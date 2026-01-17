The Athletic разбирает, почему молодые тренеры, вооруженные идеями и принципами, часто проигрывают там, где ветераны вроде Анчелотти побеждают за счет гибкости и опыта.

Родословная была настолько безупречной, что прогноз напрашивался сам собой. Хаби Алонсо словно был рожден для тренерской профессии. На бумаге он выглядел максимально подготовленным кандидатом на пост главного тренера мадридского «Реала».

Жозе Моуринью — ни много ни мало — еще в те времена, когда Алонсо делал первые шаги в тренерстве с «Реалом Сосьедад Б», говорил так...

Жозе Моуринью и Хаби Алонсо globallookpress.com

Его отец был тренером, так что он рос так же, как и я. Он родился с отцом-футболистом. Вырос с отцом-тренером. Потом сам стал игроком — разумеется, гораздо лучше, чем я. Топ-игрок. Его позиция на поле и понимание игры были на высочайшем уровне. Он играл в Испании, Англии и Германии. Его тренировали Гвардиола в «Баварии», я в «Реале», Анчелотти в «Реале», Бенитес в «Ливерпуле». Если сложить все это вместе, становится ясно: у Хаби есть все условия, чтобы стать очень хорошим тренером. Жозе Моуринью главный тренер «Бенфики»

Можно смело сказать, что в последующие годы Алонсо не просто оправдал этот прогноз — он превзошел его. «Байер» перестал быть «Неверкузеном». Там, где клуб с 120-летней историей раз за разом терпел неудачи, Хаби сумел добиться того, что не удавалось никому: превратил «фармацевтов» в чемпионов.

Это был их первый трофей более чем за три десятилетия и единственная в истории «Майстершале» (Серебряная салатница).

«Байер» — чемпион Бундеслиги 2023/24 globallookpress.com

Особую ценность этому триумфу придавало то, что он стал редким и ярким исключением из многолетнего господства «Баварии». С тех пор как кто-то другой выигрывал чемпионат Германии (а было это в 2012 году), прошло так много времени, что и местные болельщики, и сторонние наблюдатели почти перестали верить, что когда-нибудь появится новый чемпион.

Сделать это без единого поражения в Бундеслиге и при этом едва не оформить требл — еще один штрих к портрету Алонсо как тренера особого уровня.

Он удивил даже тех, кто изначально не сомневался в его тренерском будущем: не только самим фактом беспрецедентного успеха, но и тем, как он это сделал — подарил болельщикам воспоминания на всю жизнь и, если говорить языком бизнеса, создал колоссальную выгоду для акционеров «Байера».

Когда Алонсо покинул «Бай-Арену» прошлым летом, клуб выручил €230 млн на продаже игроков. А его решение остаться еще на один сезон после чемпионского титула было воспринято как стратегический, зрелый и нетривиальный шаг.

Разумеется, работа в «Реале» в 2024 году была недоступна. Мадридцы в 15-й раз стали чемпионами Европы, а Карло Анчелотти вовсе не собирался уходить в закат. И все же, судя по комментариям экспертов, казалось неизбежным, что Алонсо захочет как можно скорее попробовать себя на еще более высоком уровне.

Юрген Клопп покидал «Ливерпуль», и временами складывалось ощущение, что англоязычный футбольный мир буквально силой «назначал» Алонсо на «Энфилд», будто исход был уже предрешен.

В тренере нуждалась и «Бавария» — еще один из его бывших клубов. Отставание от «Байера» на 18 очков и третье место позади «Штутгарта» было неприемлемым. Томас Тухель ушел по обоюдному согласию сторон.

В итоге вакантные места заняли Арне Слот и Венсан Компани — и ни «Ливерпуль», ни «Бавария» об этом не пожалели. Оба клуба выиграли чемпионат уже в первый сезон с новыми тренерами.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Алонсо остался. Он пошел против гравитации медийных ожиданий, которые словно тянули его карьеру в заранее заданном направлении. Для одних это было знаком, что он просто выжидает момент для «Реала». Для других — редким проявлением самоосознания в эпоху стремительного футбола, где люди нередко принимают решения раньше, чем это действительно разумно и оправданно.

Казалось, Алонсо прекрасно понимает себя и то, что для него правильно. Он не спешил. Еще один сезон в «Байере» был оптимальным вариантом для его карьеры: возможность поработать в Лиге чемпионов, прочувствовать, что значит защищать титул, и извлечь уроки из этого опыта.

