминировавшая команда начала буквально рассыпаться по ходу сезона, он смог привести ее лишь к скромному пятому месту по итогам своего второго года на «Энфилде». Этого хватило, чтобы в субботу клуб объявил о его увольнении.

На первый взгляд решение расстаться с тренером практически ровно через год после чемпионского триумфа может показаться жестоким. Однако увольнение Слота вовсе не является чем-то беспрецедентным. За последние два десятилетия многие топ-клубы из пяти ведущих европейских лиг увольняли наставников спустя 12 месяцев после чемпионства — а порой и раньше. Вспоминаем самые яркие примеры.

АПЛ

Арне Слот («Ливерпуль»)

Арне Слот фактически продолжил наследие Юргена Клоппа и привел «Ливерпуль» к титулу в сезоне‑2024/25, выиграв чемпионат с 10‑очковым отрывом.

Но во второй год все рухнуло: пятое место, отставание в 25 очков от чемпиона, слабые результаты в кубках и громкий конфликт с уходящим лидером Мохаммедом Салахом — все это в итоге предопределило увольнение голландца.

Клаудио Раньери («Лестер»)

В сезоне-2015/16 Клаудио Раньери совершил настоящее чудо — стал чемпионом Англии с «Лестером» вопреки всем прогнозам. Перед стартом турнира шансы «лис» на титул оценивались с коэффициентом 5000 к 1.

Во главе с Джейми Варди, Риядом Махрезом и Н'Голо Канте команда переписала историю английского футбола. В августе 2016 года Раньери подписал новый четырехлетний контракт, однако уже в следующем сезоне все пошло не по плану.

Серия неудачных результатов отбросила «Лестер» к зоне вылета, и в феврале 2017 года чемпионская сказка завершилась досрочным увольнением итальянца.

Жозе Моуринью (дважды!) («Челси»)

Для «Челси» увольнение успешных тренеров давно не является чем-то необычным. Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб летом 2004 года и выиграл чемпионат Англии в каждом из двух своих первых сезонов.

Тем не менее уже через несколько недель после старта третьей кампании, в сезоне-2007/08, португалец был отправлен в отставку. Причиной стал не только неубедительный старт команды, но и серьезное ухудшение отношений с тогдашним владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Та же участь постигла португальца и после его триумфального возвращения на «Стэмфорд Бридж» в сезоне-2013/14. Моуринью вновь привел «Челси» к чемпионству, однако спустя семь месяцев после триумфа лишился работы.

Команда катастрофически начала сезон-2015/16, проиграв девять из первых 16 матчей и опустившись на 16-е место в таблице — всего в одном очке от зоны вылета.

Роберто Манчини («Манчестер Сити»)

Роберто Манчини навсегда останется в истории как тренер, подаривший «Манчестер Сити» одно из самых драматичных чемпионств в истории английского футбола. В сезоне-2011/12 «горожане» завоевали титул на последних секундах заключительного тура, став чемпионами Англии впервые за 44 года.

Ровно через год после того легендарного дня на «Этихаде» итальянец был уволен. Руководство отправило его в отставку за два тура до конца следующего сезона, по итогам которого «Манчестер Сити» стал вторым, значительно отстав от своего принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед».

Антонио Конте («Челси»)

Антонио Конте также продержался в «Челси» всего два сезона, несмотря на чемпионский титул в дебютной кампании и победу в Кубке Англии во второй.

Терпение руководства иссякло после того, как команда завершила сезон-2017/18 на пятом месте в АПЛ и не сумела пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов. Этого оказалось достаточно, чтобы «синие» приняли решение расстаться со своим тренером.

Ла Лига

Франк Райкард и Хави («Барселона»)

Франк Райкард блестяще начал свою работу в «Барселоне»: выиграл Ла Лигу в сезонах 2004/05 и 2005/06, а также Лигу чемпионов‑2006. Тем не менее уже в концовке сезона-2007/08 президент клуба Жоан Лапорта отправил тренера в отставку.

Последней каплей стало болезненное поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:4, после которого каталонцы завершили чемпионат только на третьем месте. На смену Райкарду пришел наставник «Барселоны Б» Хосеп Гвардиола.

Похожая история произошла и с Хави. Легендарный полузащитник сменил Рональда Кумана на посту главного тренера в ноябре 2021 года и уже в сезоне-2022/23 привел команду к чемпионскому титулу.

Однако следующий сезон оказался провальным. «Барселона» осталась без трофеев, и ближе к завершению кампании руководство клуба приняло решение расстаться с Хави. Его место занял бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Фабио Капелло, Зинедин Зидан, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью («Реал» Мадрид)

Как и «Челси», мадридский «Реал» имеет богатую историю увольнений тренеров, даже если те добивались серьезных успехов. Требования в клубе настолько высоки, что даже титулы далеко не всегда гарантируют стабильность.

