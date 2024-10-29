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    Карнавала не будет. Яростная реакция «Реала» на то, что Винисиус Жуниор остался без «Золотого мяча»

    Один из крупнейших клубов мира проигнорировал одну из главнейших церемоний вручения наград в футболе

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    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор
    В воскресенье, 27 октября, менее чем через 24 часа после тяжелого удара в виде проигрыша «Барселоне» со счетом 0:4 в «Эль Класико» на «Бернабеу», мадридский «Реал» постигло еще одно мощное потрясение, пишет автор The Аthletic Марио Кортегана.
    С самых высших уровней руководства клуба пришел приказ отменить запланированную на понедельник поездку в Париж, где все ожидали, среди прочих призов, что «Золотой мяч» выиграет Винисиус Жуниор.

    «Реалу» сказали, что этого не произойдет, и что победителем также не станет Дани Карвахаль. Защитник, который выиграл Евро-2024 прошедшим летом со сборной Испании, был другим главным кандидатом «Лос-Бланкос».

    В офисах клуба утверждали, что если Винисиус Жуниор не победит, и они будут смотреть на результаты чемпионата Европы, Карвахаль должен быть впереди остальных, включая другого игрока «Реала», англичанина Джуда Беллингема.

    Но ни Винисиус Жуниор, ни Карвахаль в конечном итоге не подняли над головой трофей, что вызвало возмущение и гнев в Мадриде. В результате никто из клуба не присутствовал на мероприятии, чтобы увидеть, как Родри, еще один победитель чемпионата Европы из сборной Испании, но звезда чемпионов английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», был коронован как лучший футболист мира в сезоне 2023–24.

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    • Никто в «Реале» не ожидал такого исхода.

    Больше, чем в предыдущие годы, было приложено много усилий для сохранения секретности и предотвращения утечки личностей победителей. Интервью и фотосессии, которые обычно проводились перед церемонией, были отложены на последующее время.

    Хотя некоторые сообщения СМИ в Испании указывали на то, что победителем впервые будет назван Винисиус Жуниор, The Athletic сообщил в понедельник, что ни «Реал», ни Винисиус, ни большинство тех, кто работает в France Football (издании, которое учредило награду), не знали имени победителя.

    Ранее в Мадриде была полная уверенность в том, что Винисиус Жуниор поднимет трофей.

    «Я думаю, что он выиграет "Золотой мяч" из-за того, что он сделал в прошлом году, и что помогло нам выиграть Лигу чемпионов, а не из-за трех голов сегодня», — сказал Карло Анчелотти во вторник, 22 октября, после того, как хет-трик 24-летнего игрока вдохновил его команду на победу над «Боруссией Дортмунд».

    Эта надежда была отчасти утешением, обезболивающим средством после домашнего разгрома от «Барселоны» в субботу, в результате которого команда Ханси Флика оторвалась на шесть очков от «Реала» на вершине Ла Лиги.

    Винисиус Жуниор

    Однако в воскресенье утром Винисиусу Жуниору сообщили, что он не выиграет «Золотой мяч». Это был шок для него и всех его окружения, хотя в течение нескольких недель, предшествовавших этому, они всегда утверждали, что не знают, что произойдет.

    Игрок и его команда тщательно подготовились к поездке, в которую должны были отправиться около 30 человек, включая людей из его агентства, семью и друзей. Некоторые из его гостей специально приехали из Бразилии для этой цели. В понедельник также была запланирована вечеринка после мероприятия.

    Многие источники, которые пожелали остаться анонимными, сообщили, что Nike, главный спортивный спонсор Винисиуса-младшего, подготовил специальные бутсы для празднования возможной победы. Кроме того, они организовали мероприятие в Мадриде, на котором должны были присутствовать футболист, близкие ему люди и влиятельные лица.

    В течение нескольких часов в воскресенье были моменты напряжения и долгого ожидания решения о том, что делать. Наконец, совет директоров мадридского «Реала» решил, что поездки в Париж не будет. Все стороны согласились, что это был лучший выход, представив себе разочарование в Париже, куда они бы отправились с надеждой, что Винисиус Жуниор станет победителем. Кроме того, отсутствие связи со стороны France Football, как с клубом, так и с игроком, раздражало Мадрид.

