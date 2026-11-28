Шесть месяцев назад в «Лужниках» был установлен исторический рекорд посещаемости Кубка России: за победой «Спартака» над «Краснодаром» наблюдали 72 978 зрителей. Теперь же для достижения сопоставимого показателя организаторам турнира не хватает даже восьми матчей. Все встречи заключительного тура группового этапа Пути РПЛ, которые состоялись 24–26 ноября, суммарно посетили 35 324 человека. На матч «Акрона» против ЦСКА пришли чуть больше двух тысяч болельщиков, на встречу «Оренбурга» со «Спартаком» — менее двух с половиной тысяч, а игру махачкалинского «Динамо» с «Балтикой» посмотрели с трибун всего 1342 зрителя. По сравнению с предыдущим сезоном групповой этап Пути РПЛ недосчитался почти 134 тысяч болельщиков, а средняя посещаемость сократилась на 22,3%. Наиболее очевидной причиной произошедшего выглядит распространение действия Fan ID на кубковые матчи, однако у нынешнего формата турнира есть и другие проблемы.

Кубок России реформировали, чтобы компенсировать клубам потерю еврокубков

В мае 2018 года в финале Кубка России встретились две команды, которые ещё пятью годами ранее выступали в третьем по силе дивизионе страны. Ленинградский «Тосно», к тому моменту уже потерявший шансы сохранить прописку в РПЛ, обыграл курский «Авангард» (2:1), представлявший ФНЛ. Несмотря на отсутствие в финале именитых клубов, встречу на недавно построенной «Волгоград Арене» посетили более 40 тысяч зрителей. Спустя два года в решающем матче турнира вновь сыграл представитель второго дивизиона: подмосковные «Химки» лишь в концовке уступили «Зениту» (0:1).

Финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом» rfs.ru

После отстранения российских клубов от международных соревнований в 2022 году отечественный футбол столкнулся сразу с двумя проблемами: ведущие команды потеряли значительную часть доходов и остались без регулярной игровой практики в середине недели. В качестве одного из вариантов решения рассматривалось создание отдельного Кубка лиги, однако в конечном счёте РФС предпочёл реформировать уже существующий турнир. Кубок России разделили на Путь РПЛ и Путь регионов, причём участники первого получили право на ошибку благодаря системе двойного выбывания, а клубам Премьер-лиги гарантировали как минимум шесть матчей.

С финансовой точки зрения реформа оказалась успешной практически сразу. Призовой фонд турнира вырос почти в десять раз и в сезоне-2022/23 превысил 1,5 миллиарда рублей. Увеличилось и количество телевизионных трансляций: если раньше в федеральном эфире показывали около 15 кубковых встреч за сезон, то в первом розыгрыше с новым форматом их число выросло примерно в пять раз. РФС активно экспериментировал с подачей футбола, допустив журналистов в раздевалки, организовав интервью с запасными игроками непосредственно во время матчей и пригласив в турнир команды Медиалиги.

Результаты реформы нашли отражение и в посещаемости. В сезоне-2022/23 матчи Кубка России посетили 902 тысячи человек, уже через год показатель преодолел миллионную отметку, а в прошлом розыгрыше достиг рекордных 1,34 миллиона зрителей. Причём рост общей посещаемости объяснялся не только увеличением количества матчей: среднее число болельщиков на одной встрече за четыре сезона выросло с 5674 до 8407 человек. Казалось, РФС удалось превратить национальный кубок в полноценный самостоятельный продукт, интерес к которому больше не ограничивался несколькими решающими матчами весной. И, конечно, нельзя забывать, что всё это время на матчах Кубка отсутствовала система Fan ID.

Футболисты «Спартака» празднуют победу над ЦСКА https://t.me/fcsmtg

Клубы зарабатывают десятки миллионов рублей даже после вылета из Кубка

25 ноября московский «Локомотив» принимал «Ростов» в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ. Для обеих команд встреча уже не имела турнирного значения: ростовчане досрочно обеспечили себе первое место в квартете, а железнодорожники потеряли шансы на продолжение борьбы за трофей. Сергей Овчинников предоставил игровую практику молодым футболистам, ростовчане победили со счётом 2:0, а на трибунах «РЖД Арены» присутствовали 3254 зрителя.

Матч «Локомотива» и «Ростова» https://t.me/fclokomotiv

При этом даже настолько неудачное выступление в Кубке принесло «Локомотиву» немалые деньги. В нынешнем сезоне каждому участнику Пути РПЛ полагается 4,7 миллиона рублей за проведение одного матча группового этапа и выполнение коммерческих и медийных обязательств, а за победу предусмотрена дополнительная выплата в размере 9,5 миллиона. Таким образом, даже клуб, проигравший все шесть встреч, может рассчитывать на получение 28,2 миллиона рублей. Средний же заработок команды Премьер-лиги по итогам группового этапа, согласно расчётам РФС, составляет 56,7 миллиона.

Для сравнения: одним из главных открытий нынешнего розыгрыша стала «Волна» из Нижегородской области, история которой началась в небольшом посёлке Ковернино. Представитель Второй лиги одержал пять побед подряд, выбил из турнира в том числе волгоградский «Ротор» и костромской «Спартак», добрался до весенней стадии Пути регионов и заработал 10,7 миллиона рублей. Следующим соперником команды станет калининградская «Балтика».

