На историческом турнире UFC в Белом доме эпатажный проспект тяжелого веса Джош Хокит снес именитого Деррика Льюиса уже во втором раунде, улучшил свой профессиональный рекорд до 10-0 и занял четвертую строчку в рейтинге. Без соперника на ближайшее время «Невероятный Хок» точно не останется — вариантов предостаточно

Бразильский след Пауло Косты

Конфликт Хокита с Пауло Костой берет начало еще на турнире UFC 327 в Майами, где американец в невероятной рубке перебил Кертиса Блейдса. Тогда Джош не только получил бонус за «Бой вечера», но и прихватил 100 тысяч долларов за «Выступление вечера», на которое претендовал бразилец.

Коста, нокаутировавший в тот же день Азамата Мурзаканова, до сих пор зол на Джоша: «Он должен мне 100 тысяч — я получу их так или иначе». С тех пор неприязнь переросла в открытую вражду, и бразилец не упускает шанса подколоть соперника.

Пауло Коста (слева) globallookpress.com

Когда в кард Белого дома поставили бой Хокит — Льюис, Коста первым вызвался быть запасным. Пауло публично заявил: если Деррик по какой-то причине снимется, он готов выйти против Джоша в тяжелом весе.

Учитывая, что Пауло уже дебютировал в категории до 93 кг и имеет опыт борьбы с габаритными оппонентами, такой вариант выглядит реально. Бразилец также предлагал организовать бой с Хокитом за пояс BMF — лишь бы закрыть их конфликт.

Для UFC такой поединок стал бы очень прибыльным: два самых скандальных бойца минувшей весны в одной клетке. Пока же эта история остается на уровне громких слов, но, учитывая характер обоих, она может выстрелить в любой момент.

Мечта о «Поатане»

Алекса Перейра globallookpress.com

Сам Джош не скрывает, что его главная цель — это Алекс Перейра: «Я хочу заполучить его. Он легенда, но пришел в ММА в нужное время, когда все его соперники были ударниками. Он никогда не сталкивался с таким парнем, как я. Хочу использовать его имя, чтобы прославиться».

Эти слова не просто треш-ток, а четкий стратегический расчет. Перейра одна из главных звезд UFC, и победа над ним моментально поставит Хокита в очередь за поясом. «Поатан» только что проиграл Сирилу Гану в бою за временный пояс в тяжах на том же турнире в Белом доме.

Вряд ли лига даст бразильцу новый титульный шанс сразу после поражения — ему нужен либо возврат в полутяжи, либо бой для реабилитации. И вот тут Хокит становится идеальной мишенью: он четвертый в рейтинге, раскручен, у него есть имя и скандальная репутация, а сам бой обещает быть зрелищным.

Для Перейры это большая возможность остаться в тяжелом весе и заработать денег, не рискуя титульными амбициями. Для Хокита — главный шанс всей жизни. Но захочет ли сам бразилец связываться с непобежденным борцом, который обладает отличным кардио? Вопрос остается открытым.

Джамал Хилл уже на подходе

Джамал Хилл globallookpress.com

Бывший чемпион полутяжелого веса Джамал Хилл официально объявил о переходе в тяжелый дивизион, и в его планах сразу же дебютировать в новой категории в поединке с «Невероятным Хоком»: «На 100% уверен, что Джош Хокит — тот, с кем я хочу драться в дебюте. Почему бы и нет?».

Хилл также добавил, что Перейра не даст Хокиту бой, а вот он сам готов заменить бразильца. Медийно такой поединок выглядит более чем привлекательно: два любителя поговорить сойдутся в клетке, чтобы выяснить, чей язык длиннее.

Оба любят провокации, оба не стесняются в выражениях, и пресс-конференция перед таким противостоянием собрала бы рекордные просмотры. Однако если отбросить шоу и посмотреть на спортивную составляющую, сомнения берут верх. Джамал проиграл три боя подряд, в последнем безвольно уступил Халилу Раунтри по очкам.

Переход в более тяжелую категорию обычно требует времени, а Хилл хочет прыгнуть в топ-4 сразу после череды неудач и травм. Тем временем, Хокит уже прошел Блейдса и Льюиса, удерживающих позиции в топ-10 много лет. Так что, если этот бой и состоится, то Хилл рискует стать всего лишь еще одной яркой строкой в послужном списке «Невероятного Хока».

Проверка на прочность в бою с Павловичем

Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка globallookpress.com

Хокит сейчас на четвертой строчке, но его резюме пока не дает права на титульный бой. Победы над Блейдсом и Льюисом — это, безусловно, громко, правда оба поверженных соперника уже не в главных ролях. Если Джош действительно хочет золото, ему нужно пройти кого-то из топ-3, кто находится в расцвете сил и сам претендует на пояс.

И таким бойцом является Сергей Павлович, третий номер рейтинга, буквально вчера нокаутировавший бразильского проспекта Таллисона Тейшейру за 40 секунд. Заочная словесная перепалка с россиянином уже переросла в реальный вызов.

Павлович после победы в Макао в мае написал Хокиту в ответ на его критику: «Сначала разберись со своей задачей 15 июня. Если справишься, встретимся в Китае в августе». Американец принял вызов, но хочет драться на своей территории: «Увидимся в США, никакого Китая».

Конфликт набирает обороты, и оба бойца уже присматриваются друг к другу, понимая, что этот поединок может каждого из них вывести на титульник. Для Хокита это самый сложный, но и самый логичный вариант. Павлович классический нокаутер с тяжелейшим ударом.

При этом он не боится борьбы и имеет хорошую защиту от тейкдаунов. В отличие от Льюиса, Сергей молод, голоден и идет на серии из трех побед. Если Джош сумеет задушить россиянина в партере или перебить в стойке, он докажет, что достоин пояса.

Но в случае поражения останется в памяти фанатов лишь шоуменом с большим ртом, а не реальной угрозой для дивизиона. В погоне за чемпионством иного пути кроме боя с Павловичем у «Невероятного Хока» просто нет.