Автор The Athletic Мэтт Пиздровский рассказывает, почему вратари уже 63 года не могут повторить достижение Льва Яшина и выиграть «Золотой мяч». Даже выдающиеся выступления на чемпионатах мира не принесли награду Оливеру Кану, Джанлуиджи Буффону и Мануэлю Нойеру. Журналист объясняет, почему статистика не отражает весь вклад голкиперов и как одна ошибка может затмить их лучшие выступления.

На мундиале 2002 года Оливер Кан показал всему миру, как вратарь может стать главным героем международного турнира. Он был агрессивен, грозен и, казалось, мог отразить любой удар.

Особенно важную роль он сыграл в матчах плей-офф против Парагвая, США и Южной Кореи, ведь сборная Германии играла ниже своих возможностей, а сейвы Кана раз за разом спасали ее и в итоге вывели в финал. Кан совершал эффектные спасения, но по-настоящему выдающимся его делало то, в какие моменты он выручал команду. Раз за разом он спасал Германию именно тогда, когда это было нужнее всего, сохраняя ее шансы в матчах, где один гол мог изменить все.

Затем был финал против Бразилии в японской Иокогаме. На 67-й минуте при счете 0:0 Кан не удержал мяч после дальнего удара Ривалдо, и Роналдо добил его в ворота. Это была нетипичная ошибка для вратаря, который весь турнир играл на почти сверхчеловеческом уровне. Германия проиграла 0:2, а выступление Кана на том чемпионате мира запомнилось прежде всего эпизодом, который он, несомненно, хотел бы переиграть.

Однако на протяжении турнира Кан был настолько хорош, что его все же признали лучшим игроком, и он стал единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Такое признание красноречиво говорит об уровне, которого он достиг. Несмотря на ошибку в финале, он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч» 2002 года, уступив бразильцам Роналдо и Роберто Карлосу. Если бы тот финал сложился иначе, Кан вполне мог стать вторым вратарем в истории, который получил самую престижную индивидуальную награду в футболе, после Льва Яшина, выигравшего ее в 1963 году.

Спустя более двух десятилетий выступления Кана, который также занял третье место в 2001 году, по-прежнему остаются одним из самых веских аргументов в пользу вручения «Золотого мяча» вратарю. Этот случай едва ли не лучше любого другого показывает, с какой проблемой сталкиваются вратари. Как можно доминировать на чемпионате мира, стать его лучшим игроком и все равно с трудом конкурировать с лучшими атакующими футболистами?

Ответ на этот вопрос выходит за рамки истории самого Кана или итогов голосования за одну конкретную награду. Речь о том, как в футболе оценивают вклад отдельного игрока, какие достижения предпочитают отмечать и почему ценность вратаря по-прежнему так трудно определить.

Роналдо и Оливер Кан на чемпионате мира 2002 года globallookpress.com

Среди 30 номинантов на «Золотой мяч» 2026 года не оказалось ни одного вратаря.

После Яшина, который выступал за сборную СССР, несколько вратарей были близки к победе, но никому из них не удалось повторить его достижение. Дино Дзофф занял второе место в 1973 году после блестящих выступлений за «Ювентус» и сборную Италии, в том числе впечатляющей серии из 1142 минут без пропущенных мячей в матчах за национальную команду. Кан дважды становился третьим, а ближе всех к победе в современную эпоху оказался Джанлуиджи Буффон, который занял второе место в 2006 году после триумфа Италии на чемпионате мира того же года. Затем Мануэль Нойер занял третье место в 2014 году после того, как выиграл чемпионат мира со сборной Германии и помог изменить представление о роли современного вратаря.

Каждый из этих примеров по-своему показывает, почему вратарь заслуживает места среди лучших футболистов мира. Дзофф отличался стабильностью и уверенно руководил обороной. Кан показал, как один игрок может стать ключевой фигурой крупного турнира. Буффон сочетал высочайшее мастерство при отражении ударов с хладнокровием и лидерскими качествами, необходимыми для руководства обороной команды, которая выиграла чемпионат мира. Нойер пошел еще дальше, влияя не только на то, что происходило в его штрафной, но и на то, как вся команда перекрывала пространство и контролировала ход матчей.

Но ни один из них не победил.

Дело в том, что в футболе внимание естественным образом сосредоточено на голах. Рев трибун раздается, когда мяч оказывается в сетке, а не когда вратарь за 20 секунд до этого предотвращает саму возможность гола. Нападающий, который забивает на 89-й минуте, оказывается в центре внимания, а вратарь, который сохраняет результат решающим сейвом на 60-й, зачастую остается на втором плане — а такая роль редко приносит индивидуальные награды.

Дело не только в признании заслуг. Проблема еще и в том, как измерить вклад вратаря.

Джанлуиджи Буффон на чемпионате мира 2006 года globallookpress.com

Голы и голевые передачи позволяют довольно просто оценить вклад игрока в атаку. С вратарской игрой все сложнее. Модели ожидаемых голов помогли нам понять, насколько опасные моменты создают команды, а показатель ожидаемых голов после удара позволяет оценить, сколько голов предотвращает вратарь с учетом ударов по его воротам и того, в какую точку ворот направлен мяч. Эти показатели полезны, но их все равно нужно интерпретировать, и они не могут в полной мере отразить весь вклад вратаря в игру команды.

Представьте вратаря, который быстро читает передачу вразрез, решительно выходит из ворот и выбивает мяч до того, как нападающий успевает пробить. Здесь может не быть ни сейва, ни яркого момента, ни статистического показателя, который сразу бросается в глаза. Однако такое решение может быть столь же важным, как эффектный сейв при выходе один на один. Вратарь распознал опасность, оценил пространство и вмешался до того, как соперник успел им воспользоваться.

