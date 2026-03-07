The Athletic рассуждает, как пенальти, добивания и замены влияют на карьерные показатели, и почему без контекста списки бомбардиров и рекордсменов по количеству матчей могут вводить в заблуждение.

Два ветерана английского футбола недавно отметились важными достижениями.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил свой 500-й гол в карьере, отличившись в матче Бундеслиги против «Вердера». А Джеймс Милнер из «Брайтона» стал рекордсменом АПЛ по числу матчей, обогнав Гарета Барри.

Однако оба достижения, при всей их абсолютной фактической точности, сопровождались оговорками, которые породили довольно неприятные обвинения в «накрутке статистики»: мол, на цифры повлияли вводящие в заблуждение факторы.

В случае Кейна из первых 500 голов (с тех пор он уже дошел до отметки в 504 результативных удара) ровно 100 были забиты с пенальти. Само по себе в этом, конечно, нет ничего плохого. Но поскольку реализовать 11-метровый обычно легче, чем забить с игры, Кейну иногда припоминают, что его бомбардирские цифры «раздуты» больше, чем у среднего форварда, из-за большого количества голов с «точки».

Милнер превзошел рекорд Барри, который сыграл в 653 матчах АПЛ, выйдя в стартовом составе «Брайтона» на игру против «Брентфорда» в прошлом месяце. Но если копнуть чуть глубже, становится ясно: Барри на самом деле провел на поле примерно на 14 тысяч минут больше — просто Милнер куда чаще появлялся на замену.

Можно ли считать это еще одной формой непреднамеренной «накрутки»? Становятся ли рекорды Кейна и Милнера менее значимыми с учетом этого контекста? И какие еще примеры «накрутки статистики» встречаются в футболе? Разбираемся.

Пенальти, безусловно, помогают, если игрок стремится побить рекорды и занять высокое место в списках лучших бомбардиров.

Кейн занимает второе место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги, уступая только Алану Ширеру: у него 213 голов. Из них 33 — с пенальти, то есть 15,5% от общего числа. Если бы Кейн не бил 11-метровые — как, например, Энди Коул или Лес Фердинанд, — он был бы лишь седьмым, расположившись позади Коула и между Серхио Агуэро (шестой) и Фрэнком Лэмпардом (восьмой) со своими 180 голами.

Коул почти не исполнял пенальти: в его активе 187 голов в Премьер-лиге, и только один из них он забил ударом с «точки». Учитывая, что в 1990-х и начале 2000-х он играл за «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед», легко представить, что Коул мог бы добавить к своей статистике еще 20–30 мячей и, будь он штатным пенальтистом одной из этих команд, в историческом списке уступал бы только Ширеру.

Фердинанд, который большую часть карьеры провел в «Тоттенхэме», «Ньюкасле» и «Куинз Парк Рейнджерс», — самый результативный игрок в истории Премьер-лиги, который ни разу не забивал (и даже не пробил) с пенальти. Если что, на его счете 149 мячей на уровне АПЛ.

Почему Фердинанд не бил 11-метровые?

Почему я не бил пенальти? Глупость. Когда сейчас об этом думаю…Когда я попал в состав (в «Куинз Парк Рейнджерс»), там уже был штатный пенальтист. Пенальти бил Рой Вегерле, потом начал бить Клайв Уилсон. У него была образцовая статистика, а когда я перешел в «Ньюкасл», пенальти бил Питер Бирдсли (до Ширера). Но правда в том, что если бы я сказал «Я хочу бить», думаю, меня бы никто не остановил. Просто тогда у меня появилась мысль: «Я пройду карьеру, ни разу не пробив пенальти, и посмотрю, сколько голов забью». Вот так я тогда рассуждал. Но я жалею об этом. Лес Фердинанд Экс-нападающий «Тоттенхэма» и «Ньюкасла»

Среди 35 лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги Садио Мане (111 голов) и Эмиль Хески (110) — единственные, кто тоже ни разу не пополнял свой счет голами с пенальти. А Энди Коул, Пол Скоулз (107) и Питер Крауч (108) забили с точки лишь по одному разу.

Дидье Дрогба (четыре мяча с пенальти при 104 голах), Дуайт Йорк (шесть при 123), Николя Анелька (семь при 125) и Ромелу Лукаку (семь при 121) — другие нападающие из этого списка, кто забил в АПЛ меньше десяти пенальти.

