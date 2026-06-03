Goal.com представляет топ-10 фаворитов на завоевание «Золотой бутсы» чемпионата мира 2026 года.

После многих лет подготовки чемпионат мира по футболу 2026 года уже на носу. Лучшие игроки планеты начинают съезжаться в США, Мексику и Канаду, мечтая поднять над головой самый престижный трофей мирового футбола, прежде чем турнир стартует 11 июня.

Однако, хотя для большинства футболистов именно успех команды станет главным критерием успешности турнира, на кону стоят и индивидуальные награды, прежде всего «Золотая бутса», которая вручается лучшему бомбардиру мундиаля.

В разные годы обладателями «Золотой бутсы» становились такие величайшие игроки, как Эйсебио, Герд Мюллер, Марио Кемпес, Паоло Росси, Гари Линекер и Роналдо. Между тем Килиан Мбаппе и Гарри Кейн завоевали эту награду на двух последних чемпионатах мира и теперь претендуют на то, чтобы стать первыми футболистами, выигравшими «Золотую бутсу» более одного раза.

Мбаппе выиграл «Золотой бутсу» ЧМ-2022 globallookpress.com

Тем не менее, на турнире будет представлено огромное количество атакующих талантов, и многие звёзды также постараются вписать свои имена в историю. Так кто же главные претенденты на «Золотую бутсу» ЧМ-2026?

10. Фоларин Балоган (США)

Шансы на то, что лучшим бомбардиром турнира станет представитель США, могут казаться невысокими, однако в лице Фоларина Балогана сборная-хозяйка мундиаля располагает одним из самых результативных нападающих современного футбола. 24-летний форвард провёл отличный сезон в составе «Монако», забив 19 голов, причём 12 из них пришлись на 18 матчей после наступления нового года.

Команда Маурисио Почеттино надеется, что фактор своего поля поможет ей ярко проявить себя на домашнем чемпионате мира. У американцев есть хорошие шансы выйти в плей-офф, возможно даже с первого места в группе D, где их соперниками станут Парагвай, Турция и Австралия.

Балоган также может похвастаться хорошей статистикой на международном уровне после смены спортивного гражданства с Британии на США. Перед стартом ЧМ-2026 на его счету девять голов и четыре ассиста в 26 матчах за сборную, и этим летом он постарается улучшить эти показатели.

9. Луис Диас (Колумбия)

Луис Диас подходит к чемпионату мира после впечатляющего дебютного сезона в Германии, куда он перебрался летом из «Ливерпуля». Форвард забил 26 голов за «Баварию», став частью одной из самых грозных атакующих линий в европейском футболе.

Диас — безусловный лидер сборной Колумбии, и продемонстрировал свой высокий класс ещё в квалификации. Его дубль в матче против Бразилии принёс «Кофейщикам» первую в истории победу над «Селесао». Этот успех пришёл вскоре после тяжёлого испытания, когда его отец был освобождён похитителями.

Луис Диас globallookpress.com

Затем звезда Колумбии отметился великолепным голом в ворота действующего чемпиона мира — сборной Аргентины, подтвердив, что способен проявлять себя в самых важных матчах и успешно играть против сильнейших соперников. Свой первый матч на мундиале Колумбия проведёт против дебютанта — сборной Узбекистана, что даёт Диасу отличный шанс ярко начать турнир.

8. Винисиус Жуниор (Бразилия)

Винисиус Жуниор вновь объединился на международном уровне со своим бывшим наставником в «Реале» Карло Анчелотти. Главный тренер сборной Бразилии надеется наконец раскрыть весь потенциал своего скоростного вингера в составе «Селесао».

Винисиус не может похвастаться выдающейся результативностью за национальную команду — его гол в ворота Панамы в воскресенье стал лишь девятым в 48 матчах за сборную. Однако он подходит к ЧМ-2026 после сезона, где вновь обрёл уверенность перед чужими воротами в составе «Реала», и обладает всеми качествами и опытом выступлений в больших матчах, чтобы стать одной из главных звёзд турнира.

