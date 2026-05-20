В Squawka собрали рейтинг лучших молодых голкиперов, способных усилить любую команду в рамках режима карьеры.

Ultimate Team давно превратился в главный двигатель EA FC, но у режима карьеры по-прежнему есть то самое особое очарование, за которое его продолжают любить миллионы игроков. Все просто: начать новое прохождение можно когда угодно, сколько угодно раз — и каждый раз история будет ощущаться по-новому.

Неважно, какой клуб вы берете под свое управление — сама суть Manager Career, как теперь называется режим, остается неизменной. Побеждать. Забирать чемпионские титулы, охотиться за еврокубками и шаг за шагом вести команду к вершине независимо от стартовых условий.

На фоне механики футсима, заточенной, прежде всего, под атаку, особая роль в рамках любой соревновательной модели отводится вратарям.

Какой смысл хвастаться лучшей обороной или нападением, если последний рубеж не способен дать надежность в решающий момент? И стоимость элитных голкиперов в FC 26 лишь подтверждает, насколько велико их влияние на результат.

Но кого именно стоит подписывать в FC 26? Ниже — детальный рейтинг лучших вратарей, доступных для покупки в первое трансферное окно, причем в самых разных ценовых категориях.

Важно уточнить: речь идет исключительно об игроках, доступных в первое окно мужского режима карьеры, поскольку финансовая система в женском устроена совершенно иначе.

Стоимость футболистов, наличие пунктов выкупа и даже доступность трансферов могут различаться от сохранения к сохранению. Кроме того, многое зависит от выбранной строгости трансферных переговоров.

Бюджет до $6 млн

Люкка Брюгман («Генк»)

Стартовый рейтинг: 59



Потенциал: 82



Стоимость: около $1 млн

Начать стоит с голкипера, чей стартовый рейтинг способен отпугнуть многих игроков. Однако списывать Люкку Брюгмана со счетов точно не нельзя. Молодой вратарь «Генка» входит в режим карьеры с общим рейтингом 61 и является отличным вариантом для клубов, которые строят проект за пределами элитных чемпионатов.

На старте карьеры бельгийцу всего 17 лет, но даже в таком возрасте он обладает весьма солидным набором качеств. Его сильнейшая сторона — игра в прыжке с показателем 63, а выбор позиции оценивается в 60, что тоже выглядит вполне достойно.

Не подводит молодого кипера и слабая нога: три звезды позволяют спокойно разыгрывать мяч даже под давлением, если атака развивается через левую сторону.

Люкка Брюгман EA / LiveSport.Ru

Ну и самое приятное — рост Брюгмана составляет почти 198 сантиметров. Для вратаря это уже само по себе огромный козырь.

Как и большинство недорогих талантов, он не обладает каким-то феноменальным потолком развития, однако потенциал в 82 (ОБЩ) — более чем серьезная база для команды, которая хочет постепенно расти вместе со своим голкипером.

Несмотря на ориентировочную стоимость в $1 млн, «Генк» зачастую готов отпустить Брюгмана примерно за $800 тысяч, особенно если добавить в соглашение процент от будущей продажи игрока.

Тьягу Перейра Кардозу («Боруссия Менхенгладбах»)

Стартовый рейтинг: 67



Потенциал: 82



Стоимость: около $2,4 млн

Если нужен более готовый вариант без огромных затрат, скажем, для клубов из нижних дивизионов и команд со скромным бюджетом, то Тьягу Кардозу станет весьма привлекательным выбором. Люксембургский голкипер начинает режим карьеры в возрасте 19 лет и обладает рейтингом 67 — для многих этот показатель уже соответствует полноценному первому номеру прямо со старта.

Особенно уверенно у Перейры Кардозу выглядят реакция и игра на линии: показатели нырков и рефлексов держатся на уровне 70 и 71 соответственно. Игру ногами с отметкой в 68 также нельзя назвать уязвимостью, тогда как три звезды для слабой ноги впишут его под параметры команд, предпочитающих начинать атаки через короткий розыгрыш.

Да, потолок развития в данном случае вновь ограничен значением в 82, однако для большинства клубов, которые будут рассматривать его трансфер, этого более чем достаточно. «Боруссия Менхенгладбах» не станет устраивать жесткие переговоры, хотя расстаться придется примерно с $2,4 млн.

Ром-Джейден Овусу-Одуро («АЗ Алкмар»)

Стартовый рейтинг: 71



Потенциал: 83



Стоимость: около $3,9 млн

Следующая остановка — Нидерланды. Ром-Джейден Овусу-Одуро выглядит еще более подготовленным вариантом для тех, кто хочет получить молодого, но уже вполне надежного первого номера. Голкипер «АЗ Алкмар» начинает режим карьеры с рейтингом 71, при этом ему всего 20 лет.

