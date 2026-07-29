GOAL разбирается, почему будущее Маркуса Рашфорда оказалось под угрозой, как огромная зарплата превратилась в главную проблему и почему у «Манчестер Юнайтед» почти не осталось способов расстаться со своим воспитанником.

Похоже, что Маркус Рашфорд и «Манчестер Юнайтед» вновь оказались в той же точке, с которой начинали. И игрок, и клуб наверняка рассчитывали, что «Барселона» воспользуется, казалось бы, весьма выгодной опцией выкупа за 26 миллионов фунтов (35 миллионов долларов) после успешной аренды нападающего в Каталонии в сезоне-2025/26. Однако, к удивлению и раздражению руководства «Юнайтед», «сине-гранатовые» предпочли другой вариант. Теперь Рашфорду вновь грозит неопределенное будущее на «Олд Траффорд».

На первый взгляд может показаться, что назначение бывшего партнера Рашфорда по команде Майкла Каррика главным тренером открывает вингеру дорогу к возвращению в основной состав и перезапуску карьеры в «Юнайтед». Но на деле все гораздо сложнее.

Ситуация остается крайне нестабильной, и практически любой сценарий по-прежнему возможен: Рашфорд может остаться в Манчестере, снова уйти в аренду или окончательно покинуть клуб. Однако с каждым днем становится все очевиднее, что вопрос его будущего вряд ли будет решен раньше последних дней летнего трансферного окна.

Упущенный шанс

В «Юнайтед» наверняка надеялись, что Рашфорд сможет повысить свою трансферную привлекательность благодаря яркому выступлению за сборную Англии на ЧМ-2026. Но вмешался Энтони Гордон — и эта история вновь сыграла против форварда.

Маркус Рашфорд и Энтони Гордон globallookpress.com

Накануне турнира именно Рашфорд и Гордон боролись за место на левом фланге атаки команды Томаса Тухеля. Несмотря на хладнокровно реализованный момент в стартовом матче с Хорватией, Рашфорд так и не сумел воспользоваться неудачным началом турнира в исполнении конкурента.

После двух подряд блеклых побед над Панамой и ДР Конго форвард «Манчестер Юнайтед» потерял место в стартовом составе. Его заменил Гордон, который к тому моменту уже стал игроком «Барселоны». Он сохранил место в основе до конца плей-офф и стал одним из ключевых игроков атаки.

В итоге Рашфорд завершил чемпионат мира с одним забитым мячом и одной голевой передачей. Причем единственный ассист он оформил в матче за третье место против откровенно беспомощной обороны сборной Франции.

Вариантов становится все меньше

Выступление Рашфорда на чемпионате мира проходило на фоне того, как один за другим исчезали возможные варианты продолжения карьеры. Еще до старта турнира его бывший клуб по аренде — «Барселона» — оформил трансфер Энтони Гордона из «Ньюкасла», заплатив около 69 миллионов фунтов (92 миллиона долларов).

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Это означало, что у каталонцев с самого начала было мало шансов активировать опцию выкупа, прописанную в соглашении с «Юнайтед», — и она благополучно истекла 15 июня, через четыре дня после старта мундиаля. При этом в «Юнайтед» не намерены пересматривать сумму выкупа и исключают вариант с новой арендой игрока в «Барселону».

Спустя месяц, на следующий день после болезненного поражения Англии от Аргентины в полуфинале, прекратил действовать и пункт об отступных в контракте Рашфорда — 40 миллионов фунтов (53 миллиона долларов).

Теперь потенциальным покупателям придется договариваться с «Юнайтед» напрямую. Впрочем, это вряд ли станет серьезной неожиданностью: по информации СМИ, именно 26 миллионов фунтов, прописанные в соглашении с «Барселоной», клуб считает наиболее реалистичной ценой.

Любую оставшуюся надежду Рашфорда на то, что «блауграна» вернется за ним позже летом, вероятно, развеяла новость о переходе Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии». Сам Рашфорд, как сообщается, также отверг предложения турецких грандов — «Фенербахче» и «Галатасарая», поскольку рассчитывает продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Лиги чемпионов.

