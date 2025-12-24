GOAL рассказывает об уникальности бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлоса.

Взрослеть, наблюдая за игрой Роберто Карлоса, было незабываемым опытом. То, что он вытворял на поле, навсегда врезалось в память. Эти воспоминания останутся на всю жизнь.

Те, кто не видел, как играл Роберто Карлос, должны наверстать упущенное: открывайте любое из множества видео на YouTube, демонстрирующих его невероятный талант, хотя бы раз в день и просвещайтесь. Вы не пожалеете.

Футбол, безусловно, эволюционировал, но еще 30 лет назад существовали игроки, способные быть революционерами, несомненно опережавшие свое время и сравнимые, если не превосходящие сегодняшних суперзвезд. В современную эпоху, где тактика и жесткие схемы стали королями футбола, почти не осталось места магии. А для Роберто Карлоса футбольное поле было настоящей игровой площадкой.

Абсолютно лучший

Острая ностальгия? Раздражающая риторика? Называйте как хотите, но у каждого великого чемпиона или легенды прошлого в последующие годы появлялся так называемый наследник, по крайней мере, по характеристикам.

Мы видели поток ярлыков вроде «новый тот-то» или «новый этот». Подобные сравнения иногда оказываются правдивыми, хотя чаще всего они далеки от истины.

И действительно, для некоторых игроков сравнений просто не существует. Держа это в уме, вы когда-нибудь слышали о «новом Роберто Карлосе»? Вряд ли. И все потому, что никогда не было игрока, который хотя бы приблизился к тому, чтобы повторить блестящего бразильца. И никогда и не будет.

Роберто Карлос globallookpress.com

Роберто Карлос уникален, это игрок, которому нет равных и чей талант невозможно скопировать. Когда люди говорят «такой рождается раз в 100 лет», в случае с Роберто Карлосом это кажется преуменьшением. Не только с точки зрения его технического мастерства, но и физических данных.

При росте 168 сантиметров и весе 70 килограммов Роберто Карлос был компактной «карманной ракетой» с почти сверхъестественной взрывной силой. Обладая невероятной мощью — обхват его квадрицепсов составлял 66 и 68 сантиметров, — Роберто Карлос мог пробежать 100 метров менее чем за 11 секунд. Просто реактивный.

Дар матушки-природы. Помните, что в те времена не было сопоставимого оборудования, и даже у крупнейших клубов мирового футбола не было тренеров по физподготовке или ультрасовременных баз, которые можно увидеть сегодня. И все же перед нами был игрок, способный выдерживать по 70 матчей за сезон без травм и жалоб. Невероятно.

Идеальный крайний защитник

В современную эпоху, где четко определенных тактических ролей практически больше не существует, Роберто Карлос сумел преобразить позицию крайнего защитника.

Роберто Карлос globallookpress.com

Конечно, бразилец больше всего известен нарезками своих потрясающих штрафных ударов, слаломными проходами с мячом и «кувалдой» вместо левой ноги, способной пробить вратаря с 35 метров, однако были и проблески гениальности, которых не найдешь на YouTube.

Легендарный левый защитник мадридского «Реала» неизменно демонстрировал незаурядный тактический интеллект, грамотный выбор позиции и умение распознавать опасность. Это делало его столь же решительным против соперников, атакующих через его флангу, сколь и опасным, когда он сам наводил хаос на другом конце поля.

В эпоху настоящих «Галактикос» в «Реале» он был, пожалуй, единственным незаменимым игроком, учитывая его эффективность и как защитника, и как атакующего оружия. Роберто Карлос вселял страх во вратарей соперника своими стремительными рывками и точными пушечными ударами, при этом успевая добежать до лицевой линии, сделать выверенный навес и тут же рвануть назад, чтобы пресечь любую контратаку.

Мотиватор для партнеров по команде, он играл с харизмой лидера. Локомотив, который никогда не останавливался.

Настоящая икона

Роберто Карлос войдет в историю как икона. Не только благодаря инопланетному таланту, показанному на поле, но и благодаря своему влиянию на мир рекламы и видеоигр. Те, кто достаточно молод, чтобы помнить ранние версии Pro Evolution Soccer ( PES), с теплотой вспомнят возможность использовать невероятную скорость и силу удара бразильца. Его было не остановить.

Роналдо и Роберто Карлос globallookpress.com

Помимо штрафных, нарушающих законы физики, и его уникального, неподражаемого статуса, часто забывают о карьерных достижениях Роберто Карлоса.

Если говорить о титулах, то Роберто Карлос четырежды выигрывал Ла Лигу, трижды поднимал над головой кубок Лиги чемпионов, завоевал два Межконтинентальных кубка, кубок мира и два Кубка Америки. В общей сложности он забил 69 мячей в знаменитой белой футболке «Реала» и вошел в историю как один из самых результативных защитников клуба, уступая лишь многолетним оплотам обороны — Фернандо Йерро и Серхио Рамосу.

Он также признавался лучшим защитником Лиги чемпионов два года подряд, а в 2002-м занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив лишь своему одноклубнику и другу Роналдо. Четыре года спустя он также удостоился чести стать рекордсменом по количеству матчей за «Реал» среди игроков, рожденных не в Испании, обойдя великого Альфредо Ди Стефано. Рожденный побеждать и, возможно, один из самых стабильных бразильских игроков всех времен, Роберто Карлос провел 10 сезонов в составе «Реала».

Роберто Карлос должен войти в историю как один из величайших игроков, когда-либо выходивших на поле. Монументальный футболист и нечто большее, чем просто икона своего поколения. Он — идол, ролевая модель и яркий пример для тех, кто хочет начать играть в футбол. И отвечая на вопрос, увидим ли мы когда-нибудь «нового Роберто Карлоса»? Это просто невозможно.