Буффон, Яшин, Касильяс и еще семь величайших вратарей в истории футбола

Джанлуидж Буффон после некоторых раздумий все-таки объявил о завершении карьеры. Но удивительного в этом мало — в следующем январе бывшему голкиперу сборной Италии и «Ювентуса» исполнится 46 лет.

Супермен наконец-то повесил свой плащ. В среду днем Буффон сообщил о завершении карьеры, которая продолжалась больше 20 лет. Разумеется, многие уже успели назвать его величайшим вратарем в истории футбола.

Но действительно ли Джиджи можно считать лучшим? Неужели он возвышается над своим легендарным соотечественником Дино Дзоффом? И точно ли он лучше Икера Касильяса, который выиграл все трофеи и на клубном уровне, и на международном? А как насчет Льва Яшина, который стал примером для многих поколений вратарей?

GOAL составил рейтинг лучших голкиперов в истории футбола.

Питер Шилтон

Питер Шилтон наблюдает за «Рукой Бога» Диего Марадоны globallookpress.com

Когда речь идет о долголетии, ни один вратарь не сможет сравниться с Питером Шилтоном, который играл на профессиональном уровне более трех десятилетий. В 40 лет он был основным голкипером сборной Англии на чемпионате мира в Италии в 1990 году.

В наши дни о Шилтоне чаще всего говорят, когда в очередной раз вспоминают «Руку Бога» Диего Марадоны в матче между сборными Англии и Аргентины на ЧМ-1986.

Но эта история не должна затмевать тот факт, что на пике Питер действительно был выдающимся вратарем, который помог «Ноттингем Форест» выиграть два Кубука европейских чемпионов — в 1979 и 1980 годах.

Шилтон завершил свою невероятную карьеру в 1997-м — через 31 год после своего дебюта в составе «Лестера».

Эдвин ван дер Сар

Эдвин ван дер Сар globallookpress.com

Несмотря на свой рост (1 метр 97 см), ван дер Сар был одним из первых представителей нового поколения вратарей, которые превосходно играли ногами. Мануэль Нойер однажды признался, что именно нидерландец стал для него главным примером идеального голкипера.

Ван дер Сар был частью «Аякса», который в 1995 году выиграл Лигу чемпионов. И хотя его переход в «Ювентус» оказался абсолютно провальным, Эдвину удалось возродить карьеру в «Фулхэме», откуда он позже перешел в «Манчестер Юнайтед», вместе с которым стал победителем Лиги чемпионов в 2008 году.

Ван дер Сар стал главным героем финального матча, отразив удар нападающего «Челси» Николя Анелька в серии пенальти.

А еще ван де Сар — самый возрастной чемпион в истории английской Премьер-лиги. В 2011 году, когда «МЮ» выиграл титул, ему было 40 лет.

Икер Касильяс

Икер Касильяс globallookpress.com

Невероятный талант с прекрасными рефлексами, которые Мануэль Альмуния как-то даже сравнил с кошачьими. Касильяс ворвался в стартовый состав «Реала» в 18-летнем возрасте. А уже в 19 он помог «Королевскому клубу» выиграть Лигу чемпионов.

Икер был основным вратарем «Реала» и сборной Испании на протяжении более десяти лет. Он получал от IFFHS награду лучшему голкиперу мира в течение пяти лет — с 2008 по 2012 год.

Вместе с Касильясом испанцы выиграли два чемпионата Европы, а в 2010-м стали чемпионами мира. Перед переходом в «Порту» в 2015 году он добавил в свою коллекцию трофеев еще два кубка Лиги чемпионов.

«Честно говоря, мне не нужно тратить много слов, чтобы сказать, насколько он хорош, достаточно посмотреть на его достижения», — сказал Буффон, когда его спросили о Касильясе.

Петер Шемейхель

Петер Шемейхель globallookpress.com

Вратарь с невероятными антропометрическими данными, Шмейхель был кошмаром для нападающих, которые изо всех сил пытались уйти от гигантского датчанина и не нарваться на его фирменные прыжки.

А еще он был источником вдохновения для всех молодых вратарей. Касильяс называл его образцом для подражания.

Легенда «МЮ» также был известен своими длинными и точными выбрасываниями мяча, которые он нередко использовал для начала контратак. И Шмейхель никогда не стеснялся руководить обороной.

Нравится он вам или нет (Рой Кин, например, считал его «позером»), Шмейхель был настоящим победителем. Вместе с «МЮ» он выиграл 15 трофеев.

