GOAL рассказывает, почему Маркус Рашфорд стал важным игроком для «Барселоны».

Хавьер Вилахоана оказался в центре внимания во время своей неудачной кампании на пост президента «Барселоны», заявив, что уже наладил «кое-какие контакты» с суперзвездой «Баварии» Гарри Кейном по поводу его переезда на «Камп Ноу».

Однако на самом деле самой интересной темой, которую Вилахоана поднял в ходе предвыборной гонки, стал другой англичанин — Маркус Рэшфорд.

Как известно, у «Барселоны» есть предварительная договоренность с «Манчестер Юнайтед» о подписании нападающего в конце сезона всего за 30 миллионов евро. Но Вилахоана открыто задался вопросом: не логичнее ли потратить эти деньги на возвращение в Каталонию Яна Виржили? 19-летний футболист ушел в «Мальорку» лишь прошлым летом, однако у «сине-гранатовых» сохранилось право первоочередного выкупа игрока молодежной сборной Испании (U21), который в текущем сезоне Ла Лиги стал автором шести результативных передач.

Индивидуальная статистика Рашфорда, безусловно, выглядит солиднее (23 результативных действия во всех турнирах), и прямо сейчас ожидается, что его аренда перерастет в полноценный трансфер уже этим летом. Разумеется, при условии, что Жоан Лапорта будет переизбран на пост президента.

Впрочем, даже это не дает стопроцентной гарантии, что Рэшфорд останется в «Барселоне» на следующий сезон.

Беспроигрышная ставка

За последнее десятилетие «Барселона» провернула немало сомнительных сделок, из-за чего клуб до сих пор находится в столь шатком финансовом положении. Но то, как они извлекли максимальную выгоду из отчаянного желания «Манчестер Юнайтед» избавиться от Рашфорда, стало поистине гениальным ходом.

Да, у игрока сборной Англии случился резкий спад формы на «Олд Траффорд» на фоне жесткой критики его якобы непрофессионального поведения. Однако за полгода в «Астон Вилле» в прошлом сезоне он успел доказать, что решительно настроен реанимировать свою карьеру вдали от того колоссального давления, которое неизбежно при игре за клуб из родного города.

Именно успешный отрезок в Бирмингеме убедил спортивного директора «Барсы» Деку, что трансфер Рашфорда — это вполне оправданный риск. Фактически, это был абсолютно беспроигрышный вариант, ведь «Манчестер Юнайтед» согласился отпустить его в аренду с правом выкупа.

Поговаривают, что руководители английского клуба глубоко сожалеют об условиях той сделки, и их нетрудно понять. Вычеркнуть Рашфорда из зарплатной ведомости было задачей номер один — даже за один сезон это сэкономило около 15 млн фунтов. Однако эта аренда должна была стать либо «сухой» (без опции выкупа), либо сумму отступных следовало сделать гораздо выше, потому что сейчас 30 миллионов евро выглядят для «Барсы» просто смешными деньгами за такого игрока.

Решающее понижение зарплаты

Если смотреть на ситуацию исключительно со спортивной точки зрения, «Барселона» получает от Рашфорда именно то, чего хотела.

В прошлом сезоне линия нападения формировалась практически сама собой: Рафинья, Роберт Левандовский и Ламин Ямаль составили одно из самых сокрушительных атакующих трио.

Однако Ханси Флик чувствовал, что ему не хватает высококлассной альтернативы Рафинье на левом фланге, особенно учитывая, что тренера весьма интриговала идея перевода бразильца на позицию «десятки».

Рашфорд идеально подошел на эту роль, а приятным бонусом стала его способность при необходимости сыграть на острие атаки.

Тем не менее, важность выгодных финансовых условий сделки невозможно переоценить: Рашфорд так сильно хотел перебраться на «Камп Ноу», что согласился на понижение зарплаты. В глазах Деку это сделало его трансфер решением, над которым даже не нужно было раздумывать.

«Он отлично проявил себя в "Вилле". На самом деле "Астон Вилла" оставила бы его у себя, если бы это было возможно. Я знаю это, потому что общался с ними.

Но он хотел перейти только в "Барсу", и это очень позитивный момент. Тот факт, что он согласился на меньшую зарплату, наглядно демонстрирует его огромное желание присоединиться к нам, и мы этому очень рады. Это игрок, который приносит команде огромную пользу», — сказал Деку.

«Он великолепен»

Рашфорд, безусловно, отлично справляется с ролью сменщика Рафиньи. В Ла Лиге он вышел в стартовом составе всего 13 раз, но при этом успел отметиться 12 результативными действиями.

Особенно полезным англичанин оказался в Лиге чемпионов (пять голов и четыре ассиста).

В преддверии первого матча 1/8 финала ЛЧ против «Ньюкасла», который состоится в среду, стоит вспомнить, что карьера Рашфорда в «Барсе» по-настоящему пошла в гору именно на «Сент-Джеймс Парк» полгода назад. Тогда он оформил дубль и принес сине-гранатовым победу со счетом 2:1.

