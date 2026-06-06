От Resident Evil Veronica до Final Fantasy VII Revelation и десятков других проектов — в Game Informer собрали самое важное из презентации.

В ночь на 6 июня завершилась трансляция Summer Game Fest 2026, которая оставила после себя настоящий шквал анонсов, премьер, дат релиза и свежих подробностей о самых ожидаемых играх ближайших лет.

Шоу получилось одним из самых насыщенных за всю его историю, а для многих поклонников индустрии и вовсе может претендовать на звание лучшей презентации последних лет.

Ниже представлен последовательный разбор каждой игры в том порядке, в котором она появлялась во время показа, а также кратко изложены ключевые детали и трейлеры.

Resident Evil Veronica

Resident Evil Veronica

Одной из главных премьер вечера стал Resident Evil Veronica — полноценный ремейк культовой Resident Evil Code: Veronica.

Дебютный трейлер показал Клэр Редфилд, которая прибывает в Париж в поисках своего брата Криса. Именно вокруг этих событий и будет строиться новая интерпретация одной из самых любимых глав серии.

Релиз Resident Evil Veronica запланирован на 2027 год.

Cuphead Sequel + Mighty Cuphead Adventure

Cuphead Sequel + Mighty Cuphead Adventure

Studio MDHR подготовила сразу два сюрприза для поклонников своей знаменитой франшизы, анонсировав полноценное продолжение Cuphead и отдельный спин-офф под названием Mighty Cuphead Adventure.

О самой Cuphead Sequel пока известно крайне мало. Разработчики подтвердили, что речь идет именно о полноценной новой части, однако какими-либо подробностями делиться не стали.

Куда больше внимания в дебютном ролике досталось Mighty Cuphead Adventure. Ответвление заметно отходит от фирменной эстетики, вдохновленной классическими мультфильмами вроде «Пароходика Вилли», делая ставку на более современный визуальный стиль.

При этом по духу проект напоминает ранние игры серии Sonic the Hedgehog, хотя игровой процесс по-прежнему сохраняет знакомые черты Cuphead.

Сроки выхода обеих игр пока не раскрываются.

Alien: Isolation 2

Alien: Isolation 2

Создатели официально подтвердили название долгожданного продолжения культового хоррора — Alien: Isolation 2.

Никаких подробностей о дате релиза разработчики пока не сообщили, однако уже известно, что игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Gen Atlas

Gen Atlas

Новым трейлером обзавелась Gen Atlas — следующая игра от Фумито Уэды, создателя Ico и Shadow of the Colossus.

Дата выхода проекта пока остается неизвестной. На старте Gen Atlas появится на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Кроме того, разработчики подтвердили, что ПК-версия станет эксклюзивом Epic Games Store, поэтому релиз в Steam на данный момент не планируется.

Blood Message

Blood Message

NetEase представила новый трейлер Blood Message, благодаря которому удалось получить самый подробный взгляд на амбициозный приключенческий экшен за все время его существования.

По атмосфере и постановке проект невольно вызывает ассоциации с такими сериями, как God of War и The Last of Us. Судя по показанным кадрам, разработчики делают ставку на кинематографичную подачу, зрелищные сражения и эмоциональное повествование.

Дата выхода Blood Message пока не объявлена. Известно лишь, что игра создается для консолей и ПК.

Haex

Haex

Среди новых анонсов также оказался Haex — кооперативный шутер с элементами выживания, действие которого разворачивается в суровой северной глуши, захваченной инопланетными существами.

Проект рассчитан на компанию от одного до четырех игроков. В ходе прохождения предстоит исследовать дикую местность, собирать ресурсы, сражаться с пришельцами и постепенно выяснять судьбу пропавших участников экспедиции.

Одновременно игрокам придется бороться не только с внешней угрозой, но и с самой природой. Для выживания необходимо следить за температурой тела, уровнем жажды и другими показателями, способными превратить путешествие в настоящую борьбу за жизнь.

На данный момент дата релиза не раскрывается, однако подтверждено, что Haex выйдет на ПК.

Stranger Than Heaven

Stranger Than Heaven

Новый трейлер Stranger Than Heaven принес с собой и долгожданную дату релиза. Игра поступит в продажу 15 января.

Кроме того, ролик подтвердил участие в проекте сразу нескольких звезд. Среди них оказались Тупак Шакур и Снуп Догг, а также ряд других знаменитостей, чьи появления станут частью истории.