Но проблема не только в игроке — варианты заканчиваются и у «Манчестер Юнайтед». Клуб рассматривал трансфер вингера «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла, однако голландец отправился в «Аль‑Хиляль», который заплатил за него около 60 миллионов фунтов (80 миллионов долларов).

Довольно скромная трансферная кампания «красных дьяволов» этим летом говорит о том, что клуб не может позволить себе свободно тратить деньги. Пока «Юнайтед» выручил не так много средств от продажи игроков, а глубина состава на левом фланге атаки оставляет желать лучшего.

Дорога закрыта

Шансы на то, что Рашфорд продолжит карьеру в другом клубе АПЛ, также выглядят минимальными. По информации The i Paper, «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать нападающего конкурентам по чемпионату, несмотря на готовность «Тоттенхэма» заплатить 40 миллионов фунтов — сумму, которая была прописана в уже истекшем пункте об отступных.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Причина проста: на «Олд Траффорд» не хотят оказаться в унизительной ситуации, если воспитанник клуба вновь начнет регулярно забивать, но уже в составе одного из прямых конкурентов. В руководстве считают, что подобное развитие событий стало бы настоящей репутационной катастрофой.

Чемпион АПЛ «Арсенал» и «Челси» Хаби Алонсо также следят за ситуацией, но сейчас крайне маловероятно, что кто‑то из них перейдет к конкретным действиям — особенно после того, как «синие» уже потратили £117 млн ($156,5 млн) на трансфер Моргана Роджерса из «Астон Виллы».

Главное препятствие

С каждым днем становится все очевиднее: главная причина, по которой Рашфорд оказался в подвешенном состоянии, — его огромная зарплата. Именно она серьезно осложняет поиски нового клуба и одновременно практически исключает вариант, при котором форвард просто останется в родной команде.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Нападающий входит в число самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед», зарабатывая около 325 тысяч фунтов в неделю. Для большинства потенциальных покупателей это неподъемная сумма.

При этом очевидно, что ни один из реально заинтересованных клубов не готов приблизиться к таким финансовым условиям. При этом сам Рашфорд, по данным СМИ, уже отказался от еще более выгодных предложений — вероятно, поступивших от менее привлекательных команд. В противном случае он, скорее всего, уже сменил бы клуб.

Возникает своеобразный замкнутый круг. Руководство «Юнайтед» во главе с сэром Джимом Рэтклиффом и компанией INEOS стремится сократить расходы и хочет избавиться от зарплаты Рашфорда в платежной ведомости. Бывший главный тренер Рубен Аморим действительно настаивал на уходе игрока, однако решение расстаться с ним еще в январе 2025 года поддержал и совет директоров — во многом именно по финансовым причинам.

По данным The Athletic, оставшиеся два года контракта Рашфорда обойдутся клубу примерно в 39 миллионов фунтов (52 миллиона долларов) без учета возможных бонусов. Поэтому позиция Рэтклиффа вряд ли изменилась: футболист уже давно не считается безоговорочным игроком основы, к тому же ему скоро исполнится 29 лет.

Еще один шанс?

Тем не менее последние слухи вокруг «Юнайтед» говорят о том, что, по крайней мере со стороны Каррика, есть готовность вернуть Рашфорда в состав. После отпуска, который футболист получил по окончании чемпионата мира, ожидается, что он присоединится к команде в Дублине и продолжит подготовку к сезону.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Сообщается также, что сам Рашфорд не держит обиды на клуб, несмотря на то, что при предыдущем главном тренере Рубене Амориме оказался фактически отстранен от основной команды и был переведен в так называемый «бомб-сквад» (группу отстраненных от тренировок с основой). К тому же «Манчестер Юнайтед» предстоит играть в Лиге чемпионов — а это дополнительные требования к глубине состава.

