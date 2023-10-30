Левандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча»

Самая престижная индивидуальная награда в футболе должна вручаться лучшему игроку мира в прошедшем году, но это не всегда так...

Многие великие игроки получили «Золотой мяч» с момента его учреждения в 1956 году: от звезд «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Альфредо Ди Стефано и сэра Бобби Чарльтона до голландского дуэта Йохана Кройфа и Марко ван Бастена.

Вплоть до изменения формата в 2022 году ежегодный приз вручался лучшему игроку в течение 12-месячного периода с января по декабрь, что гарантировало, что выступления на крупных международных турнирах всегда будут учитываться.

Конечный получатель награды определяется жюри, состоящим из журналистов из 100 ведущих стран-членов ФИФА, которые выбирают пятерку лучших из окончательного списка из 30 человек, составленного France Football. Чаще всего этот процесс приводил к коронации самого достойного победителя, но за прошедшие годы случалось и несколько очень спорных решений, пренебрегших достойными кандидатами.

Сообщается, что Лионель Месси выиграет свой рекордный восьмой «Золотой мяч» на церемонии 2023 года, после того как он вдохновил сборную Аргентины на победу на первом в истории чемпионате мира в середине сезона — при этом критерии голосования теперь учитывают только достижения предыдущего сезона, а не календарного года.

Легенда «Барселоны», который сейчас играет в МЛС за «Интер Майами», доминировал в голосовании за «Золотой мяч» вместе с вечным соперником Криштиану Роналду на протяжении большей части прошедших 15 лет, и он , как многие считают, полностью заслужил этот трофей, который, несомненно, станет для него последним.

Тем не менее, было несколько случаев, когда Месси посчастливилось получить не очень заслуженную награду. France Football был виновен в ряде других сомнительных выборов как до, так и после появления аргентинца. Goal называет семь игроков, которые были бесстыдно ограблены на вручении «Золотого мяча».

Роберт Левандовский (2020 и 2021 годы)

В сезоне 2019/20 «Бавария» завоевала требл в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов, а Левандовский проявил себя как лучший нападающий мира, забив 55 голов. К сожалению, пандемия Covid-19 лишила игрока сборной Польши того, что наверняка могло стать его первым «Золотым мячом».

Церемония 2020 года была отменена после того, как власти Франции приняли решение досрочно завершить сезон Лиги 1.

«Равноправие, необходимое для этого почетного звания, не будет соблюдено, особенно когда дело касается оценки выступления и подготовки: все претенденты на награду не окажутся в одной лодке», — заявил главный редактор France Football Паскаль Ферре.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Это объяснение на самом деле было не слишком убедительным, но пренебрежение не оказало негативного влияния на Левандовского, который вернулся, чтобы забить еще 62 гола за «Баварию» во всех соревнованиях в 2021 году.

То, что ему наконец-то вручат «Золотой мяч», в котором ему отказали в прошлом году, казалось формальностью, и в конечном итоге он набрал колоссальную сумму в 580 голосов.

К сожалению, это было все еще на 33 голоса меньше, чем у Месси, который сказал своему сопернику в своей победной речи: «Все знают, и мы согласны, что ты стал победителем в прошлом году. Я думаю, что France Football должен наградить тебя Золотым мячом 2020 года — ты это заслужил и он должен быть у тебя».

В конце концов, Левандовскому пришлось довольствоваться первой наградой Нападающему года имени Герда Мюллера, которая до сих пор воспринимается как пощечина.

Вирджил ван Дейк (2019)

Революция Юргена Клоппа на «Энфилде» по-настоящему началась после того, как «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов стерлингов подписал Вирджила ван Дейка. Бывший игрок «Саутгемптона» быстро закрепил за собой репутацию лучшего центрального защитника Премьер-лиги, а «красные» в его дебютном сезоне набрали ошеломляющие 97 очков, проиграв всего один раз.

Невероятно, но «Ливерпуль» по-прежнему финишировал вторым после «Манчестер Сити», но затем они завоевали свою первую награду в эпоху Клоппа, победив «Тоттенхэм» в английском финале Лиги чемпионов.