Второй приход Фабио Капелло на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне-2006/07 завершился весьма неожиданно. Всего через 11 дней после завоевания чемпионского титула руководство «сливочных» отправило итальянца в отставку, посчитав его футбол слишком оборонительным и прагматичным. Примечательно, что примерно по такому же сценарию завершилась и его первая работа в клубе десятью годами ранее.

Моуринью выиграл чемпионат Испании в сезоне-2011/12, однако уже в мае 2013 года лишился должности. В следующем розыгрыше Ла Лиги его команда отстала от принципиального соперника — «Барселоны» — на 13 очков.

Зинедин Зидан за два периода работы в «Реале» собрал внушительную коллекцию трофеев. Однако чемпионство сезона-2019/20 стало последним титулом в его тренерской карьере на данный момент. После сезона-2020/21, в котором мадридцы остались без трофеев, француз покинул клуб во второй раз.

Карло Анчелотти пользовался огромным уважением как среди футболистов, так и среди болельщиков, но даже это не спасло его от очередного расставания с «Реалом».

В мае 2025 года итальянец покинул клуб во второй раз, несмотря на золотые дубли — победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов — в сезонах-2021/22 и 2023/24. После ухода Анчелотти возглавил сборную Бразилии.

Серия А

Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри («Ювентус»)

Массимилиано Аллегри выиграл с «Ювентусом» пять чемпионских титулов подряд в Серии А с 2014 по 2019 год. Однако его первый период работы с туринцами завершился внезапно: спустя всего 27 дней после завоевания скудетто сезона-2018/19 клуб объявил, что тренер покинет команду по окончании чемпионата.

Вскоре его место занял Маурицио Сарри. «Мистер 33» в свою очередь довел серию «Юве» до девяти чемпионств подряд, выиграв Серию А в единственном сезоне у руля. Тем не менее специалист был отправлен в отставку всего через год после подписания трехлетнего контракта.

Причиной стало поражение от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Решение о расставании с тренером было принято спустя несколько недель после завершения сезона.

Бундеслига

Юлиан Нагельсман и Карло Анчелотти («Бавария»)

Карло Анчелотти выиграл Бундеслигу в дебютном сезоне, однако следующий год оказался куда менее успешным. «Бавария» неубедительно защищала титул и к осени откатилась на третье место в турнирной таблице. Окончательно судьбу итальянца решил разгром от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3 на групповом этапе Лиги чемпионов. Уже в сентябре 2017 года Анчелотти был уволен.

Юлиан Нагельсман, отточивший мастерство в «Хоффенхайме» и «Лейпциге», завоевал титул Бундеслиги сезона-2021/22 с «Баварией» (десятое чемпионство кряду) уже в дебютном сезоне. Но уже в мае 2023 года молодой специалист неожиданно лишился работы.

Многие до сих пор считают это решение несправедливым. На момент увольнения действующие чемпионы отставали от лидировавшей дортмундской «Боруссии» всего на одно очко. Его сменил Томас Тухель, который в итоге привел команду к титулу благодаря лучшей разнице мячей.

Лига 1

Лоран Блан, Маурисио Почеттино и Кристоф Гальтье («ПСЖ»)

Лоран Блан выиграл с «ПСЖ» три чемпионских титула подряд за три сезона, добавив к ним целую россыпь национальных кубков. Тем не менее по окончании сезона-2015/16 француз был отправлен в отставку после вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

Любопытно, что в свой последний сезон у руля команды Блан оформил внутренний квадрупл, выиграв все четыре национальных турнира. Однако поражение от «Манчестер Сити» по сумме двух матчей (2:3) оказалось неприемлемым для клуба, который уже тогда нацеливался на европейское господство.

После нескольких лет без трофеев в «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино наконец пополнил свою коллекцию наград в Париже. Главным достижением аргентинца стал титул чемпиона Франции в сезоне-2021/22.

Однако даже этого оказалось недостаточно. После всего 18 месяцев работы Почеттино был уволен, прежде всего из-за неудачного выступления команды в Лиге чемпионов, где она не смогла добраться до четвертьфинала.

Его преемником стал Кристоф Гальтье, и история практически повторилась. Бывший наставник «Лилля» привел «ПСЖ» к чемпионству в сезоне-2022/23, опередив ближайшего преследователя всего на одно очко, но уже через несколько недель после окончания чемпионата был освобожден от своих обязанностей.