Сюжетная линия выступлений 34-летнего атакующего полузащитника на профессиональном уровне имеет красивый финал в родных пенатах, где Шакири по итогам минувшего сезона прервал трофейную засуху «ротблау». Как хорошее вино, перформансы Джердана с годами становятся лишь изысканнее, что несомненно радует всю армию поклонников «Базеля» и ценителей чемпионата Швейцарии.

Шоу имени Шакири

Поколесив по целому ряду клубов топ-5 лиг Европы, швейцарец собрал багаж трофеев вместе с «Баварией» и «Ливерпулем», пополнив личную коллекцию двумя «ушастыми» кубками Лиги чемпионов, двумя Суперкубками УЕФА, тремя «Серебряными салатницами» Бундеслиги и одним титулом АПЛ. На первый взгляд, Шакири прошел все уровни футбола и способен почивать на лаврах, однако его служебное реноме содержит некоторую ноту недосказанности.

Ни в «Баварии», ни в «Ливерпуле», ни в «Интере» полузащитник не играл роль первой скрипки, оставаясь на подхвате у таких специалистов, как Юпп Хайнкес, Хосеп Гвардиола, Роберто Манчини и Юрген Клопп. Выйти из тени Джердану не удалось, в том числе, на просторах французской Лиги 1 в «Лионе», откуда через полгода он сбежал в МЛС, что многие восприняли, как сигнал заката карьеры Шакири.

Швейцарец отбывал номер в «Чикаго Файр» на протяжении двух лет и расторг трудовое соглашение летом 2024, поставив подпись в контракте с «Базелем». Возвращение воспитанника вызвало эйфорию в болельщицкой среде «красно-синих», которые заскучали по громким фамилиям в обойме команды.

Рулевой «ротблау» Фабио Челестини учел спад скоростных данных Джердана, доверив ему функционал «десятки» и избавив его от черновой работы при переходе из атакующей фазы в оборонительную. Трансформируя схему с 4-2-3-1 на 4-3-3, швейцарский специалист смещал Шакири на позицию правого вингера, где он раздергивал оппонентов неординарным дриблингом.

Козырь в рукаве полузащитника — радиоуправляемые пасы, которыми он регулярно снабжал партнеров по команде, доводивших его старания до логического завершения. Сразу три ассистентских хет-трика совершил Джердан в Суперлиге 2024/2025, огорчив «Винтертур», «Ивердон» и «Серветт».

Всего в собственную результативную копилку Шакири добавил двадцать одну голевую передачу и восемнадцать забитых мячей, уверенно закрепившись на вершине списков лучших плеймейкеров и бомбардиров чемпионата Швейцарии. Хавбек не забывал радовать публику генетической предрасположенностью к эффектным взятиям ворот, снимая паутину с сеток противостоящих клубов, и вспомнил про мощные выстрелы со штрафных ударов, поразив по одному разу таким образом владения «Серветта», «Сьона» и «Цюриха».

Носят на руках Джердана в «Базеле» и в текущем розыгрыше — выступления многоопытного полузащитника, как глоток свежего воздуха для лихорадящего коллектива, который сильно сбавил обороты по сравнению с «золотой» кампанией 2024/2025. На своих плечах Шакири пытается затащить «красно-синих» в еврокубковую зону, оформив уже 10+11 по системе «гол+пас» на просторах швейцарского первенства.

С отъездом Челестини в ЦСКА капитан «Базеля» полноценно обосновался на месте разыгрывающего, являясь незаменимым компонентом в атакующей линии команды и дирижируя всеми комбинациями. Правда, одного лишь геройства Джердана недостаточно для того, чтобы вернуть «ротблау» былое величие, и вслед за успешным сезоном в расположении клуба вновь наступили темные времена.

Больше не гегемон

Уехал в 2012 году Шакири из «Базеля» в «Баварию» с тремя чемпионскими титулами, вслед за чем «ротблау» прихватили еще пять комплектов золотых наград кряду, представляя наиболее стабильный проект в швейцарском футболе. Звезда «красно-синих» на местном небосклоне померкла сразу после отхода от дел многолетнего президента Бернарда Хойслера, вместе с которым чемоданы из Швейцарии собрал Георг Хайтц — его правая рука и спортивный директор.

Дороги тандема швейцарских функционеров, подаривших «Базелю» не только спортивные триумфы, но и финансовую устойчивость, разошлись: первый закрепился в менеджменте польской «Легии», второй, транзитом через североамериканский «Чикаго Файр», вошел в совет директоров «Лугано». Правящее кресло «ротблау» перешло к Бернарду Бургенеру, погрузившему северо-запад Швейцарии в хаос, — тренерская чехарда (за четыре года сменил пятерых наставников), резкое сокращение количества завоеванных трофеев (один Кубок страны в кампании 2018/2019) и политика затягивания поясов.

