На 47-й минуте матча с «Хартс» табло стадиона «Тайнкасл» показывало невероятные 0:5. Джейкоб Муррелл только что оформил дубль, а болельщики хозяев наблюдали за разгромом команды, которая не проигрывала дома в чемпионате с апреля 2025 года. Эдинбуржцы успели забить дважды, но спастись от поражения уже не могли. Всего неделей ранее «Фалкирк» обыграл действующего чемпиона страны «Селтик» (2:0), причём сделал это впервые за 19 лет. Теперь у команды Джона Макглинна 5 побед подряд — такого в высшем дивизионе с ней не случалось с 1995 года. После 13 туров «Фалкирк» занимает 3-е место в шотландской Премьер-лиге, опережая «Хартс» и несколько куда более обеспеченных клубов. Ещё недавно подобные результаты казались совершенно недостижимыми. В 2022 году «Фалкирк» болтался в третьем дивизионе, терпел миллионные убытки и пытался спастись от финансового краха. За следующие 4 года клуб дважды поднялся в классе, вернулся в элиту после 15-летнего отсутствия и едва ли не превратился в главную сенсацию шотландского футбола. Причём большую часть этого пути он прошёл с одним тренером, которому досталась команда всего из 14 футболистов.

Проиграли 2:6, а затем провели целый сезон без поражений

В мае 2022 года Джон Макглинн покинул «Рэйт Роверс» и возглавил «Фалкирк». К тому моменту 60-летний специалист уже успел поработать с «Хартс», «Ливингстоном» и «Селтиком», в котором входил в скаутскую службу при Ронни Дейле и Брендане Роджерсе. Но новое место работы вряд ли могло его обрадовать. «Фалкирк» только что завершил сезон на 6-м месте в третьем дивизионе, хотя оставался одним из немногих полностью профессиональных клубов турнира. Команда не могла вернуться во второй эшелон шотландского футбола с 2019 года, а инфраструктура находилась в плачевном состоянии.

Джон Макглинн globallookpress.com

Позднее Макглинн признался BBC, что первые впечатления от клуба были пугающими. Особенно удивились новички, которые приехали на предсезонную подготовку и увидели условия для тренировок. Тренеру достался состав из 14 футболистов с действующими контрактами, поэтому быстро избавиться от не подходивших ему игроков было невозможно. Денег на полноценное усиление тоже не хватало — Макглинн начал с поиска физически крепких исполнителей и постепенного изменения атмосферы в раздевалке.

Первый сезон закончился болезненно: «Фалкирк» добрался до полуфинала Кубка Шотландии, но остался в третьем дивизионе. В стыковых матчах за повышение команда получила 2:6 от «Эйрдрионианс», пропустив 5 голов ещё до перерыва. После такого разгрома руководство могло снова поменять тренера, но предпочло продолжить работу с Макглинном. И вот уже следующий сезон стал одним из лучших в истории клуба. В чемпионате-2023/24 «Фалкирк» не проиграл ни разу. За 36 матчей команда одержала 27 побед и 9 раз сыграла вничью, набрав 90 очков. Причём беспроигрышный сезон едва не сорвался в последнем туре — в игре с «Аллоа Атлетик» пришлось отыгрываться, а спасительный пенальти Брэд Спенсер реализовал только на 85-й минуте.

Трофей за непобедимый сезон «Фалкирка» globallookpress.com

Год спустя последовало второе повышение подряд, но на этот раз борьба за чемпионство продолжалась до последнего тура. Перед решающими матчами «Фалкирк» и «Ливингстон» имели по 70 очков, а команда Макглинна обладала лучшей разницей мячей. Дома против «Гамильтона» всё началось с пропущенного гола на 5-й минуте. Затем Итан Росс оформил дубль, Кэлвин Миллер установил окончательный счёт — 3:1, а «Ливингстон» параллельно проиграл «Партик Тисл». Через 15 лет «Фалкирк» наконец вернулся в Премьер-лигу. Руководство первоначально отводило на этот путь 5 лет, а Макглинн справился за 3. В первом же сезоне после возвращения клуб добрался до верхней шестёрки чемпионата и финишировал на 6-м месте. Последний раз так высоко в элите «Фалкирк» поднимался ещё в 1995 году, когда занял 5-е место.

Болельщики спасли клуб от разорения. Теперь им приходится собирать деньги даже на газон

Параллельно со спортивными успехами «Фалкирк» пережил серьёзную финансовую перестройку. Причём ключевую роль в ней сыграли собственные болельщики. По итогам сезона-2021/22 клуб получил убыток в £1,2 млн, а на банковских счетах осталось всего £30 тысяч. Руководство впоследствии называло эти потери почти смертельными для организации. За несколько месяцев до этого, в конце 2021 года, возобновило работу объединение Falkirk Supporters' Society (FSS). Его участники начали регулярно перечислять деньги клубу и постепенно выкупать акции. Сегодня FSS принадлежит более 25% акционерного капитала «Фалкирка» — объединение стало крупнейшим отдельным акционером и получило 2 постоянных места в совете директоров.

