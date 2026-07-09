Бесславный весенний отрезок в исполнении столичного клуба стоил тренерского кресла Фабио Челестини, утратившему рычаги контроля над командой и пустившему ситуацию на самотек, что вылилось в пятую строчку «красно-синих» в РПЛ. Руководство ЦСКА не стало изобретать велосипед, доверившись на постоянной основе Дмитрию Игдисамову, приросшему корнями в стане москвичей, чьи плоды работы по итогам межсезонья оценим в приближающемся розыгрыше чемпионата и Кубка России.

Засучив рукава

Пилюлю перед окончанием кампании Премьер-лиги «армейцы» подсластили в двух финальных турах, разделавшись поочередно над «Пари НН» (2:1) и «Локомотивом» (3:1), благодаря чему прервали пятиматчевую безвыигрышную серию в российском первенстве и расположились на пятой строчке, которую, естественно, признали провалом. Раздосадованными игроки «красно-синих» отправились на каникулы 18 мая, но пятерым исполнителям долгожданный отпуск пришлось отложить из-за вызова в сборную России.

Дебюта в национальной команде удостоился 18-летний защитник Кирилл Данилов, которому рулевой Валерий Карпин доверил пол часа времени против Буркина-Фасо и девять минут с Тринидадом и Тобаго. Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Круговой и Иван Обляков, имеющие статус старожилов на фоне менее опытного коллеги по цеху, получили от 57-летнего специалиста как минимум две возможности проявить себя во время майско-июньского сбора, однако во всех встречах ушли с поля без результативных действий.

Данил Круговой и Дмитрий Баринов rfs.ru

Коллектив, помимо сборников и Лусиано Гонду (согласованные с тренерским штабом дополнительные дни отдыха), 21 июня собрался для прохождения углубленного медицинского обследования, вслед за чем, 22 июня, провел первую тренировку на родной базе в Новогорске. Далеко не все «армейцы» вошли в ритм гладко — к примеру, нападающий Максим Воронов, перебравшийся зимой из «Урала», вылетел на срок от одного до трех месяцев по причине частичного повреждения наружной связки колена.

Соседями по больничной койке вместе с тюменским вундеркиндом оказались защитник Рамиро Ди Лусиано, которого из колеи на 4-5 недель выбила травма одной из мышц задней группы бедра, и хавбек Данила Козлов, чей ушиб коленного сустава медицинская бригада ЦСКА все-таки нивелировала и оперативно поставила на ноги воспитанника «Зенита». Затянулось восстановление легенды «красно-синих» Игоря Акинфеева, прозябающего в лазарете столичного клуба с начала апреля после злосчастного поединка с «Акроном», — изначально в строй 40-летний голкипер должен был вернуться спустя две недели, но начавшийся воспалительный процесс скорректировал сроки.

Междусобойчики и недобросовестный «Ботафого»

Первые два блина в ходе череды контрольных спаррингов для ЦСКА выдались комом — оппоненты из второго российского дивизиона выставили шлагбаум, заставив «красно-синих» довольствоваться лишь ничейными результатами. Планы «армейцев» во встрече с «Шинником» нарушил промах Тамерлана Мусаева с пенальти на второй минуте, следующий подход к одиннадцатиметровой отметке доверили Артему Шуманскому, который уверенно реализовал попытку, на что ярославцы через две минуты ответили голом центрбека Артура Черного.

ЦСКА — «Арсенал» (Тула) pfc-cska.com

Аналогичный размен любезностями москвичи организовали против тульского «Арсенала», ведя в счете стараниями реабилитировавшегося Мусаева, тем не менее в заключительной десятиминутке новичок «канониров» Тимур Мелекесцев восстановил паритет. Цикл подготовки ЦСКА к грядущей кампании по традиции включает участие в Братском Кубке, где, кроме привычного дерби с «Динамо», ожидалось противостояние с «Ботафого», но от визита в Россию бразильцы отказались.