Рашфорд действительно с нетерпением ждет возможности поработать с Карриком. Сам Каррик тоже с воодушевлением относится к этой перспективе. Насколько мне известно, он действительно хочет помочь Рашфорду перезапустить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Рашфорд и клуб готовы дать друг другу еще один шанс. После этого они примут решение — продолжать сотрудничество или расстаться до закрытия летнего трансферного окна. Фабрицио Романо инсайдер

Еще в апреле Каррик, комментируя будущее форварда, подчеркивал, что окончательное решение пока не принято.

Майкл Каррик globallookpress.com

Со временем по некоторым игрокам предстоит принять решения, и Маркус — один из них. Но на данный момент ничего не определено. С моей стороны все просто: с каждым футболистом, который находится в команде, я хочу работать, помогать ему прогрессировать и раскрывать лучшие качества. Майкл Каррик главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Теперь главный вопрос — удастся ли сторонам найти компромисс, который позволит Рашфорду остаться на «Олд Траффорд». Одним из возможных вариантов могло бы стать снижение зарплаты, однако такой сценарий считается маловероятным.

Более реалистичным, по информации The i Paper, выглядит другой вариант: Рашфорду предоставят возможность заново доказать свою состоятельность в «Манчестер Юнайтед». Во многом потому, что достойных альтернатив пока практически не осталось, а после неудачи с трансфером Крисенсио Саммервилла потребность клуба сохранить глубину состава на левом фланге только возросла.

Холодный прием

Пока неизвестно, готовы ли сэр Джим Рэтклифф и его окружение так же охотно вернуть Рашфорда в команду, как, по сообщениям, готов это сделать Каррик. Слишком уж дорого клубу может обойтись подобное решение. Не стоит забывать и старую футбольную мудрость: «Никогда не возвращайся туда, откуда ушел».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Еще до ухода в аренду в январе 2025 года отношения Рашфорда с частью болельщиков «Манчестер Юнайтед» заметно испортились. Форвард превратился в главную мишень для критики из-за якобы недостаточной самоотдачи и отношения к делу, хотя нельзя исключать, что на фоне общего кризиса команды при Рубене Амориме именно он стал удобным козлом отпущения.

Даже если Рашфорд вернется, ему придется заново завоевывать доверие трибун. Для этого потребуются не только самоотверженная игра, но и яркое начало сезона. В противном случае атмосфера вокруг футболиста может очень быстро стать токсичной. Многое, разумеется, будет зависеть и от того, как сам «Манчестер Юнайтед» стартует в новом чемпионате.

Аренда или тупик

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» оказался в ловушке, которую во многом создал сам. Огромная зарплата Рашфорда отпугивает потенциальных покупателей, а желание клуба как можно скорее избавиться от игрока лишь ослабляет его позиции на переговорах — мало кто согласится заплатить требуемые 26 миллионов фунтов. Сам футболист, в свою очередь, вполне обоснованно отвергает менее привлекательные предложения.

В такой ситуации самым выгодным выходом для всех сторон может стать очередная аренда.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Если «красным дьяволам» удастся договориться по схеме, аналогичной прошлогоднему соглашению с «Барселоной», новый клуб сможет взять на себя зарплату Рашфорда. При этом стороны могут отдельно согласовать снижение оклада, чтобы сделка стала более реалистичной с финансовой точки зрения — именно так ранее поступили каталонцы.

Хотя и такой вариант сейчас выглядит непростым, учитывая решимость «Юнайтед» полностью избавиться от зарплаты в размере 325 тысяч фунтов в неделю. Более вероятным кажется компромисс, при котором клубы разделят расходы — например, в пропорции 40 на 60.

Одно можно сказать точно: эта история почти наверняка затянется до самого закрытия трансферного окна. Рашфорд тщательно выбирает следующий клуб, а потенциальные претенденты понимают, что ближе к дедлайну смогут добиться от «Юнайтед» более выгодных условий аренды — особенно если манкунианцы все же подпишут нового левого вингера.

Где в итоге окажется игрок сборной Англии, сегодня не возьмется предсказать никто. Но одно очевидно: трансферная сага вокруг Маркуса Рашфорда еще не раз окажется в центре внимания этим летом.