The Athletic рассказывает, почему «Барселона» приобрела нападающего «Ньюкасла» и сборной Англии Энтонио Гордона.

Энтони Гордон в любом случае должен был покинуть «Ньюкасл Юнайтед» этим летом. Именно такое ощущение давно существовало внутри клуба.

А после вылета «сорок» из Лиги чемпионов любые публичные попытки утверждать обратное потеряли смысл. Некоторые представители «Ньюкасла» и вовсе пришли к выводу, что расставание пойдет на пользу обеим сторонам.

Однако скорость, с которой был оформлен этот трансфер, стремительный характер переговоров на этой неделе, а главное — итоговый пункт назначения, стали полной неожиданностью.

Вплоть до утра среды казалось, что безоговорочным фаворитом в борьбе за Гордона остается «Бавария», которая обозначила свой интерес еще в прошлом месяце, а в начале мая инициировала прямые контакты между клубами.

Но, несмотря на несколько раундов переговоров, «Бавария» так и не продвинулась в согласовании сделки: чемпионы Бундеслиги имели жесткую внутреннюю оценку стоимости игрока, от которой категорически отказались отступать, и эта сумма не устроила «Ньюкасл».

Ситуацией оперативно воспользовалась «Барселона», молниеносно оформившая трансфер.

Хотя руководство «Ньюкасла» рассчитывало на быструю продажу и выражало сдержанную уверенность в получении приемлемого предложения, готовность «Барселоны» согласиться на сделку стоимостью 80 миллионов евро, включая вполне достижимые бонусные выплаты, менее чем через неделю после окончания сезона в Премьер-лиге стала сюрпризом.

В соглашение также включен пункт о проценте от последующей перепродажи, а кроме того, «Ньюкасл» и «Барселона» договорились рассмотреть возможность проведения товарищеских матчей в ходе будущих летних предсезонных турне.

Гордон покидает английский клуб без конфликтов: все стороны признают, что данный переход пошел на пользу абсолютно всем.

В прошлом месяце The Athletic сообщал об интересе к Гордону со стороны «Челси», в то время как «Ливерпуль» также продолжал пассивно мониторить ситуацию после того, как был близок к подписанию вингера в июне 2024 года. «Мерсисайдцы» утверждают, что Гордон не входил в их трансферные планы на это лето, учитывая явное нежелание «Ньюкасла» продавать игрока прямому конкуренту по чемпионату и стремление самого футболиста переехать в другую страну.

«Барселона», напротив, сочла целесообразным пойти на столь существенные финансовые затраты почти за три недели до официального открытия трансферного окна. Каталонцы руководствовались тремя ключевыми факторами: расчетом на то, что в текущем году у них будет больше пространства для маневра в рамках лимита зарплат Ла Лиги, чем в следующем; опасением, что рыночная стоимость Гордона резко возрастет в случае его успешного выступления на предстоящем чемпионате мира; а также нежеланием уступить игрока другим европейским топ-клубам, проявлявшим к нему предметный интерес.

Один из источников характеризует трансфер Гордона как «личный запрос» Ханси Флика. Сообщается, что немецкий специалист был глубоко впечатлен его невероятно интенсивной игрой в матче против «Барселоны» на «Тайнсайде» в сентябре прошлого года.

Приобретение Гордона существенно снижает вероятность выкупа его партнера по сборной Англии Маркуса Рашфорда, который провел этот сезон в «Барселоне» на правах аренды. У каталонцев до середины июня остается опция выкупа Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов евро, однако теперь шансы на активацию этого пункта заметно уменьшились.

Для «Ньюкасла» замена Гордона становится приоритетом. Клуб надеется подписать нового игрока до старта чемпионата мира. Однако найти адекватную замену будет крайне непросто. Гордон обладает уникальным набором качеств: тактической гибкостью, взрывной скоростью и способностью постоянно прессинговать. «Ньюкасл» тщательно оценивает профиль потенциального новичка, при этом для клуба важно, чтобы он был готов сразу претендовать на место в стартовом составе. В поле зрения находятся несколько вингеров, большинство из них выступают за пределами Англии.