Это были два роскошных гола: сначала Маркус открыл счет великолепным ударом головой, а затем удвоил преимущество своей команды пушечным дальним выстрелом — мяч вонзился в сетку рикошетом от перекладины.

«Маркус просто великолепен. На тренировках он вытворяет то же самое. Мы очень рады, что он с нами, потому что это игрок высочайшего класса», — восхищался после матча защитник «Барсы» Рональд Араухо.

Идеальный менталитет

Можно смело сказать, что после своего последнего визита на «Сент-Джеймс Парк» Рашфорд больше не показывал футбол столь же высокого уровня.

К тому же, стоит отметить, что за последние четыре месяца он забил лишь четыре мяча. Впрочем, возвращение Рафиньи в строй после ноябрьского перерыва на матчи сборных служит здесь смягчающим обстоятельством, поскольку бразилец остается безоговорочным лидером нынешней «Барсы».

Флик также поспешил отметить, что реакция Рашфорда на потерю места в старте и увеличившееся время на скамейке запасных была просто образцовой.

Я стараюсь разговаривать с каждым игроком, когда тот не попадает в состав. И когда я в последний раз подошел к Маркусу, он ответил мне: «Босс, вам не нужно объяснять мне свои решения. Главное — это команда и результат. Все остальное не так уж важно». Это идеальный менталитет, и именно поэтому я так рад, что он с нами. Когда такой игрок остается в запасе, это лишь доказывает, что у нас хорошая и глубокая скамейка. Могу сказать одно: он настоящий профессионал. Поначалу ему пришлось немного адаптироваться, но сейчас он вышел на свой пиковый уровень. Ханс-Дитер Флик Главный тренер «Барселоны»

Мотивация от Тухеля

Как это почти всегда бывает с Рашфордом, по крайней мере, со времен его выдающегося сезона 2022/23 в составе «Юнайтед» и сборной Англии, не покидает навязчивое ощущение, что он способен на большее.

Еще в октябре Томас Тухель затронул эту тему, отметив, что ситуация, когда мы все еще ждем от 28-летнего Рэшфорда реализации его потенциала, не может не беспокоить.

Он может быть одним из лучших в мире, То качество игры, которое я вижу на тренировках, его завершение атак обеими ногами и головой... Он взрывной, быстрый, мощно играет на втором этаже — так где же предел? Пределов не существует. Но статистика не отражает его потенциала. Он должен требовать от себя большего. А это значит — больше голов и результативных передач. И я говорил ему об этом лично. Томас Тухель Главный тренер сборной Англии

О том же говорил и Флик, который также использовал это пугающее слово «потенциал» применительно к Рашфорду.

«Я им очень доволен. Но с его скоростью и техникой он способен дать нам гораздо больше. Я хочу, чтобы каждый выкладывался по максимуму, а это вопрос менталитета, отношения к делу на тренировках. Именно это мы и хотим видеть. Постоянное стремление становиться лучше», — сказал Флик.

При этом Флик никогда не давал понять, что не хочет продолжать работу с Рашфордом в следующем сезоне. Напротив, он совершенно открыто заявлял, что хотел бы оставить его в команде, хотя и с большим пониманием относится к финансовым ограничениям «Барсы».

Но суть в том, что сохранение Рашфорда в любом случае стало бы для «Барселоны» крайне дальновидным шагом.

Ценный актив

Выступления Рашфорда в последние пару недель, безусловно, могли бы быть и ярче, но его рыночная стоимость уже заметно выросла с момента переезда в Каталонию.

Это значит, что «Барсе» было бы крайне разумно активировать опцию выкупа нападающего всего за 30 млн евро: в таком случае клуб почти наверняка сможет с прибылью перепродать его в одну из команд Премьер-лиги до закрытия летнего трансферного окна.

Впрочем, очевидно, что сам Рашфорд этого совершенно не хочет. Он раз за разом повторяет, что больше всего на свете желает задержаться на «Камп Ноу». Маркус всегда в самых восторженных тонах отзывался о тренере, одноклубниках, клубе и самом городе, а также с головой погрузился в изучение языка.

Кроме того, он заслужил уважение многих людей в «Барселоне» не только своей игрой на поле, но и профессиональным поведением за его пределами.

«У него есть всё. Скорость, техника, плотный удар, он отлично владеет обеими ногами, у него шикарный дриблинг. Маркус — из тех парней, которым стоит лишь дать уверенность и показать, что вы в него верите, и он отплатит вам на все 200 процентов», — заявил Роберт Левандовский в интервью Sky Sports буквально на прошлой неделе.

Он, несомненно, мог бы помочь «Барселоне» удвоить вложенные в него средства уже этим летом, но самого Рашфорда волнуют совсем другие цифры. Как верно подметил Тухель, Маркусу нужно еще больше голов и результативных передач.

Его полноценный трансфер имеет для сине-гранатовых очевидный финансовый смысл. Но единственный способ для англичанина гарантированно остаться на «Камп Ноу» — это доказать свою безоговорочную ценность еще и со спортивной точки зрения.