Главным достоинством нидерландца считаются рефлексы с показателем 73 — именно этот навык выделяется сильнее остальных. Нырки и выбор позиции выглядят чуть скромнее, но все равно держатся на вполне достойной отметке 70. Игра ногами оценена в 67, поэтому Овусу-Одуро вполне комфортно чувствует себя в командах, предпочитающих короткий розыгрыш мяча от своих ворот.

Ром-Джейден Овусу-Одуро EA / LiveSport.Ru

По меркам современных вратарей он не выглядит гигантом — рост составляет 188 сантиметров — однако серьезной проблемой это вряд ли станет, особенно с учетом наличия двух игровых стилей.

Потолок развития у Овусу-Одуро немного выше, чем у предыдущих вариантов: при грамотном подходе он способен спрогнозировать до показателя в 83. В АЗ прекрасно понимают, насколько перспективный актив находится у них в составе, поэтому дешево заполучить голкипера не получится. Для сделки придется готовить примерно $3,9 млн.

Бюджет от $6 млн до $25 млн

Мио Бакхаус («Вердер»)

Стартовый рейтинг: 67



Потенциал: 83



Стоимость: около $9,3 млн

Сфокусируемся на Германии и перейдем к еще одному любопытному варианту, который уже обойдется заметно дороже предыдущих имен. Мио Бакхаус представляет «Вердер» и в нынешнем сезоне успел закрепиться в статусе основного голкипера клуба в Бундеслиге — причем всего спустя несколько месяцев после своего 22-летия.

В режиме карьеры Бакхаус начинает с рейтингом 67, поэтому пространство для развития здесь весьма серьезное. При этом отдельные показатели уже сейчас выглядят очень достойно. Главным оружием немца считаются рефлексы с рейтингом 71 — именно они сильнее всего выделяются на фоне остальных характеристик. Нырки оценены в 67, а выбор позиции — в 66, что тоже формирует достаточно надежную базу для молодого вратаря.

Рост Бакхауса составляет 194 сантиметра, поэтому на втором этаже и при игре на выходах он демонстрирует достаточную уверенность. Да, игра ногами пока выглядит сыроватой — всего 61 — однако для команд, не строящих весь выход из обороны через вратаря, это вряд ли станет критическим недостатком.

Потенциал у Бакхауса достигает рейтинга 83 — столько же, сколько и у Овусу-Одуро — однако здесь вы в первую очередь переплачиваете за более высокий уровень готовности и физическую мощь уже на старте карьеры. «Вердер» готов обсуждать сделку примерно в районе $9,3 млн, особенно если добавить процент от будущей продажи.

Маттье Эполо («Стандард»)

Стартовый рейтинг: 73



Потенциал: 86



Стоимость: около $12 млн

Поднимаемся еще выше по ценнику и переходим к одному из самых интересных молодых голкиперов в этой категории. Маттье Эполо стартует в режиме карьеры в 20-летнем возрасте и вместе с тем видится весьма солидным вариантом для клубов, которым нужен вратарь не только на перспективу, но и под основу здесь и сейчас.

У бельгийца сразу четыре ключевых вратарских показателя держатся на уровне 70 и выше. Главным достоинством Эполо считаются нырки с рейтингом 76 — именно этот параметр выделяется сильнее. Совсем рядом находятся и рефлексы с показателем 73, благодаря чему на линии он выглядит уверенно уже с момента дебюта. Выбор позиции и игра руками получили по 70, а игра ногами затерялась на значении в 66.

Маттье Эполо EA / LiveSport.Ru

Определенным недостатком можно назвать слабую ногу — всего на две звезды — однако в режиме карьеры это вполне исправимая проблема, особенно если параллельно развивать его игру ногами и участие в розыгрыше мяча.

А вот потенциал у Эполо действительно впечатляет. При толковом развитии голкипер способен вырасти до рейтинга 86, что уже выводит его в категорию вратарей топ-уровня. При этом «Стандард» не требует за своего таланта каких-то безумных денег. Да, бельгийский клуб постарается выбить сумму выше рыночной стоимости, но договориться о трансфере примерно за $12 млн вполне реально.

Мартен Вандевордт («РБ Лейпциг»)

Стартовый рейтинг: 76



Потенциал: 84



Стоимость: около $16,5 млн

Те, кто давно играет в режим карьеры, прекрасно знают имя Мартена Вандевордта. Когда-то бельгиец считался одним из самых популярных молодых талантов в FIFA, и даже сейчас он остается мощным вариантом для долгосрочного проекта в FC 26.

На старте карьеры Вандевордту исполнилось 23 года, однако это по-прежнему молодой голкипер с очень солидной базой. Его стартовый рейтинг составляет 76 — уровень, который позволяет без лишних опасений сразу ставить бельгийца в основу.

Четыре ключевых вратарских показателя у Вандевордта находятся на отметке 75 и выше. Особенно выделяются нырки с рейтингом 78 и рефлексы на уровне 77 — именно эти качества делают его крайне надежным на линии ворот. Игра руками и игра ногами получили по 75, а единственным слегка проседающим параметром остается выбор позиции, оцененный в 74. Впрочем, для голкипера такого возраста это вовсе не кажется серьезной проблемой.

