Оба говорят: «Не тренер, а владелец». Оба говорят о ЧМ-2026 как о последнем турнире. Оба готовятся к жизни после футбола. Но если посмотреть внимательно — они снова делают одно и то же совершенно по-разному. Как и всю жизнь.

Одна фраза, два подхода

Январь 2026 года. Лионель Месси — в интервью аргентинскому стриминговому каналу Luzu TV: «Я не вижу себя тренером. Мне нравится идея управления, но если выбирать — я хочу быть владельцем. Хочу иметь свой клуб, вырастить его с нуля, дать детям возможность расти».

Декабрь 2024 года. Криштиану Роналду — на церемонии Globe Soccer Awards: «Стать тренером? Нет. Может быть, я стану владельцем клуба». И следом: «Запомните мои слова — я буду владельцем большого клуба».

Криштиану Роналду в матче против Ирландии. 13 ноября 2025 г. globallookpress.com

Одна и та же мысль: не бровка, а кабинет. Одна и та же модель: Бекхэм, а не Гвардиола. Но послушайте тональность.

Месси: «вырастить с нуля», «дать детям возможность», «начать снизу». Он уже совладелец «Депортиво ЛСМ» — клуба четвёртого дивизиона Уругвая, основанного вместе с Луисом Суаресом. 3000 членов, 80 сотрудников, повышение в классе в ноябре 2025-го. Плюс Leones de Rosario FC — четвёртый дивизион Аргентины, управляется его братом Матиасом. Плюс турнир Messi Cup — юношеский турнир U-16 в Майами, первый выпуск в декабре (победил «Ривер Плейт»). Месси строит питомник.

Лионель Месси в матче против Венесуэлы. 3 сентября 2025 г. globallookpress.com

Роналду: «большой клуб», «наведу порядок», «изменю то, что считаю неправильным». Он уже владеет 15% акций «Аль-Насра» — клуба Saudi Pro League. После завершения карьеры долю могут увеличить. В другом интервью, на вопрос про «Манчестер Юнайтед», он не опроверг. Роналду строит империю.

Месси хочет создать. Роналду хочет управлять. Месси говорит о детях. Роналду — о порядке. Месси выбирает четвёртый дивизион Уругвая. Роналду говорит «большой клуб» и просит запомнить его слова.

Как и всегда: один делает тихо, другой — громко. Оба — гениально.

Но что сейчас?

Лионель Месси

38 лет. «Интер Майами», MLS

Продлил контракт до 2028 года в октябре 2025-го. В контракте — миноритарная доля в клубе (по модели Бекхэма). Зарплата — порядка 70–80 миллионов долларов в год с учётом компенсаций и прав на долю.

Сезон 2025: 29 голов, 19 ассистов в 28 матчах MLS — лучший бомбардир лиги, «Золотая бутса». Привёл «Интер Майами» к первому Кубку MLS (3:1 над «Ванкувером»), получил MVP финала. Два MVP сезона подряд — первый в истории лиги. 405 голевых передач за карьеру — больше, чем у Ференца Пушкаша, абсолютный рекорд.

Лионель Месси — 20 лучших голов

В 2026-м — защита титула, открытие нового стадиона Miami Freedom Park (апрель), и главный вопрос: поедет ли на ЧМ-2026 защищать титул чемпиона мира? В сентябре 2025-го Месси сказал, что «ещё не решил». Тренер сборной Скалони: «Есть время». Суарес: «Мы не обсуждаем уход. Лео хочет играть на чемпионате мира».

Начало сезона MLS-2026: 2 гола и ассист в первых двух матчах — включая камбэк с 0:2 до 4:2 против «Орландо».

Криштиану Роналду

41 год. «Аль-Наср», Saudi Pro League

Контракт до 2027 года. 9 голов в 10 матчах сезона 2025/26. Тренер Жорже Жезуш начал аккуратно управлять его минутами — пропуски в Кубке короля и азиатских клубных турнирах. Но в чемпионате — по-прежнему основной.

Криштиану Роналду — 20 лучших голов

ЧМ-2026 — подтверждено: «Это определённо мой последний чемпионат мира. Мне будет 41 год». Шестой ЧМ в карьере — больше, чем у кого-либо в истории мужского футбола. Португалия в группе H, квалификация практически обеспечена.

После ЧМ — ещё один сезон в Саудии (контракт до лета 2027). Вероятный сценарий: завершение карьеры в 42 года. Саудиты уже готовят «план пост-Роналду»: 50 крупных трансферов этим летом (Салах, Бруну Фернандеш, Левандовски, Винисиус — в списке целей), чтобы лига не потеряла глобальный интерес.

Почему оба — не тренеры

Это, пожалуй, самое удивительное совпадение. Два величайших игрока в истории, чьи знания о футболе не имеют аналогов, — оба отказываются тренировать. И оба объясняют это по-своему.

Роналду — прямо и резко:

У меня нет страсти к этому поколению. Они не принимают советы и наш опыт Криштиану Роналду футболист

Это — типично Роналду: мир не соответствует моим стандартам, и я не собираюсь подстраиваться. Тренер должен терпеть, адаптироваться, мириться с тем, что 20-летний игрок листает TikTok вместо того, чтобы слушать. Роналду не готов. Не потому что не умеет — а потому что не хочет.