Но величайшим достижением Шмейхеля стала легендарная победа со сборной Дании на Евро-1992.

Гордон Бэнкс

Гордон Бэнкс globallookpress.com

Человек, совершивший, возможно, самый известный сэйв в футболе, Гордон Бэнкс был невероятно ловким и атлетичным вратарем.

Самый яркий пример его способностей — знаменитый прыжок и сэйв после удара бразильской легенды Пеле в финала ЧМ-1970.

«Я не мог поверить в то, что увидел», — признался позже Пеле, который за секунду до супер спасения от Бэнкса начал праздновать несостоявшийся гол.

Бэнкс признавал лучшим вратарем года ФИФА шесть раз подряд в период с 1966 по 1971 год.

К сожалению, в 1972 году Бэнкс потерял правый глаз в автокатастрофе, и после этого он уже не мог играть на прежнем уровне.

Зепп Майер

Зепп Майер globallookpress.com

Зепп Майер был бесспорным первым номер как для «Баварии», так и для сборной ФРГ в течение самых успешных периодов в их истории.

Вместе с национальной командой он выиграл Евро-1972 и ЧМ-1974, а вместе с клубом завоевал три Кубка европейских чемпионов подряд — с 1974 по 1976 год.

Тем не менее, Майер был не просто классным вратарем, но еще и большой личностью, которого уважали абсолютно все партнеры по команде.

Мануэль Нойер

Мануэль Нойер globallookpress.com

Хотя Мануэль Нойер, возможно, и не является тем, кто придумал роль «вратаря-подметальщика» (голкипер, который принимает активное участие в игре в качестве защитника), он совершенно точно является ее величайшим представителем.

Благодаря своим знаменитым подвигам как в «Баварии», так и в сборной Германии, Нойер полностью изменил представления о вратарях, зачастую выполняя роль дополнительного игрока в обороне и ключевого распасовщика около своих ворот.

Нойера нередко хвалили за то, что он вдохновил новое поколение вратарей. В 2014 году после победы на ЧМ-2014 он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

Дино Дзофф

Дино Дзофф globallookpress.com

Самому возрастному игроку, когда-либо побеждавшему на чемпионате мира, Дино Дзоффу было 40 лет, когда он привел сборную Италии к триумфу на мундиале 1982 года в Испании. Это стало лучшим свидетельством его профессионализма.

Это был кульминационный момент в его невероятной карьере. Помимо ЧМ-1982, Дзофф стал победителем Евро-1968, а также шестикратным чемпионом Италии вместе с «Ювентусом».

Дзофф был тихим и скромным, но при этом обладал отличными организаторскими способностями и был известен своим вниманием к деталям.

«Он был уравновешенным вратарем, способным сохранять спокойствие в самые трудные и волнующие моменты. Он всегда сдерживался из скромности и уважения к своим соперникам», — сказал Дзоффе бывший главный тренер сборной Италии Энцо Беарзот.

Лев Яшин

Лев Яшин и Пеле globallookpress.com

Лев Яшин — единственный вратарь, выигрывавший «Золотой мяч». Легендарный советский голкипер прославился своей храбростью во время выходов из ворот в попытке забрать мяч после фланговых навесов.

Яшин, которого IFFHS назвал лучшим вратарем 20-го века, любили за его зрелищность и эффектные акробатические сэйвы, благодаря которым ему дали прозвище «Черный паук».

Яшин в итоге стал эталоном, по которому оценивали остальных вратарей. И вполне уместно, что с 1994 года лучший вратарь чемпионата мира получает «премию Льва Яшина».

«Все, что он делал, было на высшем уровне. Он стал образцом вратаря на следующие 10-15 лет. Я многому у него научился», — признался позже Гордон Бэнкс.

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон globallookpress.com

«В его игре невозможно найти слабые места», — сказал Касильяс о Буффоне, который действительно обладал невероятным мастерством.

Помимо того, что Буффон стал национальной иконой после победы сборной Италии на ЧМ-2006 (пропустил лишь два мяча — после автогола и с пенальти), он также является легендой «Ювентуса».

Джиджи не ушел из команды даже после того, как туринский клуб был переведен в Серию Б.

Такой же статус у него и в «Парме», где он провел последние два года своей карьеры.

Лига чемпионов — единственный турнир, который Буффон так и не смог выиграть. Но и без этого он все равно легенда. Сложно найти человека, который бы не любил Буффона.