Представители «одинокой звезды» буквально за неделю до старта турнира, 26 июня, уведомили российские коллективы, что в одностороннем порядке разрывают все ранее достигнутые договоренности с ними, хотя изначально хотели протестировать выходцев из собственной академии. За очередное проявление недобросовестных партнерских отношений ЦСКА и «Динамо» грозятся наказать «Ботафого» рублем, затребовав неустойку в размере 1 млн долларов, — столичные клубы готовы идти вплоть до Спортивного арбитражного суда (CAS), дислоцирующегося в швейцарской Лозанне.

Таким образом, мероприятие, намеченное на 18 июля, сократилось до формального матча между соседями по городу, которые поочередно передавали трофей Братского кубка друг другу: в 2023 и 2025 викторию праздновали «бело-голубые», в 2024 удача улыбнулась «армейцам». Предшествовать ему будет спарринг ЦСКА с «Оренбургом» (11 июля), репетиция дерби с «Динамо» на газоне базы в Новогорске (14 июля) и моментальное перемещение на «РЖД Арену», чтобы выявить сильнейшего в дуэли с «Локомотивом» (14 июля).

Тренер из структуры и штиль «на вход»

Овации, которые Фабио Челестини заслужил за победу в Суперкубке России и довольно яркий осенне-весенний отрезок сезона 2025/2026, быстро сменились свистом со стороны торсиды «красно-синих», разочарованных весенним периодом их любимцев. Вишенкой на торте стала серия из пяти встреч кряду без викторий, когда подопечные швейцарского менеджера разжились лишь тремя пунктами в чемпионате России, отдалившись от группы лидеров в середину турнирной таблицы.

Спасать тонущий корабль призвали Дмитрия Игдисамова, только в марте присоединившегося к тренерскому штабу Челестини, — уроженец Ташкента числится в рядах ЦСКА с января 2019, пройдя ступени обойм U-16, U-17, дубля и наконец достигнув уровня главной команды. Руководство «армейцев», в отличии от боссов «Динамо», вновь выставивших за дверь Ролана Гусева ради немецкого коуча Сандро Шварца, не решилось выйти на рынок иностранных специалистов, обжегшись с Фабио, и сделало ставку на своего до мозга костей человека.

Активность москвичей на этом ограничилась и, на контрасте с зимней трансферной кампанией, пополнившей состав ЦСКА защитником Матеусом Рейсом, полузащитниками Дмитрием Бариновым и Данилой Козловым, форвардами Максимом Вороновым и Лусиано Гонду, в текущее окно клуб действует весьма инертно, так и не подписав ни одного новобранца. Прокручивают в голове «красно-синие» вариант с арендой опорного хавбека «Црвены Звезды» Томаша Хенделя, с которым контактировали минувшим летом в бытность игроком «Витории Гимарайнш».

Перформансы Баринова, как волнореза, мало впечатлили публику, поэтому 25-летний португалец смотрится неплохой альтернативой россиянину, правда сербский коллектив, обойдясь без лишних формальностей, рассчитывает оформить полноценную продажу двадцатого номера, оцениваемого порталом Тransfermarkt в 6 млн евро. Никто не вечен — суровая истина, коснувшаяся бессменного Игоря Акинфеева (контракт продлили еще на год), которого одолевают травмы, и все чаще в рамке москвичей приходится наблюдать Владислава Торопа, чьему будущему первого номера грозит переезд из Калининграда Максима Бориско, сохранившего в неприкосновенности ворота «Балтики» в четырнадцати поединках РПЛ из двадцати трех.

Максим Бориско vk.com/fcbaltika

Прогресс Матвея Лукина в стане «армейцев» виден невооруженным глазом, и отодвигать на задний план продукта школы ЦСКА не намерен, в том числе, Игдисамов, пересекающийся с ним на этапе работы с U-16 и U-17. Укрепили сотрудничество с 22-летним центрдефом «красно-синие» за счет пролонгации трудового соглашения до 1 июня 2029, превращая неограненный алмаз в бриллиант.

