Манчестерская «Семерка»: Маунт наследует номер Беста, Бекхэма и Роналду

С тех пор, как в ноябре по обоюдному согласию сторон Криштиану Роналду покинул «Олд Траффорд», место «семерки» оставалось вакантным, однако Мейсон Маунт займет его в этом сезоне.

Маунт не является типичной «семеркой». В «Челси» он носил номер 19, а в «Дерби Каунти» и «Витессе» выступал под номером 8. При этом игрок периодически действует на фланге, он играл на месте «семерки» в молодежной команде «Челси».

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг предложил Маунту номер 7 во время переговоров, тем самым показав, насколько игрок был желанным для клуба и насколько потенциально важную роль он мог бы сыграть в команде.

В «МЮ» «семерка» имеет огромное значение для болельщиков и клуба.

В августе 2017 года «Юнайтед» зарегистрировал номер 7, как официальный товарный знак в британском ведомстве по интеллектуальной собственности, что позволяет использовать его в контексте любых мероприятий — от дегустации вин до организации конференций.

От Беста до Роналду — это история «семерки» «МЮ».

Джордж Бест выступал в те дни, когда игроки не имели постоянных номеров и могли получить по несколько в течение одного сезона, особенно, если они обладали универсальностью на поле. Бест время от времени надевал футболку с 7-м номером. Самое известное событие — финал Кубка европейских чемпионов 1968 года, когда «МЮ» обыграл «Бенфику». При этом в общей сложности он выступал «семеркой» не так уж часто — всего в 30% матчей за клуб.

В 52% игр Бест играл под номером другого вингера — 11-м, а в оставшихся 18% — под номерами 8, 9 или 10. Нелья сказать, что мысль о том, что Бест положил начало великой истории «Юнайтед» с футболкой № 7, совсем справедлива, но самому Бесту, очевидно, было все равно. Даже в последние годы своей карьеры в клубе, когда он, вероятно, мог требовать все, что хотел, он обычно носил № 11.

Джордж Бест globallookpress.com

Другой легенде «Юнайтед» Брайану Робсону было не все равно. Он привык носить номер 7 в «Вест Бромвиче» и взял его же у Стива Коппелла в «МЮ», несмотря на то, что он выступал на позиции центрального полузащитника, а не вингера, которому по традиции 7-ка подходила больше.

Эстафету у Робсона принял Эрик Кантона, который во Франции выступал под разными номерами, но в Манчестере закрепился под номером 7. Он занял место Коппелла в стартовом составе, а тогдашняя 9-ка «МЮ» Брайан Макклер опустился в центр полузащиты, уступив позицию Кантона.

Именно Кантона, а не Бест или Робсон, сделал «семерку» такой легендарной для «Манчестер Юнайтед». Редко, когда этот номер отдавали форварду вместо полузащитника, но это как-то вписывалось в ауру Кантона — игрока, который нестандартно интерпретировал свою роль.

Эрик Кантона globallookpress.com

Когда Кантона ушел, Алекс Фергюсон передал эту честь Дэвиду Бекхэму. Это позволила Тедди Шерингему, сменщику Кантона, взять старый номер Бекхэма — номер 10.

Будучи правым полузащитником, Бекхэм идеально подходил под этот номер. На правом фланге он действовал вместе с Гари Невиллом (№2), пока на другом фланге взаимодействовали Райан Гиггз и Денис Ирвин (№ 11 и № 3 соответственно), что соответствовало традиционной британской системе нумерации.

В сборной Англии Бекхэм также выступал под номером 7 и стал настолько ассоциироваться с «семеркой», что включил его в свой бренд — марку детской одежды, выпускаемой совместно с компанией Marks & Spencer, которая получила название DB07. До перехода в мадридский «Реал» он 6 лет носил футболку с номером 7.

После ухода Бекхэма в 2003 году «Юнайтед» подписал идеальную замену британцу. Нет, не Дэвида Беллиона — хотя его инициалы вполне могли бы подойти для модной линейки. Речь шла о Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду изначально играл справа в полузащите, поэтому номер футболки был вполне логичен, хотя изначально он просил номер 28, который был его номером в лиссабонском «Спортинге». Однако Фергюсон настоял на том, чтобы он взял номер 7, дав понять Роналду и болельщикам клуба, что он должен стать звездой команды, как Кантона и Бекхэм до него.

