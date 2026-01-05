The Athletic подробно восстанавливает цепочку событий, которая привела к неожиданному уходу Энцо Марески из «Челси» посреди сезона.

Прощание Энцо Марески с командой после ничьей 2:2 с «Борнмутом» получилось вовсе не эмоциональным. В раздевалке «Челси» итальянский специалист не сказал игрокам ни слова.

Более того, Мареска не появился и на послематчевой пресс-конференции — вместо него с журналистами общался помощник тренера Вилли Кабальеро.

Источники, с которыми пообщался The Athletic (как и все собеседники для этого материала, они попросили сохранить анонимность ради сохранения рабочих отношений), утверждают: Мареска переоделся и покинул стадион, не попрощавшись с командой.

Первые версии о том, что тренер почувствовал себя плохо, оказались дымовой завесой. Люди, осведомленные о ситуации Марески, говорят: к тому моменту он уже был твердо намерен уйти.

В то же время терпение «Челси» также подошло к концу после событий, произошедших сразу после финального свистка. Клуб, изначально рассчитывавший на двухлетний период оценки работы тренера, был готов досрочно поставить на этом точку.

Энцо Мареска globallookpress.com

Футболисты «Челси» не понимали, что именно происходит, но по дороге домой со «Стэмфорд Бридж» почувствовали: что-то не так. Игрокам сообщили, что восстановительная тренировка в среду, после которой должен был последовать выходной, внезапно отменяется, а вместо нее команда получает сразу два выходных дня.

Уже в канун Нового года между агентом Марески Жорже Мендешем и руководством «Челси» прошли переговоры о его уходе. По информации The Athletic, одни источники утверждают, что Мареска подал в отставку сам, другие же настаивают: решение было принято клубом.

Как The Athletic сообщил ранним утром в четверг, совет директоров «Челси» собрался, чтобы обсудить дальнейшие шаги. По сути, это была лишь формальность. Голосование прошло единогласно — положение Марески в клубе стало неустойчивым и не подлежащим сохранению.

В 12:15 по британскому времени на официальном сайте «Челси» появилось заявление о том, что клуб и тренер «расстались по обоюдному согласию».

Ровно месяц назад атмосфера вокруг «Челси» выглядела куда более оптимистичной после удачных матчей с «Барселоной» и «Арсеналом». 12 декабря стало известно, что Мареску признали лучшим тренером АПЛ по итогам ноября.

Однако проблемы, которые в итоге привели к разрыву, начали накапливаться еще тогда — просто мало кто ожидал, что его падение окажется столь стремительным.

«Челси» изначально планировал провести всестороннюю оценку работы Энцо Марески — наряду со многими другими аспектами функционирования клуба — по итогам его второго сезона во главе команды.

Несмотря на отдельные тревожные моменты, именно этот сценарий оставался актуальным вплоть до событий, последовавших сразу после матча с «Борнмутом».

Педру Нету и Энцо Мареска globallookpress.com

После его ухода, при том что контракт Марески был рассчитан еще на три с половиной года, оставалось уладить лишь вопрос компенсации. Люди, знакомые с ситуацией, настаивают: сумма по соглашению не будет выплачена полностью, а достигнутый компромисс не окажет негативного влияния на финансовое положение клуба.

Общая стратегия «Челси» — заключать с каждым главным тренером пятилетний контракт с возможностью досрочного расторжения через 12 месяцев на условиях, выгодных клубу, — останется в силе.

По информации The Athletic, до того как ситуация окончательно вышла из-под контроля, руководство «Челси» дважды выражало Мареске доверие.

Один из таких случаев произошел вскоре после поражения от «Аталанты» со счетом 1:2 9 декабря, когда тренеру дали понять, что его место не находится под угрозой, несмотря на то, что он сам высказывал опасения по поводу возможных последствий в случае неудачи в следующем матче с «Эвертоном».

Контекст этого эпизода был особенно показателен, поскольку вскоре после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0 Мареска публично заявил, что пережил «худшие 48 часов в своей карьере» из-за отсутствия поддержки на «Стэмфорд Бридж». Эти слова стали неожиданностью для всех внутри клуба — от руководства до игроков.

В «Челси» не стремились к той волне негативного внимания, которая неизбежно последовала, и к отвлекающему фактору, который она создала.

Отдельные опасения вызывали и пресс-конференции Марески в целом. Со стороны он нередко выглядел жестким и закрытым, однако люди из его окружения отмечают: бывший главный тренер хотел использовать публичные выступления как возможность показать, что в жизни он куда более спокойный и открытый человек.