Для «Ньюкасла» быстрая продажа Гордона стала второй частью летнего плана — после вдохновляющей новости о том, что 20-летний воспитанник академии Льюис Майли в понедельник подписал новый контракт на шесть лет.

Боссы «сорок» стремится избежать прошлогодних ошибок, когда трансферная сага Александера Исака затянулась на все лето. Хотя «Ньюкаслу» в итоге и удалось выручить от «Ливерпуля» рекордные для британского футбола 125 миллионов фунтов, затяжные переговоры фактически сорвали клубу трансферную кампанию.

Спортивный директор Росс Уилсон и исполнительный директор Дэвид Хопкинсон теперь работают в связке, в отличие от прошлого года, когда полноценной управленческой команды не было.

В клубе хотят «нормализовать» продажу игроков и считают, что способны делать это лучше и умнее: на своих условиях, в рамках устойчивой торговой модели. Продажа Гордона за такую сумму — и, что особенно важно, на столь раннем этапе летнего отрезка — дает «Ньюкаслу» больше возможностей для инвестиций в период серьезной перестройки состава. При этом клубу необходимо учитывать строгие финансовые правила УЕФА на будущее.

Сам Гордон на протяжении всего процесса вел себя подчеркнуто профессионально. Его отсутствие в заявке на четыре заключительных матча сезона было исключительно решением Эдди Хау, который предпочел наигрывать связи с прицелом на будущее, хотя сам вингер был готов выходить на поле.

При этом о желании Энтони сменить обстановку в клубе знали уже несколько месяцев. Приоритетом для игрока был именно переезд за границу, и на тренировочной базе он неоднократно открыто говорил партнерам о своем большом желании выступать за «Баварию».

Интерес со стороны немецкого гранда был абсолютно предметным, пускай Гордон и являлся лишь одной из нескольких целей мюнхенцев по укреплению флангов атаки наряду с Яном Дьоманде из «Лейпцига» и Саидом Эль-Мала из «Кёльна». В Мюнхене рассматривали Гордона как универсального атакующего игрока, способного закрыть любую позицию в передней линии и в перспективе стать долгосрочной заменой травмированному Сержу Гнабри. Кроме того, руководство «Баварии» привлекали его менталитет и психологическая устойчивость.

«Ньюкасл» проводил встречи с «Баварией», в том числе в Лондоне, и внутри клуба было ожидание, что Гордон в итоге окажется в Мюнхене. Но «Бавария» не собиралась улучшать свое предложения. В руководстве «Ньюкасла» это вызвало сдержанное уважение: там оценили, что у немецкого клуба была четкая оценка игрока, от которой он просто отказался отступать.

Похожий сценарий разыгрался прошлым летом между «Баварией» и «Штутгартом» вокруг Ника Вольтемаде, который в итоге перешел как раз в «Ньюкасл» за 64 миллиона фунтов. При этом «Бавария» и «Ньюкасл» сохраняют позитивные отношения на уровне руководства, и переговоры проходили в конструктивном ключе, несмотря даже на то, что ранее ряд ключевых функционеров мюнхенского клуба публично критиковали «сорок» за выплату столь внушительной суммы за Вольтемаде.

Категорический отказ «Баварии» принимать условия «Ньюкасла» открыл дорогу «Барселоне». По имеющимся данным, первая встреча между представителями английского и испанского клубов состоялась еще 4 мая, хотя изначально эксперты сходились во мнении, что у каталонцев попросту не хватит экономических ресурсов для осуществления этого трансфера.