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    • Когда воскресный день перешел в вечер, многие другие люди, включая Анчелотти, были проинформированы клубом о том, что они никуда не поедут, несмотря на то, что изначально это должна была сделать делегация из примерно 50 человек. Такой приказ пришел сверху.

    В очень трудное время Винисиус Жуниор был успокоен тем фактом, что весь клуб был согласен не ехать. Как только новость дошла до его товарищей по команде, они отправили ему многочисленные сообщения с поддержкой, как они сделали бы это публично после гала-вечера.

    Самое ясное пришло от Эдуардо Камавинги: «ПОЛИТИКА ФУТБОЛА. Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакая награда не может сказать иначе. Люблю тебя, мой брат», — написал игрок в соцсетях.

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    В какой-то момент предполагалось, что Эмилио Бутрагеньо, директор по институциональным связям, поедет, но это было окончательно исключено в понедельник, 28 октября. Это означало, что у «Реала» не было никого, кто мог бы получить награду за признание мадридцев лучшим мужским клубом года, и когда Анчелотти был назван лучшим тренером года у мужчин, некому было поднять трофей.

    «Это нехорошо для футбола что такой важный клуб, как "Реал", с таким количеством болельщиков по всему миру, не присутствует на таком гала-вечере», — сказал тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

    «Я был удивлен, потому что я разговаривал с кем-то из "Реала" и мне сказали, что они приедут сюда в 13:30, и вдруг я в отеле, и я удивлен новостями», — сказал Луиш Фигу, легенда «Лос Бланкос» и обладатель «Золотого мяча».

    Винисиус Жуниор

    В понедельник утром для самых внимательных появилась подсказка: как ни странно, Real Madrid TV будет показывать фильм одновременно с гала-вечером «Золотого мяча». На сайте клуба и в социальных сетях также не будет упоминаний ни об одной из полученных наград.

    Незадолго до 15:00 мадридский «Реал» в частном порядке сообщил, что растущие слухи были правдой.

    «Если критерии награждения не объявляют Винисиуса-младшего победителем, те же самые критерии должны объявить победителем Карвахаля», — сказал источник в клубе изданию The Athletic. «Поскольку этого не произошло, очевидно, что "Золотой мяч УЕФА" не уважает "Реал". А "Реал" не ездит туда, где его не уважают».

    Несколько минут спустя люди из агентства Винисиуса Жуниора подтвердили, что они были в Мадриде после того, как получили информацию от клуба, и что они не поедут в Париж.

    Источники в клубе объяснили, что узнали об этом, потому что «Манчестер Сити» знал, что Родри станет победителем, хотя источники, осведомленные о процессе, уверяют The Athletic, что информация поступила не от английского клуба.

    «Реал» поспешил указать, что название награды — «Золотой мяч УЕФА», учитывая, что руководящий орган европейского футбола участвует в организации мероприятия. У клуба и УЕФА были разногласия с тех пор, как «Реал» принял участие в создании предлагаемой Европейской Суперлиги.

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    • «Я думаю, что между "Реалом" и УЕФА есть проблемы, которые повлияли на некоторые моменты в результатах», — сказал бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф TNT Sports на красной дорожке в Париже. «Винисиус Жуниор — тот, кто определенно заслуживает награду. Это позор».

    Стоит отметить, что награда определяется на основе голосования 100 журналистов.

    После полудня в лагере Винисиуса Жуниор был установлен закон молчания. Членов команды попросили некоторое время не общаться с прессой. Однако в 18:30 друг Винисиуса Жуниора озвучил первую публичную реакцию.

    «Но эта награда, которая не попала в твои руки, показывает только менталитет тех, кто боится нашего присутствия там», — написал певец MC Maneirinho, получив лайки от других друзей и членов агентства. С «Вальдебебаса» также было отмечено кое-что еще: зрители на мероприятии выкрикивали имя Винисиуса Жуниора за секунды до того, как было объявлено имя Родри как победителя.

    Винисиус Жуниор

    Этот день оставил «Реал» и Винисиуса Жуниора с одним главным вопросом: что еще ему нужно сделать, чтобы поднять над головой «Золотой мяч»?

    Победы в Лиге чемпионов (участвовал в 11 голах в 10 играх, включая один в финале), Ла Лиге (участвовал в 21 голе в 26 играх, в среднем один гол каждые 89 минут) и Суперкубке Испании (хет-трик в финале против Барселоны) было недостаточно. Так что же будет достаточно?

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