Те, кто помог клубу выжить globallookpress.com

Сам клуб использует необычную модель управления, которую внутри организации называют «трёхногим табуретом». Акции распределены между крупными инвесторами, группой средних акционеров и обычными болельщиками. Ни одна из сторон не может самостоятельно принимать важнейшие решения. Например, для продажи клуба или изменения его устава требуется согласие как минимум 75% акционеров, поэтому представители фанатов способны заблокировать нежелательное решение.

Каждый участник FSS платит минимум £10 в месяц. Часть средств направляется непосредственно в клуб, остальные используются для приобретения акций и обслуживания обязательств объединения. С момента перехода к новой модели управления болельщики вложили в «Фалкирк» уже более £1 млн. Результаты постепенно появились и в финансовой отчётности — по итогам сезона-2024/25 выручка выросла с £2,49 млн до £4,43 млн, а убыток в £436 тысяч сменился прибылью в £606 тысяч. Увеличились продажи абонементов, клуб выкупил одну из трибун стадиона и возобновил работу собственной академии.

Впрочем, успешная отчётность не означает, что «Фалкирк» теперь может позволить себе любые расходы. По последним опубликованным финансовым данным, его годовая выручка остаётся одной из самых низких среди участников Премьер-лиги. Особенно показательна история с домашним стадионом. В 2023 году «Фалкирк» установил новое искусственное покрытие, которое должно было прослужить значительно дольше. Но позже клубы шотландской элиты проголосовали за запрет подобных полей.

Стадион «Фалкирка» globallookpress.com

«Фалкирку» удалось получить отсрочку до лета 2027 года. Теперь ему необходимо собрать около £1,5 млн на гибридный газон и новую тренировочную площадку. Часть расходов покроют авансовые выплаты лиги и собственные резервы, остальное руководство вновь собирает с помощью болельщиков. FSS даже подсчитало, что, если каждый владелец абонемента дополнительно пожертвует £60 за год, это позволит закрыть значительную часть финансового разрыва. Получается довольно необычная картина — клуб выигрывает у «Селтика», борется за еврокубки и одновременно просит собственных фанатов помочь ему заменить футбольное поле.

Форвард из MLS, юниоры из Англии и тренер, который ищет игроков по всему миру

Небольшой бюджет вынуждает «Фалкирк» особенно внимательно подходить к трансферам. Летом 2026 года клуб пригласил 17 новичков, сделав ставку на свободных агентов, аренды молодых футболистов и игроков из не самых очевидных чемпионатов. Главной находкой стал 22-летний американец Джейкоб Муррелл, которого в августе «Фалкирк» приобрёл у «Ди Си Юнайтед». За 3 сезона в клубе MLS нападающий провёл 65 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. В основном он выходил на замену, а в 2026 году вообще не отличился ни разу.

В Шотландии всё изменилось: за первые 11 матчей Премьер-лиги Муррелл забил 7 голов, причём 6 из них пришлись на последние 5 встреч. Американец оформил дубль против «Хиберниана», помог обыграть «Килмарнок», а затем дважды поразил ворота «Хартс». 6 ноября нападающего признали лучшим футболистом месяца в чемпионате Шотландии, а Макглинн получил награду лучшему тренеру. При подписании Муррелла тренер отмечал его габариты, подвижность и способность убегать за спины защитников. Американец действительно быстро вписался в игру «Фалкирка», который часто атакует через фланги и старается доставлять мяч в штрафную без долгих розыгрышей.

Джейкоб Муррелл globallookpress.com

Важную роль получили и футболисты, арендованные у английских клубов. Из «Ипсвича» приехал 21-летний полузащитник Финли Барбрук. Летом он участвовал в сборах основной команды, но тренер Гари О'Нил согласился отпустить его в Шотландию. Макглинн несколько недель ждал завершения переговоров, поскольку считал Барбрука подходящим игроком для своей полузащиты. Первоначально англичанин чаще действовал глубже, но позже тренер передвинул его на позицию атакующего полузащитника.

Ещё один арендованный футболист, 19-летний Оуэн Имс, пришёл из «Дерби Каунти» в последний день трансферного окна. К тому моменту он успел провести всего 5 матчей в Чемпионшипе. Макглинна привлекли скорость, активность без мяча и возможность использовать молодого игрока на нескольких позициях. Кроме того, «Фалкирк» нашёл латвийского полузащитника Дениса Мелникса в местном чемпионате. В октябре тренер отдельно объяснял, почему клуб вынужден искать таких исполнителей за пределами привычных рынков. По словам Макглинна, в Премьер-лиге Шотландии невозможно регулярно побеждать без физически крепких футболистов, но игроки, которые сочетают габариты, скорость и хорошую технику, обычно стоят слишком дорого. Поэтому скауты «Фалкирка» под руководством Алана Фрейзера изучают менее популярных кандидатов, которых могут не заметить более богатые конкуренты.