Все это лишь усиливало впечатление, что к моменту, когда он прошлым летом все‑таки возглавил «Реал», Алонсо был подготовлен максимально возможным образом.

Он «знал» клуб. Знал его историю и традиции, уровень ожиданий. Знал Флорентино Переса, болельщиков, прессу. Понимал, что значит быть игроком «Реала», какое давление с этим связано и с какими эго ему предстоит столкнуться в раздевалке.

Возможно, ему не хватало ауры Зинедина Зидана, но в чисто футбольном плане он не уступал ни одному из нынешних игроков на базе в Вальдебебасе. В отличие от Бенитеса, у Алонсо был статус большого футболиста, позволяющий автоматически заслужить уважение всей команды.

Кроме того, у Алонсо была еще и «процессная память» — опыт человека, который уже находился внутри системы и собственными глазами видел, что Мануэль Пеллегрини, Моуринью и Анчелотти делали правильно, а в чем ошибались.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Но, как выяснилось, жизнь, посвященная подготовке к работе в «Реале», вовсе не готовит к самому «Реалу». Всего через семь месяцев после торжественной презентации занавес над эпохой Алонсо на «Бернабеу» опустился.

Реакция на это расставание породила больше вопросов о самом мадридском клубе и статусе Флорентино Переса как «президента в полной экипировке», чем о самом Алонсо. Его уже снова без особой критики сватают в «Ливерпуль», будто нынешний сезон не оставил ни единого пятна на его тренерском резюме.

Модель «Реала» — та самая, что принесла клубу более чем вдвое больше титулов Лиги чемпионов, чем ближайшему преследователю (семь у «Милана»), и обеспечивает миллиардные доходы, — по-прежнему ставит в тупик и не поддается логике.

Это единственное место, где чудеса происходят регулярно, удача не иссякает, а мифология беспрецедентного успеха живет собственной жизнью, принося еще больше — денег, денег и снова денег — чем кому бы то ни было.

Успехи «Мадрида» связывают прежде всего с президентом, тогда как достижения Анчелотти, скажем так, неразрывно ассоциируются с самой Лигой чемпионов. Они извлекли взаимную выгоду из этого союза — почти идеального по футбольным меркам. Партнерства, возможно, не равного, но все же партнерства.

И все же образ Переса и его ожиданий от тренера все чаще напоминает ужин Дональда Трампа с руководителями IT-гигантов и элитой Кремниевой долины в Белом доме в сентябре.

Флорентино Перес globallookpress.com

Многие из них — неловко, но при этом расчетливо — буквально преклонялись перед Трампом, щедро осыпая его комплиментами. Как бы мы ни относились к этой сцене, на корпоративном языке это выглядело как попытка «управлять вверх»: остаться в хороших отношениях с президентом США и найти негласный компромисс между его интересами и интересами собственных компаний.

В тех представлениях о «Реале» Переса, которые укоренились вокруг клуба, невозможно позволить себе то, что Гвардиола посоветовал Алонсо перед декабрьской победой «Манчестер Сити» на «Бернабеу» со счетом 2:1.

«Que mee con la suya». Играй по-своему. Тренируй в стиле Синатры — My Way. Не по-пересовски. И не по-мадридски.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

В каком-то смысле Гвардиоле было легко так говорить. Футбол, в который играла его «Барселона», стиль, повлиявший на целое поколение, а также все трофеи, которые он завоевал, обеспечили ему особый кредит доверия.

«Манчестер Сити» строил клуб по его образу и подобию еще в те времена, когда Гвардиола работал в «Баварии», стремясь сделать проект максимально привлекательным для него.

Когда в первый сезон в Премьер-лиге команда заняла лишь третье место, мысль об увольнении даже не пришла в голову ни каталонскому генеральному директору Феррану Сориано, ни спортивному директору Чики Бегиристайну.

Он — уникальный случай и, пользуясь его же выражением, действительно может «mee con la suya» — идти своим путем. Другие тренеры пытались сделать то же самое — вспомним, к примеру, Энцо Мареску и Рубена Аморима, — но ответный удар оставил сернистый след.

«Каждого тренера нанимают за его взгляд на футбол и идеи, а увольняют за результат», — заметил Гвардиола после их расставаний с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Но в случае Алонсо, Марески и Аморима, похоже, дело было не только в результатах, верно?

Поражения от «Пари Сен-Жермен» на Клубном чемпионате мира и от «Барселоны» в Суперкубке, безусловно, ударили по Алонсо, но «Реал» идет вторым в Ла Лиге. «Челси» и «Юнайтед» по-прежнему сохраняют хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Реал» globallookpress.com

Мареска, в общем и целом, результат показывал — однако воспоминания о победах на клубном чемпионате мира и в Лиге конференций всего полгода назад оказались удивительно недолговечными.

