The Athletic подводит промежуточные итоги первой половины сезона в испанской Ла Лиге.

Волевая победа «Барселоны» над мадридским «Атлетико» (2:1) в минувшее воскресенье означает, что каталонцы ушли на ноябрьский перерыв на матчи сборных с отрывом в три очка на вершине таблицы Ла Лиги.

Однако подопечные Диего Симеоне покидали свой родной стадион «Метрополитано» с мыслями о том, что всё могло сложиться иначе. У них были отличные шансы снять все вопросы о победителе до того, как Фермин Лопес оформил дубль, принеся победу действующим чемпионам.

Этот результат означает, что мадридский «Реал» теперь занимает второе место после субботней победы над «Валенсией» (3:0). Это уже пятая подряд победа в чемпионате для команды Жозе Моуринью — великолепная серия, включающая триумф в Эль-Класико на «Камп Ноу» двумя неделями ранее.

«Атлетико», тем временем, опускается на третье место, отставая от «Барселоны» на пять очков. «Бетис» идет четвертым, отстав еще на два очка. В начале сентября они обыграли «Реал» (1:0) и выдали несколько впечатляющих матчей как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.

Поскольку матчи претендентов на титул чемпиона Испании поставлены на паузу до 21 ноября, у нас появилась возможность проанализировать, в какой форме сейчас находится каждая из четырех команд.

«Барселона»

«Барселона» подходила к Эль-Класико с шансом оторваться на девять очков от мадридского «Реала» — своего главного конкурента и клуба, который они любят обыгрывать больше всего. Победа стала бы огромным шагом к третьему подряд титулу чемпионов Ла Лиги. Однако пятнадцать дней спустя этот отрыв составляет всего три очка.

Но не стоит заблуждаться: старт сезона у «Барселоны» все равно выдался блестящим. Их серия из девяти побед подряд в Ла Лиге до Эль-Класико повторила рекорд турнира, установленный мадридским «Реалом» в сезоне 1968/69.

Ламин Ямаль и Фермин Лопес globallookpress.com

Они добились этого без звездного центрального нападающего. Летом «Барса» отпустила 37-летнего Роберта Левандовского на правах свободного агента, а затем продала Феррана Торреса, который должен был стать его преемником, в «Пари Сен-Жермен». Попытки подписать форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса так ни к чему не привели — если не считать штрафа в 602 евро.

Столкнувшись с такой ситуацией, Флик проявил изобретательность и попробовал на этой позиции Рафинью.

Эксперимент превзошел все ожидания: бразилец, привыкший играть на позиции вингера, забил 19 голов в 14 матчах во всех турнирах. Всего же «Барселона» наколотила 48 мячей в 12 матчах чемпионата — в среднем по четыре за игру.

Рафинья globallookpress.com

Но в последние недели «Барса» немного растеряла свой кураж: сначала они уступили на выезде «Пари Сен-Жермен» (4:2) в Лиге чемпионов, а спустя пять дней потерпели домашнее поражение от своих главных конкурентов по чемпионату.

Поражение от «Мадрида» стало тяжелым ударом, и с того вечера усилились опасения по поводу глубины состава в линии защиты.

В преддверии матча с «Атлетико» каталонцы вдруг перестали казаться столь доминирующими — в то время как «Реал», похоже, преодолел свой спад.

Раньше «Барселона» была командой, которая не давала соперникам ни секунды передышки, едва позволяя им выйти со своей половины поля.

Фермин Лопес globallookpress.com

Выездной матч против «Атлетико» большую часть вечера представлял собой игру на встречных курсах, где ни одна из сторон не имела реального контроля.

Но во втором тайме «Барса» прибавила, и вместе с победой пришло ощущение, что когда 22 ноября клубный сезон возобновится домашним матчем против «Вильярреала», мы увидим совсем другую команду по сравнению с той, что была в октябре и начале этого месяца.

Флик четко осознавал значимость воскресного результата на «Метрополитано» — стадионе, где 20 сентября «Мадрид» уступил со счетом 1:2. Когда на послематчевой пресс-конференции его попросили оценить важность этой победы, он ответил: «10 из 10».

Эта победа укрепляет позиции «Барсы» в лиге, но также является огромным катализатором для поднятия их морального духа и веры в себя.

«Реал» Мадрид

Перед предыдущим перерывом на матчи сборных «Мадрид» занимал четвертое место в таблице, отставая от лидирующей «Барсы» на шесть очков после поражения от «Атлетико» 20 сентября.

Казалось, что Жозе Моуринью, возглавивший команду во второй раз спустя 13 лет после окончания своего первого периода работы, столкнулся с теми же проблемами внутри коллектива и вокруг него, которые ставили в тупик Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа в течение двух предыдущих сезонов — времени, за которое клуб не выиграл ни одного крупного трофея.

Ощущение кризиса вокруг «Бернабеу» помогло Моуринью принять несколько трудных, но важных решений.

Капитан команды Федерико Вальверде был переведен со своей излюбленной позиции в полузащите на правый фланг обороны, где физические и технические данные уругвайца приносят команде больше пользы.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Это освободило место в центре поля для Бернарду Силвы. Многолетний любимец болельщиков «Манчестер Сити» добавил больше креатива и контроля в построении атак «Мадрида», прекрасно взаимодействуя с набравшим отличную форму Ардой Гюлером, играющим чуть ближе к атаке.

