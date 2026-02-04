GOAL составил большой список звездных футболистов, которые станут главными героями летнего трансферного рынка.

Ну вот и всё — январское трансферное окно подошло к концу. И хотя этот месяц выдался относительно спокойным в контексте громких сделок, это лишь означает, что нас ждет невероятно событийное лето.

Через шесть месяцев поиском новой команды будут заняты топ-игроки, перспективная молодежь и потенциальные свободные агенты.

И это мы еще не учитываем фактор чемпионата мира: на турнире в Северной Америке наверняка появятся новые звезды, которые заработают себе трансфер в топ-клуб.

Ниже — список из 20 игроков, чье будущее определит ландшафт летнего трансферного рынка.

Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд)

После того, как агентом Карима Адейеми стал Жорже Мендеша, ни у кого не осталось сомнений в том, что он нацелен на уход из «Боруссии».

С тех пор игрока сборной Германии связывают чуть ли не со всеми топ-клубами Европы. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Реал», «Тоттенхэм» и «Наполи» — это лишь часть списка тех, кто либо интересовался им, либо получал предложение подписать его.

Контракт 24-летнего вингера с «Боруссией» истекает менее чем через 18 месяцев, а это значит, что дортмундский клуб может согласиться на заниженную цену, чтобы выручить хоть какие-то деньги за звездного игрока, пока он еще в цене.

Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид)

Этим летом все мысли Альвареса будут заняты защитой чемпионского титула в составе сборной Аргентины. Но на фоне этого наверняка поползут слухи о его будущем.

«Атлетико» уже готовится к атакам со стороны топ-клубов. Поговаривают, что «Барселона» видит в нем идеальную «девятку» на замену Роберту Левандовскому.

«Арсенал» также сохраняет интерес к экс-игроку «Манчестер Сити» на фоне не самого убедительного дебютного сезона Виктора Дьекереша. В любом случае, «Атлетико» вряд ли начнет переговоры по 26-летнему аргентинцу, если предложение не превысит 100 млн евро.

Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»)

Это лето может изменить жизнь Эллиота Андерсона. Закрепившись в стартовом составе сборной Англии в паре с Декланом Райсом, полузащитник «Ноттингем Форест» имеет все шансы стать главным открытием ЧМ-2026.

Добавьте сюда растущий интерес со стороны гигантов, и акции 23-летнего хавбека взлетят до небес. Сообщается, что и «Манчестер Юнайтед», и «Ман Сити» внимательно следят за прогрессом Андерсона, и видят в нем игрока, способного укрепить среднюю линию.

И хотя «Ноттингем Форест» потребует около 100 млн фунтов, потенциал Эллиота делает такие вложения вполне оправданными.

Карлос Балеба («Брайтон»)

Карлос Балеба был в шаге от ухода из «Брайтона» прошлым летом, когда в его переходе был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Похоже, это внимание сказалось и на его игре: хотя 22-летний хавбек в этом сезоне не всегда дотягивает до своей же планки образца 2024/25, ожидается, что летом он всё же сменит клуб.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему остается главным претендентом, подыскивая замену Каземиро, который покинет команду в статусе свободного агента.

Маловероятно, что «чайки» снова будут требовать за него 115 млн фунтов, как в прошлый раз, когда «красные дьяволы» постучались в их дверь.

Аюб Буадди («Лилль»)

Один из главных талантов французского футбола, Айюб Буадди, заставил говорить о себе еще в прошлом сезоне, когда в 17 лет доминировал в центре поля в матчах Лиги чемпионов против «Реала» и «Ювентуса».

Рослый опорник с отличным видением поля идеально вписывается в современные требования европейского футбола, поэтому неудивительно, что в его переходе заинтересованы многие гранды.

Главным претендентом на подписание 18-летнего игрока считается «Пари Сен-Жермен». Среди конкурентов парижского клуба выделяются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В декабре «Лиллю» удалось убедить Буадди продлить контракт, но это был лишь тактический ход, чтобы взвинтить цену на свой главный актив.

Ян Дьоманде («Лейпциг»)

Еще год назад Ян Дьоманде ждал дебюта на взрослом уровне в составе «Леганеса», боровшегося в то время за выживание в Ла Лиге.

Однако после стремительного взлета ивуариец может выбирать любой топ-клуб АПЛ. «Лейпциг» рассчитывает выручить за вингера около 100 млн евро, притом что прошлым летом они заплатили за него всего 20 млн.

