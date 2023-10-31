Прощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет

В понедельник, 30 октября, нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В прошлом году аргентинец стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанн, в прошлом сезоне завоевавший требл с «Манчестер Сити» и забивший 56 голов.

ФИФА не любит АПЛ

Колумнист The Telegraph Джим Уайт резонно сомневаясь в заслуженности завоевания аргентинцем трофея, ударяется в конспирологию, считая что Эрлинг Холанн остался вторым, потому что играет в Англии.

«Вечером в понедельник в парижском Театре дю Шатле момент, когда Лионеля Месси пригласили на вручение восьмого "Золотого мяча", ознаменовал тот самый момент, когда самая престижная индивидуальная награда в футболе превратилась из признания лучшего футболиста года в медаль за выслугу лет. Это была кульминация лебединой песни Месси, заключительная нота великой карьеры, не столько свидетельство нынешних достижений, сколько часы с гравировкой при выходе на пенсию.

Это не означает отрицания того, что Месси делал в прошлом. Не заблуждайтесь, он вполне может считаться лучшим футболистом всех времен. Плюс его выступление на чемпионате мира в Катаре, которое, видимо, и послужило основой его награды, было великолепным: он забил семь голов и завоевал трофей для сборной Аргентины. Но вот в чем дело: это было в декабре прошлого года. И как поступила ФИФА, обойдя все свои собственные правила, чтобы этот турнир можно было провести в середине сезона, так и France Football, организаторы "Золотого мяча", бессовестно подорвали достоверность награды, изменив ее условия, чтобы принять прошлогодние результаты. Чемпионат мира и футбольный сезон, а не календарный год. При этом создается впечатление, что все было сделано для того, чтобы Месси стал претендентом на трофей.

Потому что, если бы обычные критерии применялись должным образом, великий игрок был бы далек от награды. С тех пор, как он выиграл чемпионат мира, он находился в длительном пенсионном туре, и его нынешняя роль заключается в том, чтобы добавлять блеска дорогой игрушке Дэвида Бекхэма, известной как "Интер Майами". Конечно, он забил 11 голов и сделал восемь результативных передач всего за 11 игр в знаменитой розовой футболке "Майами" (настолько знаменитой, насколько может быть футболка, выпущенная всего 18 месяцев назад). Но в этой статистике есть небольшая оговорка: эти голы были за "Интер Майами". И даже при этом, только один из них был в матче МЛС.

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Между тем, в 2023 году некий Эрлинг Холанн забил 38 голов, что является лучшим результатом, чем показал кто-либо другой в высших лигах Европы, и он завершил кампанию 2022/23 с 52 голами в 52 матчах. При том темпе, с которым он набирает очки, полсотни в этом году ему легко достичь к кануну Нового года. И эти голы помогли выиграть не Кубок Лиги — или как там назывался трофей, который Месси заработал для "Майами". Они были забиты в самых конкурентных обстоятельствах, когда он привел "Манчестер Сити" к треблу.

Конечно, Холанн не участвовал в чемпионате мира, как и не будет участвовать в Евро следующим летом. Как и Джорджу Бесту, ему не повезло играть за сборную, которая не проходит отбор на крупные турниры. Его единственная связь с слетом в пустыне прошлой зимой заключалась в том, что он видел, как его норвежские коллеги были в футболках, осуждающих тот факт, что турнир вообще проводится в Катаре. Очевидно, это не тот случай, который хорошо воспринимается в кругах ФИФА.

Но на самом деле за странным решением отдать трофей Месси стоит нечто гораздо более значимое, чем человек, который, как может видеть любой опытный глаз, заслуживает похвалы: Холанн играет в Англии. А если вы думаете, что это просто паранойя, посмотрите статистику. С тех пор, как Джордж Бест выиграл приз в 1968 году, за 55 лет в этой стране проживали только два обладателя Золотого мяча: Майкл Оуэн в 2001 году, приведший "Ливерпуль" к треблу в виде завоевания Кубка Англии, Кубка Лиги и Кубка УЕФА, и Криштиану Роналду, который первый из своих пяти "Мячей" получил в 2008 году, когда "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу чемпионов. За это время только у "Барселоны" было 11 победителей, а у "Реала" — восемь».