Ван Дейк вышел в стартовом составе во всех 50 матчах «красных» в Премьер-лиге и еврокубках в сезоне 2018/19 и даже забил 10 голов. Его активно поддерживали в том, чтобы он в результате стал лишь четвертым защитником, выигравшим «Золотой мяч», но в итоге Месси опередил голландца всего на семь голосов.

Фанаты «Ливерпуля» поддержали Вирджила Ван Дейка globallookpress.com

Игрок сборной Аргентины действительно забил 51 гол и сделал 22 передачи за «Барселону», но «Ливерпуль» ошеломляющим образом выбил испанскую команду из Лиги чемпионов — и Клопп имел полное право чувствовать разочарование за своего звездного защитника.

«Решение принимают журналисты, и они так это видят», — сказал он. «Я вижу это немного по-другому, как и многие люди. Я не могу припомнить более впечатляющего сезона для защитника».

Криштиану Роналду (2018)

10-летняя схватка Месси и Роналду за «Золотой мяч» наконец закончилась в 2018 году, когда Лука Модрич получил награду в солидном возрасте 33 лет. Модрич действительно сыграл ключевую роль в 13-м триумфе «Реала» в Лиге чемпионов и стал движущей силой неожиданного выхода Хорватии в финал чемпионата мира в России, но он закончил год всего с тремя голами и 11 результативными передачами.

Роналду действительно должен был получить свой шестой «Золотой мяч», опередив своего товарища по команде из Мадрида, ведь он забил 44 гола в таком же количестве игр, включая 15 в Лиге чемпионов. Португальский нападающий никогда публично не высказывал своего разочарования, но его сестра в социальных сетях раскритиковала это решение необычно напыщенной речью.

«К сожалению, это мир, в котором мы живем, гнилой, с мафией и чертовыми деньгами», — написала Эльма Авейру в соцсетях. «Сила Божья намного больше, чем вся эта гниль. Бог не торопится, но справедливость восторжествует».

Франк Рибери (2013)

«Бавария» стала первым немецким клубом, когда-либо оформившим требл в сезоне 2012/13 под руководством Юппа Хайнкеса, и причинила массу страданий своему главному сопернику «Боруссии Дортмунд», которой в то время руководил Клопп. Команда Хайнкеса опередила дортмундцев на 25 очков в Бундеслиге и обыграла их со счетом 2:1 в финале Кубка Германии, а затем повторила этот трюк в напряженном матче Лиге чемпионов.

Такие игроки, как Томас Мюллер, Филипп Лам и Бастиан Швайнштайгер, были на пике своих возможностей в «Баварии», но настоящим архитектором их успеха был Рибери: француз забил 34 гола во всех соревнованиях. Скорость Рибери и его ловкость в обращении с мячом дали «Баварии» преимущество в самых напряженных матчах, и он завладел всеми возможными трофеями, но все равно финишировал позади Роналду и Месси в финальном голосовании за «Золотой мяч».

Франк Рибери globallookpress.com

Роналду получил награду после того, как забил 55 голов за «Реал Мадрид», но они не выиграли ни одного крупного трофея, а Месси был бессилен предотвратить поражение «Барселоны» от «Баварии» со счетом 0:7 в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это было несправедливо. Для меня это был невероятный сезон, и я должен был его выиграть», — сказал Рибери в интервью La Gazzetta Dello Sport в 2022 году. «Они продлили время голосования, и произошло что-то странное. Я чувствовал, что это был политический выбор».

Уэсли Снейдер (2010)

Месси выиграл свой второй «Золотой мяч» после еще одного плодотворного сезона за «Барселону» 2009/10, в котором он забил 47 голов и сделал 12 передач. «Барса» также выиграла Ла Лигу и клубный чемпионат мира по футболу, но в погоне за второй победой в Лиге чемпионов подряд ей помешал «Интер» Жозе Моуринью.

Снейдер забил один гол и ассистировал в еще одном, когда «Интер» обыграл «Барсу» со счетом 3:1 в первом матче полуфинала, а итальянские гиганты вышли в финал после мастер-класса защиты в ответном матче на «Камп Ноу». Голландский плеймейкер, перешедший на «Сан-Сиро» из «Аякса» всего 12 месяцев назад, также оформил голевую передачу в финальной победе «Интера» над мюнхенской «Баварией», что обеспечило команде Моуринью маловероятный требл.