Дьоманде стал одним из главных открытий текущего сезона Бундеслиги. Известно, что в нем заинтересованы такие клубы, как «Арсенал», «Челси», «МЮ» и «Ливерпуль».

Сам Ян признавался, что в детстве болел за «Ливерпуль», но окажется ли он на «Энфилде» или где-то еще — покажет время.

Эдерсон («Аталанта»)

С того самого момента, когда он выдал мастер-класс в финале Лиги Европы, казалось, что уход Эдерсона из «Аталанты» — вопрос времени.

Лето 2026-го выглядит идеальным моментом для 26-летнего бразильца, чтобы сделать следующий шаг.

«Атлетико» был близок к его подписанию в январе и остается фаворитом в гонке за игрока, которого «Аталанта» оценивает в 50 млн евро. Правда, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» также включили его в свои шорт-листы на усиление полузащиты.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

У Бруну Фернандеша есть все шансы побить рекорд по количеству ассистов за один сезон АПЛ — он снова тащит «Юнайтед» на своих плечах.

Однако это лето может стать его «лебединой песней» на «Олд Траффорд»: слухи об интересе из Саудовской Аравии никуда не исчезают.

Прошлым летом Бруну отклонил предложение «Аль-Хиляля», хотя позже признавался, что чувствовал, будто клуб его выживает. Ближний Восток готовит новое предложение в районе 100 млн фунтов, чтобы приурочить подписание суперзвезды к старту ЧМ-2026.

Леон Горецка («Бавария»)

Один из первых подтвержденных свободных агентов этого лета. В январе «Бавария» объявила, что Горецка не будет продлевать контракт, но останется в Мюнхене до конца сезона.

Горецке, сыгравшему за клуб почти 300 матчей, в момент ухода будет всего 31 год.

Это шикарный вариант для любого европейского топ-клуба, которому нужен опытный «двигатель» в центре поля.

Ибраима Конате («Ливерпуль»)

Еще один потенциальный «бесплатный» лот. Будущее Конате находится в тумане: «Ливерпуль» пытается убедить француза остаться, но до конца действующего контракта осталось всего пять месяцев.

Интерес со стороны «Реала» поутих после невыразительных выступлений защитника в этом сезоне. Впрочем, нет сомнений, что у Конате не будет проблем с выбором новой команды.

Тино Ливраменто («Ньюкасл»)

Если «Ньюкасл» не попадет в Лигу чемпионов, им придется продать одного-двух лидеров, чтобы вписаться в финансовые правила.

Ливраменто связывали с уходом еще прошлым летом, поэтому он первый кандидат «на выход» при наличии соответствующего спроса.

«Ман Сити» и «Арсенал» давно следят за воспитанником «Челси», но его история травм может стать камнем преткновения при переговорах.

Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»)

Всю последнюю неделю января казалось, что Матета вот-вот покинет Лондон: сначала его хотел «Ноттингем Форест», затем «Милан» даже согласовал с «Кристал Пэлас» сделку, но француз провалил медосмотр из-за проблем с коленом.

Матета остается в «Пэлас» против своей воли, и будет шоком, если он не уйдет летом. Тем более что клуб уже нашел замену, подписав на позицию центрального нападающего Йоргена Странн-Ларсена.

Родригу Мора («Порту»)

Один из самых талантливых португальских игроков нового поколения, который обладает потенциалом стать звездой.

Родригу Мора едва не покинул «Порту» прошлым летом, но в последний момент отклонил предложение «Аль-Иттихада», решив остаться в родном клубе еще на один сезон.

Атакующий полузащитник забил 15 голов в 60 матчах с момента своего дебюта в середине прошлого сезона. За последние 12 месяцев его связывали с «ПСЖ», «МЮ» и «Арсеналом».

В контракте Моры с «Порту» прописаны отступные в размере 70 миллионов евро.

Мохаммед Салах («Ливерпуль»)

В декабре казалось, что карьера Салаха в «Ливерпуле» уже закончена.

И хотя легендарный форвард смог помириться с Арне Слотом после своего почти скандального заявления о том, что его «выживают» из клуба (после трех матчей на скамейке подряд), уход «Египетского короля» в конце сезона выглядит почти неизбежным.

Контракт, подписанный в мае 2025-го, истекает через год, а это значит, что грядущее лето — последний шанс для «Ливерпуля» выручить серьезные деньги за одного из главных игроков в своей истории.