Энцо Мареска globallookpress.com

В период работы Марески случались и эмоциональные всплески, которые в клубе воспринимали неоднозначно. Один из таких эпизодов — его публичные заявления о необходимости приобретения центрального защитника после разрыва передней крестообразной связки у Леви Колуилла в августе.

Хотя Мареску привлекали к обсуждению трансферных решений, его основная задача заключалась в управлении командой. Ему дали понять, что он должен использовать уже имеющийся набор защитников, тем более что в клубе были заинтересованы в продолжении развития Джоша Ачимпонга.

По словам источников, этот вопрос какое-то время вызывал напряженность между сторонами, хотя со временем конфликт сошел на нет. При этом люди, осведомленные о действиях «Челси», подчеркивают: клуб действительно рассматривал вариант с покупкой еще одного защитника, но не смог найти подходящую кандидатуру.

В качестве примера они приводят «Ливерпуль», который также искал центрального защитника, но в итоге летом никого не подписал.

В то же время собеседники The Athletic, хорошо знакомые с ситуацией, подчеркивают: за кулисами, на тренировочной базе, Мареска обладал очень располагающей к себе манерой общения, что делало его популярным среди многих игроков.

Этот характер он продемонстрировал и в легком, почти шутливом эпизоде с корреспондентом The Athletic перед одной из августовских пресс-конференций — уже вне камер.

Выйдя из машины вместе с одним из своих маленьких сыновей, Мареска услышал вопрос, не является ли юный спутник новым приобретением клуба. Итальянец с улыбкой ответил: «Это наш новый центральный защитник».

Однако уже через несколько минут, когда начался официальный брифинг, Мареска вновь перешел в серьезный режим, дав понять, что решение проблемы затяжного отсутствия Колуилла будет найдено за счет внутренних ресурсов команды.

Энцо Мареска и Леви Колуилл globallookpress.com

Шуток вокруг пресс‑конференции после матча с «Эвертоном» было немного — и неслучайно. У Марески были на то свои причины. Люди из его окружения утверждают: эмоциональная реакция тренера стала следствием постоянных рекомендаций медицинского штаба по поводу количества минут, которые футболисты должны проводить на поле.

Это входило в зону ответственности медслужбы — защищать игроков с историей травм или тех, кто только возвращался после повреждений, чтобы минимизировать риск рецидивов. За два дня до каждого матча представители медицинского отдела садились с Мареской и подробно разбирали состояние каждого игрока.

К примеру, из заявки в 24 футболиста 21 мог быть признан полностью готовым и использоваться тренером без ограничений. Оставшиеся трое получали четкий лимит игрового времени на основании медицинских данных.

Как правило, сами игроки тоже знали, сколько минут им планируется провести на поле. Такая практика давала положительные результаты: капитан команды Рис Джеймс на протяжении года регулярно был доступен для выбора состава.

Ранее по ходу сезона в «Челси» отмечали, что после назначения Мареска отлично справлялся с ротацией состава — именно это стало частью поддержки тренера после двух подряд поражений в чемпионате от «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона».

Однако источники в клубе утверждают: впоследствии Мареска не раз игнорировал рекомендации медицинского штаба по индивидуальной нагрузке игроков. И это стало одним из ключевых факторов напряженности.

Мойсес Кайседо и Энцо Мареска globallookpress.com

По их словам, главная проблема заключалась в том, что футболистам, возвращавшимся после травм, заранее определяли допустимое количество минут — и сами игроки с этим соглашались. Но Мареска нередко выходил за установленные рамки, после чего медслужбе приходилось рекомендовать особый режим тренировок на ближайшие дни, а лимит минут на следующий матч пересматривался.

Одним из главных камней преткновения стало использование Риса Джеймса на протяжении всех 90 минут в трех матчах подряд в декабре — против «Борнмута», «Аталанты» и «Эвертона».

Для капитана «Челси», имевшего хронические проблемы с подколенными сухожилиями, это был первый подобный отрезок за последние два года — и именно этот эпизод стал предметом серьезных разногласий.

В «Челси» настаивают на том, чтобы медицинский департамент действовал независимо от любого главного тренера, а его рекомендации считают ключевыми для того, чтобы команда могла мощно провести концовку сезона.

Рис Джеймс и Энцо Мареска globallookpress.com

Люди из окружения Марески подчеркивают: он искренне переживал за здоровье всех футболистов «Челси», однако именно давление со стороны медицинского штаба и его постоянные рекомендации стали одной из главных причин, по которым тренер задумался об уходе.

Отдельно собеседники, знакомые с позицией клуба, отмечают и другой тревожный момент — нежелание Марески или недостаток доверия к ряду молодых игроков.

