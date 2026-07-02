Месяцем ранее Switch 2 получила первый в своем роде крупный футбольный проект, об особенностях которого рассказывают в Vooks.

Больше десяти лет поклонникам Nintendo приходилось довольствоваться футбольными играми, представлявшими собой урезанные порты, побочные ответвления известных серий или незамысловатые аркады.

Пока владельцы других платформ из года в год получали отполированные симуляторы, позволяющие в полной мере прочувствовать всю красоту футбола, пользователи Nintendo могли лишь мечтать о возможности провести любимый клуб через чемпионат и испытать то самое удовольствие, когда команда шаг за шагом поднимается на вершину турнирной таблицы.

Появление Switch 2 наконец дает надежду на то, что ситуация начнет меняться. eFootball Kick-Off! стала первой футбольной игрой Konami, вышедшей на платформе Nintendo со времен Pro Evolution Soccer 2014 для 3DS.

eFootball Kick-Off Nintendo

Вместо того чтобы напрямую бросать вызов FC 26, этот эксклюзив для Switch 2 предлагает поклонникам футбола иной подход. Более доступная цена, акцент на офлайн-режимах и игровой процесс, который может быть как максимально простым, так и достаточно глубоким — все зависит лишь от того, насколько детально вы планируете погружаться в происходящее на поле.

В итоге получилась футбольная игра, которая приятно удивляет, стоит лишь освоиться с ее особенностями. Правда, ради более низкой стоимости разработчикам пришлось пойти на немалое количество компромиссов.

И все же в ней хватает сильных сторон, а полное отсутствие чего-либо хотя бы отдаленно напоминающего Ultimate Team, сезонные пропуски или любую другую систему монетизации воспринимается как настоящий глоток свежего воздуха.

Игровой процесс всегда был одной из главных сильных сторон футбольных проектов Konami. Вероятно, именно поэтому в рекламной кампании игры активно использовали слоган «ранее известная как Pro Evolution Soccer».

Матчи проходят динамично, управление остается отзывчивым, а успех на поле напрямую зависит от грамотной тактики. Комбинации складываются легко и естественно, каждый забитый мяч ощущается полностью заслуженным, а стабильные 60 кадров в секунду делают игру визуально приятнее большинства других спортивных проектов, доступных на Switch 2.

eFootball Kick-Off Nintendo

Футсим при этом одинаково дружелюбен как к новичкам, так и к опытным поклонникам жанра. Для тех, кто только осваивается, предусмотрена упрощенная схема управления с помощью при передачах, ударах и прессинге, позволяющая быстро почувствовать, как должен выглядеть полноценный футбольный матч.

Когда базовые механики перестанут вызывать вопросы, можно переключиться на классическое управление, которое предоставляет куда больше свободы, точности и простора для нестандартных решений.

Такой подход оказывается полезен и в локальном мультиплеере: разница в уровне между игроками сглаживается, а значит, уговорить друга провести пару матчей становится проще — без риска, что его разнесут в пух и прах уже в первой встрече.

Если же составить компанию некому, проверить свои силы можно в одиночном режиме World Tour. Это заметно упрощенная версия Мастер-лиги, где вы начинаете путь со скромным составом и отправляетесь покорять футбольный мир.

В процессе продвижения по глобальной карте в духе Street Fighter II предстоит участвовать в коротких турнирах против команд из разных уголков планеты. Каждая победа открывает возможность пригласить в свой состав игроков поверженного соперника.

Чем дальше удается продвинуться, тем больше легендарных футболистов становится доступно. Так, постепенно выбранная команда перерастает в настоящий звездный коллектив. Именно эта система развития заставляет возвращаться в режим снова и снова.

eFootball Kick-Off Nintendo

Впрочем, у World Tour есть и очевидный недостаток. Помимо набора новых игроков, режим практически перестает предлагать что-либо новое по мере прохождения. Весь процесс сводится к бесконечному циклу: выиграл матч, усилил состав, перестроил команду — и все повторяется заново.

Несмотря на то что интуитивно оторваться от режима непросто, после его полного прохождения возвращаться в него уже практически незачем.

За пределами World Tour выбор контента остается весьма скромным. Режим «быстрый матч» не нуждается в лишних объяснениях, а раздел International Cup старается максимально точно воспроизвести структуру чемпионата мира, включая групповой этап и стадию плей-офф.

Тренировочный режим отлично подойдет новичкам, которым необходимо освоиться с основными механиками, а несколько встроенных мини-игр способны ненадолго отвлечь от базовых соревновательных процессов. Правда, надолго они тоже не затягивают.

