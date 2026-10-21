«Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью в одном из самых статусных матчей третьего тура Лиги чемпионов. Мюнхенцы дважды находили способ вскрыть оборону гостей, Гарри Кейн снова забил своей любимой жертве и продлил голевую серию в турнире до десяти матчей, но удержать преимущество команда Венсана Компани не сумела. Для «Арсенала» вечер начался с неприятности — уже на десятой минуте травму получил Букайо Сака. Однако вышедший вместо него Эберечи Эзе вскоре открыл счёт, а когда во втором тайме Кейн с пенальти вывел «Баварию» вперёд, лондонцы не развалились. На 82-й минуте Деклан Райс ворвался в штрафную после передачи Виктора Дьёкереша и принёс команде Микеля Артеты ничью.

Артета выставил почти максимально сильный состав, сделав всего пару изменений, и «Арсенал» уверенно начал матч. Гости много владели мячом, спокойно проходили первую линию давления и в стартовые минуты регулярно атаковали через правый фланг. Однако уже примерно через десять минут пришлось менять первоначальный план. Сака неловко поставил левую ногу во время передачи, сразу схватился за бедро и показал, что продолжать не может. Вместо него вышел Эзе и занял левый фланг, а Мадуэке переместился направо.

Букайо Сака на газоне globallookpress.com

Первый по-настоящему яркий шанс при этом возник у «Баварии». После быстрого выхода из обороны мяч дошёл до Сержа Гнабри справа, и тот пробил низом, но Давид Райя отлично среагировал. «Арсенал» ответил своей острой атакой — и сразу забил. Мартин Эдегор из глубины заметил рывок Эзе и идеально отправил мяч за линию обороны. Станишич задержался на противоположной бровке и оставил англичанина в игре, Эзе дождался отскока и первым касанием мощно пробил в дальний угол — 0:1. Ассистент сначала поднял флажок, но после проверки ВАР гол засчитали.

Эберечи Эзе globallookpress.com

Для футболиста, который вообще не планировал выходить на поле так рано, начало получилось почти идеальным. Эзе добавил «Арсеналу» движения между линиями и постоянно пытался получать мяч в свободной зоне слева, а отсутствие Сака не заставило гостей переходить к более осторожному футболу.

Кейн играл едва ли не от собственных ворот и создал гол Дэвиса

Главной особенностью «Баварии» снова стала роль Гарри Кейна. Он не ждал мяча исключительно рядом со штрафной, а регулярно опускался очень глубоко и временами вообще начинал атаки рядом с Нойером. В первом тайме дело дошло даже до того, что нападающий несколько раз участвовал в розыгрыше ударов от ворот. Такой ход помогал мюнхенцам растягивать персональную опеку «Арсенала».

Когда Кейн опускался, один из защитников должен был решать (чаще всего — Конса), следовать за ним или оставаться в линии, а партнёры тут же атаковали возникшее пространство. Именно так «Бавария» и сравняла — Кейн оказался в центре поля и увидел рывок Альфонсо Дэвиса за спину Тимберу. Передача низом прошла идеально между линиями, канадец выскочил к воротам и спокойно отправил мяч мимо Райи — 1:1.

Гол Дэвиса globallookpress.com

До этого Кейн уже несколько раз показывал свой диапазон передач: одной длинной диагональю едва не вывел Сайбари за спину Габриэлу, начинал контратаки и постоянно стягивал оборону гостей за собой. Для «Арсенала» проблема заключалась в том, что контролировать Кейна только как центрального нападающего было невозможно — он фактически совмещал роли девятки и плеймейкера. После 1:1 «Бавария» прибавила, а гости на несколько минут потеряли первоначальную уверенность. Кейн сам получил хороший момент после паса Сайбари, но Конса успел заблокировать удар. Первый тайм завершился равным счётом, хотя к его концовке хозяева уже выглядели намного увереннее.

Нойер и Райя обменялись сейвами, а Кейн снова наказал «Арсенал»

Начало второй половины получилось ещё ярче! Сначала «Арсенал» едва не забил после углового — Бруну Гимарайнш мощно пробил головой, Нойер успел подставить руку и перевёл мяч в перекладину на самой линии ворот. Почти сразу ответила «Бавария» — Упамекано замыкал подачу Гнабри практически в упор, но Райя выдал не менее впечатляющий сейв.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Команды обменивались моментами, а преимущество постепенно снова перешло к хозяевам. Упамекано всё смелее выходил с мячом из обороны и помогал «Баварии» преодолевать прессинг, Павлович и Бишоф держали центр, а Кейн продолжал находить пространство между линиями. На 61-й минуте в одной из быстрых атак Гнабри прострелил на Кейна, тот в касание бил в ближний угол, Тимбер пошёл в подкат, мяч попал ему в выставленную руку, и Давиде Масса сразу указал на точку.

Гарри Кейн привычно взял паузу перед исполнением, дождался движения Райи и мощно пробил в левый верхний угол. Для англичанина это уже 16-й гол в матчах с «Арсеналом» и десятый подряд в Лиге чемпионов. До рекорда Криштиану Роналду по голевой серии в турнире ему осталось всего одно результативное выступление.

Гол Кейна globallookpress.com

Как только «Бавария» повела в счёте, у неё будто прибавилось сил — и она была близка к тому, чтобы закрыть игру. Конрад Лаймер получил пространство и пробил рядом с дальней штангой, хозяева хорошо контролировали мяч, а Упамекано уверенно справлялся с большинством попыток «Арсенала» грузить передачи на Хаверца. Но третьего гола так и не случилось, и постепенно мюнхенцы начали отходить глубже.

Райс ворвался в штрафную и спас матч

Артета освежил атаку и выпустил Дьёкереша вместо Хаверца. Швед так ни разу и не получил хорошего момента, однако его работа корпусом начала сильнее напрягать центральных защитников, а «Арсенал» всё чаще подбирался к штрафной через правый фланг. К концовке «Баварии» становилось всё тяжелее выходить из-под давления, а Кейн после матча признал, что последние 15–20 минут команда плохо удерживала мяч и слишком глубоко прижалась к своим воротам.

На 82-й минуте гости за это и наказали. Дьёкереш получил передачу спиной к воротам, выдержал борьбу с Та и мягко продолжил в свободную зону. Райс включился из глубины, ворвался между защитниками и низом пробил мимо Нойера — 2:2. Все лучшие качества Деклана как бы соединились в одном моменте и создали гол для «Арсенала».

Деклан Райс globallookpress.com

Лондонцы даже могли вырвать победу! Уже в добавленное время Тимбер из-за штрафной мощно пробил в ближний угол, а Нойеру пришлось переводить мяч через перекладину. Однако поражение, пожалуй, было бы слишком суровым итогом для «Баварии», которая создала достаточно, чтобы рассчитывать на победу. А вот ничья — это логично. Мюнхенцы были немного опаснее по качеству моментов, а Кейн продолжил кошмарить «Арсенал». Но команда Артеты не пропустила третий, прибавила в концовке и вовремя почувствовала усталость хозяев.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Конечно, на этой стадии серьёзная проблема для «Арсенала» — травма Сака. Артета после игры сказал, что повреждение левого бедра «совсем не выглядит хорошо», а впереди у команды плотный календарь и матч с «Ливерпулем» уже 1 ноября. «Бавария» же упустила победу на своём поле, где до этого не проигрывала в групповой или «общей» стадии Лиги чемпионов 40 матчей подряд. «Арсенал» эту серию тоже не прервал, но всё равно уехал из Мюнхена с важным результатом.