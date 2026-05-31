Год назад Арне Слот был лучшим тренером Англии. А сегодня стал безработным. Пятое место в АПЛ, £450 миллионов, впустую потраченных летом, шесть поражений в первых двенадцати турах и конфликт с легендой клуба. Как так вышло, что команда-чемпион полностью развалилась за один сезон? Ищем ответы.

Что произошло

В субботу, 30 мая, «Ливерпуль» официально объявил об увольнении Арне Слота с поста главного тренера. Голландец ушёл через год после того, как привёл «Ливерпуль» к 20-му чемпионскому титулу в истории клуба — и после провального второго сезона, завершившегося пятым местом с нулем в графе «трофеи».

Заявление клуба было выдержано в уважительном тоне.

То, что это было трудное решение для нас как для клуба, не нуждается в пояснении. Вклад, который Арне внёс в «Ливерпуль» за время своей работы, был значительным, осмысленным и — что самое важное для болельщиков и для нас — успешным. ФК «Ливерпуль» официальное заявление

Al Jazeera формулирует суть короче: «"Ливерпуль" расстался с Арне Слотом после того, как тренер, выигравший АПЛ в свой первый сезон, не оправдал ожиданий во втором».

Дата увольнения — символичная. В тот же день в Будапеште играется финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом». «Ливерпуль» туда не попал — вылетел ещё в 1/8 финала. И пока два других клуба борются за главный европейский трофей, на «Энфилде» закрывают одну из самых коротких постчемпионских эпох в истории английского футбола.

Сезон, в котором всё пошло не так

Чтобы понять масштаб падения, надо вспомнить, каким был сезон 2024/25.

Слот пришёл в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Фейеноорда», подписав трёхлетний контракт до 2027 года. Он заменял Юргена Клоппа — человека-легенду, девять лет определявшего лицо клуба. Задача была почти невыполнимой: прийти после иконы и не провалиться.

Слот не просто не провалился. Он выиграл АПЛ в первый же сезон — практически без денег на трансферы, с составом после Клоппа, который сумел перенастроить под свой более спокойный, контролирующий стиль. Это было одно из лучших дебютных выступлений тренера в истории лиги. 20-й чемпионский титул «Ливерпуля» в первый же год. Неудивительно, что Слота сразу начали сравнивать с лучшими.

А летом 2025 года всё сломалось. Причём, несколько раз.

£450 миллионов, которые не сработали

После чемпионства руководство наконец-то развязало кошелёк. И как развязало.

Goal.com перечисляет летние подписания 2025 года:

Флориан Вирц

Милош Керкез

Жереми Фримпонг

Александр Исак

Уго Экитике

Сделки на девятизначные суммы. По подсчётам, звучавшим в комментариях, общие траты на новых игроков составили около £450 миллионов. Рекордное трансферное окно в истории клуба.

И все траты — впустую.

Логика трансферов казалась здравой: Вирц — креативный центр, Исак — голеадор мирового класса, Экитике — глубина в атаке, Керкез и Фримпонг — фланговые защитники нового поколения. На бумаге — усиление по всем линиям. На поле — команда, которая разучилась играть.

Проблема дорогих трансферов в том, что они ломают то, что работало. Чемпионский «Ливерпуль» Слота был выстроен на балансе и взаимопонимании клоппского ядра. Влив пять звёзд за £450 млн, клуб разрушил химию и не сумел выстроить новую. Это классическая ловушка: покупаешь лучших, получаешь хуже. Слот не сумел собрать новый состав в работающее целое — и это, в конечном счёте, стоило ему работы.

Тревожный старт

Стартовая статистика сезона 2025/26 была тревожной с самого начала.

«Ливерпуль» проиграл шесть из первых двенадцати матчей АПЛ. Для сравнения: годом ранее в чемпионском сезоне на той же отметке команда выиграла десять из двенадцати. Разница — пропасть.

Одним из символических поражений стало домашнее 0:3 от «Ноттингем Форест» на «Энфилде» в ноябре, что многим показалось точкой невозврата: сезон окончательно оформился как неудачный.

К декабрю команда шла шестой, отставая от лидеров на двузначное число очков. К весне отрыв от «Арсенала» — будущего чемпиона — достиг, по разным замерам в течение сезона, от 14 до 16 очков. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» барахтался в нижней половине таблицы (11-е место на одном из этапов) и в итоге вылетел в первом же этапе плей-офф.

Финиш в АПЛ — пятое место. Не катастрофа в абсолютном смысле (это всё ещё еврокубковая зона), но катастрофа для клуба, который год назад был чемпионом и летом потратил почти полмиллиарда.

Сага Салаха

Но если искать одну ось, вокруг которой провалился сезон, то это не трансферы и не цифры. Это разрыв Слота с Мохамедом Салахом. Причем разрыв — публичный.