Впрочем, ограниченный набор режимов вполне укладывается в концепцию eFootball Kick-Off!, ведь изначально проект задумывался как бюджетный. На этом фоне можно только гадать, насколько масштабнее стала бы игра, если бы разработчики не стремились выпустить ее за пару недель до ЧМ-2026.

Дополнительное время на разработку наверняка позволило бы превратить eFootball в полноценный проект, способный всерьез побороться за звание лучшего футбольного симулятора на Switch 2.

eFootball Kick-Off Nintendo

Из-за более скромного масштаба проекту недостает целого ряда возможностей. При выборе команды моментами возникает мысль, насколько богаче игра выглядела бы, если бы разработчики добавили редакторы собственных клубов и футболистов, а также функцию кастомизации регламента турниров.

Именно подобных механик в футсиме не хватает больше всего, поэтому в какой-то момент начинает казаться, что игре попросту недостает контента.

Пожалуй, больше всего вопросов вызывает то, как в eFootball Kick-Off! обошлись с официальными лицензиями — классическая проблема преследователя EA FC. Konami удалось сформировать вполне достойный список клубов и национальных сборных, однако далеко не все они представлены в своем подлинном виде.

Так, например, эмблема «Вест Хэма» лишилась знаменитых перекрещенных молотов — вместо них на логотипе красуются мечи. В то же время «Манчестер Юнайтед» представлен без каких-либо изменений. Ввиду подобного расхождения возникает довольно странное ощущение, будто клуб Премьер-лиги играет против малоизвестной местной команды.

Об этом стоит помнить заранее, поскольку вероятность не найти в игре любимый клуб или отдельных футболистов весьма велика — даже несмотря на то что лицом проекта является Лионель Месси.

С визуальной точки зрения eFootball Kick-Off! производит весьма приятное впечатление. Стадионы выглядят ярко и живо, анимации футболистов отличаются плавностью, а интерфейс выполнен в чистом и легком стиле, который не перегружает взгляд.

Меню максимально простые и понятные, а загрузки настолько короткие, что практически незаметны. При всех своих ограничениях это именно та игра, которую можно запустить в любой момент без долгих приготовлений.

Чтобы обеспечить стабильные 60 кадров в секунду, разработчикам пришлось пойти на определенные компромиссы в детализации моделей игроков. Впрочем, выглядят они вполне достойно — примерно на уровне проектов эпохи PlayStation 4 и Xbox One.

Во время самого матча футболисты находятся достаточно далеко от камеры, поэтому эти упрощения практически не бросаются в глаза. Замечаешь их разве что в крупных планах во время празднования забитых мячей.

eFootball Kick-Off Nintendo

Со звуковым оформлением дела обстоят заметно лучше. Игра позволяет выбрать, каким именно должен быть футбольный антураж. Хотите почувствовать себя обычным зрителем на трибунах? Тогда комментарии отключаются, а рев болельщиков выходит на первый план. Предпочитаете телевизионную трансляцию? В таком случае баланс меняется в пользу комментаторов, а шум стадиона становится тише.

Сам комментарий, правда, вряд ли можно назвать выдающимся, хотя Питер Друри уверенно справляется даже с тем весьма ограниченным набором реплик, который ему достался.

В конечном счете перед нами футбольная игра эконом класса, созданная для того, чтобы ее можно было запустить в любой момент и сразу перейти к делу.

Она не требует постоянного подключения к сети и не встречает игрока бесконечной чередой пользовательских соглашений и условий, которые необходимо принять еще до первого матча.

Вместо этого разработчики сделали ставку на максимально лаконичный игровой процесс: если у вас выдались свободные десять минут, этого вполне хватит, чтобы успеть провести полноценную встречу. И именно эта философия быстрых, доступных игровых сессий кажется главным достоинством проекта.

В целом eFootball Kick-Off! воспринимается как осторожная проба сил — попытка понять, насколько тепло аудитория встретит подобный формат в момент, когда интерес к футболу находится на своем пике.

Игровой процесс действительно увлекает, управление остается отзывчивым, а локальный мультиплеер способен подарить немало ярких эмоций.

Полноценный режим карьеры, продвинутые редакторы команд и футболистов, а также единая и последовательная система лицензирования могли бы превратить эту игру в одного из главных претендентов на звание лучшей футбольной серии для Nintendo Switch.

Пока же перед нами пусть и скромный, но весьма приятный проект, который берет не количеством контента, а качеством игрового процесса.