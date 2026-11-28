28 ноября в центральном матче 16-го тура РПЛ московский ЦСКА примет петербургский «Зенит». Встреча имеет особое значение для обеих команд в контексте чемпионской гонки, однако в случае победы армейцы также прервут одну из самых продолжительных серий в истории противостояния двух клубов. В последний раз ЦСКА выигрывал оба матча чемпионата России против «Зенита» в 2002 году. Капитаном армейцев в тот период был Сергей Семак, который сегодня проводит уже девятый сезон на посту главного тренера петербуржцев. Более того, в последней встрече между командами в чемпионате-2002 полузащитник получил красную карточку, однако даже без своего лидера москвичи сумели одержать победу на «Петровском» и возглавить турнирную таблицу.

За год до трёх побед над «Зенитом» ЦСКА потерпел самое крупное поражение в истории противостояния

В начале XXI века расстановка сил в российском футболе значительно отличалась от современной. На протяжении пяти сезонов подряд чемпионский титул завоёвывал московский «Спартак», основным конкурентом которого постепенно становился «Локомотив» Юрия Сёмина, а «Зенит» и ЦСКА на двоих имели всего один трофей в российской истории — Кубок России, который петербуржцы выиграли в 1999 году. В феврале 2001 года президентом ЦСКА стал Евгений Гинер, с приходом которого началась масштабная перестройка клуба. Уже по ходу сезона состав армейцев пополнили несколько футболистов, которым в дальнейшем предстояло сыграть важную роль в истории команды, в том числе Элвер Рахимич и Алексей Березуцкий. Однако завершить первый чемпионат при новом руководстве москвичам удалось лишь на седьмом месте.

Сергей Семак в матче против «Зенита» globallookpress.com

Одним из самых болезненных для армейцев событий того сезона стало гостевое поражение от «Зенита» 30 сентября. На 20-й минуте Сергей Семак открыл счёт, однако ещё до перерыва Максим Деменко восстановил равновесие, а в начале второго тайма петербуржцы забили четыре мяча за шесть минут. Окончательный счёт установил 20-летний Андрей Аршавин, благодаря голу которого «Зенит» одержал крупнейшую победу над ЦСКА (6:1) в истории противостояния двух клубов. Для петербуржцев тот сезон стал одним из самых успешных после распада СССР. Под руководством Юрия Морозова команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, а в её составе постепенно сформировалось поколение футболистов, которым впоследствии предстояло привести клуб к победам на внутренней и международной аренах.

В ЦСКА же после завершения чемпионата произошла смена главного тренера. Команду возглавил Валерий Газзаев, который в 1995 году привёл владикавказскую «Аланию» к чемпионству и на тот момент оставался единственным специалистом, которому удалось нарушить гегемонию «Спартака» в российском футболе. Гинер предоставил новому главному тренеру возможность существенно усилить состав. В межсезонье армейцы подписали контракты с Дмитрием Кириченко, Вячеславом Даевым, Дейвидасом Шемберасом, Василием Березуцким и Роланом Гусевым, причём последнему уже в марте предстояло стать одним из главных героев противостояния с «Зенитом».

Первый трофей в эпоху Гинера и Газзаева ЦСКА завоевал в матче против «Зенита»

Первая встреча между командами в чемпионате-2002 состоялась 17 марта на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Несмотря на то, что ЦСКА уже во втором тайме получил численное преимущество после удаления Саркиса Овсепяна, открыть счёт армейцам удалось лишь на предпоследней минуте основного времени. За нарушение правил против Элвера Рахимича судья назначил штрафной удар, который реализовал Ролан Гусев. Впоследствии полузащитник рассказал, что при разбеге намеренно смотрел в один угол ворот, рассчитывая таким образом перехитрить Вячеслава Малафеева, а пробил в другой. Для ЦСКА та победа стала первой над «Зенитом» после разгрома на «Петровском» осенью предыдущего года.

Футболисты ЦСКА празднуют завоевание Кубка России вместе с Евгением Гинером globallookpress.com

Любопытно, что Сергей Семак в мартовской встрече участия не принимал, а с капитанской повязкой армейцев на поле вывел Игорь Яновский. Однако уже спустя два месяца Семаку предстояло сыграть одну из ключевых ролей в завоевании первого российского трофея ЦСКА. 12 мая команды встретились в финале Кубка России в «Лужниках». Для армейцев эта встреча стала возможностью завоевать первый трофей с 1991 года, когда команда Павла Садырина выиграла чемпионат и Кубок СССР, а для «Зенита» — шансом повторить успех трёхлетней давности.

