Оба говорят: «Не тренер, а владелец». Оба говорят о ЧМ-2026 как о последнем турнире. Оба готовятся к жизни после футбола. Но если посмотреть внимательно — они снова делают одно и то же совершенно по-разному. Как и всю жизнь.

Одна фраза, два подхода

Январь 2026 года. Лионель Месси — в интервью аргентинскому стриминговому каналу Luzu TV: «Я не вижу себя тренером.  Мне нравится идея управления, но если выбирать — я хочу быть владельцем.  Хочу иметь свой клуб, вырастить его с нуля, дать детям возможность расти».

Декабрь 2024 года. Криштиану Роналду — на церемонии Globe Soccer Awards: «Стать тренером?  Нет.  Может быть, я стану владельцем клуба».  И следом: «Запомните мои слова — я буду владельцем большого клуба».

Криштиану Роналду в матче против Ирландии. 13 ноября 2025 г.
Криштиану Роналду в матче против Ирландии. 13 ноября 2025 г. globallookpress.com

Одна и та же мысль: не бровка, а кабинет.  Одна и та же модель: Бекхэм, а не Гвардиола.  Но послушайте тональность.

Месси: «вырастить с нуля», «дать детям возможность», «начать снизу».  Он уже совладелец «Депортиво ЛСМ» — клуба четвёртого дивизиона Уругвая, основанного вместе с Луисом Суаресом. 3000 членов, 80 сотрудников, повышение в классе в ноябре 2025-го.  Плюс Leones de Rosario FC — четвёртый дивизион Аргентины, управляется его братом Матиасом.  Плюс турнир Messi Cup — юношеский турнир U-16 в Майами, первый выпуск в декабре (победил «Ривер Плейт»).  Месси строит питомник.

Лионель Месси в матче против Венесуэлы. 3 сентября 2025 г.
Лионель Месси в матче против Венесуэлы. 3 сентября 2025 г. globallookpress.com

Роналду: «большой клуб», «наведу порядок», «изменю то, что считаю неправильным».  Он уже владеет 15% акций «Аль-Насра» — клуба Saudi Pro League.  После завершения карьеры долю могут увеличить.  В другом интервью, на вопрос про «Манчестер Юнайтед», он не опроверг.  Роналду строит империю.

Месси хочет создать.  Роналду хочет управлять.  Месси говорит о детях.  Роналду — о порядке.  Месси выбирает четвёртый дивизион Уругвая.  Роналду говорит «большой клуб» и просит запомнить его слова.

Как и всегда: один делает тихо, другой — громко.  Оба — гениально.

Но что сейчас?

Лионель Месси

38 лет. «Интер Майами», MLS

Продлил контракт до 2028 года в октябре 2025-го.  В контракте — миноритарная доля в клубе (по модели Бекхэма).  Зарплата — порядка 70–80 миллионов долларов в год с учётом компенсаций и прав на долю.

Сезон 2025: 29 голов, 19 ассистов в 28 матчах MLS — лучший бомбардир лиги, «Золотая бутса».  Привёл «Интер Майами» к первому Кубку MLS (3:1 над «Ванкувером»), получил MVP финала.  Два MVP сезона подряд — первый в истории лиги. 405 голевых передач за карьеру — больше, чем у Ференца Пушкаша, абсолютный рекорд.

Лионель Месси — 20 лучших голов

В 2026-м — защита титула, открытие нового стадиона Miami Freedom Park (апрель), и главный вопрос: поедет ли на ЧМ-2026 защищать титул чемпиона мира?  В сентябре 2025-го Месси сказал, что «ещё не решил».  Тренер сборной Скалони: «Есть время».  Суарес: «Мы не обсуждаем уход.  Лео хочет играть на чемпионате мира».

Начало сезона MLS-2026: 2 гола и ассист в первых двух матчах — включая камбэк с 0:2 до 4:2 против «Орландо».

Криштиану Роналду

41 год. «Аль-Наср», Saudi Pro League

Контракт до 2027 года. 9 голов в 10 матчах сезона 2025/26.  Тренер Жорже Жезуш начал аккуратно управлять его минутами — пропуски в Кубке короля и азиатских клубных турнирах.  Но в чемпионате — по-прежнему основной.

Криштиану Роналду — 20 лучших голов

ЧМ-2026 — подтверждено: «Это определённо мой последний чемпионат мира.  Мне будет 41 год».  Шестой ЧМ в карьере — больше, чем у кого-либо в истории мужского футбола.  Португалия в группе H, квалификация практически обеспечена.

После ЧМ — ещё один сезон в Саудии (контракт до лета 2027).  Вероятный сценарий: завершение карьеры в 42 года.  Саудиты уже готовят «план пост-Роналду»: 50 крупных трансферов этим летом (Салах, Бруну Фернандеш, Левандовски, Винисиус — в списке целей), чтобы лига не потеряла глобальный интерес.

Почему оба — не тренеры

Это, пожалуй, самое удивительное совпадение.  Два величайших игрока в истории, чьи знания о футболе не имеют аналогов, — оба отказываются тренировать.  И оба объясняют это по-своему.

Роналду — прямо и резко:

У меня нет страсти к этому поколению. Они не принимают советы и наш опытКриштиану Роналдуфутболист

Это — типично Роналду: мир не соответствует моим стандартам, и я не собираюсь подстраиваться.  Тренер должен терпеть, адаптироваться, мириться с тем, что 20-летний игрок листает TikTok вместо того, чтобы слушать.  Роналду не готов.  Не потому что не умеет — а потому что не хочет.