Дефицит в бюджете «красно-синих» за 2019 год составил 20 млн франков, что на фоне цветущей империи Хойслера-Хайтца представляло катастрофу. Нервы не выдержали у культового для «Базеля» Валентина Штокера, который в одном из интервью проехался по тренерскому штабу и руководству коллектива, за что его едва не выставили за дверь.

Поддержку левому вингеру выразили фанаты «ротблау», устроившие массовые акции протеста и, фактически, свергнувшие Бургенера, выставившего в 2021 году акции клуба на продажу. Спасательный круг швейцарцам бросил Давид Деген — свой человек на «Санкт-Якоб Парк», прошедший академию «Базеля» и отдавший несколько лет игровой карьеры команде.

Путь молодого босса «красно-синих» далеко не устлан лепестками роз, и один из самых титулованных коллективов Швейцарии едва не распрощался с элитным дивизионом по итогам сезона 2023/2024. Сохранить прописку в Суперлиге позволило лишь назначение на тренерский мостик Фабио Челестини, с которым «Базель» выбрался с подвала турнирной таблицы и расположился на восьмой строчке.

Гремел с «ротблау» нынешний коуч ЦСКА уже в следующем розыгрыше, получив в свое распоряжение ценный актив в лице Шакири. Магия Джердана и талант Челестини принесли «Базелю» долгожданный «золотой дубль», который поклонники ждали восемь лет.

Минувшим летом Фабио отправился настраивать атакующий футбол в Россию, передав бразды правления Людовику Маньену, зарекомендовавшему себя во главе «Лозанны». 46-летний специалист провалил первое испытание, вылетев в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА от «Копенгагена», и с трудом набирал очки в чемпионате — холодным душем для него послужил визит к бывшей «Лозанне», деклассировавшей «Базель» со счетом 5:1.

Точкой невозврата для Маньена стал провал на групповом этапе Лиги Европы, где «красно-синие» заняли тридцатое место, потерпев шесть поражений в восьми поединках. Контракт с ним расторгли, не дожидаясь последнего тура ЛЕ, который окончательно похоронил еврокубковые мечты «Базеля».

Неожиданно выбор руководства «ротблау» пал на Штефана Лихтштайнера, возглавлявшего ранее скромный «Веттсвиль-Бонштеттен» из четвертого швейцарского эшелона. Стремительное продвижение по карьерной лестнице 42-летнего наставника встретили неоднозначно, виной чему его кошмарный старт в стане «красно-синих» — из семи встреч января-феврале его подопечные всего одну завершили викторией.

Исправлять ситуацию Лихтштайнер принялся весной, прервав трехматчевую безвыигрышную серию и пополнив личный зачет «ротблау» тринадцатью пунктами. Даже математические шансы «Базеля» защитить чемпионский титул близки к нулю, поэтому единственной задачей Штефана остается попадание в тройку призеров с последующей путевкой в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Званный гость

Фантастические кондиции Шакири приоткрыли дверь разговорам о его камбэке в сборную Швейцарии, бутсы в которой он повесил после Евро-2024. «Нати» на ЧМ-2026 составили квартет с командами Боснии и Герцеговины, Норвегии и Катара, имея неплохие шансы на проход в плей-офф турнира.

Грядущий мундиаль мог бы стать восьмым крупным первенством для Джердана, за плечами которого три чемпионата Европы и четыре чемпионата мира, причем голы в исполнении хавбека становились изюминкой практически каждого из соревнований. Тем не менее сам Шакири не горит желанием возобновлять выступления за сборную и, наоборот, рад «уходу со второй работы».

Я хочу увидеть этот чемпионат мира как болельщик, как турист, может быть, как эксперт, но я просто хотел бы увидеть его со стороны. Я действительно горжусь своей национальной карьерой. Так всегда бывает, когда у тебя удачный сезон в клубе: люди спрашивают о тебе. Я всегда получаю подобные вопросы. Никогда не говори «никогда», но на данный момент я не вижу возможности вернуться. Джердан Шакири Игрок «Базеля»

Возможно, уговорить Джердана удастся главному тренеру «команды-А» Мурату Якину, с которым плечом к плечу они прошли ЧМ-2022 и Евро-2024. 51-летний менеджер дважды привозил на международные турниры симпатичную команду, доставляющую головную боль более именитым сборным.

За креатив в обойме Швейцарии сейчас отвечает Фабиан Ридер из «Аугсбурга», чей перформанс в текущей кампании подвержен спадам, и исполняющий обязанности рулевого «фуггеров» Мануэль Баум даже выводил полузащитника из основного состава. Если Шакири внезапно изменит мнение о возвращении в ряды «нати», то 24-летний хавбек, навряд ли составит ему конкуренцию и станет для Якина вторым выбором на позицию «десятки».