Кроме того, Бразилия попала в группу, которая может подарить немало забитых мячей. Сборная Гаити вернулась на чемпионат мира впервые за 52 года, кроме того, команде Анчелотти также предстоит сыграть против Шотландии и одного из возможных теневых фаворитов турнира — Марокко. Пентакампеоны начинают мундиаль с надеждой завершить его завоеванием рекордного шестого чемпионского титула.

7. Хулиан Альварес (Аргентина)

Присутствие восьмикратного обладателя «Золотого мяча» означает, что в атаке сборной Аргентины обычно находится место лишь для одного из двух форвардов — Хулиана Альвареса или Лаутаро Мартинеса. И хотя нападающий «Интера» стал лучшим бомбардиром Кубка Америки 2024 года, универсальность Альвареса и его невероятная работоспособность могут дать ему преимущество при выборе стартового состава Лионелем Скалони на чемпионате мира.

Сезон в «Атлетико» получился для форварда непростым: начиная с октября он забил лишь два гола в матчах Ла Лиги, а разговоры о его будущем не сходят со страниц спортивных изданий. Тем не менее, его высокий уровень мастерства не вызывает сомнений. Возможность оставить все клубные проблемы позади и блеснуть в составе сборной Аргентины может стать для форварда идеальным стимулом.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Хотя основное внимание публики будет приковано к Лионелю Месси, голевое чутьё Альвареса может сыграть ключевую роль в попытке команды Скалони защитить чемпионский титул. На чемпионате мира 2022 года нападающий забил четыре мяча в семи матчах, уступив по этому показателю только Месси и Килиану Мбаппе. Спустя четыре года у него есть все шансы выступить ещё результативнее.

6. Криштиану Роналду (Португалия)

Суперзвезда сборной Португалии уже отметил свой 41-й день рождения, однако по-прежнему остаётся грозной силой как на клубном, так и на международном уровне. Пять голов в пяти матчах отбора помогли португальцам завоевать путёвку на ЧМ-2026, несмотря на то что Криштиану Роналду пропустил заключительный поединок из-за дисквалификации.

С тех пор ФИФА сократила срок наказания, назначенного после удара локтем защитника сборной Ирландии Дары О'Ши, и теперь нападающий сможет принять полноценное участие в турнире этим летом. Ожидается, что Португалия займёт первое место в группе, где её соперниками станут Колумбия, ДР Конго и дебютант — Узбекистан.

Дополнительным преимуществом для ветерана станет огромное количество атакующих талантов в составе сборной. Бруну Фернандеш, Рафаэл Леан, Педру Нету, Франсишку Консейсан, Бернарду Силва и партнёр Роналду по «Аль-Насру» Жоау Фелиш образуют впечатляющую группу игроков, способных создавать голевые моменты практически без остановки.

5. Лионель Месси (Аргентина)

Лионель Месси постарается защитить титул чемпиона мира, окончательно завершив свою футбольную коллекцию достижений. Или всё-таки не совсем? Звезда «Интер Майами» выиграл практически всё, что только можно выиграть в футболе, однако «Золотая бутса» чемпионата мира ему пока так и не покорилась.

Турнир этого лета станет для него последним шансом исправить это. Во время чемпионата мира капитану «Альбиселесте» исполнится 39 лет, и он прекрасно понимает, что это, скорее всего, его последнее выступление на мировом первенстве.

Лионель Месси globallookpress.com

При этом Месси по-прежнему почти не подаёт признаков возрастного спада. В прошлом сезоне он стал обладателем «Золотой бутсы» МЛС, забив 35 мячей, а также оказался лучшим бомбардиром южноамериканского отборочного турнира к мундиалю, записав на свой счёт восемь голов.

Несмотря на то, что его карьера постепенно приближается к завершению, исключать легендарного форварда из числа претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира попросту невозможно.

4. Микель Оярсабаль (Испания)

Нападающий «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль может показаться не самым очевидным претендентом на «Золотую бутсу», однако его результативность невозможно игнорировать. Забив победный гол в финале Евро-2024, Оярсабаль отличился 11 раз в своих последних 11 матчах за сборную Испании, включая шесть голов в шести поединках квалификации к чемпионату мира.