В качестве примера приводится статистика: 21-летний Андрей Сантос, 19-летний Йоррел Хато и 19-летний Джош Ачимпонг на троих вышли в стартовом составе всего в 11 матчах чемпионата в этом сезоне. 18-летний Эстеван Виллиан стал одним из главных позитивных открытий, но и он попадал в основу лишь 11 раз в 28 встречах.

В окружении Марески утверждают, что он выпускал молодых футболистов тогда, когда считал это уместным, демонстрируя им доверие. При этом влияние политики медицинского департамента на выбор состава стало для него точкой невозврата — особенно с учетом того, что вся критика за неудачные результаты ложилась именно на него.

Поведение Марески после матча с «Борнмутом» последовало на фоне недовольства болельщиков: тренера освистали, а с трибун скандировали «Ты не понимаешь, что делаешь» после его решения заменить Коула Палмера — футболиста, пропустившего почти три месяца сезона из-за проблем с пахом — во второй подряд домашней игре.

Источники, близкие к Мареске, также утверждают, что влияние на формирование состава касалось не только управления нагрузками: якобы ему рекомендовали использовать некоторых игроков для поддержания их трансферной стоимости.

В «Челси» это отрицают, подчеркивая, что любые комментарии по поводу состава исходили исключительно из рекомендаций медицинского департамента, о которых говорилось выше.

Энцо Мареска globallookpress.com

Мареску действительно призывали активнее ротировать состав, чтобы команда подошла свежей к финишу сезона, а также в рамках общего курса на развитие и прогресс футболистов. Однако окончательное решение по выбору стартового состава оставалось за главным тренером.

Мареска был недоволен тем, что клуб, по его ощущениям, недостаточно публично поддерживал его работу. В «Челси» же считают, что их действия с момента его назначения — включая многочисленные личные беседы с тренером — ясно показывали обратное.

Так, клуб сохранил доверие к Мареске в период неудачной серии в его первый сезон — с конца декабря по середину марта, когда команда в 17 матчах во всех турнирах одержала ровно столько же побед, сколько потерпела поражений — по семь.

Когда внешнее давление вновь усилилось в сентябре, руководство «Челси» напрямую дало понять СМИ, что позиция тренера не находится под угрозой, и подчеркнуло: двухлетний период оценки его работы остается в силе.

По словам источников, Мареска регулярно общался как минимум с несколькими представителями клубного руководства после каждого матча. Эти разговоры в раздевалке носили рабочий, привычный характер и происходили вне зависимости от результата.

В клубе подчеркивают: речь шла о демонстрации поддержки всем — включая футболистов, — а не о разборе полетов или «допросе» тренера по горячим следам.

К концу ситуация усугубилась и неудовлетворительными результатами: «Челси» выиграл лишь один из последних семи матчей АПЛ и два из девяти во всех турнирах. Особенно болезненным фактором стало то, что команда упустила рекордные для АПЛ 15 очков, ведя в счете по ходу матчей, — в клубе считают, что именно это стоило им как минимум второго места в таблице.

«Челси» — «Борнмут» globallookpress.com

Сейчас «Челси» идет пятым, всего в трех очках от «Фулхэма», занимающего 11-ю строчку. Кроме того, потеря пяти очков в выездных матчах с «Карабахом» (ничья 2:2) и «Аталантой» (поражение 1:2), где лондонцы вели в счете, серьезно осложнила задачу прямого выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тем не менее даже эта неудачная серия рассматривалась в связке с переговорами Марески, касавшимися «Манчестер Сити».

The Athletic сообщил спустя несколько дней после резонансной пресс-конференции тренера после матча с «Эвертоном», что итальянец входит в число основных кандидатов, которых «Сити» рассматривает на случай ухода Пепа Гвардиолы следующим летом. Контракт Гвардиолы рассчитан до 2027 года, и в клубе подчеркивают: на данный момент никакой вакансии на тренерском мостике нет.

Однако в день ухода Марески из «Челси» The Athletic сообщил еще одну деталь: итальянец проинформировал лондонский клуб, что ведет переговоры с людьми, связанными с «Манчестер Сити», по поводу своей кандидатуры на пост главного тренера — на случай, если эта позиция в будущем станет вакантной.

Мареска был обязан по условиям контракта информировать клуб о любых контактах с другими командами. По словам источников, интерес к нему также проявлял «Ювентус», однако люди, знакомые с позицией туринского клуба, утверждают: в «Юве» довольны работой Лучано Спаллетти и не намерены искать ему замену. Более того, в клубе даже не обсуждали возможность переговоров с Мареской.