Если Фердинанд выбрал упрямую — и в каком-то смысле принципиальную — дорожку, стараясь забивать как можно больше без «упрощения», то Алан Ширер был полной противоположностью: 56 его голов из рекордных 260 пришлись на 11-метровые.

Если смотреть на долю пенальти в общем количестве голов, то Ширер — самый «жадный» форвард в списке лучших бомбардиров: 21,5% его мячей были забиты с «точки». Но по своеобразному рейтингу xG (в данном случае — «ожидаемой жадности») его опережают Фрэнк Лэмпард с 24,3% (из 177 голов — 43 с пенальти), Мэтт Ле Тиссье — 25% (25 из 100), а также Стивен Джеррард, у которого 32 результативных удара с пенальти при 120 голах в АПЛ, то есть 26,7% от всех его мячей.

У Кейна, напомним, 15,5% — это девятое место в таком рейтинге.

Ни один статистический разбор доли пенальти в бомбардирском счете не был бы полным без сравнения Лионеля Месси и…Леса Фердинанда. Ладно, это шутка — мы, конечно, имеем в виду Месси и того самого Криштиану Роналду.

Месси забил 898 голов за карьеру — за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Интер Майами» и сборную Аргентины. Из этих 898 голов 112 — с пенальти, то есть 12,4%.

Роналду — за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср» и сборную Португалии — забил больше и голов, и пенальти: 965 мячей, из них 182 с «точки», то есть 18,8%.

Пенальти — относительно простой способ забивать, но, если верить xG, это всё же сложнее, чем удар в упор с пяти ярдов. Тогда кто в Премьер-лиге «накручивает» статистику?

«Умники» из Opta предоставили нам данные, начиная с сезона 2018/19, — по игрокам, которые забили больше всего голов без учета пенальти и при этом имеют самый высокий процент голов из моментов с xG 0,3 и выше. То есть: кто регулярно забивает именно из ситуаций, которые по модели считаются достаточно простыми и «вполне реализуемыми»?

Порог 0,3 xG — это действительно неплохой шанс. Например, Трент Александер-Арнольд ни разу не забивал в АПЛ гол, у которого xG был бы 0,3 или выше. Как известно, этот парень забивает либо со штрафных, либо шедевры — других вариантов он не признает.

Если бы вам предложили угадать, кто из знаменитых «мастеров добивания» в АПЛ окажется первым в таком рейтинге — игрок, который вечно караулит в штрафной соперника, как лиса, или без конца выскакивает за спины защитникам, как лиса, выпившая перед матчем три энергетика, — кого бы вы назвали? Правильно: Исмаила Сарр.

Выяснилось, что вингер «Кристал Пэлас» просто обожает тихонько появляться «призраком» на дальней штанге и замыкать в упор: 68% его голов в Премьер-лиге пришлись на моменты с xG 0,3 и выше.

Сарр делит первое место в списке с тем парнем, которого вы, возможно, и представляли изначально, — Джейми Варди. За тот же период он забил куда больше мячей без учета пенальти, чем Сарр (66 против 22), но доля «хороших» моментов у него такая же: 68% голов — из ситуаций с высоким xG.

Довольно высоко в этом списке также расположились Каллум Уилсон (63%), Кай Хаверц (62%), Рахим Стерлинг (61%), Габриэл Жезус (60%), Мане (60%), Тэмми Абрахам (59%), Эдди Нкетиа (58%) и Доминик Калверт-Льюин (58%).

Если брать только текущий сезон, то рейтинг «добиваний» возглавляет Жан-Филипп Матета (80%), далее — Калверт-Льюин (75%) и Кевин Шаде (71%). А Виктор Дьекереш — форвард, которого, возможно, и подписывали специально как «накрутчика», грозу слабых соперников, — идет седьмым с 62%.

Когда мы говорим, что футболист провел X матчей за сезон, это лишь показывает, сколько раз он выходил на поле. Но очевидно, что это далеко не вся история.

Например, у Габриэла Жезуса пять голов в 18 матчах во всех турнирах в сезоне 2025/26 — не самая впечатляющая цифра для нападающего. Но было бы нечестно не уточнить: из этих 18 игр он лишь шесть раз выходил в старте. Его пять голов пришлись на 675 минут игрового времени, то есть в среднем один гол каждые 135 минут, и это выглядит уже куда приятнее.

