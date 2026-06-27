Предзаказать Grand Theft Auto 6 на текущий момент можно в двух изданиях. В зависимости от выбора игрокам будут предложены разные дополнения.

Еще перед стартом предзаказов Grand Theft Auto 6 компания Rockstar Games опубликовала содержимое Ultimate Edition и список бонусов, ожидающих покупателей за раннюю покупку игры, тогда как в подборке новых скриншотов можно увидеть эксклюзивные косметические предметы, входящие в различные издания.

Как сообщили в Rockstar, Ultimate Edition предложит игрокам «эксклюзивную коллекцию премиальных автомобилей, оружия, одежды и новых активностей. При этом разработчики подчеркнули, что дополнительный контент "не свалится" на игроков сразу после начала прохождения. Все награды будут органично вплетены в историю Джейсона и Лусии, постепенно открываясь с каждой новой главой.

Содержание Ultimate Edition уже сейчас позволило получить первое представление о некоторых особенностях игрового процесса GTA 6.

Судя по описанию, игроков ждут новые виды транспорта, дополнительные модификации автомобилей и даже собственные игровые предприятия, доступные в рамках эксклюзивного расширенного издания.

Что входит в Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition

Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition Rockstar

’95 Grotti Cheetah — фирменный спортивный автомобиль Grotti середины 90-х, вдохновленный легендарной Shore Drive. Машина получила минималистичную раскраску в ретрофутуристическом стиле и станет доступна на более поздних этапах прохождения.

— фирменный спортивный автомобиль Grotti середины 90-х, вдохновленный легендарной Shore Drive. Машина получила минималистичную раскраску в ретрофутуристическом стиле и станет доступна на более поздних этапах прохождения. Hawk & Little Morgan Revolvers — парные револьверы для Джейсона и Лусии, выполненные в классической эстетике Vice City. Оружие украшено рукоятками с гравировкой пальм, декоративной отделкой и высокоточными оптическими прицелами. Источником вдохновения для дизайна послужило поместье Версетти.

— парные револьверы для Джейсона и Лусии, выполненные в классической эстетике Vice City. Оружие украшено рукоятками с гравировкой пальм, декоративной отделкой и высокоточными оптическими прицелами. Источником вдохновения для дизайна послужило поместье Версетти. Personalized Variants — эксклюзивные версии личного оружия главных героев. Пистолет Girardi ES9 Джейсона и Klose K17 Лусии получат уникальную художественную гравировку.

— эксклюзивные версии личного оружия главных героев. Пистолет Girardi ES9 Джейсона и Klose K17 Лусии получат уникальную художественную гравировку. Jason's Safehouse Vehicles — дополнительный транспорт в убежище Джейсона: мотоцикл Dinka Enduro с армейской стилистикой и каяк Crest. GTA 6: все, что стало известно после масштабного анонса Rockstar

— дополнительный транспорт в убежище Джейсона: мотоцикл Dinka Enduro с армейской стилистикой и каяк Crest. Rideout Customs Mod Shop — мастерская, позволяющая превратить стандартные автомобили в настоящие произведения автомобильного искусства благодаря детально проработанным салонам, эксклюзивным колесным дискам и кастомизации в стиле donk. Доступна только владельцам Ultimate Edition .

— мастерская, позволяющая превратить стандартные автомобили в настоящие произведения автомобильного искусства благодаря детально проработанным салонам, эксклюзивным колесным дискам и кастомизации в стиле donk. . One-Eyed Willie's Mod Shop — мастерская в Лейк-Леонида, специализирующаяся на внедорожных модификациях и ручной художественной росписи автомобилей. Доступна только владельцам Ultimate Edition .

— мастерская в Лейк-Леонида, специализирующаяся на внедорожных модификациях и ручной художественной росписи автомобилей. . Ganado Retro Build Mod Kit — эксклюзивный комплект модификаций для потрепанного пикапа Vapid Ganado, который придаст автомобилю классический облик и сделает его заметно мощнее.

Ganado Retro Build Mod Kit Rockstar

Sara's Unisex Salon — салон красоты, где Джейсон и Лусия смогут изменять внешний вид. Для Джейсона доступны новые варианты бороды и усов, а для Лусии — макияж и маникюр. Доступен только владельцам Ultimate Edition .

— салон красоты, где Джейсон и Лусия смогут изменять внешний вид. Для Джейсона доступны новые варианты бороды и усов, а для Лусии — макияж и маникюр. . Shitzu Squalo Watercraft — скоростной катер в розово-голубой расцветке, пришвартованный у пляжа Вашингтон-Бич. Он отлично подойдет для рыбалки в заливе Гамбит, а для дальних морских вылазок оснащен ящиком с оружием и взрывчаткой.

— скоростной катер в розово-голубой расцветке, пришвартованный у пляжа Вашингтон-Бич. Он отлично подойдет для рыбалки в заливе Гамбит, а для дальних морских вылазок оснащен ящиком с оружием и взрывчаткой. Stock 305 Clothing Store — магазин одежды, где Джейсон и Лусия смогут приобрести эксклюзивные предметы гардероба в стиле современной уличной моды. Доступен только владельцам Ultimate Edition .

— магазин одежды, где Джейсон и Лусия смогут приобрести эксклюзивные предметы гардероба в стиле современной уличной моды. . Goodtime Gear — коллекция одежды и аксессуаров, вдохновленная популярным телеперсонажем Маккой Аллигатором из вымышленного штата Гудтайм.

— коллекция одежды и аксессуаров, вдохновленная популярным телеперсонажем Маккой Аллигатором из вымышленного штата Гудтайм. '67 Vapie Dominator Buggy — мощный внедорожный багги для покорения бездорожья Маунт-Калага и других труднопроходимых районов. Хранить автомобиль можно будет в гараже Paradise Garage в Уотсон-Бэй, оборудованном оружейным шкафом и тайником для хранения краденых вещей перед их продажей скупщикам. GTA 6. Все, что нужно знать о самой ожидаемой игре десятилетия

— мощный внедорожный багги для покорения бездорожья Маунт-Калага и других труднопроходимых районов. Хранить автомобиль можно будет в гараже Paradise Garage в Уотсон-Бэй, оборудованном оружейным шкафом и тайником для хранения краденых вещей перед их продажей скупщикам. Electric Fang Tattoo — один из самых известных тату-салонов Стокьярда, предлагающий более 50 эксклюзивных татуировок для Джейсона и Лусии. Все эскизы созданы арт-коллективом FAILE. Доступен только владельцам Ultimate Edition .

— один из самых известных тату-салонов Стокьярда, предлагающий более 50 эксклюзивных татуировок для Джейсона и Лусии. Все эскизы созданы арт-коллективом FAILE. . Ptt Youngin$ Illegal Goods Store — особое задание, в рамках которого предстоит совершить налет на базу одной из самых шумных и влиятельных банд Южного Вайс-Сити, а затем скрыться с редкой контрабандой и другими ценными трофеями.

— особое задание, в рамках которого предстоит совершить налет на базу одной из самых шумных и влиятельных банд Южного Вайс-Сити, а затем скрыться с редкой контрабандой и другими ценными трофеями. Classic Car Collection — специальная серия заданий от эксцентричного коллекционера и местного посредника Уаймана. Игрокам предстоит разыскивать заброшенные классические автомобили и незавершенные проекты, чтобы вернуть им былое великолепие.

Бонусы за предзаказ Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 Rockstar

Все покупатели, оформившие предзаказ GTA 6, получат набор Vintage Vice City — коллекцию косметических предметов, вдохновленную временами, "когда неоновые огни Vice City сияли ярче всего".