На 30-й минуте Семак вывел Андрея Соломатина на ударную позицию, и бывший футболист «Локомотива» открыл счёт. В начале второго тайма преимущество армейцев удвоил Яновский, который отличился после розыгрыша углового с участием Гусева и Богдана Шершуна. Отыграться петербуржцам так и не удалось, а Семак впервые в своей карьере поднял над головой Кубок России.

Сам матч, кстати, стал последним перед заменой естественного газона «Лужников» на искусственное покрытие. Работы по переоборудованию поля крупнейшего стадиона страны начались уже вечером того же дня. Успех в Кубке России стал первым крупным достижением Газзаева после чемпионства с «Аланией». Уже в июле специалист получил назначение на пост главного тренера сборной России, сохранив при этом свою должность в ЦСКА.

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА после победы в финале Кубка России globallookpress.com

Семак и Аршавин получили красные карточки, а ЦСКА после победы на «Петровском» вышел в лидеры чемпионата

К третьей встрече в 2002 году команды подошли в совершенно разном положении. ЦСКА претендовал на первое в российской истории чемпионство, тогда как «Зенит» после успешного предыдущего сезона столкнулся с серьёзным спадом, по ходу чемпионата сменил главного тренера и выпал из числа претендентов на медали. При этом всего за три дня до очного матча обе команды потерпели обидные поражения в первом раунде Кубка УЕФА. Армейцы уступили итальянской «Парме», а петербуржцы — швейцарскому «Грассхопперу», причём обе российские команды пропустили решающие мячи в концовках ответных встреч.

6 октября на «Петровском» футболисты ЦСКА с первых минут завладели инициативой, однако надёжная игра Вячеслава Малафеева позволила хозяевам сохранить свои ворота в неприкосновенности до перерыва. Во втором тайме у армейцев возникли дополнительные сложности: на 55-й минуте Сергей Семак получил вторую жёлтую карточку за удар по мячу после свистка арбитра Игоря Егорова и передал капитанскую повязку Игорю Яновскому. Численное преимущество петербуржцев продержалось всего девять минут — за нарушение правил против соперника вторую жёлтую карточку получил Андрей Аршавин, а после подачи Ролана Гусева с назначенного за этот фол штрафного Богдан Шершун ударом головой открыл счёт. Спустя 11 минут Яновский удвоил преимущество гостей после очередного стандарта в исполнении Гусева.

То есть за один календарный год армейцы выиграли у «Зенита» три матча с общим счётом 5:0, причём непосредственное участие в четырёх из пяти забитых мячей принял Ролан Гусев. Победа на «Петровском» позволила ЦСКА возглавить турнирную таблицу за четыре тура до завершения чемпионата. Однако завоевать чемпионский титул в первый же сезон работы Газзаева армейцам не удалось. По итогам 30 туров ЦСКА и «Локомотив» набрали одинаковое количество очков, в связи с чем впервые с 1996 года для определения чемпиона России пришлось проводить дополнительный матч.

Футболисты ЦСКА и «Локомотива» перед золотым матчем чемпионата России https://pfc-cska.com/

21 ноября на стадионе «Динамо» победу железнодорожникам принёс гол Дмитрия Лоськова на шестой минуте. Армейцы завершили сезон с серебряными медалями, а Ролан Гусев и Дмитрий Кириченко разделили звание лучшего бомбардира чемпионата, забив по 15 мячей. Впрочем, ждать следующей возможности завоевать чемпионский титул ЦСКА пришлось всего год. Уже в 2003-м команда Газзаева впервые стала чемпионом России, однако одержать хотя бы одну победу над «Зенитом» в том сезоне армейцам не удалось.

За следующие 24 года ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА и стали главными конкурентами в борьбе за российские трофеи

Назначение Властимила Петржелы на пост главного тренера «Зенита» в ноябре 2002 года положило начало новому этапу развития петербургского клуба. Уже в первом сезоне работы чешского специалиста команда завоевала серебряные медали чемпионата России, уступив именно ЦСКА. В июне 2003 года петербуржцы разгромили армейцев на «Петровском» (4:1), а спустя две недели добились ничьей в Москве (2:2). Ещё ближе к двум победам в рамках одного чемпионата ЦСКА оказался в следующем сезоне, когда в домашнем матче вёл со счётом 3:0, однако позволил сопернику восстановить равновесие. Осенью армейцы выиграли в Санкт-Петербурге (3:0), а точку в той встрече поставил Вагнер Лав после передачи Семака.