На старте Stranger Than Heaven выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Одним из самых громких анонсов вечера стала Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Вместе с дебютным трейлером разработчики подтвердили, что за создание игры отвечает Platinum Games — студия, известная по Bayonetta и Nier: Automata.

Проект также станет первой крупнобюджетной игрой нового подразделения Paramount Games Studio, которое было создано для адаптации известных франшиз Paramount в формат видеоигр.

Дата выхода Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin пока не объявлена.

An Eggstremely Hard Game

An Eggstremely Hard Game

Одним из самых необычных проектов презентации стало An Eggstremely Hard Game — кооперативное приключение, в котором игрокам предстоит взять под управление двух уток, пытающихся доставить яйцо домой через череду опасных испытаний.

На пути встретятся платформенные секции, головоломки, многочисленные препятствия и ситуации, способные проверить на прочность даже самые крепкие дружеские отношения. Учитывая концепцию игры, без криков и взаимных обвинений во время прохождения наверняка не обойдется.

Поддерживается совместная игра для четырех участников одновременно. Релиз An Eggstremely Hard Game состоится 24 июля 2026 года.

Crossfire

Crossfire

Студия That’s No Moon впервые показала Crossfire — дебютный проект команды, который позиционируют как попытку по-новому взглянуть на жанр Cover-шутеров.

По первым впечатлениям игра выглядит весьма многообещающе.

Одну из главных ролей исполняет Клаудия Думит, известная по образу Виктории Ньюман в сериале «Пацаны». Компанию ей составит Рики Уиттл, которого многие зрители помнят по «Американским богам».

Дата выхода Crossfire пока не раскрывается. Игра разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Control Resonant

Control Resonant

Remedy Entertainment представила новый трейлер Control Resonant, вновь напомнив о своем сюрреалистическом взгляде на жанр динамичных экшенов.

Хотя ролик не содержал крупных анонсов, он позволил еще раз оценить необычный визуальный стиль проекта и его фирменную атмосферу. По словам Маркуса Стюарта, которому уже удалось опробовать игру лично, увиденного оказалось достаточно, чтобы с еще большим нетерпением ждать полноценного релиза.

Выход Control Resonant запланирован на 24 сентября 2026 года.

Guild Wars 3

Guild Wars 3

Одним из самых громких анонсов шоу стала Guild Wars 3 — новая глава знаменитой MMORPG-серии, которую поклонники ждали долгие годы.

Разработчики подтвердили, что игра выйдет на ПК и PlayStation 5, а уже осенью 2027 года стартует бета-тестирование, которое позволит игрокам познакомиться с проектом лично.

Пока подробностей о самой Guild Wars 3 немного, однако сам факт существования полноценного продолжения одной из самых известных MMORPG последних десятилетий сам по себе стал важным событием.

Gundam Rogue Orbit

Gundam Rogue Orbit

Поклонников гигантских боевых машин порадовали анонсом Gundam Rogue Orbit — нового экшена от третьего лица, посвященного вселенной Gundam.

Игрокам предстоит создать собственного меха, настраивая его под предпочитаемый стиль ведения боя, а затем отправиться в динамичные сражения, где ключевую роль будут играть высокая скорость, мобильность и зрелищные столкновения между механизированными гигантами.

Релиз Gundam Rogue Orbit намечен на 2027 год. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Star Wars: Galactic Racer

Star Wars: Galactic Racer

Lucasfilm решила вновь обратиться к одной из самых любимых фанатами идей из вселенной Star Wars, представив Star Wars: Galactic Racer.

Судя по дебютному трейлеру, игра целиком посвящена подрейсингу — безумно скоростным гонкам на реактивных болидах, знакомым поклонникам по культовой сцене из «Скрытой угрозы». Разработчики явно делают ставку на высокие скорости, опасные трассы и зрелищные заезды, в которых малейшая ошибка может стоить победы.

Релиз Star Wars: Galactic Racer состоится 6 октября 2026 года.

Virtua Fighter Crossroads

Virtua Fighter Crossroads

Новая часть легендарной серии файтингов получила название Virtua Fighter Crossroads и обзавелась свежим трейлером, сосредоточенным на сюжетной составляющей.