Источники, близкие к итальянскому специалисту, настаивают: он ясно давал понять, что не собирается уходить и был готов продлить контракт, хотя переговоров о новых условиях так и не велось.

В «Челси» же объясняют это просто — Мареска находился лишь во втором сезоне минимум пятилетнего соглашения, и необходимости обсуждать продление не было.

Признание факта интереса со стороны других клубов, наложившееся на спад результатов и резонансную пресс-конференцию после матча с «Эвертоном», вызвало на «Стэмфорд Бридж» сомнения в степени его концентрации на работе. Примечательно, что «Челси» не одержал ни одной победы с момента, как The Athletic сообщил о кандидатуре Марески в контексте «Манчестер Сити».

Энцо Мареска и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Информационный шум вокруг тренера лишь нарастал. При том что «Челси» продолжал борьбу на всех фронтах, в текущем месяце команде предстояло провести девять матчей в четырех турнирах. В клубе посчитали, что лучше расстаться сейчас, чтобы попытаться встряхнуть команду и улучшить результаты.

Мареску ценили за проделанную работу — четвертое место в Премьер-лиге в прошлом сезоне, победы в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира.

Однако источники в «Челси» отмечают: в руководстве опасались, что этот успех может вскружить тренеру голову, ведь он воспринимался как результат коллективных усилий, а не заслуга одного человека. В окружении Марески уверяют, что его отношение к делу оставалось прежним.

Некоторые инсайдеры описывали Мареску как человека с высокомерной манерой поведения, однако многие футболисты получали удовольствие от работы и игры под его руководством. По словам сразу нескольких источников, какие бы разногласия ни существовали между тренером и клубом, в раздевалку они не переносились. Атмосфера внутри команды по-прежнему считалась позитивной и здоровой.

Энцо Мареска globallookpress.com

Один из источников рассказал The Athletic, что слышал от одного из ведущих игроков команды: Мареску воспринимали как фигуру, придававшую клубу стабильность и во многом позволившую «Челси» на равных соперничать с сильнейшими командами в очных матчах. Теперь же, после его ухода, в раздевалке опасаются, что команда откатилась на исходные позиции, а последствия для атмосферы будут серьезными.

С момента прихода консорциума Todd Boehly–Clearlake в мае 2022 года «Челси» уже расстался с четырьмя постоянными главными тренерами. По словам источника, футболисты видят в этом тревожный сигнал: при столь частой смене наставников клубу будет крайне сложно стабильно бороться за трофеи.

В самом «Челси», впрочем, считают, что команда по-прежнему находится в сильной позиции, а следующий тренер будет соответствовать уже выстроенному игровому стилю, что позволит минимизировать потрясения.

В то же время источники, близкие к другим игрокам, сообщили The Athletic, что при Мареске пробиться в состав было слишком сложно. Некоторые футболисты просто не понимали, как заслужить его тактическое доверие.

Еще один собеседник, знакомый с настроениями внутри команды, говорил о раздражении части игроков из-за ротации: постоянные изменения мешали им набрать ритм.

Один матч в основе — затем снова вне состава, и это усложняло поиск оптимальной формы. В окружении Марески признают: футболисты всегда хотят играть больше, даже если в целом понимали логику ротации.

Источник, близкий к еще одному опытному игроку, считает, что некоторые действия Марески после победы на Клубном чемпионате мира выглядели как попытка стать более похожим на одного из своих главных кумиров — Пепа Гвардиолу — и получить больше влияния, несмотря на то что он с первого дня знал, как устроена структура управления в «Челси».

Жорже Мендеш globallookpress.com

В окружении Марески это отрицают. Отдельно в футбольном сообществе обратили внимание и на его решение в октябре сменить представителей, начав сотрудничество с «суперагентом» Жорже Мендешем — этот шаг также был воспринят как знаковый.

Теперь у Марески есть время вместе с Мендешем спокойно продумать следующий шаг в карьере. Его репутация после работы в «Челси» только укрепилась — независимо от того, как именно завершился этот этап.

Лондонцы отстают от прошлогоднего графика всего на пять очков, несмотря на регулярные отсутствия в этом сезоне Коула Палмера, Леви Колуилла и Мойсеса Кайседо. При Мареске команда ни разу не проиграла три матча АПЛ подряд, и легко забыть, что за последние 12 месяцев «Челси» выиграл и Лигу конференций, и Клубный чемпионат мира.

Что касается «Челси», то у следующего главного тренера — главным кандидатом сейчас считается наставник «Страсбура» Лиам Росеньор — будет в распоряжении талантливый состав, который предстоит встряхнуть и направить к выполнению ключевых задач клуба: возвращению в Лигу чемпионов и завоеванию трофея.