Форвард также провёл лучший сезон в своей карьере по количеству голов в Ла Лиге, забив 15 мячей, что свидетельствует о том, что к мировому первенству он подходит в отличной форме.

Испания — один из главных фаворитов мундиаля и, как ожидается, сможет далеко пройти, что дополнительно увеличивает шансы Оярсабаля в гонке бомбардиров. Группа, где «Селексьон» предстоит встретиться с Кабо-Верде и Саудовской Аравией, должна предоставить 29-летнему баску немало возможностей для результативного старта. Кроме того, важно отметить, что именно Оярсабаль исполняет пенальти.

С учётом того, что Ламин Ямаль из-за травмы пропустит начало турнира, Оярсабаль выглядит главным кандидатом от сборной Испании на завоевание «Золотой бутсы».

3. Эрлинг Холанн (Норвегия)

Эрлинг Холанн забил невероятные 16 голов в восьми матчах квалификации, что вдвое больше, чем у ближайшего преследователя в европейском отборе, и помог Норвегии впервые с 1998 года пробиться на чемпионат мира. Нападающий «Манчестер Сити» впервые в карьере сыграет на крупном международном турнире и наверняка постарается громко заявить о себе.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

При этом форвард — далеко не единственная звезда в составе скандинавов. Главный тренер Столе Сольбаккен может рассчитывать на Мартина Эдегора, Оскара Бобба и Антонио Нусу, которые способны обеспечить бомбардиру качественную поддержку. А стопроцентный результат Норвегии в квалификации говорит о том, что команда вполне может стать одним из главных скрытых фаворитов турнира.

Однако лёгкой прогулки для Холанна не предвидится. Уже на групповом этапе норвежцам предстоят серьёзные испытания в матчах против Франции и Сенегала. Поэтому нападающий будет стремиться начать турнир максимально мощно и открыть счёт своим голам уже в стартовой игре против Ирака.

2. Килиан Мбаппе (Франция)

Килиан Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» чемпионата мира 2022 года, забив восемь голов в семи матчах, и никого не удивит, если суперзвезда «Реала» вновь завоюет эту награду в 2026 году. Он уже напомнил о своих амбициях великолепным голом за сборную Франции в товарищеском матче против Бразилии в марте.

Кроме того, у него будет одна из самых сильных групп поддержки среди всех претендентов на звание лучшего бомбардира: Усман Дембеле, Майкл Олисе, Райан Шерки и Дезире Дуэ способны регулярно снабжать своего лидера голевыми моментами.

Прошедший сезон Мбаппе провёл с привычной для себя результативностью, забив 42 мяча в 44 матчах за «Реал». Хотя у него есть небольшие проблемы со здоровьем, 27-летний форвард обычно показывает свой лучший футбол именно на чемпионатах мира. Ожидайте и в этот раз ещё одно сильное выступление француза.

1. Гарри Кейн (Англия)

Гарри Кейн — игрок, у которого уже есть «Золотая бутса» чемпионата мира, и этим летом он будет стремиться добавить к награде 2018 года ещё одну. Капитан сборной Англии забил восемь голов в восьми матчах квалификации и уже закрепил за собой статус лучшего бомбардира в истории «Трёх Львов».

В пользу 32-летнего форварда говорит и то, что он подходит к турниру в лучшей форме своей жизни: за сезон он забил невероятные 61 гол в всех турнирах за «Баварию», чем помог клубу оформить домашний дубль. Все сомнения о его возможном спаде были окончательно развеяны в концовке сезона, когда Кейн оформил два хет-трика кряду.

Ожидается, что нападающий поведёт сборную Англии за собой и постарается улучшить результат предыдущего турнира, где команда дошла до четвертьфинала. В группе с Хорватией, Ганой и Панамой капитан вполне может быстро открыть счёт своим голам, особенно учитывая, что он уже забивал хет-трик Панаме на чемпионате мира 2018 года.