Дополнительным плюсом можно считать и три звезды слабой ноги — для современного вратаря, участвующего в розыгрыше мяча, это весьма полезная деталь.

Потенциал у Вандевордта по-прежнему остается очень высоким: при правильном развитии он способен вырасти до рейтинга 84 и превратиться в одного из наиболее надежных голкиперов в игре.

В «Лейпциге», разумеется, прекрасно понимают ценность своего вратаря, поэтому дешево отпускать его никто не собирается. Для трансфера придется накопить примерно $20 млн. Но в данном случае вложения действительно выглядят оправданными.

Бюджет от $25 млн

Робен Риссер («Ланс»)

Стартовый рейтинг: 71



Потенциал: 85



Стоимость: около $27 млн

Категорию более дорогих и уже почти сформировавшихся голкиперов открывает Робен Риссер. Если для вас главным приоритетом остается исключительно максимальный потенциал, возможно, стоит присмотреться к другим вариантам из списка. Но если нужен вратарь с крепкой стартовой базой сходу, то голкипер «Ланса» кажется очень достойным кандидатом.

Стартовый рейтинг Риссера составляет 71, и отдельные показатели у него выглядят весьма внушительно. Особенно выделяются игра руками и рефлексы — оба параметра находятся на отметке выше 70 и позволяют вратарю уверенно чувствовать себя на линии. Нырки также выглядят вполне солидно (71), тогда как остальные характеристики не проседают настолько, чтобы стать откровенной проблемой.

Робен Риссер EA / LiveSport.Ru

Да, игра ногами с показателем 64 пока не позволяет ему вписаться в идеальную модель контроля через вратаря, а выбор позиции на уровне 67 выглядит чуть менее убедительно на фоне остальных качеств. Тем не менее общая база у Риссера остается довольно крепкой, особенно для клубов, которым нужен надежный первый номер без многолетней прокачки.

Потенциал француза ограничен отметкой 85, поэтому до категории абсолютных топов он вряд ли доберется. Однако как фундамент для нескольких успешных сезонов — это более чем оптимальный вариант. Тем более если учитывать, что подписать его можно примерно за $27 млн.

Анатолий Трубин («Бенфика»)

Стартовый рейтинг: 80



Потенциал: 87



Стоимость: около $41 млн

Поднимаемся еще выше по уровню и стоимости. На сцену выходит Анатолий Трубин. Голкипер «Бенфики» начинает режим карьеры с рейтингом 80 и способен без раскачки стать основным вратарем клуба, претендующего на серьезные задачи в топ-чемпионатах.

Главным оружием украинца остаются рефлексы с впечатляющим показателем 84 — именно они делают Трубина особенно опасным на линии ворот. Практически не отстает и выбор позиции, получивший рейтинг 83. Остальные параметры выглядят чуть скромнее, но все равно держатся на очень солидном уровне: нырки и игра ногами оценены в 77, а игра руками — в 76.

Отдельно стоит отметить его габариты. Рост Трубина составляет почти 199 сантиметров, поэтому в штрафной площади он особенно хорош при навесах и игре на выходах.

Потенциал у голкипера «Бенфики» достигает значения в 87, и именно поэтому его стартовая стоимость выглядит настолько высокой. Переговоры с португальским клубом наверняка окажутся непростыми, однако примерно за $50 млн договориться все-таки возможно.

Жоан Гарсия («Барселона»)

Стартовый рейтинг: 83



Потенциал: 89



Стоимость: около $83 млн

Завершает список один из самых статусных и дорогостоящих вариантов — Жоан Гарсия из «Барселоны». Да, в игре можно найти голкиперов с еще более высоким рейтингом, однако там суммы уже уходят в совершенно безумную плоскость. Здесь же речь идет о вратаре, который способен закрыть позицию на долгие годы без необходимости полностью уничтожать трансферный бюджет.

Жоан Гарсия начинает режим карьеры с рейтингом 83 и без проблем впишется практически в любой топ-клуб. Особенно впечатляют его рефлексы с показателем 86 — именно они делают испанца настолько опасным в ближнем бою и при сложных сейвах на линии. Выбор позиции получил рейтинг 83, игра руками — 82, а нырки держатся на отметке 81. Даже игра ногами с показателем 77 выглядит весьма уверенно для современного вратаря, участвующего в начале атак.

Жоан Гарсия EA / LiveSport.Ru

Отдельным плюсом выделяются три звезды для слабой ноги, а также стиль игровые стили+. Добавляем сюда рост в 191 сантиметр — и получаем практически идеальный набор для современного элитного голкипера.

Главное же достоинство испанца — его потенциал. При грамотном управлении Жоан Гарсия способен вырасти до рейтинга 89 и превратиться в одного из лучших вратарей футсима. «Барселона», разумеется, будет до последнего сопротивляться продаже такого актива, однако примерно за $115 млн вопрос можно решить.