Ликвидация балласта

Далеко не всем повезло закрепиться в обойме, как Лукину, и судьба уготовила им иной путь — 18-летний Глеб Пополитов, сверкнувший в прошлом сезоне за песчанокопскую «Чайку» (5+2 в двадцати встречах второго дивизиона России), последовал набираться опыта в «Пари НН», составивший «Сочи» компанию по понижению в классе. Вместе с вингером билет в «Лучшую лигу мира» выпал Илье Агапову, вот только защитнику никто не гарантирует обратного рейса в Москву, ведь расстались с ним полноценно, и «Уфа» подобрала его на правах свободного агента.

Странствовать по командам Премьер-лиги продолжает вечно перспективный Максим Мухин, отпечаток на карьере которого оставил нескончаемый конвейер травм (пропустил в совокупности 479 дней), — теперь на три года опорного полузащитника приютил «Ростов». Цель пребывания Даниэля Руиса в ЦСКА сохранила гриф «секретно», и спустя год колумбийца выслали обратно в «Мильонариос», помимо того, к счастью российских комментаторов, московской прописки лишился Амирхоссейн Риванди, по наклонной пошел фланговый форвард Егор Ушаков.

Метания в поисках забивного страйкера вывели «армейцев» на наконечника атак из системы «Ред Булл Зальцбург» Секу Койта в 2024, единственным светлым пятном которого в цветах столичного клуба является филигранный мяч московскому «Динамо» в Кубке России. Пристанище малиец нашел в турецком «Генчлербирлиги», запомнившись местным болельщикам шестью результативными ударами в период с декабря по февраль в Суперлиге, чем убедил боссов «красно-черных» выкупить его контракт за 1,6 млн евро.

Испытательный срок

Шанс перерезать ленточку новой кампании Российской Премьер-лиги предоставили ЦСКА и «Балтике», которые преследовали один одного в минувшем розыгрыше, финишировав пятыми и шестыми соответственно. Календарь благоволит «армейцам» на старте, преподнеся сразу четыре матча на родной «ВЭБ Арене», куда, кроме калининградцев, приедут погостить «Крылья Советов», «Факел» и «Локомотив».

Единственный выезд дружине Дмитрия Игдисамова предстоит к «Ростову», с которым москвичи испытали серьезные трудности ранее — поражение 0:1 и мировая ничья 1:1. Реваншистские настроения наверняка царят в лагере «красно-синих», нуждающимся в, как минимум, десяти баллах в пяти турах, чтобы доказать правильность выбора 39-летнего менеджера.

Первые 5 туров РПЛ 2026/2027

1-й тур, 24 июля, 20:00. ЦСКА — «Балтика»

2-й тур, 1 августа, 16:15. ЦСКА — «Крылья Советов»

3-й тур, 8 августа, 20:30. «Ростов» — ЦСКА

4-й тур, 15 августа, 17:00. ЦСКА — «Факел»

5-й тур, 22 августа, 20:30. ЦСКА — «Локомотив»

От защиты Кубка России «армейцы» остановились на расстоянии вытянутой руки — «Спартак» в финале Пути регионов минимально одолел принципиальных оппонентов по «Дерби всея Руси», сгустив краски и в так катастрофическом сезоне ЦСКА.

Расписание группового этапа Кубка России

1-й тур, 4-6 августа. «Локомотив» — ЦСКА

2-й тур, 18-20 августа. ЦСКА — «Акрон»

3-й тур, 1-3 сентября. «Ростов» — ЦСКА

4-й тур, 13-15 октября. ЦСКА — «Ростов»

5-й тур, 27-29 октября. ЦСКА — «Локомотив»

6-й тур, 24-26 ноября. «Акрон» — ЦСКА

Поход за облюбовавшимся трофеем в последние годы (триумфы в 2023 и 2025) «красно-синие» начнут в знакомом квартете D, где снова столкнутся с «Локомотивом» и «Акроном», при этом роль незваного гостя примерит «Ростов».