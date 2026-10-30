Война между тиффози «бьянкочелести» и президентом клуба Клаудио Лотито перешла в затяжную фазу — первые избрали наиболее эффективный рычаг давления на босса, бойкотируя домашние встречи на «Стадио Олимпико», тем самым выражая недовольство политикой 69-летнего функционера последних лет. Казалось, что выбор главного тренера минувшим летом лишь заставит болельщиков окончательно отвернуться от владельца, однако Дженнаро Гаттузо превзошел все ожидания и возвысил «Лацио» в ранг лидеров Серии А.

Фоновый шум вовсе не задел Дженнаро

«Уеду из Италии, если не пробьемся на ЧМ» — бросал в сердцах Гаттузо, находясь у руля сборной Италии, игроки которой, видимо, не горели желанием видеть местную легенду в стране и бесславно уступили Боснии и Герцеговине, пропустив третий мундиаль кряду. Шквал критики в адрес специалиста полился из рога изобилия, оставив, таким образом, темное пятно на репутации легенды «Милана» и, логично, многие не рассчитывали увидеть Дженнаро в ближайшее время на бровке.

Бойцовский характер, который он не единожды демонстрировал на поле в бытность игроком «россонери» и «скуадры адзурры», Гаттузо проявил и на тренерском поприще, вступив в «Игру престолов по-итальянски», когда в межсезонье сразу десять коллективов Лиги Кальчо устроили парад рокировок алленаторе. Дженнаро ринулся в, как складывалось ощущение, смертельную схватку, возглавив турбулентный «Лацио», с которым в прошлой кампании не сумел совладать даже «матерый волк» Маурицио Сарри, чьи отношения с Лотито исходили из принципа «на ножах».

Тандем лихорадящей команды и провалившегося наставника не сулил обернуться хэппи-эндом, однако судьба, наконец, благоволила им, постепенно возвращая улыбки на лица вовлеченных в ренессанс «орлов» людей. Причем изначально Гаттузо заслужил отметку «неуд» за вступительный экзамен, бесславно сойдя с дистанции Кубка Италии, уступив скромной «Мантове», которую не впечатлили потуги «бьянкочелести» действовать в короткий пас с высокой линией обороны, найдя две бреши в ней.

Уроки Дженнаро усвоил весьма оперативно, модернизировав конспекты к старту итальянского первенства, где «Лацио» до сих пор не знает горечи поражения, соблюдая темп, не покорившийся, в том числе, великой обойме «римлян» Свена-Йорана Эрикссона, завоевавшей в 2000 скудетто. Конкурировать с дружиной Гаттузо на данном этапе удается только действующему чемпиону «Интеру» Кристиана Киву, в чьем послужном списке за девять туров аналогично фигурирует одна ничья и восемь викторий, — именно их дуэт сейчас установил двоевластие на троне Серии А.

Нуну Тавареш и Маттиа Дзакканьи globallookpress.com

Целостность структуры обеспечивается в схеме 4-3-3, в которой экс-рулевой сборной Италии использует собственные тактические козыри, в частности, мгновенный контрпрессинг при потере мяча (с показателем PPDA 12.7 «лациале» делят седьмую строчку с «Миланом» Рубена Аморима, требующим от подопечных постоянного давления) и частичный отказ от зацикливания на контроле игровой сферы (средний процент владения составляет 51.8%). Фазу «билд-апа» Дженнаро также подкорректировал, не делая акцент исключительно на выходе в атаку через короткие передачи и успешно внедрив манеру кроссов (точность длинных пасов 56.7%), — «бьянкочелести» неспешно перекатывают мяч около своих владений, усыпляя оппонента, и, как только он предпринимает попытку отбора его большими силами, освобождая пространство позади, подключают лонгбол.

Требование «хлеба и зрелищ» Гаттузо воспринял буквально, отказавшись от заунывных мотивов катеначчо и выступая приверженцем ярких спектаклей, сродни перестрелке с «Миланом» (2:2), разгрому «Ювентуса» в туринском логове (3:0) и избиению «Сассуоло» на «Мапеи — Читта-дель-Триколоре» (6:2). Колоссально «римляне» прибавили в компоненте реализации, отправив в ворота соперников уже двадцать два гола при xG 15.46, расположившись на вершине таблицы Лиги Кальчо с критерием +6.54, что любопытно, столь потрясающие шоу в исполнении «лациале» не повлияли на мнение тиффози, продолжающих акцию протеста против Лотито и игнорирующих домашние поединки, — к примеру, 24 октября на матче с «Пармой» присутствовало 10 тысяч фанатов (15% от общей вместимости «Стадио Олимпико» в 68 530 зрителей).

