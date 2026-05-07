The Athletic разбирает ключевые шаги, которые должны помочь «Челси» преодолеть затяжной кризис и вернуть статус топ‑клуба.

Предстоящее межсезонье — одно из самых важных в современной истории «Челси». Клуб, который долгое время был неотъемлемой частью элиты АПЛ и Лиги чемпионов, сегодня трудно узнать.

Похоже, что лондонцы в третий раз за последние четыре года не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов после прихода консорциума Тодда Боули и Clearlake в 2022 году. А если 16 мая команда не обыграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, то это будет уже третий сезон из четырех без единого трофея.

«Челси» пережил унизительную серию из шести поражений подряд в чемпионате — такого не было с 1993 года — и рискует финишировать в нижней половине таблицы.

Очевидно, что проблем у клуба куда больше, чем поводов для оптимизма. Так как же выбраться из этого кризиса? The Athletic выделяет несколько ключевых направлений, которые требуют срочного внимания.

Правильно выбрать нового тренера

Самый очевидный, но при этом один из важнейших пунктов. Владельцы клуба собираются назначить уже пятого постоянного главного тренера за четыре года — показатель того, что подходящего человека на эту должность они до сих пор так и не нашли.

Когда консорциум Тодда Боули и Clearlake пришел в клуб, со «Стэмфорд Бридж» звучали заявления о том, что бесконечная тренерская чехарда времен Романа Абрамовича останется в прошлом. Однако на деле ситуация стала еще хуже.

Энцо Мареска продержался дольше всех — всего 18 месяцев. При этом источники в «Челси», пожелавшие сохранить анонимность в разговоре с The Athletic, утверждают, что руководство не планировало увольнять итальянца в начале января этого года.

В итоге Калум Макфарлейн стал уже третьим временным наставником после Бруно Сальтора и Фрэнка Лэмпарда (оба — в 2023 году). Сейчас он снова у руля — после увольнения Лиама Росеньора.

Отсутствие стабильности на столь важной должности неизбежно сказывается на результатах. В отличие от эпохи Абрамовича, в нынешнем составе «Челси» нет группы серийных победителей, способных удерживать команду на вершине независимо от обстоятельств.

Клубу нужен человек, который сможет объединить игроков и болельщиков. Тренер, в которого поверят все. В «Челси» не хотят спешить с назначением и планируют объявить имя нового наставника уже после окончания сезона.

В шорт-листе — Андони Ираола, который уходит из «Борнмута», главный тренер «Фулхэма» Марку Силва и бывший наставник «Реала» Хаби Алонсо.

Дать тренеру больше влияния и полномочий

Опыт четырех предыдущих назначений BlueCo показывает: тренеры, которые публично ставят под сомнение необычную структуру управления «Челси» или решения руководства (Маурисио Почеттино, Энцо Мареска), быстро оказываются в атмосфере постоянного напряжения.

В то же время специалисты, готовые спокойно работать внутри существующей системы, зачастую не обладают достаточным авторитетом, чтобы добиваться результатов, соответствующих амбициям клуба.

Работа в «Челси» по-прежнему привлекает многих, но достаточно ли она привлекательна для тренеров того уровня, который сейчас нужен команде?

Большинство элитных специалистов — личности требовательные. Они требуют максимума от игроков, штаба, спортивных директоров и владельцев. И нередко таких тренеров можно назвать людьми «со сложным характером».

Однако болельщики «Челси» — как и журналисты, давно следящие за клубом, — за годы усвоили один важный урок: зачастую такие специалисты стоят всех усилий. Именно они создают элитную культуру внутри команды, задают чемпионские стандарты и приносят трофеи.

Да, многие со временем выгорают или теряют поддержку, поэтому редко задерживаются надолго. Но последние годы показывают, что и менее статусные, более гибкие и склонные к сотрудничеству тренеры, на которых делали ставку BlueCo и спортивное руководство, тоже не становятся долгосрочным решением.

При этом передавать одному тренеру полный контроль над клубом — тоже далеко не идеальный сценарий. Но существует разумный баланс, при котором сильный специалист чувствует себя достаточно уверенно, чтобы открыто высказывать свое мнение и даже оспаривать внутренние решения ради того, чтобы сделать «Челси» сильнее.

Руководители спортивного блока должны быть готовы к определенному дискомфорту — если это помогает клубу двигаться вперед.

Трансферы — усиление именно тех позиций, где это действительно нужно

Когда клуб тратит более £1 млрд, а качество состава все равно вызывает массу вопросов, не нужно быть экспертом, чтобы понять: трансферная политика дала сбой.

Достаточно посмотреть на скамейку запасных в матче с «Ноттингем Форест». Единственным вариантом для усиления атаки был Лиам Делап. Остальные восемь футболистов — пять защитников, два полузащитника оборонительного плана и обязательный резервный вратарь.

Безусловно, травмы сыграли свою роль. Но смысл столь масштабных вложений как раз и заключается в том, чтобы сформировать состав, способный справляться с подобными трудностями.