Саудовские клубы уже выстроились в очередь за самым узнаваемым арабским футболистом в истории, поэтому проблем с поиском выгодного для всех соглашения точно не будет.

Савиньо («Манчестер Сити»)

Прошлым летом слухи отправляли Савиньо в «Тоттенхэм» на фоне интереса «Ман Сити» к нападающему «Реала» Родриго.

В итоге никто никуда не перешел, но за этот сезон бразилец так и не смог укрепить свои позиции на «Этихаде», а конкуренция только выросла после январского прихода Антуана Семеньо.

Скорее всего, предстоящим летом 21-летний игрок сборной Бразилии сменит клуб, и «шпоры» по-прежнему горят желанием перевезти его в северный Лондон.

Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд)

Контракт Шлоттербека с «Дортмундом» истекает в 2027 году, и пока нет ощущения, что стороны настроены на подписание нового соглашения. Поэтому «Боруссия», скорее всего, постарается продать его летом 2026-го, чтобы не потерять бесплатно через год.

Раньше главным претендентом на Шлоттербека считалась «Бавария», но решение Дайо Упамекано остаться в Мюнхене закрыло эту дверь.

В итоге главным фаворитом в гонке за 26-летним защитником может стать «Ливерпуль». «Реал» также присматривается к немцу, готовясь к расставанию с Антонио Рюдигером и Давидом Алабой, которые станут свободными агентами.

Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)

Записывайте: это основной кандидат на звание главной трансферной саги лета.

Слухи о мега-трансфере Винисиуса в Саудовскую Аравию ходят уже месяцев 18, но его уход из «Реала» никогда не казался столь реальным, как в момент конфликта с Хаби Алонсо.

В ноябре писали, что бразилец отказывался обсуждать новый контракт, хотя текущий действует лишь до лета 2027 года.

Уход Алонсо в январе, возможно, растопил этот лед — Винисиус даже демонстративно целовал эмблему «Мадрида» в некоторых матчах после увольнения испанского тренера.

Но, с другой стороны, может быть, в этом вопросе уже всё решено? Юные Франко Мастантуоно и Эндрик готовы выйти на авансцену, а Килиан Мбаппе стал бесспорным лидером атаки «Реала».

Возможно, для Винисиуса будет лучше получить огромные деньги на Ближнем Востоке, а через пару лет триумфально вернуться в Европу.

Душан Влахович («Ювентус»)

Один из самых заманчивых потенциальных свободных агентов. Душан Влахович так и не оправдал шумиху, сопровождавшую его переход в «Ювентус» за 70 млн евро в январе 2022-го.

Серб настрелял 64 гола в 162 матчах за «Ювентус», но за четыре года в Турине постепенно утратил статус неприкасаемого, и этим летом его готовы отпустить.

Несмотря на это, Влаховича связывают с «Барселоной», «Баварией» и «Тоттенхэмом». В свои 26 лет он всё еще ликвидный актив и наверняка найдет хороший вариант для перезапуска карьеры.

Адам Уортон («Кристал Пэлас»)

Кто последний будет уходить из «Кристал Пэлас», выключите свет, пожалуйста...

Фанаты «Пэлас» привыкли терять лидеров, но после ухода Эберечи Эзе и Марка Гехи, а также грядущего расставания с Матета и тренером Оливером Гласнером, потеря еще и Адама Уортона станет настоящим ударом.

Тем не менее, у полузащитника сборной Англии полно поклонников, среди которых выделяются «Реал», «МЮ» и «Ливерпуль»

«Пэлас» наверняка будет жестко торговаться, поскольку контракт Уортона рассчитан еще на три года. Но почти нет сомнений, что талантливый полузащитник покинет «Селхерст Парк».

Гарри Уилсон («Фулхэм»)

Концепция «контрактного года» хорошо знакома фанатам американского спорта.

Будущие свободные агенты часто выдают сезон жизни перед истечением контракта, чтобы выбить себе жирный оффер на рынке.

Кажется, Гарри Уилсон в сезоне 2025/26 вдохновился именно этими историями. Только пять игроков в АПЛ набрали больше очков по системе «гол+пас», чем валлийский хавбек.

И несмотря на попытки «дачников» заключить новое соглашение, Уилсон уже через несколько месяцев станет свободным агентом.

Какой спрос будет на него в 29 лет — покажет время, но Уилсон определенно может стать одним из самых интересных бесплатных лотов этого лета.