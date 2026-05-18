ESPN разбирает, почему «Челси» рискнул пригласить Хаби Алонсо — несмотря на его короткий и проблемный период в «Реале».

«Челси» объявил о назначении бывшего тренера «Байера» и «Реала» Хаби Алонсо. Контракт рассчитан на четыре года и вступит в силу 1 июля 2026 года. Но в мадридском клубе экс‑полузащитник «Реала Сосьедад», «Ливерпуля», «Баварии» и «Реала» продержался всего 233 дня. Не слишком ли это рискованное решение для лондонцев?

Журналисты ESPN Марк Огден и Алекс Киркланд разбирают, почему Алонсо провалился в Мадриде, зачем «Челси» пошел за ним после увольнения Лиама Росеньора в прошлом месяце и что испанец может привнести в АПЛ.

Проблемы в «Реале»

Конфликты с игроками

Если выделить один главный фактор, объясняющий неудачу Алонсо на «Сантьяго Бернабеу», — это стремительное ухудшение отношений с ключевыми футболистами за семь месяцев работы. Как сообщал ESPN в январе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде — три звезды, которые так и не приняли методы нового тренера.

Отношения Винисиуса с Алонсо начали портиться уже через несколько недель после назначения испанца. Игрок и его окружение быстро пришли к выводу, что новый наставник не слишком доверяет бразильцу.

Алонсо экспериментировал с переводом левого вингера на непривычный правый фланг и даже планировал оставить его в запасе на полуфинал Клубного чемпионата мира против «ПСЖ», пока травма не заставила перестроить состав и вернуть бразильца в старт.

С началом сезона Ла Лиги Алонсо несколько раз не включал полностью здорового Винисиуса в основу. Ситуация окончательно взорвалась во время октябрьского «Эль-Класико» с «Барселоной», когда тренер заменил бразильца по ходу матча. Уходя с поля, Винисиус в ярости выкрикнул: «Я тогда вообще уйду, да?» — и отправился прямиком в подтрибунное помещение.

После этого отношения уже не восстановились. Источники, близкие к игроку, говорили ESPN, что Алонсо стал главным препятствием для продления контракта Винисиуса, рассчитанного до 2027 года.

Как и Винисиус, Вальверде был недоволен позицией, на которой его использовал тренер.

«Я не рожден играть правого защитника», — сказал уругваец журналистам во время выездного матча Лиги чемпионов против «Кайрата». В тот же вечер камеры поймали, как Вальверде без особого энтузиазма разминается у бровки, оставшись в запасе.

У Алонсо было свое видение и для Беллингема — куда более структурированное, чем свобода, которой англичанин пользовался раньше.

«Я хочу, чтобы Джуд был максимально эффективен, — говорил Алонсо прошлым летом. — Беллингем способен покрывать огромный объем пространства, но он должен начинать движение из правильной позиции».

В январе Беллингем назвал сообщения о проблемах внутри команды «выдуманными или преувеличенными». Однако спустя четыре дня Алонсо был отправлен в отставку.

Сомнения руководства клуба

Проблемы Алонсо в отношениях со звездами «Реала» лишь усилили сомнения руководства клуба относительно того, был ли он вообще подходящей кандидатурой на этот пост.

ESPN сообщал, что президент Флорентино Перес изначально переживал из-за недостатка опыта у Алонсо, однако кандидатуру испанца активно продвигал генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес. В итоге Перес согласился с этой рекомендацией.

Сам Алонсо прекрасно знал о подобных сомнениях — как и футболисты команды. В результате тренер оказался в уязвимом положении с самого начала, а любые проблемы лишь усиливали напряжение вокруг проекта.

Когда конфликты все-таки вспыхивали — как, например, история с заменой Винисиуса в «Эль-Класико», — Алонсо не получал безоговорочной поддержки клуба. Напротив, его решения подвергались внутренней критике, а за кулисами все чаще звучали намеки, что ответственность за кризис лежит в том числе и на тренере.

Некоторые руководители изначально скептически относились к тому, как Алонсо выстраивал отношения с Винисиусом. Параллельно росло беспокойство из-за физической готовности команды и большого количества травм.

