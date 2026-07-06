1827 дней — именно столько Конор Макгрегор не выходил в клетку. За это время он попробовал себя в кино, потерял старых друзей, заработал полмиллиарда долларов на виски и даже пробовал стать президентом Ирландии. В преддверии реванша с Максом Холлоуэем на UFC 329 вспомним, чем занимался «Ноториус» 5 лет вне октагона

Травма, которая все изменила

1827 дней — именно столько Макгрегор не выходил в клетку к моменту ответного боя с Максом Холлоуэем на UFC 329 12 июля. За эти 5 лет ирландец успел побывать в Голливуде, потерять и снова найти себя, а заодно разругаться с теми, кто когда-то был ему ближе всех.

Но начало этой истории было очень обидным и неожиданным. 10 июля 2021 года Конор закрывал трилогию с Дастином Порье и хотел отомстить за нокаут полугодовой давности.

Он поливал соперника грязью на пресс-конференции, обещая, что того унесут на носилках после поединка, но в конце первого раунда, по иронии судьбы, сломал ногу и не мог самостоятельно покинуть клетку.

Конор Макгрегор против Дастина Порье globallookpress.com

Ступня ирландца болталась в неестественном положении. Бой остановили, а фанаты заговорили о конце эпохи. Именно этот перелом стал разделил жизнь «Ноториуса» на до и после.

Спортивная карьера ушла на второй план, а на первый вышли деньги, скандалы и попытки пересобрать себя. В 32 года после двух поражений подряд Конор уже не думал о титулах — он думал о том, как остаться в игре без боев.

И у него это получилось. В 2021 году только от бренда виски «Proper No. Twelve» он заработал от 150 до 200 миллионов долларов, а затем продал контрольный пакет акций за 600 миллионов, при этом оставшись главным лицом бренда. Так началась новая глава.

Лечение ноги и умножение капитала

Конор Макгрегор и его бренд виски globallookpress.com

Операция на сломанной ноге была очень сложной, а реабилитация растянулась на целый год. Лишь через месяц Конор впервые начал ходить без костылей, через два сел на велотренажер, а полноценные удары ногами начал отрабатывать только спустя 12 месяцев.

Но пока врачи восстанавливали его конечность, Макгрегор восстанавливал свой кошелек. Продажа бренда виски принесла не только полмиллиарда. Макгрегор получал роялти из-за того, что остался лицом «Proper No. Twelve». Даже вне октагона Конор был самым богатым бойцом в истории ММА, и это при том, что UFC уже исключил его из рейтингов.

Чтобы ускорить восстановление, «Ноториус» решил прибегнуть к передовым методам — стволовым клеткам и, по слухам, гормону роста. Он добровольно вышел из пула тестирования USADA, чем вызвал шквал критики.

В бойцовском сообществе нашлись те, кто публично обвиняли экс-чемпиона UFC в умышленном употреблении допинга. Впрочем, самого Макгрегора это мало волновало. Пока остальные спорили о чистоте его методов, Конор считал прибыль и готовил почву для большого возвращения.

Голливудский дебют и репутация на грани фола

Конор Макгрегор и Джейк Джилленхол globallookpress.com

В 2022 году Макгрегор дебютировал в большом кино — снялся в ремейке культового боевика «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом, появившегося в прокате в 2024-м. Он сыграл наемного убийцу Нокса и отказался от услуг каскадеров, все трюки и драки боец исполнял сам.

Гонорар составил 5,5 миллионов долларов, а фильм стал хитом Amazon Prime, собрав 50 миллионов зрителей за две недели. Съемки шли по 15 часов в сутки, и Конор признавался, что это было жестче любого тренировочного лагеря.

Однако образ харизматичного хулигана с экрана стремительно перекочевал в реальную жизнь. В 2023 году Конор отметился драками в барах, стычками с рэперами и скандальным визитом на баскетбольный матч «Майами Хит».

Там он умудрился случайно нокаутировать маскота команды, за что был освистан 20-тысячной ареной, а затем попал в объектив камер, когда уединился с незнакомой девушкой. Позже она подала на него в суд — дело длилось два года и в итоге развалилось, но осадок остался.

К тому моменту репутация примерного семьянина, который приезжал на бои с женой и детьми, была испорчена. Конор превратился в персонажа светской хроники, а не спортивных новостей. И это было только начало его падения.

Разборки с друзьями и политический провал

Конор Макгрегор и Артем Лобов globallookpress.com

Главный удар по личному бренду нанес суд с Артемом Лобовым, старым другом, ради которого Макгрегор когда-то конфликтовал с Хабибом Нурмагомедовым. Лобов потребовал долю от продажи «Proper No. Twelve», заявив, что был сооснователем бренда, а точнее, помог придумать его название.

Долгое время ирландец называл своего бывшего друга «крысой» в соцсетях, но в итоге выплатил компенсацию в 5 млн долларов и закрыл дело. Параллельно шло разбирательство по иску о нападении на ту девушку, вместе с которой ирландец был запечатлен на камерах.

Суд присяжных признал Конора виновным. Он выплатил пострадавшей 250 тысяч долларов и еще около миллиона потратил судебные издержки. Компания Proper немедленно убрала его лицо с продукции, а крупные сети сняли виски с продажи.

В 2024 году Макгрегор выкупил долю в лиге кулачных боев BKFC и начал конфликтовать с ее звездой Майком Перри, обещая когда-нибудь выйти и подраться без перчаток. Тогда же он попытался баллотироваться в президенты Ирландии, но не собрал нужных рекомендаций и снялся с выборов.

В декабре 2025-го пришла новость о пропуске допинг-тестов. Конора отстранили от боев в UFC до марта 2026 года. Период получился очень тяжелым. От звезды ММА отвернулись спонсоры, бывшие партнеры по бизнесу, а старые друзья стали врагами. Макгрегор оказался на дне, но именно там он нашел то, что искал.

Очищение, свадьба и реванш с Холлоуэем

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй globallookpress.com

В конце 2025 года Конор улетел в Мексику на реабилитацию. После курса терапии и восстановления ирландец освятил тренировочный зал SBG в Дублине, а также женился своей давней возлюбленной на Ди Девлин, с которой прожил 17 лет и воспитал четверых детей.

Когда в марте 2026 года истек срок отстранения, Макгрегор начал путь к возвращению в октагон. UFC сразу отказался от варианта поединка с Чендлером. К тому же, впоследствии «Железный Майк» проиграл нокаутом Маурисио Руффи на турнире Белом доме и потерял свою актуальность, как топ-боец.

Промоушен анонсировал реванш Макгрегора с Максом Холлоуэем на Международной неделе боев на 12 июля в рамках 329-го номерного турнира. Их первая встреча состоялась 13 лет назад в полулегком весе, и тогда ирландец не оставил «Благословенному» ни единого шанса на успех, победив единогласным решением.

Ответный поединок станет главным событием вечера и пройдет в полусреднем весе. Конор обещает снова деклассировать соперника и совершить самый громкий камбэк в истории смешанных единоборств!