Месси — мягче:

Я не вижу себя тренером Лионель Месси футболист

Без обвинений в адрес поколений, без манифестов. Просто — не его. Месси всю карьеру был игроком, который ведёт за собой примером, а не словами. Тренерская профессия — это 90% коммуникации: пресс-конференции, разбор полётов, индивидуальные беседы, конфликты с руководством. Месси в интервью выглядит так, будто предпочёл бы быть в любом другом месте. Тренерская скамейка — не его территория.

Есть и третья причина, общая для обоих: страх сравнения. Великие игроки, ставшие великими тренерами, — исключение, а не правило. Марадона тренировал — и это была катастрофа. Гаттузо, Лампард, Пирло — талантливые игроки, средние тренеры. Кройф и Гвардиола — единственные, кому удалось перенести гениальность с поля на бровку. Месси и Роналду, очевидно, не хотят рисковать наследием.

Потому они выбрали одно направление, но пойдут разными дорогами.

Месси: тихая империя

Миноритарная доля в «Интер Майами». «Депортиво ЛСМ» в Уругвае (с Суаресом). «Леонес де Росарио» в Аргентине (через семью). Турнир Messi Cup для юношей. Контракт с Adidas (пожизненный). Сеть ресторанов. Инвестиции в недвижимость в Барселоне и Майами.

Лионель Месси во время турне по Индии. 15 декабря 2025 г. globallookpress.com

Масштаб? Скромнее, чем у Роналду. Но философия другая. Месси не строит бренд «Месси» — он строит вещи, которые нравятся лично ему. Клуб с другом. Турнир для детей. Стадион в городе, где живёт. Это не стратегия глобальной экспансии — это расширение жизни. Бекхэм как модель, но без блеска Бекхэма.

Месси в 2028-м (когда закончится контракт с «Интер Майами» и ему будет 41): миноритарный совладелец клуба, тихий управляющий маленькой футбольной сети в Южной Америке, семьянин в Майами. Не на обложках. Не в студии. Не на бровке.

Роналду: громкая империя

15% «Аль-Насра» (с перспективой увеличения). Сеть отелей Pestana CR7. Бренд CR7 (одежда, парфюмерия, нижнее бельё, клиника по пересадке волос). Сеть фитнес-центров. YouTube-канал «UR Cristiano» (60+ миллионов подписчиков). Миллиард подписчиков в соцсетях — первый человек на планете. Рекламные контракты с Nike, Armani, TAG Heuer, Herbalife.

Криштиану Роналду во время церемонии вручения премии Globe Soccer Awards 2025. Дубай, ОАЭ, 28 декабря 2025 г. globallookpress.com

Масштаб? Глобальный. Роналду — это не «бывший футболист с бизнесом». Это корпорация, в которой футбол — одно из подразделений. Когда он говорит «я буду владельцем большого клуба» — это не мечта. Это пункт в бизнес-плане.

Роналду в 2028-м (через год после завершения карьеры, в 43 года): мажоритарный или крупный миноритарный владелец клуба (возможно, «Аль-Наср», возможно, что-то в Европе), YouTube-империя, линейка продуктов, благотворительный фонд, присутствие на каждом красном ковре. На обложках. В студии. Везде.

Последнее танго: ЧМ-2026

Есть поэтическая справедливость в том, что ЧМ-2026, скорее всего, станет последним турниром для обоих. Месси — 39 лет, капитан действующих чемпионов мира, защищает титул на территории, где живёт (США). Роналду — 41 год, рекордсмен по числу чемпионатов мира (шесть), последний шанс выиграть единственный трофей, которого у него нет.

ЧМ-2026 стартует 11 июня. Месси — в группе J (Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания). Роналду — в группе K (Португалия, Узбекистан, Колумбия, четвёртая команда определится позже).

Если оба сыграют — это будет первый случай в истории, когда один и тот же чемпионат мира станет последним для обоих одновременно. Конец эпохи — не метафора, а факт. Турнир, в котором каждый их матч может оказаться последним.

И даже здесь — контраст. Месси может позволить себе не ехать: он уже выиграл ЧМ, он ничего никому не должен, его решение — личное. Скалони не давит. Суарес говорит «Лео хочет», но Месси молчит. Роналду такого выбора лишён: для него не поехать — значит признать, что время победило. А Криштиану Роналду не признаёт поражений. Он поедет.

Месси может себе позволить уйти тихо. Роналду — не может. Это не слабость — это характер. Тот самый, который сделал их обоих тем, кем они стали.

Вместо послесловия

Двадцать лет мы сравнивали их голы, трофеи, «Золотые мячи», рекорды. Это было увлекательно, но, в конечном счёте, бессмысленно — потому что они никогда не были про одно и то же.

Месси — про игру. Роналду — про победу. Месси — про процесс. Роналду — про результат. Месси — тот, кого вы хотите видеть на поле. Роналду — тот, кого вы хотите видеть, когда счёт 0:1 на 89-й минуте.

И теперь, когда оба уходят, — их ответ на вопрос «что дальше? » оказывается таким же разным, как всё остальное. Месси хочет «вырастить клуб с нуля». Роналду хочет «навести порядок в большом клубе». Месси строит питомник. Роналду строит корпорацию.

Один уйдёт так, что вы не заметите. Другой — так, что вы не сможете не заметить.