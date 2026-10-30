Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов занял четвёртое место в рейтинге лучших голкиперов мира по итогам сезона-2025/26 по версии журнала France Football. О значимом достижении российского голкипера — в материале LiveSport.Ru.

Историческое достижение

26 октября в Лондоне прошла церемония вручения «Золотого мяча» — 2026. Пока весь мир гадал, сможет ли кто-то в последний момент «обокрасть» Харри Кейна или величие английского супербомбардира всё же получит официальное признание, в России не меньшее внимание привлекало голосование за трофей имени Льва Яшина.

Впервые за многие годы в число номинантов для вручения главных в мировом футболе индивидуальных призов попал игрок сборной России. В числе 10 вратарей, претендующих на звание лучшего в мире, оказался голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов. В итоговом рейтинге от журнала France Football россиянин занял четвёртое место.

Сафонов пропустил вперёд лишь троих голкиперов:

1. Унаи Симон, который был основным вратарём сборной Испании на победном чемпионате мира;

2. Давид Райя, с которым лондонский «Арсенал» выиграл чемпионат Англии впервые за 22 года;

3. Тибо Куртуа, который в 34 года продолжает показывать в мадридском «Реале» игру высочайшего уровня.

С одной стороны, место Сафонова в мировом топе стражей ворот обусловлено тем, за какую команду он сейчас выступает. Всё-таки игнорировать основного голкипера клуба, который два года подряд выигрывает Лигу чемпионов, не дело. С другой стороны, просто так в стартовый состав «ПСЖ» на регулярной основе не попадают.

ФК «ПСЖ» globallookpress.com

Лучшего вратаря мира по итогам сезона выбирали только в седьмой раз. Соответственно, Матвей в нынешнем году стал первым отечественным голкипером, кто отобрался в финальную десятку. Хотя, конечно, нельзя забывать про легенд советского футбола. Речь идёт о Льве Яшине, который не просто многократно номинировался на «Золотой мяч», а стал обладателем этой премии в 1963 году, а также о Ренате Дасаеве, который дважды (в 1982 и 1983 годах) занимал шестое место.

Оценили по заслугам?

На родине достижение Сафонова не могли не встретить положительно («молодец», «красавчик», «гордость России»). Однако не все смогли принять итоговый результат. В частности, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил, что вклад Симона в успехи команды точно не больше, чем у Матвея. А депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев оценивает принятое решение как несправедливое и вместе с журналистом Дмитрием Губерниевым и экс-игроком сборной России Андреем Канчельскисом считает, что россиянин должен был попадать в топ-3.

Бывшие вратари, наоборот, не стали превозносить заслуги вратаря «ПСЖ». Так, по мнению Анзора Кавазашвили, лучшим могут признать только того футболиста, который на должном уровне играет не меньше года, что Сафонов пока ещё не сделал. Дасаев назвал результат Сафонова достойным, но выполняющим роль утешения.

Я тоже в своё время был в номинантах на «Золотой мяч», но я же его не получил. Самое главное — его получить. А четвёртое место — просто отдушина. Понятно, что это тоже признание, но надо стремиться, чтобы завоевать [звание] лучшего вратаря мира. Ренат Дасаев бывший вратарь сборной СССР

Тем не менее, Сафонову, как он сам признался, важно, что его оценили. Матвей год назад нацелился на попадание в топ-5 вратарей мира. И вот сейчас это у него получилось, поэтому лично для себя 27-летний вратарь точно считает сезон-2025/26 успешным.

Обжился в Париже

Примечательно, что Сафонов был вынужден пропустить церемонию награждения, поскольку почти в то же самое время проходил важный матч 8-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» принимал «Лион». Победу одержал парижский клуб (2:0), и немаловажную роль в этом результате сыграл Матвей, который совершил 5 сэйвов и оформил «сухарь».

Не скрою, что мне бы хотелось стать частью этого масштабного вечера, тем более, что раньше я видел всё только по телевизору. Но в тот же вечер футбол напомнил, что никакие награды не могут быть важнее самой игры. Безусловно рад быть в числе лучших. Для меня это большой показатель того, что я всё делаю верно и нахожусь на правильном пути. Матвей Сафонов вратарь ФК «ПСЖ»

По итогам матча с «Лионом» Сафонов уже традиционно получил от газеты L’Equipe лучший балл среди игроков «ПСЖ». В частности, ранее в этом сезоне журналисты отметили голкипера подобным образом после встреч парижан с «Брестом», «Страсбуром», «Манчестер Сити» и др.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Напомним, Матвей только на третий год в Париже начал сезон в ранге первого номера команды. Он без замен выступает в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов и своей игрой не даёт усомниться тренерскому штабу Луиса Энрике в сделанном выборе.

Он [Сафонов] отлично подходит под то, что нам нужно, и под требования современного футбола. Это важно для того, как мы обороняемся. Я очень доволен: он очень смелый. Мне очень нравится его манера игры, и он будет продолжать прогрессировать. Луис Энрике главный тренер ФК «ПСЖ»

Прогресс Сафонова подтверждает динамика его рыночной стоимости. За неполный год, по оценке экспертов Transfermarkt, он стал стоить в два раза дороже — с 15 до 30 млн евро. Таким образом, прямо сейчас Матвей — самый дорогой футболист России.

Поэтому не стоит удивляться последним инсайдам по поводу вратарской бригады парижан. По данным Canal+, руководство «ПСЖ» доверяет российскому вратарю и довольно его выступлениями, а потому подписания нового голкипера в зимнее трансферное окно у них в планах нет.

Люка Шевалье globallookpress.com

В то же время L’Équipe сообщает, что Люка Шевалье в январе может покинуть команду. Это случится, если ему не удастся пошатнуть пока что крепкие позиции Сафонова. Тогда ради возвращения в национальную сборную 24-летний француз перейдёт туда, где сможет получать больше игровой практики.

Матвею для того, чтобы не давать шансов конкурентам, необходимо продолжать совершенствоваться. На данный момент эксперты рекомендуют россиянину поработать над тем, чтобы как следует закрывать ближний угол. В этом случае у него появится возможность значительно сократить количество пропущенных голов, что уже в следующем году позволит реально бороться за звание сильнейшего вратаря мира.