Готов ли Месси побороться за девятый «Золотой мяч»?

Автор Goal.com Марк Дойл уверен в том, что аргентинец завоевал очередной трофей вполне заслуженно и размышляет, не замахнется ли Месси и на следующий «ЗМ».

«Эта награда больше не значит так много для победителя чемпионата мира, но она была полностью заслужена и означает, что у него есть еще один рекорд, который никогда не будет побит.

Тони Кроос уже давно сетует на важность, придаваемую "Золотому мячу", Филипп Лам говорит, что теперь это не более чем соревнование популярности, в котором единственными возможными победителями являются бомбардиры, а Гари Линекер говорит о постоянных дебатах вокруг индивидуального приза в командном виде спорта — "просто глупо". Однако, как печальный знак времени, награда сохраняет замечательную способность раздражать людей.

Еще до того, как Лионель Месси получил восьмой "Золотой мяч" в Париже в понедельник, нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио заявил, что будет "скандал", если приз не достанется Эрлингу Холанну — при этом нападающий "Вест Хэма" необъяснимым образом упускает из виду тот факт, что норвежец даже не лучший игрок "Манчестер Сити", не говоря уже о мире.

Однако Каллум Уилсон согласился со своим коллегой по Премьер-лиге и довольно забавно заявил, что если исключить международный футбол из уравнения, то норвежец станет единственным возможным победителем. Потому что, знаете ли, крупнейший спортивный турнир никогда не был решающим фактором при голосовании за "Золотой мяч"…

Действительно, бывший нападающий "Реала" Эден Азар назвал триумф Месси "логичным" в свете того, что произошло в Катаре в декабре прошлого года, при этом бельгиец отметил, что нет смысла награждать кого-либо, кроме "лучшего игрока в истории года, который он выиграл чемпионат мира".

Азар признал, что все могло быть по-другому, если бы сборная Франции с Килианом Мбаппе выиграла по пенальти в Лусаиле, а не Аргентина, и это мнение разделяет легенда Les Bleus Тьерри Анри, но когда его спросили, кто должен выиграть Золотой мяч в этом году , его ответ был столь же решительным, сколь и кратким. "Месси", — сказал он. "Конечный ответ. Пока!"

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В рекордной победе Месси определенно чувствуется завершенность. Сейчас ему 36 лет, и, при всем уважении к МЛС, он больше не занимается своей профессией в высшей европейской лиге. Ему потребовалось бы что-то действительно выдающееся, чтобы хотя бы побороться за еще один "Золотой мяч", тем более, что, похоже, наступила новая эра, и Холанну, вероятно, придется сражаться за трофей с такими игроками, как Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем в следующее десятилетие.

Конечно, ничего нельзя исключать, когда речь идет о чудо-человеке, неоднократно переписывавшем книгу рекордов и сохранившем впечатляющую способность ошеломлять футбольный мир. Помните, мы все думали, что Месси завершит свою международную карьеру после Катара-2022 — это было похоже на сказочный финал, идеальный способ уйти.

Даже когда он сказал, что хотел бы провести еще несколько матчей в качестве чемпиона мира, считалось, что он просто хочет насладиться безумной вечеринкой по случаю возвращения на родину в Аргентине. Тем не менее, он по-прежнему силен, по-прежнему забивает голы и стремится к новым титулам.

Если позволит физическая форма, следующим летом он сыграет еще один Кубок Америки. Честно говоря, чтобы у него был хоть какой-то шанс претендовать на девятый "Золотой мяч", Аргентине нужно было бы выиграть его, а Месси снова будет в своей блестящей лучшей форме.

Это, конечно, не выходит за рамки возможного, но трудно избавиться от подозрения, что отказ от участия в клубном футболе в Европе может сыграть против него. Месси, возможно, и обыграл лучших обладателей тройного титула "Сити" в борьбе за "Золотой мяч" этого года, но для этого потребовалась кампания чемпионата мира на века. Победа на Кубке Америки не будет иметь такого же веса для голосующих».

«Золотой мяч» изжил себя

Автор Football365 Питер Фицпатрик разочарован как результатами, так и организацией церемонии вручения трофея.

