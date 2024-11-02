Пора признать: Мбаппе никогда не сможет повторить путь Месси и Роналду

Чисто со статистической точки зрения Мбаппе скромно провел стартовый отрезок в «Мадриде». В первых 14-ти матча Килиан забил лишь восемь мячей. В его случае это, конечно же, мало.

Шесть мячей в десяти играх Ла Лиги — это ниже его общего показателя ожидаемых голов (xG), который составляет 7,74 гола. Но на данный момент именно Мбаппе является лучшим бомбардиром команды в текущей кампании, опережая бразильцев Винисиуса Жуниора (5) и Родриго (3).

Джуд Беллингем, на счету которого к этому моменту в прошлом году было 13 мячей, в этом сезоне еще не забивал. Но этот неприятный момент остался почти незамеченным, поскольку все внимание сосредоточено на французской звезде.

Мбаппе наконец-то вырвался из Парижа, и теперь в «Реале» от него ждут настоящих подвигов. Еще в 2017 году, когда он стремительно ворвался на европейскую арену в составе «Монако», за ним закрепился статус наследника Роналду и Месси. Благодаря своему таланту, скорости и снайперским способностям в какой-то момент он действительно стал главной суперзвездой нового поколения, опередив Эрлинга Холанна, Винисиуса и Беллингема.

Но после недавних матчей за «Реал», особенно это касается недавней катастрофы в Эль-Класико против «Барселоны» (0:4), он теперь ассоциируется, прежде всего, с удивительным антирекордом: в игре против главного конкурента Мбаппе восемь раз попадал в офсайд. Последний раз подобное было в Ла Лиге 15 лет назад.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Восемь голов в 14 матчах? Нет уж, давайте лучше поговорим об офсайдах Мбаппе.

В идеальной ситуации Мбаппе сейчас был бы на вершине списка бомбардиров Ла Лиги. Но в реальности он отстает на восемь мячей от 36-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Килиан мог бы регулярно штамповать хет-трики, как это когда-то делал Роналду в течение своей девятилетней карьеры на «Бернабеу». Понятно, что Мбаппе должен нести ответственность за свою игру, но также надо признать, что от него не все зависит в этой истории.

До сих пор только Роналду и Месси могли делать разница и влиять на ход матчей исключительно за счет силы своего таланта и решимости.

Мбаппе — тоже талант мирового уровня, но настало время воздержаться от сравнений с Роналду и Месси.

Для того, чтобы Мбаппе по-настоящему засиял, рядом с ним в «Реале» должны быть соответствующие игроки. Но что мы видим сейчас? «Мадриду» явно не хватает изящных передач Тони Крооса, а Лука Модрич в свои 39 лет по понятным причинам уже не так опасен как раньше, когда он обладал невероятной способностью вскрывать оборону своим видением поля.

Если бы рядом с Мбаппе была топовая версия Крооса или Модрича, который в матче с «Барселоной» появился на поле после 60-й минуты, возможно, всё было бы намного лучше.

Тони Кроос, Каземиро и Лука Модрич globallookpress.com

Возможно, немец и хорват смогли бы вовремя среагировать на скоростные рывки француза и помочь ему избежать бесконечных попаданий в офсайд.

Без сомнений, у «Реала» в матче с «Барсой» была внушительная по именам линия полузащиты — Беллингем, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени и Эдуардо Камавинга.

Каждый из них способен закрепиться почти в любом топ-клубе. Но никто из них не обладает талантом Крооса и Модрича. Поэтому проблемы Мбаппе связаны не только с его личными недостатками.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В текущем сезоне Ла Лиги Беллингем сделал всего лишь три обостряющие передачи, Вальверде — один, а Камавинга и Чуамени даже не предпринимали попыток в этом направлении. То есть у Мбаппе пока нет необходимой поддержки.

Все бомбардиры зависимы от креативных способностей полузащиты. Например, Холанн в «Манчестер Сити» регулярно забивает благодаря прекрасной игре партнеров по команде, которые постоянно создают ему моменты. Отправьте норвежца в «Манчестер Юнайтед» — и его результативность, скорее всего, будет заметно отличаться в худшую сторону.

Проблема Мбаппе в том, что он прибыл в Мадрид в статусе суперзвезды и преемника Роналду и Месси. Это ярлык, который он заслужил, несмотря на то, что предыдущие 18 месяцев в его карьере получились не самыми простыми.

Но одно дело — стать звездой мирового футбола, и совсем другое — на протяжении более десяти лет регулярно демонстрировать невероятную результативность и эффективность, как это делали Месси и Роналду.

Мбаппе способен какое-то время быть главной футбольной звездой, но сравнивать его с Роналду и Месси — это точно лишнее. Придется подождать, возможно, очень долго, прежде чем кто-то хотя бы приблизится к уровню аргентинца и португальца. С этим надо просто смириться.