Судя по представленным кадрам, история будет связана с противостоянием китайской мафии, однако разработчики не забыли показать и классический игровой процесс, благодаря которому серия Virtua Fighter заслужила культовый статус среди поклонников трехмерных драк.

Выход Virtua Fighter Crossroads запланирован на 2027 год. Список платформ пока не раскрывается.

RuneScape: Dragonwilds

RuneScape: Dragonwilds

Создатели RuneScape: Dragonwilds представили очередной трейлер своего проекта и одновременно подтвердили дату полноценного релиза.

Хотя игра уже доступна на ПК в рамках программы раннего доступа, версия 1.0 появится лишь 15 сентября 2026 года. Вместе с полноценным запуском проект доберется не только до компьютеров, но и до PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Таким образом, уже этой осенью RuneScape: Dragonwilds окончательно покинет стадию раннего доступа.

1666: Amsterdam

1666: Amsterdam

Panache Digital Games представила 1666: Amsterdam — амбициозный приключенческий экшен, в котором важную роль играют путешествия сквозь время.

История проекта заслуживает отдельного внимания. В той или иной форме игра находится в разработке уже около 16 лет, а потому ее полноценное появление на публике стало одним из самых неожиданных моментов Summer Game Fest 2026.

Желающим познакомиться с новинкой уже сейчас доступен пролог, который можно бесплатно опробовать через Steam и Epic Games Store. Демоверсия рассчитана примерно на 30 минут прохождения и позволяет получить поверхностное представление о мире и основных идеях проекта.

Позже в этом году 1666: Amsterdam отправится в ранний доступ.

Saw: Genesis

Saw: Genesis

Издательство Bloober Team анонсировало Saw: Genesis — асимметричный многопользовательский хоррор, действие которого разворачивается вскоре после окончания Первой мировой войны.

В центре истории находится персонаж по прозвищу Судья — загадочная фигура, которую разработчики называют своеобразным предшественником легендарного «Конструктора» из серии «Пила».

Кроме того, уже сегодня все желающие могут подать заявку на участие в закрытом альфа-тестировании проекта.

Lords of the Fallen II

The Blood of Dawnwalker

Продолжение Lords of the Fallen также отметилось на презентации новым показом, однако разработчики пока не готовы назвать точную дату выхода.

На данный момент известно лишь то, что игра создается для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker

Новый трейлер The Blood of Dawnwalker намекнул, что история игры не ограничится исключительно Европой XIV века, которая до этого считалась главным местом действия проекта.

Судя по показанным кадрам, путешествие главного героя по имени Коэн со временем выйдет далеко за пределы Вейл Сангоры и приведет его в самые разные уголки мира. Авторы прямо дали понять, что масштаб истории окажется значительно шире, чем предполагалось ранее.

Релиз игры запланирован на 3 сентября 2026 года.

Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company

Тактическая одиночная стратегия Star Wars Zero Company обзавелась новой датой релиза и свежим трейлером, который принес с собой еще один приятный сюрприз для поклонников далекой-далекой галактики.

В ролике разработчики показали новые кадры игрового процесса, а также впервые продемонстрировали Энакина Скайуокера. Появление одного из самых известных джедаев вселенной «Звездных войн» моментально стало одной из самых обсуждаемых тем среди зрителей презентации.

Релиз Star Wars Zero Company состоится 27 августа. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Among Us On Guard + Among Us Animated Series

Among Us On Guard + Among Us Animated Series

Для поклонников Among Us подготовили сразу две новости. Во-первых, анимационный сериал по мотивам популярной игры уже доступен для просмотра.

Во-вторых, разработчики представили Among Us On Guard — новый спин-офф, который расширит вселенную франшизы за пределами оригинальной игры. Подробностей о проекте пока немного, а сроки релиза еще не раскрываются.

Monster Hunter Wilds: Ascendance Expansion

Monster Hunter Wilds: Ascendance Expansion

Capcom анонсировала Ascendance — первое крупное дополнение для Monster Hunter Wilds, которое отправит охотников в совершенно новый регион, расположенный высоко над землей.

Игроков ждут воздушные просторы, новые способности, дополнительные испытания для персонажей ранга Master и, конечно же, очередная порция легендарных чудовищ, на которых предстоит открыть сезон охоты.

В трейлере также подтвердили появление Древних Драконов.