Это стало отличным решением. Роналду не только оправдал надежды, но и повторил за Бекхэмом, создав собственный бренд CR7. После перехода в мадридский «Реал» ему пришлось на целый сезон сменить номер, пока легендарный форвард «сливочных» Рауль не покинул клуб. За это время португальцу удалось стать вторым Роналду с 2000-х, который носил 9-ку в «Реале».

После Роналду стало понятно, что «МЮ» становится все более одержим брендом «семерки», и что клуб намерен развивать наследие. Форвард Майкл Оуэн стал не совсем удачным кандидатом на это место, хотя ни Кантона, ни Робсон также не были правыми вингерами, а Оуэн к тому же был еще одним обладателем «Золотого мяча», как Бест и Роналду.

Майкл Оуэн globallookpress.com

После ухода Оуэна номер 7 взял Антонио Валенсия, который провел отличный сезон 2011/2012. Тогда он получил звание лучшего игрока сезона в «МЮ». Но сезон 2012/2013 выдался для игрока настолько неудачным, что он решил вернуть свой старый номер 25. Это было необычное решение, но оно принесло некоторое облегчение, учитывая его последующий переход на позицию правого защитника, что слишком растянуло бы рамки представлений о том, где должен играть № 7.

Следующим стал Анхель Ди Мария, которому пришлось взять этот номер вопреки своему желанию. «Когдя я приехал сюда, я увидел, что номер 11 был свободным», — рассказал он позже.

«Это номер, который я часто носил в молодости, и мне очень хотелось снова его получить. В "Реале" 11-й номер был уже занят, и я взял 22-й. В "Манчестер Юнайтед" мне дали номер 7. У меня не было выбора. Я бы хотел 11-й, но вот так получилось. Здесь (тогда в "Пари Сен-Жермен") у меня был выбор, и я выбрал 11!».

Ди Мария не впечатлил и его место занял Мемфис Депай, который также стал большим разочарованием. Таковым же оказался Алексис Санчес, который, по крайней мере, искренне хотел получить этот номер, нося его по мере возможности на протяжении всей своей карьеры — за «Коло-Коло», «Удинезе», «Арсенал» и сборную Чили.

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Затем был такой период, когда «семерку» никто не хотел носить — ни Хуан Мата, ни Бруну Фернандеш. Это было до прихода Эдинсона Кавани, который был рад взять номер 7, под которым он провел успешную карьеру в «Наполи». В ПСЖ уругваец играл в качестве «девятки».

Год спустя вернулся Роналду и захотел вернуть себе номер 7. Это оказалось проблемой, поскольку Кавани уже носил эту футболку в этом сезоне, а игрокам обычно не разрешается менять номер в середине кампании.

Однако ранее уже был такой прецедент. В 2012 году Рафаэль ван дер Ваарт был продан «Тоттенхэмом» в тот же период времени, когда пришел Уго Льорис. На тот момент сезон уже стартовал. Это означало, что Эммануэлю Адебайору было разрешено сменить свой 25-й номер на «десятку», которую носил ван дер Ваарт, а новичку Льорису достался его старый номер.

Это потребовало специального разрешения от АПЛ, которая, похоже, с пониманием отнеслась к ситуации. Так что, конечно, «Манчестер Юнайтед» удалось продать Дэна Джеймса, который, по удачному стечению обстоятельств, носил футболку с номером 21, а Кавани всегда выступал в ней за сборную Уругвая. Таким образом, для Роналду освободился номер 7.

Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани globallookpress.com

«Я не был уверен, что мне удастся снова получить футболку под номером 7. Поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест», — отметил Роналду. Он пробыл в клубе 18 месяцев, после чего покинул его в середине этого сезона, а «семерка» снова осталась вакантной.

Кавани и Роналду регулярно забивали в течение всего сезона, проведенного в футболке №7, что несколько изменило прежнюю тенденцию к снижению результативности.

Тот, кто придет на смену, должен быть уверенным в себе игроком, готовым к повышенному вниманию.