История разворачивалась медленно, а взорвалась резко. Салах начал сезон в стартовом составе — отыграл первые двенадцать туров. Но забил всего четыре гола и отдал два паса — для него (и всех), привыкших к 20+ голам за сезон, это был провал. И Слот посадил его на скамейку. На три матча подряд.

После третьего — ничьей 3:3 с «Лидсом» в декабре — Салах подошёл прямо к журналистам в смешанной зоне и высказал всё:

Кто-то хочет, чтобы я стал козлом отпущения. Клуб обещал мне многое летом. Теперь я на скамейке — так что можно сказать, обещания они не сдержали. У меня был хороший контакт со Слотом... Мохамед Салах игрок «Ливерпуля»

Ключевое слово — «был» , в прошедшем времени. Египтянин обвинил клуб в том, что его «бросили под автобус», и намекнул, что кто-то хочет его выдавить — спустя считанные месяцы после того, как он подписал новый двухлетний контракт.

Слот ответил холодно. «Для меня нет проблемы, которую надо решать, — сказал он. — Он теперь такой же, как любой другой игрок».

Для звезды калибра Салаха — живой легенды клуба, человека с 250 голами — формулировка «такой же, как любой другой» была почти унижением. Джейми Каррагер раскритиковал Салаха за публичные нападки на клуб и предсказал, что болельщики «Энфилда» встанут на сторону тренера, потому что ни один игрок не больше клуба.

Каррагер ошибся. Фанаты встали на сторону Салаха.

Зимой стороны вроде бы помирились — Салах вернулся в обойму, перед Кубком Африки вышел на замену против «Брайтона», уехал на турнир на позитивной ноте. Травма Александра Исака на полсезона помогла: Салах снова стал нужен. Но фундамент уже треснул.

И весной всё повторилось — на этот раз окончательно. После поражения 2:4 от «Астон Виллы» Салах написал своим 62 миллионам подписчиков в соцсети:

«Ливерпулю» нужно вернуться к «хеви-метал атакующему футболу», которого боятся соперники, и снова стать командой, которая выигрывает трофеи. Мохамед Салах игрок «Ливерпуля»

Имя Слота не названо. Но адресат был очевиден.

А дальше — статистика, которая добила репутацию тренера. В 2026 году «Ливерпуль» не выиграл ни одного из девяти матчей АПЛ, в которых Салах не вышел в стартовом составе. Ни одного из девяти.

Кульминацией стало решение Слота посадить Салаха на скамейку в обоих матчах четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ. «Ливерпуль» вылетел. И цифры после вскрытия были убийственными: проведя на поле лишь 59 из 180 минут двух матчей, Салах всё равно создал больше моментов, чем любой другой игрок «Ливерпуля» в этой паре. Решение, которое, по выражению одного из изданий, было «просто невозможно оправдать».

Опрос Sky Sports показал: 92% болельщиков встали на сторону Салаха против Слота . Это не «часть фанатов недовольна». Это почти единогласный вотум недоверия тренеру со стороны собственной трибуны.

Финальный образ сезона тоже связан с этим расколом. В последнем домашнем матче камеры раз за разом показывали Слота, сидящего в одиночестве на скамейке, отрешённого от происходящего, пока игроки шли к болельщикам. Для многих фанатов это стало определяющей картинкой провала: тренер, потерявший связь и с раздевалкой, и с трибуной .

Салах провёл последний матч за «Ливерпуль» 24 мая 2026 года. Клуб согласился расторгнуть последний год его контракта. Девять сезонов, 438 матчей, 257 голов, все главные трофеи клуба — и горький финал без прощального трофея и без прощальной церемонии, какой заслуживала бы легенда такого масштаба. Скорее всего, дальше — Саудовская Аравия.

И здесь возникает вопрос, который теперь висит над всей оценкой Слота. «Ливерпуль» в этом сезоне забил всего 63 гола в АПЛ — при наличии Исака, Вирца и Экитике в составе. Показатель ожидаемых голов с удара (0,1) — восьмой худший в лиге. Если тренеру для успеха нужны рекордные сезоны от игроков, то возникает законный вопрос: а был ли чемпионский титул 2024/25 заслугой Слота — или заслугой Салаха, ван Дейка и Александер-Арнолда, которых он унаследовал от Клоппа? Год назад этот вопрос казался кощунственным. Сейчас его задают всерьёз.

Андони Ираола

Sky Sports сообщает, что главный кандидат на замену — Андони Ираола, недавно покинувший «Борнмут».

Это интересный выбор. Ираола — баскский тренер, сделавший себе имя в «Борнмуте» благодаря яркому, агрессивному, прессингующему футболу, который был выстроен с ограниченными ресурсами. Его «Борнмут» несколько сезонов подряд играл выше своих финансовых возможностей. Он — антипод Слота по темпераменту: там, где голландец спокоен и методичен, Ираола эмоционален и интенсивен.