В итоге все они заплатили за то, что оставались собой, а не теми, кем хотел их видеть клуб. Их подвела смесь собственного идейного упрямства и неспособности достаточно сильно влиять на трансферную политику.

Они не сумели вовремя адаптироваться, выдержать дистанцию и сыграть в долгую, чтобы постепенно расширить свое влияние — так, как это, к примеру, сделал Микель Артета в «Арсенале».

Когда объясняют успех Анчелотти в «Реале» (и не только там), навык «управлять вверх» не просто признают, но порой и чрезмерно подчеркивают — словно одного этого качества достаточно, чтобы выиграть рекордные пять Лиг чемпионов в качестве тренера. При этом недооценивается его умение управлять на все 360 градусов, идти в ногу со временем и тонко чувствовать контекст, в котором он работает.

Восприятие Анчелотти как мастера стратегических игр в кабинетах, а не в раздевалке, лишь подчеркивает, насколько плохо мы понимаем природу великого менеджмента.

Мы слишком легко поддаемся модным словам, трендам и эффектным находкам, которые удобно вырезать в цитаты. Новые трюки в старой игре. Мы указываем на «тактические астероиды», якобы способные стереть с лица земли целое поколение тренеров, словно те — динозавры.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Но успешное управление футбольной командой по-прежнему строится на умении работать с людьми и ситуациями — вне зависимости от того, владелец ли у вас олигарх или премьер-министр, играете ли вы в первом раунде Кубка Короля или в финале Лиги чемпионов, и стоит ли напротив вас Биг Сэм (Сэм Эллардайс) или Роберто Де Дзерби.

В эпоху, когда контента о футболе больше, чем когда-либо, мы все равно не видим всей картины. Мы недооцениваем невидимое, не улавливаем неосязаемое и не распознаем значимость в тонких деталях.

В новой книге Анчелотти и профессора Криса Брейди The Dream, рассказывающей о семи его победах в Лиге чемпионов (в роли игрока и тренера), особенно ярко проявляются эмоциональный интеллект итальянца и его выдающийся футбольный IQ.

После расколов позднего этапа эпохи Моуринью Перес рассматривал Анчелотти, когда тот впервые пришел в 2013‑м, не только как победителя, но и как необходимого миротворца.

Реал — это клуб с огромным весом истории и традиций. Для тех, кто носит эту футболку, это чрезвычайно важно. Но для меня прежде всего команда — это семья. Карло Анчелотти главный тренер «Реала»

Про такое не снимешь тактическое видео для YouTube, чтобы прокачать личный бренд перспективного тренера. Это не выглядит эффектно, не становится вирусным и куда сложнее для демонстрации, чем схема выхода из-под прессинга. И все же именно умение дать каждому почувствовать свою значимость, вовлеченность и общность, как кажется, особенно остро ощущалось в отсутствие Анчелотти в Мадриде.

Криштиану Роналду и Карло Анчелотти globallookpress.com

«Я не могу требовать от игроков, чтобы они подстраивались под меня», — говорит Анчелотти. Это полностью соответствует итальянской тренерской школе и тем сравнениям, которые, например, Антонио Конте проводит с профессией портного: ты кроишь ткань под фигуру клиента и шьешь костюм под конкретного человека, стоящего перед тобой.

В первый приход Анчелотти в «Реал» его изначальной идеей была схема 4-4-2 с Криштиану Роналду ближе к воротам в паре с Каримом Бензема.

Прежде чем внедрять ее, он обсудил это с самим Роналду, который предпочел сохранить 4-3-3, использовавшуюся при Моуринью, считая, что ему удобнее продолжать атаковать с фланга. Многие тренеры выслушали бы — и все равно сыграли по-своему. Но не Анчелотти. Он слушает. Он открыт. Его методы — индивидуального пошива.

Когда в первом тайме финала Лиги чемпионов 2024 года «Реал» уступал дортмундской «Боруссии» по игре, Анчелотти в перерыве задал игрокам вопросы, вовлекая их в поиск решения проблем, которые создала команда Эдина Терзича. Опытные футболисты посчитали, что в центре поля нужен дополнительный игрок.

Анчелотти стремился к обратной связи, а не к замкнутому кругу. Он посоветовался с командой — и «Реал» по его инициативе все обсудил, внес коррективы и в итоге победил.