Месси — мягче:

Я не вижу себя тренеромЛионель Мессифутболист

Без обвинений в адрес поколений, без манифестов.  Просто — не его.  Месси всю карьеру был игроком, который ведёт за собой примером, а не словами.  Тренерская профессия — это 90% коммуникации: пресс-конференции, разбор полётов, индивидуальные беседы, конфликты с руководством.  Месси в интервью выглядит так, будто предпочёл бы быть в любом другом месте.  Тренерская скамейка — не его территория.

Есть и третья причина, общая для обоих: страх сравнения.  Великие игроки, ставшие великими тренерами, — исключение, а не правило.  Марадона тренировал — и это была катастрофа.  Гаттузо, Лампард, Пирло — талантливые игроки, средние тренеры.  Кройф и Гвардиола — единственные, кому удалось перенести гениальность с поля на бровку.  Месси и Роналду, очевидно, не хотят рисковать наследием.

Потому они выбрали одно направление, но пойдут разными дорогами.

Месси: тихая империя

Миноритарная доля в «Интер Майами».  «Депортиво ЛСМ» в Уругвае (с Суаресом).  «Леонес де Росарио» в Аргентине (через семью).  Турнир Messi Cup для юношей.  Контракт с Adidas (пожизненный).  Сеть ресторанов.  Инвестиции в недвижимость в Барселоне и Майами.

Лионель Месси во время турне по Индии. 15 декабря 2025 г.
Лионель Месси во время турне по Индии. 15 декабря 2025 г. globallookpress.com

Масштаб?  Скромнее, чем у Роналду.  Но философия другая.  Месси не строит бренд «Месси» — он строит вещи, которые нравятся лично ему.  Клуб с другом.  Турнир для детей.  Стадион в городе, где живёт.  Это не стратегия глобальной экспансии — это расширение жизни.  Бекхэм как модель, но без блеска Бекхэма.

Месси в 2028-м (когда закончится контракт с «Интер Майами» и ему будет 41): миноритарный совладелец клуба, тихий управляющий маленькой футбольной сети в Южной Америке, семьянин в Майами.  Не на обложках.  Не в студии.  Не на бровке.

Роналду: громкая империя

15% «Аль-Насра» (с перспективой увеличения).  Сеть отелей Pestana CR7.  Бренд CR7 (одежда, парфюмерия, нижнее бельё, клиника по пересадке волос).  Сеть фитнес-центров.  YouTube-канал «UR Cristiano» (60+ миллионов подписчиков).  Миллиард подписчиков в соцсетях — первый человек на планете.  Рекламные контракты с Nike, Armani, TAG Heuer, Herbalife.

Криштиану Роналду во время церемонии вручения премии Globe Soccer Awards 2025. Дубай, ОАЭ, 28 декабря 2025 г.
Криштиану Роналду во время церемонии вручения премии Globe Soccer Awards 2025. Дубай, ОАЭ, 28 декабря 2025 г. globallookpress.com

Масштаб?  Глобальный.  Роналду — это не «бывший футболист с бизнесом».  Это корпорация, в которой футбол — одно из подразделений.  Когда он говорит «я буду владельцем большого клуба» — это не мечта.  Это пункт в бизнес-плане.

Роналду в 2028-м (через год после завершения карьеры, в 43 года): мажоритарный или крупный миноритарный владелец клуба (возможно, «Аль-Наср», возможно, что-то в Европе), YouTube-империя, линейка продуктов, благотворительный фонд, присутствие на каждом красном ковре.  На обложках.  В студии.  Везде.

Последнее танго: ЧМ-2026

Есть поэтическая справедливость в том, что ЧМ-2026, скорее всего, станет последним турниром для обоих.  Месси — 39 лет, капитан действующих чемпионов мира, защищает титул на территории, где живёт (США).  Роналду — 41 год, рекордсмен по числу чемпионатов мира (шесть), последний шанс выиграть единственный трофей, которого у него нет.

Если оба сыграют — это будет первый случай в истории, когда один и тот же чемпионат мира станет последним для обоих одновременно.  Конец эпохи — не метафора, а факт.  Турнир, в котором каждый их матч может оказаться последним.

И даже здесь — контраст.  Месси может позволить себе не ехать: он уже выиграл ЧМ, он ничего никому не должен, его решение — личное.  Скалони не давит.  Суарес говорит «Лео хочет», но Месси молчит.  Роналду такого выбора лишён: для него не поехать — значит признать, что время победило.  А Криштиану Роналду не признаёт поражений.  Он поедет.

Месси может себе позволить уйти тихо.  Роналду — не может.  Это не слабость — это характер.  Тот самый, который сделал их обоих тем, кем они стали.

Вместо послесловия

Двадцать лет мы сравнивали их голы, трофеи, «Золотые мячи», рекорды.  Это было увлекательно, но, в конечном счёте, бессмысленно — потому что они никогда не были про одно и то же.

Месси — про игру.  Роналду — про победу.  Месси — про процесс.  Роналду — про результат.  Месси — тот, кого вы хотите видеть на поле.  Роналду — тот, кого вы хотите видеть, когда счёт 0:1 на 89-й минуте.

И теперь, когда оба уходят, — их ответ на вопрос «что дальше?  » оказывается таким же разным, как всё остальное.  Месси хочет «вырастить клуб с нуля».  Роналду хочет «навести порядок в большом клубе».  Месси строит питомник.  Роналду строит корпорацию.

Один уйдёт так, что вы не заметите.  Другой — так, что вы не сможете не заметить.