Когда в декабре сезон «Реала» начал разваливаться, один из источников сообщил ESPN, что Алонсо, находившийся под серьезным давлением, выглядел мрачным и подавленным на тренировочной базе клуба в Вальдебебасе.

После того как в январе Алонсо все-таки уволили, часть руководителей мадридского клуба сожалела лишь о том, что это решение не приняли раньше, позволив ситуации слишком долго оставаться неуправляемой.

Провалы в больших матчах

К январю «Реал» уже потерпел несколько болезненных поражений, которые окончательно подорвали веру в проект. Первое случилось еще летом: мадридцы были разгромлены «ПСЖ» 0:4 в полуфинале Клубного чемпионата мира на «Метлайф-стэдиум». Для Алонсо это стало первым настоящим экзаменом против команды элитного уровня.

Сам Алонсо не горел желанием вступать в должность до Клубного чемпионата мира и предпочел бы начать работу уже после турнира. Но обстоятельства, связанные с уходом Карло Анчелотти в сборную Бразилии, вынудили его принять команду раньше. В итоге — смазанный старт и сорванная предсезонная подготовка.

В недавнем интервью Флорентино Перес объяснил причины провального сезона «Реала».

Думаю, все началось именно с Клубного чемпионата мира. У нас не было полноценной предсезонки. Были травмы… Мы думали, что перемены [увольнение Алонсо] помогут все исправить. Флорентино Перес президент «Реала»

Хотя на старте сезона-2025/26 результаты «Реала» выглядели впечатляюще — команда выиграла 13 из первых 14 матчей, — следующий серьезный тест обернулся новым тяжелым ударом: поражением 2:5 от мадридского «Атлетико».

«Это был плохой матч, — признал Алонсо после игры. — Мы плохо действовали и с мячом, и без него… Мы понимаем, что находимся в стадии строительства команды. Но оправданий нет».

Это было первое поражение «Реала» в сезоне, но именно тогда вера в Алонсо начала стремительно угасать. Затем последовали поражения в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — часть серии, в которой мадридцы выиграли лишь два из восьми матчей.

Именно после игры с «Сити», состоявшейся через три дня после поражения от «Сельты» в Ла Лиге, руководство впервые всерьез задумалось об увольнении Алонсо. В «Реале» никогда не отличались терпением. И к тому моменту вера в тренера, его методы и его соответствие уровню клуба практически иссякла.

Были ли положительные моменты?

Было бы несправедливо и неверно называть короткий период работы Алонсо в «Реале» абсолютным провалом. Во время Клубного чемпионата мира и в первые два месяца сезона Ла Лиги команда временами демонстрировала свежие идеи, более цельную структуру и новое коллективное лицо. Футбол мадридцев не всегда выглядел ярко, но часто оказывался эффективным.

Пиком, безусловно, стала победа над «Барселоной» 2:1 в «Эль-Класико» 26 октября.

В сезоне-2024/25 каталонцы выиграли все четыре «класико», причем некоторые — с разгромным счетом, включая 4:0 на «Бернабеу». На этом фоне октябрьская победа имела огромное психологическое значение, вернув «Реалу» ощущение равенства сил с главным соперником. Однако именно тот матч во многом стал началом конца для Алонсо — из-за открытого конфликта с Винисиусом прямо по ходу игры.

Часть неудачи Алонсо в Мадриде можно объяснить особенностями самого клуба: раздевалкой, переполненной звездами, привыкшими к более свободному стилю управления Карло Анчелотти, а также нетерпеливостью президента Флорентино Переса.

«Однажды я уволил трех тренеров за один сезон, — напомнил президент на прошлой неделе, комментируя уход Алонсо. — Такое происходит не впервые».

Но остаются и вполне справедливые вопросы о том, почему Алонсо не смог адаптировать подход, который так хорошо работал в «Байере», к совершенно иной среде.

Чего ждать от Алонсо в «Челси»

Почему именно Алонсо — и почему сейчас?