То же касается выбора позиции, общения с партнерами, передач и контроля пространства за линией обороны. Некоторые из лучших действий вратаря не дают опасной ситуации возникнуть.

Эти детали крайне важны для понимания вратарской игры, но их редко удается выразить в цифрах, которые выходят на первый план в спорах об индивидуальных наградах. Вклад нападающего заметен, и его легко описать словами. Влияние вратаря часто заключается в предотвращении угроз, не бросается в глаза и складывается из решений, которые он принимает на протяжении 90 минут.

Мануэль Нойер на чемпионате мира 2014 года globallookpress.com

Есть и психологическая сторона, из-за которой так трудно оценить игру вратарей высочайшего уровня. Легендарный тренер Брайан Клаф понимал, насколько важен Питер Шилтон для «Ноттингем Форест», когда говорил, что выдающийся вратарь приносит команде от 15 до 20 очков за сезон. Прежде всего он понимал, что вратарь уровня Шилтона придавал уверенность остальным игрокам команды. Защитники чувствовали себя спокойнее и могли действовать агрессивнее, зная, что за спиной есть тот, кто способен их подстраховать. Нападающие верили, что одного гола может хватить для победы, и эта вера передавалась всей команде.

Такое влияние остается важнейшей частью игры современного вратаря. Вратарь, которому доверяют контроль пространства за высокой линией обороны, позволяет команде играть компактнее и агрессивнее прессинговать. Центральные защитники могут увереннее выдвигаться вперед, а крайние — подключаться к атакам, зная, что команда лучше защищена от контратак. Вратарь высочайшего уровня не просто подстраивается под оборонительную структуру команды. Он способен влиять на то, как она работает.

Лучшие вратари также придают команде эмоциональную устойчивость. Когда она находится под давлением, решающий сейв может успокоить полевых игроков. Когда соперник раз за разом не может переиграть вратаря при выходах один на один, он может начать сомневаться в своих силах. Такое психологическое влияние трудно измерить, но оно может изменить ход матча.

Проблема в том, что значительная часть этой работы влияет на игру косвенно. Вратарь может влиять почти на каждую фазу матча, но при этом не совершить ни одного действия, которое станет главной темой обсуждения после игры.

Питер Шилтон в составе «Ноттингем Форест» globallookpress.com

Есть и еще одна проблема, характерная именно для вратарей: несоразмерность последствий успехов и ошибок.

Игрок атаки может упустить несколько моментов, выпасть из игры и все равно стать героем, забив победный гол в самой концовке. Вратарь может блестяще играть 89 минут, но одна нелепая ошибка способна определить впечатление от всего его выступления. Ошибка Кана в матче против Бразилии — наглядный тому пример.

Такова суровая реальность вратарской игры. Каждое действие воспринимается как индивидуальное, каждая ошибка — как личная, а когда мяч уже пересек линию ворот, возможность исправиться выпадает редко.

Из-за этого вратарям особенно трудно стать героями историй, которые надолго остаются в центре внимания и приносят индивидуальные награды. С 2019 года вратари борются за Трофей Яшина, отдельную награду в рамках «Золотого мяча», но обычно так и не приближаются к победе в основной мужской номинации. Их часто оценивают по тому, что им не удалось предотвратить, а не по всему, что они делают для успеха своих команд.

Трофей Льва Яшина globallookpress.com

Чтобы вратарь выиграл «Золотой мяч» в современном футболе, вероятно, потребуется сезон, в котором успех команды будет неразрывно связан с его игрой.

Речь может идти о выдающемся выступлении в Лиге чемпионов, международном турнире, на котором вратарь раз за разом решает исход матчей плей-офф, или стабильно высоком уровне игры, благодаря которому он почти в одиночку помогает команде добиваться результатов, которых мало кто ожидал.

Однако для этого также нужно изменить то, как мы обсуждаем игру вратарей. Матчи без пропущенных голов — командный результат, который зависит от организации обороны, владения мячом и опасности моментов у собственных ворот. Сами по себе они не позволяют надежно оценить индивидуальное мастерство вратаря. Гораздо важнее, сколько голов он предотвращает, какое пространство контролирует, какие решения принимает и насколько его действия позволяют команде играть иначе.

В конечном счете «Золотой мяч» — не просто оценка футбольного мастерства. Он также отражает то, какие достижения в футболе предпочитают отмечать.

Яшин остается исключением, потому что он настолько доминировал на поле, а его агрессивный и инициативный стиль игры настолько опережал свое время, что его влияние на футбол было невозможно не заметить. Несколько вратарей после него проводили сезоны, которые заслуживали такого же внимания, но сами они редко получали сопоставимое признание за эти достижения.

Возможно, вопрос не в том, могут ли вратари сравниться по значимости с лучшими полевыми игроками. Их влияние на игру может быть столь же решающим, даже если оно зачастую менее очевидно.

Пока футбол не научится одинаково ценить вклад и тех и других, «Золотой мяч», вероятно, останется тем, чем был более шести десятилетий: наградой, в борьбе за которую вратари могут приблизиться к победе, но редко воспринимаются как реальные претенденты.

И, возможно, именно в этом главная ирония. Вратари, чья задача состоит в том, чтобы не допускать главного события в футболе, могут так и не получить его высшую индивидуальную награду именно потому, что их лучшая работа зачастую не дает этому событию произойти.