«Утомительный процесс получения "Золотого мяча" в этом сезоне наконец-то завершился: Лионель Месси получил рекордную восьмую награду. В тот вечер, который должен был стать самым престижным в футболе, разговор вместо этого был о 18-летнем стримере, продолжающемся движении футбола к превращению в "контент" и снова об ужасном обращении с женщинами-игроками.

Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте поговорим о самом победителе. Конечно, Месси — лучший игрок этого поколения и, возможно, всех времен (хотя он единственный, кого вы видели вживую), но был ли он действительно лучшим игроком всего сезона 2022/23?

Он доминировал на чемпионате мира, что, очевидно, имело огромное значение и стало для него решающим моментом в карьере, но что еще он сделал? "ПСЖ" не сделал абсолютно ничего примечательного, и теперь он ходит пешком в МЛС.

С другой стороны, его ближайший соперник, Эрлинг Холанн, забил 52 гола, побил рекорд эпохи Премьер-лиги, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и выиграл все возможные индивидуальные награды в течение клубного сезона. И, о да, он выиграл требл с "Манчестер Сити", даже если это будет отмечено звездочкой до тех пор, пока не будут "разобраны" эти 115 обвинений.

Его товарищи по команде Кевин Де Брёйне и Родри заняли четвертое и пятое места соответственно, сразу после Килиана Мбаппе, который показал лучший результат в истории финала чемпионата мира против самого Месси.

Как это часто бывает, товарищи по команде могут исключать друг друга, поскольку голоса "Сити" делятся, но и Холанн, и Родри имеют право чувствовать себя обиженными. Только два игрока английской Премьер-лиги удостоились этой награды после Джорджа Беста в 1968 году: Майкл Оуэн в 2001 году и Криштиану Роналду в 2008 году.

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Ну что ж, по крайней мере, Холанн получил награду нападающему года имени Герда Мюллера, высший утешительный приз с тех пор, как он был создан для Роберта Левандовского, когда его полностью ограбили в 2020 году, решив из-за пандемии COVID не выбирать победителя.

Для многих это был момент, когда "Золотой мяч" потерял большую часть своего престижа, но есть и другие факторы, в основном количество имеющихся наград и такие, как Фабрицио Романо, который испортил церемонию, обнародовав результаты за несколько недель до ее провоедения. Кроме того, кого волнует, кто был 10-м лучшим вратарем сезона? Чистой воды филлер.

Новак Джокович по какой-то загадочной причине был выбран для вручения "Золотого мяча" среди женщин Айтане Бонмати, что было заслужено после потрясающего сезона с "Барселоной" и сборной Испании, в котором они выиграли Лигу чемпионов и чемпионат мира соответственно. Ее партнерка по команде, Алексия Путельяс, выиграла награду "Лучшая" в начале этого сезона, что не имеет особого смысла.

В любом случае, как уже упоминалось, ужасное обращение с женщинами в футболе в последние месяцы стало очевидным во всем, что произошло с испанской командой. Так что же они делают через несколько дней после того, как опального экс-президента Луиса Рубиалеса дисквалифицировали на три года?

Не имеют никакого женского представительства, и даже не подготовили трофей, чтобы Бонмати могла получить его, к тому же они выбрали теннисиста, который, конечно же, выступает против равной оплаты труда в своем собственном виде спорта. По крайней мере, притворитесь, что заботитесь о женщинах».

Что победа Месси значит для МЛС?

Автор The Athletic Фелипе Карденас рассуждает о том, что именно очередной трофей аргентинца будет значить для североамериканской лиги, которая стремится повысить свою значимость и престижность.

«Однако есть кое-что, чего никогда не происходило. Ни один нынешний игрок МЛС никогда не выигрывал "Золотой мяч". Несколько прошлых победителей завершили карьеру в США, но Месси стал первым, кто получил награду, активно играя в лиге. МЛС и "Интер Майами" поспешили отпраздновать тот факт, что они являются домом действующего обладателя "Золотого мяча", разместив в социальных сетях "Интер Майами" сообщение, в котором значок клуба превратился в трофей "Золотой мяч".