Крестный отец

Сила нынешнего «Лацио», помимо системной выверенности, кроется в «семейном менталитете», который в Риме внедрил Гаттузо, спрятав скелет импульсивного и чрезмерно эмоционального менеджера, раздающего «на орехи» подопечным в сборной Италии и отвешивающего им пощечины в раздевалке, глубоко в шкаф. Благодаря самоанализу и переоценке своего поведения итальянец познал дзен, в корне изменив подход к делу, — теперь он не поливает грязью того либо иного игрока, проведшего посредственную встречу, а наоборот становится для него живым щитом, принимая весь огонь на себя, чем многократно увеличивает и без того немалый авторитет в глазах команды.

Настоящая сила этой команды заключается в сплоченности. Я попал в здоровую раздевалку, где собрались искренние ребята и сложились прекрасные отношения между итальянскими и иностранными футболистами, а также тренерским штабом. Это основа, на которой можно строить большое будущее. Он [Гаттузо: прим. ред.] настоящий человек. За такого, как он, идешь в бой без всяких сомнений и оговорок. Давиде Фраттези Полузащитник «Лацио»

Политика затягивания поясов, несмотря на снятие трансферного бана, никуда не исчезла из распорядка Лотито, поэтому Дженнаро пришлось довольствоваться материалом, доставшимся ему от предшественника Маурицио Сарри, и, к чести Гаттузо, он сделал каждого исполнителя важной деталью пазла, устранив кастовую систему, в которой сосуществовали неприкосновенные и пылящиеся на полке игроки. Выглядевший инородным телом Реда Белахьян, удостаивавшийся как при Марко Барони, так и при Сарри в среднем от получаса до сорока пяти минут игрового времени, воспользовался отсутствием Николо Ровеллы, вылетевшего надолго из-за травмы берцовой кости, и перехватил эстафету в опорной зоне «бьянкочелести», пробегая порядка 10.3 км и совершая усредненно 0.6 перехватов, 2.1 отборов и 6.1 возвратов мяча за матч.

Второе дыхание при Гаттузо открылось у Нуну Тавареша, который зажигал в начале розыгрыша Серии А 2024/2025 под руководством Барони (8 ассистов в 8 турах), но проблемы со здоровьем поставили на длительную паузу его представления, — Дженнаро оживил португальца, стимулировав того орудовать на излюбленном левом фланге куда более интеллектуально и запрограммировав 26-летнего терцино не только выполнять функции «электрички», бездумно курсирующей по бровке, но и направить скоростные данные (35.7 км/час) в совокупности с количеством спринтов (15.2) в нужное русло, освобождая зоны для вингера Маттиа Дзакканьи, который, оставаясь один на один с оппонентом, чувствует себя максимально комфортно и представляет непосредственную угрозу (2+5 в Лиге Кальчо). Как указывали выше, алленаторе «Лацио» живет в гармонии с подопечными и не стесняется расхваливать их на послематчевых пресс-конференциях, в частности, комплиментами за проведенный поединок с «Сассуоло» тренер наградил Тейяни Нослина, который, кроме дубля, не избегал черновой работы и активно прессинговал защитные порядки «нероверди».

Тейяни Нослин globallookpress.com

Надежность на последнем рубеже гарантирует Христос Мандас, плотно сидевший за спиной Ивана Проведеля на протяжении двух сезонов, и вырвавшийся из клетки в текущей кампании, застолбив за собой безоговорочный статус первого номера, — всего семь пропущенный мячей в девяти встречах, 3.4 сейвов за игру (82% отраженных ударов) и показатель пост-шота (PSxG) +2.87, что явно отражает нацеленность греческого голкипера на «Золотую перчатку» по итогам чемпионата Италии. Конечно, далеко не все элементы в механизме Гаттузо отточены до идеала и есть куда прогрессировать в аспекте низкого блока, который либо не вызывает нареканий, как в противостоянии с «Ювентусом», так и хромает в схватке с «Сассуоло», вылившись в два пропущенных гола.

Гандикапом в гонке за золотыми медалями Лиги Кальчо для «Лацио» служит отсутствие других ориентиров, сродни еврокубкам, где проливают кровь «Интер», «Рома», «Наполи», «Комо», «Милан», «Ювентус» и «Аталанта», и Кубку Италии, откуда «орлы» спешно ретировались в начальном раунде. Голод по наградам высшей пробы в чемпионате страны растянулся на двадцать шесть лет, когда мэтр Свен-Йоран Эрикссон окрасил Рим в цвета «бьянкочелести», и, возможно, феномен Гаттузо организует триумфальный банкет для поклонников «лациале».