Красная карточка Винисиуса Жуниора в матче против «Вильярреала», первом для команды в Ла Лиге после возобновления клубного сезона в начале октября, также оставила потерявшего форму бразильца вне игры на четыре матча на внутренней арене.

Еще один летний новичок, Ян Дьоманде, воспользовался своим шансом занять место в старте на левом фланге в его отсутствие: 19-летний игрок усердно отрабатывает на команду и уже забил несколько великолепных мячей.

Одержав затем четыре победы подряд в Ла Лиге, включая тот важнейший триумф в Класико в Барселоне со счетом 2:1, «Мадрид» выглядит куда более грозной силой.

«Реал» Мадрид перед гостевым матчем с «Валенсией» globallookpress.com

Сейчас вокруг команды царит атмосфера растущей уверенности в том, что подопечные Моуринью способны бросить вызов своим каталонским конкурентам и обыграть их в прямой борьбе за титул. Однако это вовсе не означает, что все их проблемы уже решены.

Главным вопросом остается то, как разрешить ситуацию с Винисиусом Жуниором.

Была надежда, что он сможет вернуть себе уверенность и набрать форму, выступая в Лиге чемпионов во время своей дисквалификации в Ла Лиге, но этого так и не произошло.

На счету бразильца по-прежнему лишь один гол за клуб в текущем сезоне, забитый еще в августе, и на данный момент, похоже, он надолго задержится на скамейке запасных.

Жозе Моуринью и Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Реал» также по-прежнему сильно зависит от формы нескольких ключевых игроков, в первую очередь — вратаря Тибо Куртуа, опорного полузащитника Орельена Чуамени и лучшего бомбардира команды Килиана Мбаппе, наколотившего 17 мячей в 16 матчах во всех турнирах.

Как бы они справились с эпидемией травм в защите, подобной той, что пережила «Барселона» — это уже другой вопрос.

Календарь матчей после перерыва выглядит относительно щадящим: главными испытаниями станут два подряд выездных матча против баскских клубов — «Атлетика» и «Реал Сосьедада» в начале декабря. Вслед за этим команду ждет статусный гостевой матч в Лиге чемпионов против «Арсенала».

К началу зимнего перерыва в Ла Лиге, выпадающего на Рождество и Новый год, мы уже наверняка поймем, сотворил ли Моуринью свою магию после возвращения в «Мадрид».

«Атлетико» Мадрид

После того как Джулиано Симеоне вывел хозяев вперед, большую часть первого тайма их воскресной встречи «Атлетико» буквально прижимал «Барселону» к канатам.

В тот момент команда Диего Симеоне выходила на вершину турнирной таблицы — и это было абсолютно заслуженно.

Джулиано Симеоне globallookpress.com

«Атлетико» играл в умный футбол, чередуя быстрые контратаки с длительными отрезками владения мячом, ломая планы подопечных Флика и обнажая их слабые стороны.

Голодная до побед и уверенная в себе команда шла к восьмой подряд победе в Ла Лиге и выглядела как потенциальный чемпион.

Вместо этого после финального свистка на «Метрополитано» воцарилось стойкое ощущение упущенной возможности. Пришло осознание того, что «Атлетико», возможно, слишком расточителен в атаке и уязвим в защите, чтобы навязать серьезную и долгую борьбу за титул в этом сезоне.

Хулиан Альварес globallookpress.com

На послематчевой пресс-конференции Симеоне заявил, что его команда все еще прогрессирует, и (не без оснований) отметил: если бы Альварес реализовал оба своих явных голевых момента, «Атлетико» наверняка довел бы дело до победы.

Однако Альварес упустил оба шанса, что лишь в очередной раз подчеркнуло, как последствия летней попытки аргентинца форсировать свой переход в «Барселону» продолжают вредить команде.

«Бетис»

«Бетис» весьма впечатляюще справился с вызовом выступления в Лиге чемпионов (одержали три победы в первых четырех матчах общего этапа, вернувшись в турнир впервые за 21 год), при этом стабильно добывая нужный результат и на внутренней арене.

Великолепно организованная и высокомотивированная команда Мануэля Пеллегрини в первый месяц чемпионата заслуженно одолела «Мадрид» (1:0) и бронзового призера прошлого сезона «Вильярреал» (2:1).

«Бетис» globallookpress.com

В воскресенье севильцы одержали свою восьмую победу в стартовых 12 турах Ла Лиги, обыграв на выезде «Эльче» со счетом 2:0 (также на их счету два поражения и две ничьи).

Будем реалистами: трудно представить, что «Бетис» сможет на длинной дистанции поддерживать сенсационную борьбу за титул по примеру «Жироны», финишировавшей третьей в сезоне 2023/24. К тому же, в середине октября они потерпели сокрушительное домашнее поражение от «Барселоны» (2:5).

Однако все в клубе будут абсолютно счастливы, если команда просто продолжит идти курсом на четвертое место. Это подарит им еще один год на уровне Лиги чемпионов и позволит «Бетису» продолжить свой прогресс как на футбольном поле, так и за его пределами.