Спустя несколько месяцев капитан ЦСКА покинул клуб. В декабре 2004 года полузащитник оформил хет-трик в ворота ПСЖ в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, а уже в январе перебрался во французский клуб. Так Семак не принял участия в весенней части еврокубковой кампании, которая завершилась исторической победой армейцев в Кубке УЕФА. Любопытно, что после ухода своего многолетнего капитана ЦСКА неоднократно добивался успеха в кубковых противостояниях с «Зенитом». В частности, в 2006 году армейцы выиграли обе полуфинальные встречи Кубка России (1:0 и 3:0), причём во втором матче на «Петровском» все три мяча были забиты ещё до истечения получаса игры. Однако в чемпионате того же года команда Газзаева одержала лишь одну победу над петербуржцами, сыграв вничью в гостях.

Андрей Аршавин и Алексей Березуцкий в матче чемпионата России globallookpress.com

После прихода в «Зенит» Дика Адвоката расстановка сил в российском футболе вновь изменилась. В 2007 году петербуржцы впервые стали чемпионами России, а уже в следующем сезоне вслед за ЦСКА завоевали Кубок УЕФА и впоследствии обыграли «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Европы. Сам Семак после возвращения из Франции успел поиграть за ФК «Москва» и казанский «Рубин», с которым выиграл два чемпионата России подряд. В августе 2010 года полузащитник перебрался в «Зенит», где завоевал ещё два чемпионских титула, завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб.

Сергей Семак и Василий Березуцкий в матче ЦСКА — «Зенит» globallookpress.com

Примечательно, что уже в качестве футболиста петербуржцев Семак оказался участником одного из самых необычных эпизодов в истории противостояния двух клубов. В апреле 2011 года «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью на «Петровском» (1:1), однако спустя три дня КДК РФС присудил хозяевам техническое поражение (0:3) из-за нарушения регламента чемпионата. Петербургский клуб не включил в заявку на матч молодого доморощенного футболиста, наличие которого в тот период являлось обязательным. Даже с учётом технической победы в 2011 году армейцам с сезона-2002 ни разу не удалось дважды обыграть «Зенит» в рамках одного чемпионата.

ЦСКА установил рекордную беспроигрышную серию в Санкт-Петербурге, но не побеждал «Зенит» дома в РПЛ с 2023 года

За время работы Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита» петербуржцы завоевали семь чемпионских титулов, тогда как ЦСКА не выигрывал чемпионат России с 2016 года. Однако в последние сезоны армейцам удалось значительно улучшить результаты гостевых встреч с принципиальным соперником.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время матча против ЦСКА globallookpress.com

В мае 2024 года ЦСКА под руководством Владимира Федотова одержал минимальную победу на «Газпром Арене» (1:0), а в следующих двух чемпионатах москвичи добились в Санкт-Петербурге ничьих при Марко Николиче и Фабио Челестини. После победы команды Дмитрия Игдисамова 5 сентября нынешнего года беспроигрышная серия армейцев в гостевых матчах против «Зенита» в рамках РПЛ достигла четырёх встреч, чего ранее не случалось в российской истории противостояния.

Оба мяча в сентябрьском матче забил Иван Обляков, который реализовал пенальти в компенсированное к первому тайму время, а после ответного гола Александра Соболева принёс армейцам победу на 90+8-й минуте. При этом ещё в начале встречи жёлтую карточку получил Сергей Семак — за перепалку с бразильским защитником ЦСКА Жоао Виктором. Не менее ярким обстоятельством сентябрьской победы стало то, что к финальному свистку в составе армейцев на поле находились сразу семь воспитанников клубной академии, средний возраст которых составлял чуть больше 21 года. Для Дмитрия Игдисамова, который на протяжении нескольких лет работал с молодёжными командами ЦСКА, тот матч стал одним из первых крупных успехов в качестве главного тренера основной команды.

Иван Обляков в матче против «Зенита» https://t.me/pfccskamoscow

Однако теперь армейцам необходимо прервать другую серию — последний раз ЦСКА побеждал «Зенит» на своём поле в рамках чемпионата России в марте 2023 года. С тех пор петербуржцы один раз сыграли вничью на «ВЭБ Арене» и одержали две победы. К предстоящей встрече обе команды подходят после нескольких неудачных матчей в чемпионате. ЦСКА набрал всего одно очко в трёх последних турах, а «Зенит» вслед за поражением от «Рубина» (1:3) не сумел обыграть «Ростов» (2:2). При этом петербуржцы опережают армейцев на пять очков и всего на одно отстают от лидирующего московского «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

За 24 года с момента последней двойной победы ЦСКА над «Зенитом» Сергей Семак успел стать чемпионом России в составе трёх разных клубов, завершить игровую карьеру и построить одну из самых успешных команд в истории российского футбола. Когда армейцы в последний раз забирали у петербуржцев шесть очков за чемпионат, Семак сам помогал клубу прервать многолетнее доминирование «Спартака». Теперь именно ему предстоит помешать новому поколению футболистов ЦСКА повторить достижение команды Валерия Газзаева.