Точная дата выхода дополнения пока не называется, однако релиз Ascendance запланирован на 2027 год для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Hot Wheels Infinite Rush

Hot Wheels Infinite Rush

Линейка гоночных игр Hot Wheels вскоре пополнится новой частью под названием Hot Wheels Infinite Rush.

За разработку отвечает студия Milestone, хорошо знакомая поклонникам аркадных гонок по серии Hot Wheels Unleashed и недавней Screamer. Судя по дебютному показу, авторы вновь делают ставку на безумные скорости, эффектные трассы и зрелищные заезды, вдохновленные культовыми игрушечными машинками.

Релиз Hot Wheels Infinite Rush состоится 24 сентября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Attack On Titan 3

Attack On Titan 3

Поклонники знаменитого аниме наконец дождались полноценного продолжения игровой серии. Анонсированная Attack On Titan 3 охватит события истории вплоть до самого финала, позволив игрокам пережить заключительные главы саги в интерактивном формате.

Это особенно важно на фоне Attack On Titan 2, сюжет которой завершался на событиях второго сезона и не затрагивал дальнейшие повороты истории.

Разработчики также сообщили, что уже 1 июля представят новый «разведывательный отчет», в рамках которого раскроют дополнительные подробности проекта.

Хоть точная дата релиза пока остается неизвестной, страница игры в Steam подтверждает, что Attack On Titan 3 должна выйти до конца текущего года.

The Wolf Among Us 2 + The Wolf Among Us Remastered

The Wolf Among Us 2 + The Wolf Among Us Remastered

The Wolf Among Us 2 наконец вновь напомнила о себе и получила ориентировочное окно релиза.

Продолжение знаменитой приключенческой игры от Telltale Games планируют выпустить в 2027 году. Одновременно с этим разработчики анонсировали The Wolf Among Us Remastered — обновленную версию первой части, которая поступит в продажу уже в период зимних праздников.

Главное для поклонников серии заключается в другом: The Wolf Among Us 2 действительно жива и по-прежнему находится в разработке.

Street Fighter 6: Year 4

Street Fighter 6: Year 4

Capcom раскрыла состав бойцов четвертого года поддержки Street Fighter 6, и главным сюрпризом стала Тифа Локхарт из Final Fantasy VII.

Легендарная героиня присоединится к ростеру в начале 2027 года, пополнив список приглашенных персонажей одной из самых известных героинь в истории японских RPG.

Помимо нее в игре появятся сразу три новых бойца. Первой станет Ясмин, чей дебют запланирован на 3 августа. Осенью 2026 года к сражениям присоединится Арджун, а весной 2027 года ростер пополнит Бош — персонаж, знакомый игрокам по режиму World Tour.

Таким образом, четвертый сезон поддержки Street Fighter 6 обещает стать одним из самых насыщенных за всю историю игры, объединив как совершенно новых персонажей, так и культовых гостей из других франшиз.

Stellar Blade: Blood Rain

Stellar Blade: Blood Rain

Shift Up официально подтвердила разработку Stellar Blade: Blood Rain — полноценного продолжения одного из самых громких экшенов последних лет.

Пока авторы не готовы говорить о сроках выхода, однако дебютный анонс уже раскрыл одну важную деталь. Главной героиней новой истории станет Ив, которая предпочитает решать проблемы не клинком, а собственными кулаками.

Дата релиза Stellar Blade: Blood Rain пока остается неизвестной.

Final Fantasy VII Revelation

Final Fantasy VII Revelation

Главным финальным сюрпризом Summer Game Fest 2026 стала Final Fantasy VII Revelation — третья глава ремейков легендарной JRPG.

Square Enix подтвердила, что игра выйдет весной 2027 года, причем впервые в истории современной серии стартует одновременно на всех основных платформах. В день релиза Final Fantasy VII Revelation станет доступна владельцам PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

По словам режиссера проекта, ключевой темой новой главы станет «решимость». Именно вокруг этого мотива будет строиться история персонажей, которым предстоит сделать свои последние и самые важные выборы.

Разработчики также подготовили ряд заметных нововведений. Одним из самых впечатляющих станет механика прыжков с воздушного корабля Сида. Теперь игроки смогут буквально покинуть борт в полете и приземлиться в любой точке мира без загрузочных экранов и переходов между локациями.

Кроме того, персонажи получат расширенную систему экипировки. Новые комплекты одежды и брони будут не только менять внешний вид героев, но и напрямую влиять на их боевые характеристики.