Тем не менее источник внутри «Барселоны» настаивал, что сделка вполне осуществима. Он пояснил, что вингер «Ньюкасла» «уже некоторое время» находился в сфере интересов клуба, а с финансовой точки зрения затраты в размере 60–70 миллионов евро на покупку Гордона окажут на бюджет примерно такой же экономический эффект, как и выкуп 28-летнего Рашфорда за 30 миллионов. Поскольку Гордон моложе, с ним подписали более длительное соглашение, а значит, сумма трансфера будет амортизироваться в бухгалтерской отчетности на большее количество лет, что делает ее подъемной для клуба. К тому же у Энтони гораздо выше потенциальная стоимость для последующей перепродажи.

Хотя оклад Гордона после переезда в Испанию существенно вырос (в «Ньюкасле» он и так был среди самых высокооплачиваемых игроков после продления контракта в октябре 2024 года), источники в «Барселоне» подчеркивают: его зарплата значительно ниже тех 300 тысяч фунтов в неделю, которые теперь зафиксированы в контракте Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» после возвращения английского клуба в Лигу чемпионов.

Переговоры между клубами перешли в сверхинтенсивную фазу в начале этой недели. Официальный запрос от «Барселоны» поступил в среду и был оперативно принят руководством «Ньюкасла». Уже в четверг Гордон вылетел в Каталонию для прохождения медицинского осмотра, а в пятницу вечером трансфер был подтвержден официально — хотя и позже, чем изначально рассчитывала «Барселона».

Задержку объяснили бюрократическими нюансами, из-за которых презентация игрока, изначально запланированная на 13:00 по местному времени, была перенесена на несколько часов. Гордон в присутствии президента «Барсы» Жоана Лапорты поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2031 года, провел традиционную фотосессию на «Камп Ноу», после чего пообщался с прессой.

Хотя руководство «Барселоны» изначально хотело избавить Гордона от необходимости проводить пресс-конференцию, учитывая, что уже в понедельник он должен прибыть в расположение сборной Англии для подготовки к чемпионату мира, и планировало полноценно презентовать его на «Камп Ноу» позже этим летом, сам футболист настоял на общении с представителями СМИ. В своей речи он выразил гордость и воодушевление в связи с переходом, а также периодически переходил на испанский язык, чем произвел сильное впечатление на журналистов.

Я хотел выучить испанский, потому что еще ребенком верил, что буду играть за "Барсу", хотите верьте, хотите нет. Я мечтал выступать здесь с трех лет. Возможность играть вместе с Ламином Ямалем и остальными ребятами очень вдохновляет. Чем больше высококлассных футболистов окружает тебя на поле, тем лучше становишься ты сам. Эти игроки находятся на самой вершине не просто так — они лучшие в мире. Энтони Гордон Нападающий «Барселоны

Интерес "Барселоны" к Гордону во многом продиктован его выдающимися статистическими показателями в прессинге. Зимой Эдди Хау вернулся к практике использования Энтони на позиции центрального нападающего — и это несмотря на то, что прошлым летом клуб потратил в общей сложности 119 миллионов фунтов на Ника Вольтемаде и Йоана Висса.

Отчасти это было сделано ради дополнительной мотивации Гордона, который в сезоне 2025/26 свои лучшие матчи на левом фланге приберегал исключительно для Лиги чемпионов, но главным образом потому, что он способен без устали руководить прессинг-действиями.

Игровой стиль Флика, как и система Хау, требует от атакующей группы предельной активности и постоянного давления на соперника. Несмотря на то, что Ямаль является уникальным талантом, работа без мяча не относится к числу его сильнейших качеств. В "Барселоне" же убеждены, что их линия нападения не может позволить себе иметь сразу двух исполнителей, не участвующих в прессинге — каталонцы уже настрадались от этого в минувшем сезоне, когда травму получил Рафинья. В итоге Гордона сочли более подходящим кандидатом под эти требования, нежели Рашфорда.