Финли Барбрук и партнёры globallookpress.com

Впрочем, клуб сохранил и нескольких футболистов, прошедших с Макглинном весь путь из третьего дивизиона. Брэд Спенсер пришёл из «Рэйт Роверс» в 2023 году, забил спасительный пенальти в последнем матче непобедимого сезона, а затем стал лучшим игроком Чемпионшипа-2024/25. Итан Росс выступал за «Фалкирк» ещё в третьей лиге, а Лиам Хендерсон вообще стал первым приобретением Макглинна в 2022 году. За эти годы тренер успел использовать Хендерсона и в центре полузащиты, и в обороне. Теперь тот регулярно выходит в основе Премьер-лиги, а против «Хартс» даже забил свой первый гол в нынешнем чемпионате.

«Селтик» не побеждали 19 лет, а «Хартс» разнесли за один тайм

Первые месяцы нового сезона дались «Фалкирку» непросто. В 5 стартовых турах команда набрала всего 2 очка, проиграв «Селтику», «Рейнджерс» и «Сент-Миррену». Первая победа случилась только 15 сентября, когда удалось обыграть «Хартс» (2:1). Позже последовали ничья с «Сент-Джонстоном» и поражение от «Данди» (1:2). После 8 туров у «Фалкирка» было всего 6 очков, и команда находилась в нижней части таблицы. Но затем началась серия, которая продолжается до сих пор. Сначала подопечные Макглинна обыграли «Хиберниан» (2:1) благодаря дублю Муррелла, потом разгромили «Килмарнок» (3:0) и увезли победу из Абердина (1:0).

1 ноября к «Фалкирку» приехал «Селтик» — действующий чемпион, который рассчитывал увеличить отрыв от «Рейнджерс», но уже в первом тайме получил 2 гола. Сначала после ошибки обороны отличился Росс, а затем Скотт Тансер удвоил преимущество хозяев. В оставшееся время «Селтик» значительно больше владел мячом и создал достаточно моментов для возвращения в игру, а голкипер Скотт Бейн сохранил ворота в неприкосновенности. Победа стала первой для «Фалкирка» над клубом из Глазго с 2007 года.

Скотт Бейн globallookpress.com

Следующий соперник выглядел не менее серьёзным — «Хартс» закончил прошлый сезон вторым, а на своём стадионе не проигрывал в рамках чемпионата 18 месяцев. Правда, к ноябрьской встрече команда Ваутера Вранкена подошла с 11 травмированными футболистами и после тяжёлого матча Лиги конференций против «Туна». Уже на 4-й минуте Барбрук добил мяч в сетку после сейва Бау Рёйса, на 17-й Спенсер разогнал контратаку и вывел Имса на ударную позицию — 0:2. Затем Муррелл головой замкнул подачу Мелникса, а перед перерывом Хендерсон эффектно перебросил мяч через вратаря после углового. На 47-й минуте Муррелл оформил дубль, завершив очередную быструю атаку. К этому моменту на табло уже горели 0:5, а часть болельщиков хозяев отправилась к выходам.

После перерыва «Хартс» изменил схему и сумел забить дважды. Сам Макглинн признал, что соперник перехватил инициативу и заставил его команду обороняться гораздо глубже. Особенно заметно игра изменилась после ухода Спенсера, который получил повреждение колена. Тем не менее, победа 5:2 позволила «Фалкирку» подняться на 3-е место и повторить клубный рекорд 1995 года по продолжительности победной серии в высшем дивизионе. Макглинн после матча признался, что прежде никогда не вёл на «Тайнкасле» со счётом 5:0. Но напомнил и о другом — сезон состоит не из 13 матчей, а преимущество над «Хартс» составляет всего 1 очко, к тому же эдинбуржцы провели на встречу меньше.

Игроки «Фалкирка» празднуют гол globallookpress.com

Следующую игру «Фалкирк» проведёт 21 ноября против «Сент-Джонстона», после чего отправится в Глазго на встречу с «Рейнджерс». Там команда сможет проверить, насколько далеко готова зайти нынешняя серия. Ещё весной Макглинн называл попадание в верхнюю шестёрку Премьер-лиги главным достижением своей карьеры. Теперь его футболисты идут третьими, а разговоры о возможном участии в еврокубках уже не кажутся болельщикам особенно смелыми. Правда, даже если «Фалкирк» впервые за долгие годы доберётся до европейских турниров, летом руководству всё равно придётся решать куда более приземлённую проблему и искать деньги на новый газон.