Для его критиков это выглядит как излишняя мягкость, как ход настолько простой, что кажется очевидным (пусть многие комментаторы его и не заметили). Им, похоже, даже не приходит в голову мысль, что, возможно, «Реал» не выиграл бы, будь Анчелотти в тот момент упрямым, а не скромным.

Лучшие тренеры, как говорят итальянцы, — те, кто наносит наименьший вред. Они не мешают сами себе. Не лезут туда, где не нужно, — и в данном случае Анчелотти, вовлекая игроков, одновременно и тренировал, и управлял командой. В буддийской философии есть принцип: смысл проявляется тогда, когда отступает эго. Его суперсила — умение убрать свое эго в сторону и сделать то, что лучше для игроков.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В интервью Брейди для книги Джуд Беллингем говорит...

Мне кажется, некоторые современные тренеры приходят с таким количеством инструкций, потому что чувствуют: им нужно делать больше, чем другим. Они будто хотят быть кукловодами. Джуд Беллингем полузащитник «Реала»

Важно уточнить: книга была завершена еще до назначения Алонсо и дает обобщенный, но точный взгляд на современный тренерский ландшафт. Анчелотти напоминает великих шеф-поваров, которые на определенном этапе карьеры начинают готовить просто — и позволяют ингредиентам раскрыться.

Одна из ироний современного футбола в том, что молодые и перспективные тренеры часто оказываются более закостенелыми, чем старая гвардия. Те, кого подают как новаторов и представителей новой волны, отказываются меняться и слышать других — и в итоге разбиваются о скалы.

Джанлуиджи Доннарумма и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Самый обманчивый пример здесь — Гвардиола: икона определенного стиля, который остался верен себе, но никогда не оставался прежним. Каждая его команда была другой — включая нынешнюю версию «Сити» с вратарем и нападающим, которых многие журналисты, не желающие расстаться со старой оптикой восприятия его футбола, считают «не-гвардиоловскими».

Хочется верить, что Алонсо выйдет из этого опыта более сильным. Анчелотти прекрасно понимает, через что он проходит. В начале своей тренерской карьеры Карло тоже держался за привычное — и потерпел неудачу на первой большой работе в «Ювентусе». Его выдающаяся игровая карьера сама по себе не стала достаточной подготовкой к тому испытанию.

И потому особенно странно, что клубы сегодня все чаще отворачиваются именно от того, что называется простым словом — опыт.

За исключением Зидана, последние три тренера, выигрывавшие Лигу чемпионов с «Реалом» — Юпп Хайнкес, Висенте дель Боске и Анчелотти, — были уже в возрасте за 50. Хайнкес до этого работал в «Баварии». Анчелотти прошел через «Ювентус», «Милан», «Челси» и «ПСЖ». Лишь со временем они действительно оказались готовы взвалить на свои плечи такой клуб, как «Реал».

Есть, как любит говорить Массимилиано Аллегри, и категории тренеров. И, по версии самого Аллегри и в понимании Анчелотти, Перес предложил ему работу в 2021 году после ухода Зидана именно исходя из этой классификации.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Эти категории делятся на победителей и проигравших. Тренеры, которые поднимают команды, но не могут удержать их наверху. Те, кто спасает от вылета, но не способен вывести в Европу. Те, кто попадает в Лигу чемпионов, но не выигрывает чемпионаты. Те, кто успешен с клубами второго или третьего эшелона элиты (Унаи Эмери в «Вильярреале», «Валенсии» и «Астон Вилле»), но не с командами первого уровня (Эмери в «Арсенале»).

«На это должна быть причина», — утверждает Аллегри, даже если она не поддается рациональному объяснению.

Возможно, уже этим летом мы увидим коррекцию рынка.

Любой, кто читает финансовые страницы газет, заметил: традиционно надежное золото снова растет в цене как страховка от переоцененных и, возможно, перегретых акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Никто не сомневается, что ИИ способен стать технологией, меняющей мир. Но сейчас мы, похоже, находимся внутри пузыря. Готовы ли его лидеры уже сегодня реализовать этот потенциал и превратить его в реальную отдачу?

Алонсо, Аморим, Мареска и Росеньор все еще могут быть будущим футбольной профессии. Но они же — и риск.

Анчелотти, Аллегри, Конте и Гвардиола — это сегодня «надежные вложения».

Старые — или, в некоторых случаях, просто немного более возрастные — но все равно золотые. Драгоценные металлы, которые сохраняют свою ценность дольше, чем многим хотелось бы признать.