С одной стороны, для небольших клубов подобные выплаты имеют огромное значение, а сам Кубок по-прежнему способен дарить красивые истории. Достаточно вспомнить «Акрон», который в сезоне-2022/23 последовательно выбил четыре московские команды — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». С другой стороны, разделение участников на два пути отложило встречи представителей низших дивизионов с клубами РПЛ до поздних стадий турнира, а вероятность выхода небольшой команды в финал снизилась ещё и благодаря дополнительному шансу, который получают проигравшие в верхней сетке.

Футболисты «Акрона» празднуют победу над московским «Спартаком» в Кубке России globallookpress.com

Изменилось и отношение к отдельным матчам со стороны тренеров. В августе нынешнего года Сергей Семак выставил на кубковую встречу с «Крыльями Советов» и последовавший за ней матч чемпионата против «Спартака» два совершенно разных стартовых состава. Аналогичным образом поступил главный тренер самарцев Сергей Булатов в сентябре. Для специалистов Кубок стал удобной возможностью проверить ближайший резерв и дать отдохнуть лидерам, однако для болельщика ценность такой встречи неизбежно отличается от матча, в котором на кону стоит продолжение борьбы за трофей.

После введения Fan ID посещаемость Пути РПЛ сократилась вдвое

На протяжении нескольких лет Кубок России обладал важным преимуществом перед национальным чемпионатом. Активные болельщики большинства ведущих клубов страны, объявившие бойкот матчей с обязательным использованием карты болельщика, продолжали поддерживать свои команды в кубковом турнире. Именно здесь можно было увидеть заполненные фанатские трибуны и атмосферу, по которой многие болельщики успели соскучиться после карантина и введения Fan ID в Премьер-лиге. Например, в апреле нынешнего года на встрече «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Пути регионов присутствовали 52 150 зрителей.

Фанатская трибуна «Зенита» до введения Fan ID globallookpress.com

С 1 октября 2026 года карта болельщика стала обязательной и для посещения кубковых матчей на стадионах клубов РПЛ. К тому моменту команды успели провести три тура группового этапа, благодаря чему появилась возможность сравнить посещаемость встреч до и после изменения правил в рамках одного розыгрыша. Если в первых трёх турах на трибунах в среднем присутствовали 12 989 человек, то в последующих трёх показатель сократился до 6477 зрителей. Особенно заметным оказался спад в Москве. Августовское дерби «Локомотива» и ЦСКА посетили почти 20 тысяч человек, тогда как октябрьская встреча железнодорожников с «Акроном» собрала менее пяти тысяч зрителей. На домашнем матче армейцев против «Акрона» до введения Fan ID присутствовали 15 094 болельщика, а на встрече с «Ростовом» после изменения правил — 6806.

Впрочем, снижение посещаемости оказалось неравномерным. В частности, домашний матч «Краснодара» против московского «Динамо» даже после введения карты болельщика посетили 23 595 человек, а встреча «Родины» со «Спартаком» собрала значительно больше зрителей, чем предыдущие кубковые игры московского клуба без Fan ID. Сохраняется зависимость посещаемости от уровня соперника, турнирного положения команд, времени начала встречи и других обстоятельств.

Нельзя игнорировать и изменение календаря соревнований. Если в прошлом сезоне групповой этап Пути РПЛ завершился 23 октября, то в нынешнем заключительный тур состоялся более чем на месяц позже. Соответственно, болельщикам пришлось отправляться на стадионы в будние дни поздней осенью, когда погодные условия в большинстве российских городов уже далеки от комфортных. Схожая тенденция наблюдалась и в чемпионате страны, где карта болельщика действует давно: средняя посещаемость матчей 15-го тура РПЛ, состоявшегося 20–22 ноября, оказалась почти на треть ниже среднесезонного показателя.

Кубок России по футболу rfs.ru

Кубок стал выгоднее для клубов, но далеко не все его матчи одинаково интересны болельщикам

В нынешнем сезоне РФС вновь скорректировал регламент турнира. Встречи плей-офф целиком перенесли на весну, а клубы низших дивизионов, добравшиеся до соответствующей стадии Пути регионов, получили возможность принять представителей РПЛ на своём поле. Первые матчи на выбывание состоятся в марте, причём уже на стартовой стадии верхней сетки болельщиков ждут противостояния ЦСКА со «Спартаком» и московского «Динамо» с «Зенитом».

«Спартак» – «Краснодар» в Суперфинале Кубка России globallookpress.com

Вероятно, весной посещаемость турнира вновь вырастет. Однако проблема заключается в том, что интерес к встречам между ведущими клубами вовсе не гарантирует аналогичного интереса к остальным матчам. Когда в России появились два параллельных кубковых пути, организаторам удалось решить финансовые проблемы турнира, обеспечить команды дополнительной игровой практикой и привлечь новую аудиторию. Но одновременно с этим возникла необходимость поддерживать интерес зрителей к шести турам группового этапа, встречам с ограниченной турнирной мотивацией и матчам, поражение в которых ещё не означает вылета из Кубка.

Календарь и таблица РПЛ

До недавнего времени значительную роль в решении этой задачи играли активные болельщики, для которых Кубок оставался возможностью поддерживать любимую команду без оформления Fan ID. Теперь турнир лишился и этого преимущества. И если четыре года назад перед РФС стояла задача придумать, чем занять освободившиеся от еврокубков даты, то сегодня организаторам предстоит ответить на другой вопрос: как заполнить трибуны на всех этих дополнительных матчах?