Точно так же игрок с 38 выходами в стартовом составе почти наверняка внес больший вклад, чем футболист, который 38 раз появлялся только на замену.

И тут мы возвращаемся к Милнеру и его «смешанной» статистике: высокий процент его матчей, особенно в последние годы, пришелся на выходы со скамейки. Милнер не начинал в старте 20 матчей АПЛ с сезона 2016/17, когда он 36 раз выходил с первых минут в составе «Ливерпуля». Максимум, который он набрал за последующие девять сезонов, — 19 стартов (в 2018/19).

Среди десяти игроков с наибольшим числом матчей в истории Премьер-лиги — списка, в котором Милнер теперь на первом месте, — 40-летний универсал имеет самый низкий процент выходов в старте, причем с заметным отрывом.

Из его 654 матчей 67% (436) он начинал с первых минут. Следующий «самый низкий» показатель — 83% у легенды «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, который провел в старте 522 из 632 матчей в АПЛ.

Сол Кэмпбелл (503 матча) и покойный Гэри Спид (535) имеют самый высокий процент выходов в старте — 97%. Не сильно от них отстает и Гарет Барри — 95%.

Если говорить о других футболистах, сыгравших много матчей в АПЛ, то милнеровские 67% матчей с первых минут сопоставимы, например, с Питером Краучем: он начинал в старте 66% своих игр. Крауч часто выходил на замену в поздние годы в «Сток Сити», но также подолгу оставался «суперсабом» и в «Тоттенхэме», и в «Ливерпуле».

Неудивительно, что его бывший партнер по атаке в «Тоттенхэме» и «Портсмуте» Джермейн Дефо тоже высоко в списке «суперсабов»: он провел в АПЛ 496 матчей и в 70% случаев выходил на поле с первых минут.

Если спуститься ниже по историческому рейтингу матчей АПЛ, найдутся футболисты, которые провели в лиге сотни матчей, при том что лишь около половины из них начинали в основе.

Шейн Лонг сыграл 344 матча, но только 54% из них начинал с первых минут. У Дэнни Уэлбека из «Брайтона» показатель чуть выше — 62% стартов из 389 матчей на высшем уровне.

Среди действующих игроков Адама Траоре (сейчас играет за «Вест Хэм») отлично знаком с ролью «джокера»: лишь 46% его 265 матчей АПЛ пришлись на стартовый состав.

Бывший форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа, ныне выступающий за «Кристал Пэлас», может «переплюнуть» и это: всего 31% «стартов» в 157 играх — ровно столько же, сколько у печально известного своей эффективностью «джокера» Дивока Ориги (127 матчей АПЛ, 40 — в старте).

Если «приблизить» еще дальше, процент доходит и до нуля: немало игроков могут сказать, что они играли в Премьер-лиге, но ни разу не выходили в старте.

Среди них — 21-летний нападающий «Тоттенхэма» Дэйн Скарлетт (сейчас в аренде в шотландском «Хиберниане»): на уровне АПЛ он 11 раз выходил на замену, но ни разу не попадал в стартовый состав.

Все 12 матчей полузащитника сборной Уэльса Джонни Уильямса за «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге тоже пришлись на выходы со скамейки. Недавно его обошел нынешний «лавочник» «Пэлас» Кристантус Учe — у него уже 13 матчей и ни одного выхода в старте.

И тут вырисовывается закономерность: на вершине списка «выходил на замену, но никогда не начинал с первых» — причем с почти двукратным отрывом от второго места (бывшего полузащитника «Лидса» Иэна Поведы с 14 выходами со скамейки) — снова игрок «Кристал Пэлас», полузащитник Науиру Ахамада.

Футболист молодёжной сборной Франции перебрался на «Селхерст Парк» из «Штутгарта» в 2023 году и провел 28 матчей в Премьер-лиге, во всех случаях после выхода со скамейки. Получается, Ахамада — идеальный «накрутчик» статистики: почти «сезон» игр за плечами, но ни одного выхода в «старте».

В январе 23-летний хавбек покинул «Пэлас» и, к счастью, теперь регулярно выходит в стартовом составе «Осера» в Лиге 1.