Вернемся на 12 месяцев назад — к моменту, когда Алонсо объявил об уходе из «Байера». Тогда 44-летний специалист считался одним из самых востребованных молодых тренеров Европы, а в «Реале» были уверены, что приглашают будущую суперзвезду тренерского цеха.

У Алонсо было безупречное резюме: победитель чемпионата мира и Лиги чемпионов в качестве игрока, а также тренер, сумевший прервать многолетнюю гегемонию «Баварии» в Германии, приведя «Байер» к золотому дублю — чемпионству без единого поражения и победе в Кубке страны в сезоне-2023/24.

Репутация Алонсо серьезно пострадала после шести бурных месяцев в Мадриде. Однако в «Челси» по-прежнему убеждены, что приглашают одного из лучших молодых тренеров современного футбола.

В шорт-лист владельцев и спортивных директоров «Челси» входили также Андони Ираола из «Борнмута», Марку Силва из «Фулхэма» и сам Алонсо. Поиски нового тренера начались после увольнения Лиама Росеньора, который продержался на посту всего 106 дней после перехода из французского клуба-партнера — «Страсбурга».

Источники сообщили ESPN, что в руководстве «Челси» назначение Росеньора теперь считают ошибкой и важным уроком. Главный вывод, к которому пришел клуб, — молодой состав нуждается в опытном и проверенном тренере, способном раскрыть потенциал игроков.

С момента прихода владельцев BlueCo/Clearlake Capital в мае 2022 года «Челси» так и не выработал единого подхода к выбору тренеров. Томас Тухель, назначенный еще прежним руководством, был уволен уже через несколько недель после старта сезона-2022/23. Его сменил бывший наставник «Брайтона» Грэм Поттер, однако и он продержался всего семь месяцев, несмотря на пятилетний контракт.

Затем клуб временно вернул легенду команды Фрэнка Лэмпарда, после чего летом 2023 года пригласил Маурисио Почеттино, покинувшего «ПСЖ». Но уже через год нынешний тренер сборной США ушел из-за разногласий по вопросам трансферной политики.

В мае 2024 года «Челси» сделал ставку на Энцо Мареску, который в своем первом полноценном сезоне тренерской карьеры вывел «Лестер» в АПЛ. Однако даже победы в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира не спасли итальянца: в январе 2026 года его уволили — во многом по тем же причинам, что и Почеттино. Мареска также открыто ставил под сомнение трансферную стратегию клуба.

Росеньор, которого повысили из «Страсбурга» ради сохранения преемственности в мультиклубной системе, стал еще одной ставкой на молодого и относительно неопытного тренера, которому доверили развитие молодой команды. Но провал 41‑летнего специалиста убедил руководство: опыт и статус имеют значение.

Алонсо, конечно, тоже не ветеран тренерского цеха — ему 44. Однако «синие» решили действовать быстро, чтобы избежать сценария, при котором «Ливерпуль» мог бы вернуть своего бывшего полузащитника в случае увольнения Арне Слота на «Энфилде».

В клубе уверены, что успели подписать топ‑тренера вовремя, чтобы он успел повлиять на летнюю трансферную кампанию. А это, как известно, одна из причин, по которой предыдущие тренеры и уходили.

Какие гарантии запросил и получил Алонсо?

Источники ESPN сообщают, что Алонсо хочет скорректировать трансферную модель «Челси». Клуб должен подписывать больше готовых футболистов высокого уровня, а не концентрироваться исключительно на молодых талантах. За последние годы лондонцы потратили более £2 миллиардов на перспективных игроков, но отдача от этой стратегии оказалась весьма ограниченной.

По данным источников, в «Челси» наконец осознали необходимость добавлять в состав больше опытных, проверенных игроков, чтобы сбалансировать молодую, но пока недостаточно зрелую команду.

Кроме того, Алонсо рассчитывает, что его мнение в вопросах управления командой и развития игроков будет иметь больший вес, чем у его предшественников. Нежелание клуба пересматривать трансферную философию серьезно раздражало и Маурисио Почеттино, и Энцо Мареску. Однако источники утверждают, что Алонсо согласился возглавить команду после обещаний, что подход к комплектованию состава будет эволюционировать.

