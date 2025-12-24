GOAL рассказывает об уникальности бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлоса.
Взрослеть, наблюдая за игрой Роберто Карлоса, было незабываемым опытом. То, что он вытворял на поле, навсегда врезалось в память. Эти воспоминания останутся на всю жизнь.
Те, кто не видел, как играл Роберто Карлос, должны наверстать упущенное: открывайте любое из множества видео на YouTube, демонстрирующих его невероятный талант, хотя бы раз в день и просвещайтесь. Вы не пожалеете.
Футбол, безусловно, эволюционировал, но еще 30 лет назад существовали игроки, способные быть революционерами, несомненно опережавшие свое время и сравнимые, если не превосходящие сегодняшних суперзвезд. В современную эпоху, где тактика и жесткие схемы стали королями футбола, почти не осталось места магии. А для Роберто Карлоса футбольное поле было настоящей игровой площадкой.
Абсолютно лучший
Острая ностальгия? Раздражающая риторика? Называйте как хотите, но у каждого великого чемпиона или легенды прошлого в последующие годы появлялся так называемый наследник, по крайней мере, по характеристикам.
Мы видели поток ярлыков вроде «новый тот-то» или «новый этот». Подобные сравнения иногда оказываются правдивыми, хотя чаще всего они далеки от истины.
И действительно, для некоторых игроков сравнений просто не существует. Держа это в уме, вы когда-нибудь слышали о «новом Роберто Карлосе»? Вряд ли. И все потому, что никогда не было игрока, который хотя бы приблизился к тому, чтобы повторить блестящего бразильца. И никогда и не будет.
Роберто Карлос уникален, это игрок, которому нет равных и чей талант невозможно скопировать. Когда люди говорят «такой рождается раз в 100 лет», в случае с Роберто Карлосом это кажется преуменьшением. Не только с точки зрения его технического мастерства, но и физических данных.
При росте 168 сантиметров и весе 70 килограммов Роберто Карлос был компактной «карманной ракетой» с почти сверхъестественной взрывной силой. Обладая невероятной мощью — обхват его квадрицепсов составлял 66 и 68 сантиметров, — Роберто Карлос мог пробежать 100 метров менее чем за 11 секунд. Просто реактивный.
Дар матушки-природы. Помните, что в те времена не было сопоставимого оборудования, и даже у крупнейших клубов мирового футбола не было тренеров по физподготовке или ультрасовременных баз, которые можно увидеть сегодня. И все же перед нами был игрок, способный выдерживать по 70 матчей за сезон без травм и жалоб. Невероятно.
Идеальный крайний защитник
В современную эпоху, где четко определенных тактических ролей практически больше не существует, Роберто Карлос сумел преобразить позицию крайнего защитника.
Конечно, бразилец больше всего известен нарезками своих потрясающих штрафных ударов, слаломными проходами с мячом и «кувалдой» вместо левой ноги, способной пробить вратаря с 35 метров, однако были и проблески гениальности, которых не найдешь на YouTube.
Легендарный левый защитник мадридского «Реала» неизменно демонстрировал незаурядный тактический интеллект, грамотный выбор позиции и умение распознавать опасность. Это делало его столь же решительным против соперников, атакующих через его флангу, сколь и опасным, когда он сам наводил хаос на другом конце поля.
В эпоху настоящих «Галактикос» в «Реале» он был, пожалуй, единственным незаменимым игроком, учитывая его эффективность и как защитника, и как атакующего оружия. Роберто Карлос вселял страх во вратарей соперника своими стремительными рывками и точными пушечными ударами, при этом успевая добежать до лицевой линии, сделать выверенный навес и тут же рвануть назад, чтобы пресечь любую контратаку.
Мотиватор для партнеров по команде, он играл с харизмой лидера. Локомотив, который никогда не останавливался.
Настоящая икона
Роберто Карлос войдет в историю как икона. Не только благодаря инопланетному таланту, показанному на поле, но и благодаря своему влиянию на мир рекламы и видеоигр. Те, кто достаточно молод, чтобы помнить ранние версии Pro Evolution Soccer ( PES), с теплотой вспомнят возможность использовать невероятную скорость и силу удара бразильца. Его было не остановить.
Помимо штрафных, нарушающих законы физики, и его уникального, неподражаемого статуса, часто забывают о карьерных достижениях Роберто Карлоса.
Если говорить о титулах, то Роберто Карлос четырежды выигрывал Ла Лигу, трижды поднимал над головой кубок Лиги чемпионов, завоевал два Межконтинентальных кубка, кубок мира и два Кубка Америки. В общей сложности он забил 69 мячей в знаменитой белой футболке «Реала» и вошел в историю как один из самых результативных защитников клуба, уступая лишь многолетним оплотам обороны — Фернандо Йерро и Серхио Рамосу.
Он также признавался лучшим защитником Лиги чемпионов два года подряд, а в 2002-м занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив лишь своему одноклубнику и другу Роналдо. Четыре года спустя он также удостоился чести стать рекордсменом по количеству матчей за «Реал» среди игроков, рожденных не в Испании, обойдя великого Альфредо Ди Стефано. Рожденный побеждать и, возможно, один из самых стабильных бразильских игроков всех времен, Роберто Карлос провел 10 сезонов в составе «Реала».
Роберто Карлос должен войти в историю как один из величайших игроков, когда-либо выходивших на поле. Монументальный футболист и нечто большее, чем просто икона своего поколения. Он — идол, ролевая модель и яркий пример для тех, кто хочет начать играть в футбол. И отвечая на вопрос, увидим ли мы когда-нибудь «нового Роберто Карлоса»? Это просто невозможно.