По информации источников, FSG (владельцы клуба) предпочли Ираолу, а не Хаби Алонсо. И ещё одна деталь оттуда же — Ираола, как ожидается, не получит контроль над трансферами. Власть останется у спортивного директора Ричарда Хьюза, который пришёл вместе со Слотом в 2024-м и остаётся в клубе. То есть «Ливерпуль» меняет тренера, но сохраняет структуру принятия решений. Это сигнал: винят не столько систему, а конкретно тренера.

Призрак Алонсо

Отдельная сюжетная линия всего сезона — Хаби Алонсо.

Бывший полузащитник «Ливерпуля», легенда «Энфилда», тренер, выигравший дубль с «Байером» в 2024-м. Его связывали с «Ливерпулем» как будущего тренера ещё с тех пор, как он начинал карьеру с резервом «Реал Сосьедада». Весь сезон 2025/26, пока Слот буксовал, фоном звучало: а не позвать ли Алонсо?

Сам Алонсо в это время был в «Реале» — куда перешёл летом 2025-го. Но в Мадриде у него не сложилось: он не сумел завоевать раздевалку и был уволен в начале 2026 года после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

И вот тут — момент, который теперь читается совсем иначе. Ещё во время сезона, когда Слота на пресс-конференции спросили, общался ли он с недавно уволенным Алонсо, голландец ответил с горькой самоиронией:

Да, он мне позвонил и сказал: «Что ты думаешь о команде, потому что я собираюсь принять её через шесть месяцев, можешь рассказать побольше?» Или, может, раньше — может, он завтра принимает. Это самый странный вопрос, который я когда-либо получал. Арне Слот бывший главный тренер «Ливерпуля»

Слот шутил. Но шутка оказалась почти пророчеством — с одной поправкой. Алонсо действительно был в числе кандидатов. Но, по информации Empire of the Kop, FSG в итоге склонились к Ираоле. Призрак Алонсо витал над «Энфилдом» весь сезон — и в финале не материализовался. По крайней мере, пока.

FSG против болельщиков

Увольнение Слота обнажило более глубокий конфликт — между владельцами и фанатами.

Fenway Sports Group (FSG), американская компания, владеющая «Ливерпулем» (а также бейсбольным «Бостон Ред Сокс» и другими активами), последние годы — объект растущего недовольства части болельщиков. Под материалом Empire of the Kop — показательные комментарии: «Хватит владельцев на полставки, FSG, которые жонглируют между "Бостон Ред Сокс" и другими франшизами и "Ливерпулем". Продавайте и уходите».

Логика недовольства такая: FSG потратили £450 миллионов летом, провалили сезон, теперь увольняют тренера — но сами остаются. С точки зрения части фанатов, ответственность за £450 млн неудачных трансферов лежит не только на Слоте, но и на структуре, которая эти трансферы одобрила. Увольнение тренера — это смена стрелочника, а не системы.

Один из комментаторов сформулировал жёстко: «В конце концов, любой тренер "Ливерпуля", который тратит 450 миллионов на новых игроков и отбрасывает клуб на десять шагов назад, заслуживает увольнения. Он должен был уйти ещё в декабре». То есть даже среди тех, кто не защищает Слота, есть ощущение, что проблема глубже одного человека.

Туманное будущее «Ливерпуля»

Клуб входит в очередное лето перестройки — второе подряд.

Если Ираола действительно станет тренером, как пишут инсайдеры, ему предстоит то, что не удалось Слоту: собрать «Ливерпуль» заново. Вирц, Исак, Экитике, Керкез, Фримпонг — все они остаются (продать их с прибылью после одного слабого сезона, очевидно, невозможно). Ираоле придётся заставить их играть. Это сложнее, чем кажется — он привык работать с дешёвыми, голодными игроками «Борнмута», а не со звёздами за сотню миллионов с уязвлённым самолюбием.

Структура остаётся прежней: Ричард Хьюз как директор по футболу, FSG как владельцы. Это значит, что трансферная политика принципиально не изменится — изменится только человек на скамейке. Сработает ли это — вопрос открытый. Иногда смена тренера встряхивает команду. Иногда — лишь оттягивает более глубокую перестройку.

А над всем этим по-прежнему витает имя Алонсо. Он свободен. Он легенда клуба. Если Ираола не сработает в первые месяцы — давление позвать Алонсо вернётся с удвоенной силой. Более того, можно сказать, что выглядит практически неизбежным.

Конец сказки

История Слота в «Ливерпуле» уложилась в две главы. Первая — триумф, почти сказочный, невероятный. Вторая — падение, почти такое же быстрое. Между ними — одно лето и почти полмиллиарда фунтов.

В день, когда в Будапеште разыгрывают главный клубный трофей Европы, «Ливерпуль» закрыл эту книгу. Без злобы — заявление клуба было подчёркнуто тёплым. Но и без сантиментов. В современном футболе чемпионство годичной давности не спасает, если следующий сезон провален.

Слот это теперь знает. Как знает и то, что в футболе ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой последний сезон. А последний сезон Слота в «Ливерпуле» был объективно плохим.