Каталонцы воочию оценили взрывную скорость и неиссякаемую работоспособность форварда сначала на "Сент-Джеймс Парк" в сентябре, когда Гордон забил гол престижа в концовке встречи, а затем в марте, когда он качественно отыграл первые 45 минут в Каталонии перед тем, как "Ньюкасл" бесславно развалился во втором тайме и уступил со счетом 2:7. В той сентябрьской игре на "Тайнсайде" Гордон и "Ньюкасл" в стартовые 20 минут буквально задушили "Барселону" своим давлением, спровоцировав настоящую панику в ее обороне.

Универсализм Гордона также стал важным аргументом в его пользу. Сообщается, что Флик остался под большим впечатлением от того, как грамотно нападающий двигается как в широких фланговых зонах, так и в центре. Теоретически англичанин может быть задействован на обоих краях атаки. В связи с этим будет любопытно понаблюдать, согласится ли Энтони при необходимости выходить на правом фланге в "Барсе", поскольку Хау на январской пресс-конференции открыто признавал, что игроку не нравится действовать на этой позиции. Сам же футболист ранее намекал, что на самом деле комфортнее всего чувствует себя именно в роли центрфорварда.

Вопрос о том, переплатила ли "Барселона" за Гордона или, наоборот, приобрела его по заниженной стоимости в реалиях современного рынка, теперь вовсю обсуждается болельщиками "Ньюкасла".

На первый взгляд, сухая статистика — 17 голов во всех турнирах в сезоне 2025/26 (включая 10 мячей в Лиге чемпионов и 9 безупречно реализованных пенальти), а также 5 ассистов и статус потенциального игрока стартового состава сборной Англии на грядущем чемпионате мира — указывает на то, что сумма в 80 миллионов евро за 25-летнего футболиста на пороге пика карьеры выглядит вполне умеренной.

Однако те, кто регулярно следит за матчами "Ньюкасла", возразят: несмотря на яркое выступление в еврокубках, на внутренней арене Гордон в этом сезоне часто выглядел блекло. В последних 33 матчах Премьер-лиги в стартовом составе, начиная с середины января 2025 года, Энтони забил всего три гола с игры.

Такая настойчивость "Барселоны" и "Баварии" в борьбе за вингера подчеркивает как дефицит высококлассных фланговых нападающих на рынке, так и уникальные игровые характеристики самого футболиста.

В свое время селекционный отдел "Ньюкасла" во главе с Энди Хау (руководителем скаутской службы, чей вклад в этот трансфер в марте 2024 года публично отметил его дядя Эдди Хау) разглядел высокий потенциал Гордона, а тренерский штаб помог игроку прогрессировать. Сделка стоимостью 40+5 миллионов фунтов в январе 2023 года казалась завышенной, но в итоге "Ньюкасл" зафиксирует солидную чистую прибыль — даже с учетом того, что 15% от нее причитаются его бывшему клубу, "Эвертону". Для "сорок" этот трансфер сейчас также выгоден.

Гордон перестал отличаться стабильностью в Премьер-лиге после того, как в июне 2024 года сорвался его переход в "Ливерпуль" — клуб, за который он болел в детстве (тогда "Ньюкасл" судорожно пытался продать игроков, чтобы уложиться в рамки финансовых правил PSR). Зато в Лиге чемпионов он выходил на совершенно другой уровень: Энтони оформил покер в гостевом матче против "Карабаха", а затем буквально уничтожил "Бенфику" на "Тайнсайде", записав на свой счет гол и ассист. После той игры Жозе Моуринью лично разыскал вингера в подтрибунном помещении и признал, что справиться с ним было "просто невозможно".

Специалисты, работавшие с нападающим в "Ньюкасле", уверены, что в Каталонии увидят лучшую версию Гордона образца сезона 2023/24, когда он забил 11 голов, отдал 10 передач в АПЛ и был признан лучшим игроком команды. После сорвавшегося трансфера на "Энфилд" вернуть фокус Гордону, отличающемуся редким упрямством и жестким характером, оказалось непростой задачей.

С тех пор его уход из клуба стал исключительно вопросом времени.