Работая в «Байере», Алонсо уже взаимодействовал со структурой, где важную роль играли спортивные и технические директора. Поэтому, по словам источников, он хорошо понимает модель «Челси» и комфортно чувствует себя в подобных условиях.

Сейчас у «синих» сразу пять спортивных директоров, включая Пола Уинстенли и Лоуренса Стюарта. При этом Алонсо считает, что системе необходимы определенные корректировки — именно те, о которых он попросил клуб.

Несмотря на то, что в структуре «Челси» по-прежнему будут активно участвовать спортивные директора, аналитический отдел и медицинский штаб, Алонсо получит больше влияния и контроля, чем любой из его предшественников в эпоху BlueCo.

Как будет играть команда? Схема с тремя защитниками или 4-3-3?

Успех Хаби Алонсо в «Байере» во многом строился вокруг схемы 3-4-3. И в «Челси» у него есть футболисты, позволяющие использовать похожую систему. Однако провал Рубена Аморима с аналогичной моделью в «Манчестер Юнайтед» показал, насколько быстро подобная тактика может дать сбой в условиях АПЛ.

Ключевую роль в этой системе играют латерали. В «Байере» огромное значение для Алонсо имели Джереми Фримпонг, который сейчас выступает за «Ливерпуль», и Алехандро Гримальдо. В «Челси» подходящими исполнителями на этих позициях выглядят Мало Гюсто и Марк Кукурелья.

Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо без проблем впишутся в роль двух глубинных полузащитников, а Коул Палмер потенциально может выполнять функции Флориана Вирца — десятки, играющей за нападающим.

Однако после перехода в «Реал» Алонсо перестроился на 4-2-3-1 — схему, которую «Челси» нередко использовал в последние сезоны.

Какую бы модель ни выбрал Алонсо, нынешний состав лондонцев позволяет команде быть достаточно гибкой тактически. Но в долгосрочной перспективе многое будет зависеть от глубины состава и качества ротации — именно это может определить, какая схема станет для «Челси» основной.

Означает ли назначение Алонсо, что лидеры «Челси» останутся в клубе?

«Челси» занимает десятое место в таблице АПЛ, набрав 49 очков, однако перед последней неделей сезона команда все еще сохраняет минимальные шансы на еврокубки.

Теоретически лондонцы даже могут зацепиться за Лигу чемпионов, если финишируют шестыми, «Астон Вилла» выиграет Лигу Европы, а «Борнмут» (6‑е место, 55 очков), «Брайтон» (7‑е, 53) и «Брентфорд» (8‑е, 52) оступятся в двух оставшихся турах.

«Челси» все еще может оказаться в Лиге Европы или Лиге конференций — все будет зависеть от итоговых результатов. Однако самый реалистичный сценарий — остаться без еврокубков вовсе.

И это ставит под вопрос будущее лидеров команды — Энцо Фернандеса, Коула Палмера и Жуана Педро. Источники ESPN сообщают, что Педро входит в список целей «Барселоны» на замену Роберту Левандовскому.

Назначение Алонсо — это заявление о серьезных намерениях со стороны руководства «Челси». Его статус и репутация как игрока и тренера должны помочь убедить ключевых футболистов остаться и показать им, что клуб действительно нацелен на борьбу за трофеи.

Но важно помнить: в Мадриде Алонсо во многом потерпел неудачу именно из‑за неспособности управлять раздевалкой, полной звезд и больших эго. Ему так и не удалось создать гармоничную атмосферу.

Во многом по схожим причинам потерял работу в «Челси» и Лиам Росеньор — из-за неудовлетворительных результатов и растущего недовольства игроков. Хотя в его случае серьезную роль сыграл и недостаток тренерского авторитета на высшем уровне. Бывшему наставнику «Халл Сити» попросту не хватало статуса, чтобы полностью убедить раздевалку.

У Алонсо такой проблемы быть не должно.

Когда испанец впервые появится на тренировочной базе клуба, он сразу получит тот уровень уважения и влияния, которого Росеньор так и не сумел добиться. Именно поэтому у Алонсо есть серьезные шансы сохранить нынешний костяк команды этим летом.