Уэсли Снейдер globallookpress.com

Затем сборная Нидерландов предприняла захватывающий путь к финалу чемпионата мира 2010 года, где Снейдер дирижировал полузащитой, но голландцы проиграли Испании в дополнительное время. Выпускник академии «Аякса» стал одним из лучших бомбардиров турнира и завоевал четыре награды «Лучший игрок матча», что подчеркивает его влияние.

Удивительно, но Хави и Андрес Иньеста также опередили Снейдера в голосовании за «Золотой мяч», что привело в ярость президента «Интера» Массимо Моратти. «Я считаю это очень несправедливым», — заявил он официальному сайту «Интера». «Снейдер провел феноменальный год, он выиграл все, что мог. Кажется несправедливым, что награду вручают тому, кто, хотя и был великим игроком, не демонстрировал стабильный уровень игры на протяжении всего года».

Деку (2004)

Украинский нападающий Андрей Шевченко внес свое имя в список обладателей Золотого мяча в 2004 году, забив 36 голов во всех соревнованиях, он помог «Милану» выиграть Серию А и Суперкубок Италии. Шевченко, безусловно, был одним из лучших центральных нападающих планеты в том году, но каким-то образом он набрал больше голосов, чем три игрока, которые его превзошли — в виде Деку, Роналдиньо и Тьерри Анри.

Роналдиньо провел великолепный дебютный сезон в «Барселоне», который завершился 28 голами, и он получил награду «Игрок года» по версии ФИФА, несмотря на то, что испанским гигантам не удалось выиграть трофей. Тем временем фронтмен «Арсенала» Анри завоевал «Золотую бутсу Европы» с 46 голами в сезоне 2003/04 и сыграл жизненно важную роль в исторической беспроигрышной кампании «канониров» в Премьер-лиге.

Оба этих игрока имели серьезные претензии на «Золотой мяч», доставшийся Шевченко, но у Деку было больше всего причин чувствовать себя обиженным после того, как он выиграл требл с «Порту» под руководством Моуринью.

Миниатюрный волшебник забил девять голов и отдал невероятные 25 передач за «Порту», а также стал лучшим игроком матча в финальной победе над «Монако» Лиги чемпионов. Деку также был назван клубным футболистом года по версии УЕФА, а его выступления принесли ему дорогостоящий переход в «Барселону».

Мастерство Деку в обращении с мячом и его исключительные пасовые способности доставляли удовольствие тем, кто наблюдал за ним, а его достижения в незвездной команде «Порту» действительно должны были поставить его на вершину рейтинга.

Тьерри Анри (2003)

Если Анри не повезло, и он не выиграл «Золотой мяч» в 2004 году, справедливо будет сказать, что в прошлом году его полностью ограбили, поскольку он установил новые стандарты мастерства в Премьер-лиге. Француз забил за «Арсенал» 24 гола и сделал 25 передач и по сей день остается единственным игроком в истории английского футбола, преодолевшим отметку в 20 в обеих категориях за один сезон.

«Канониры» с небольшим перевесом проиграли «Манчестер Юнайтед» в чемпионской гонке 2002–2003 годов, но выиграли Кубок Англии, и Анри остался без соперников в окончательном подсчете наград «Игрок года по версии PFA» и «Футболист года по версии FWA».

Тьерри Анри и Арсен Венгер globallookpress.com

Он также забил семь голов в Лиге чемпионов, но в итоге стал вторым после Павела Недведа, когда пришло время вручения Золотого мяча. «Ювентус» выиграл Скудетто и дошел до финала Кубка европейских чемпионов, но проиграл по пенальти главному сопернику «Милану», а Недвед, несомненно, был одним из их выдающихся игроков.

Но звезда сборной Чехии не приблизилась к Анри с точки зрения индивидуального блеска и влияния. На самом деле, никто не мог сравниться с капитаном «Арсенала» в том году, и это преступление, что на каминной полке у него нет Золотого мяча в качестве награды за его невероятные подвиги в атаке.