В понедельник в Париже совладельцы "Майами" Хорхе Мас и Дэвид Бекхэм прошли по красной дорожке вместе с комиссаром МЛС Доном Гарбером. Бекхэму была оказана честь вручить награду Месси, что дало "Интер Майами" полную власть над моментом. Представители МЛС собрались все вместе , чтобы насладиться возможностью увидеть, что название их клуба и лиги навсегда связано с одной из самых выдающихся спортивных наград.

В августе Месси изо всех сил старался отклонить вопрос, думает ли он о том, чтобы снова выиграть "Золотой мяч". Было немного сюрреалистично слушать рассказ Месси о награде в форме "Интер Майами". Но в тот момент это внезапно показалось реальной возможностью.

"Я говорил это много раз за свою карьеру: хотя это престижная награда, одна из высших индивидуальных наград, я никогда не придавал ей большого 'значения'.", — сказал Месси. "Самым важным для меня всегда были командные награды. Мне повезло, что я добился всего в своей карьере. После победы на чемпионате мира, чего мне не хватало, теперь я действительно не думаю о 'Золотом мяче'... Если я выиграю его, отлично. Если нет, то все в порядке. Теперь у меня новые цели в этом клубе. Вот почему я пришел сюда. Помочь клубу завоевывать титулы и продолжать завоевывать трофеи самому".

Благодарственная речь Месси в понедельник вечером не сильно изменилась. После оваций Месси поблагодарил голосующих и своих товарищей по сборной Аргентины. Он поблагодарил Холанна и Килиана Мбаппе, сказав, что они скоро выиграют свои собственные "Мячи".

"Эта награда идет рука об руку с тем, чего мы достигли со сборной Аргентины", — сказал Месси. Затем он поблагодарил Бекхэма и Маса и повторил, насколько он рад своему решению присоединиться к "Интер Майами".

Месси и Бэкхем globallookpress.com

Это был важный момент для команды МЛС. Благодаря Месси "Интер Майами" и МЛС получили максимально возможную рекламу на одном из крупнейших событий мирового футбола. Вопрос о том, даст ли это МЛС легитимность, к которой она всегда стремилась, является спорным, но это создает прецедент. Действующий обладатель "Золотого мяча" выбрал МЛС.

Месси пришел в лигу летом и сразу же заиграл с той же энергией, которую он показывал с Аргентиной, а совсем недавно с "Пари Сен-Жермен". Его победные голы и результативные передачи за "Майами" увидели во всем мире. Это способствовало укреплению бренда МЛС. И теперь у молодой американской лиги появился первый обладатель "Золотого мяча". Со временем значение этого события будет возрастать.

Месси обеспечил МЛС глобальную известность, которой у нее никогда не было. Даже переход Дэвида Бекхэма в 2007 году не может сравниться с сегодняшним ландшафтом спортивных СМИ, в котором живут Месси и другие мировые звезды. Однако одно только присутствие Месси, даже с недавно завоеванным "Золотым мячом", не приведет к внезапному продвижению МЛС к новым спортивным высотам.

В свои 36 лет Месси стал вторым по возрасту обладателем Золотого мяча. Английский футболист сэр Стэнли Мэтьюз стал первым лауреатом этой награды в 1956 году. Ему был 41 год. Сегодня Месси по-прежнему активен, как и всегда: он по-прежнему является ключевым членом ведущей национальной сборной по мужскому футболу, а теперь является лицом МЛС.

Конечно, у него есть недоброжелатели, многие из которых поддерживают его соперника Криштиану Роналду, который сейчас играет за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии. Любопытно, что бывший тренер Месси в "ПСЖ" Кристофер Гальтье заявил в пятницу, что в свои 38 лет Роналду "по-прежнему лучший игрок в мире". Месси, однако, по-прежнему пользуется таким же уважением со стороны своих оппонентов.

Как и несколько избранных великих игроков до него, Месси достиг статуса крестного отца в мире футбола — побочный результат победы на чемпионате мира и многих лет неизменно элитной игры. Сегодня вопрос заключается в том, может ли уважение к Месси быть больше, чем сейчас. У Месси не осталось ни одного трофея, который мог бы улучшить его блестящую карьеру. Заслужил ли он свой восьмой "Золотой мяч" или нет, для него не имеет большого значения».