Ставка на молодых игроков, которые должны были прогрессировать вместе, себя не оправдала. По данным Transfermarkt, «Челси» третий сезон подряд использует самый молодой средний стартовый состав в АПЛ. Но футбол — это не только про будущее, но и про результат здесь и сейчас.

По информации сразу нескольких источников, клуб намерен скорректировать свою стратегию и сделать акцент на более опытных и зрелых футболистах. Речь не идет о приглашении возрастных игроков, однако теперь приоритетом станут уже сформировавшиеся исполнители.

В «Челси» рассматривают футболистов, имеющих опыт выступлений в одной из пяти ведущих европейских лиг и понимающих, что значит совмещать борьбу в еврокубках с напряженным внутренним календарем. Умение выдерживать такой график и давление считается одним из ключевых критериев.

Этим летом к команде уже присоединятся 19-летний вингер Жеовани Кенда из «Спортинга» и 23-летний нападающий Эмануэль Эмегха из «Страсбурга». Кроме того, клубу предстоит принять решение по 20-летнему голкиперу Майку Пендерсу, который также выступает за «Страсбург» на правах аренды — его могут перевести в первую команду.

При этом «Челси» все еще ищет как минимум одного центрального защитника, полузащитника и игрока в линию атаки. Но без статуса участника Лиги чемпионов и финансовых бонусов от турнира подписывать главные трансферные цели будет значительно сложнее.

Трансферы на выход — избавиться от балласта

Мы уже слышали это раньше. Необходимость удачно продавать игроков стала для «Челси» практически ежегодной темой в эпоху BlueCo, но после очередного провала в борьбе за Лигу чемпионов этот вопрос стал еще актуальнее.

Список футболистов, отправленных в аренду и не входящих в планы клуба, сейчас заметно короче, чем в предыдущие годы. Но если «Челси» действительно намерен усиливать состав вокруг нынешнего ядра команды, то среди игроков основной обоймы хватает тех, чья продажа могла бы помочь пополнить бюджет.

Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Марк Гиу, Алехандро Гарначо и Лиам Делап — все они выглядят логичными вариантами для продажи, если учитывать их игровое время и влияние на результаты команды.

Ключевой вопрос по каждому из них — и по любым другим возможным кандидатам — заключается в том, сможет ли клуб выручить сумму, которая действительно повлияет на бюджет «Челси». Но получить серьезные деньги за продажу игроков ротации — куда более разумный и безболезненный путь развития, чем расставание с одной из главных звезд.

Проблемы с травмами и возвращение Палмера на прежний уровень

Часть травм стала следствием банального невезения, часть — последствием крайне короткой предсезонной подготовки после победы на клубном чемпионате мира. Но спортивное руководство допустило бы серьезную ошибку, если бы не задумалось о том, как медицинский штаб и департамент физической подготовки могут улучшить ситуацию.

Нынешнему составу банально не хватает физической готовности. Статистика пробега — показатель неидеальный, но весьма показательный: «Челси» уступил соперникам по дистанции во всех матчах АПЛ в этом сезоне.

Коул Палмер стал своеобразным символом обеих проблем. Стоит ли ему ехать на чемпионат мира этим летом? Этот вопрос не из тех, которые он сам или главный тренер сборной Англии Томас Тухель хотели бы обсуждать, но в свете его провального сезона его необходимо задать.

Евро-2024 в целом сложился для Палмера позитивно. При Гарете Саутгейте он получил меньше игрового времени, чем рассчитывал и, возможно, заслуживал, однако значительно повысил свой статус благодаря великолепному голу в финале против Испании, выйдя на замену. Не исключено, что чемпионат мира мог бы вновь помочь ему изменить отношение к себе в лучшую сторону.

Однако прошлогодний клубный чемпионат мира серьезно ударил по физическому состоянию Палмера. Он открыто говорил, насколько сильно ждал отдыха после турнира, но пауза получилась слишком короткой. Кроме того, футболист не скрывал, насколько сложно ему весь сезон справляться с хронической проблемой в области паха.

Есть и чисто игровой аспект. Индивидуальная статистика Палмера резко просела одновременно с тем, как «Челси» начал делать ставку на более медленный, выверенный и структурированный контроль мяча. Та самая импровизация и футбольная магия, которые были визитной карточкой его прорыва при Маурисио Почеттино, практически исчезли.

Следующему главному тренеру «Челси» придется найти способ вновь раскрыть лучшие качества Палмера. Но для этого самому игроку прежде всего необходимо полностью восстановиться физически.

Вернуть поддержку болельщиков

Пожалуй, это самая сложная задача из всех, потому что отношения между клубом и фанатами сейчас, мягко говоря, далеки от идеальных. Уже несколько месяцев на каждом матче звучат кричалки против владельцев клуба.

У «Стэмфорд Бридж» прошли две акции протеста, причем вторая — в прошлом месяце — собрала значительно больше людей, чем первая в январе. Новые протесты уже запланированы на финал Кубка Англии и последний домашний матч сезона против «Тоттенхэма».

Атмосфера на домашних играх стала настолько тяжелой, что соперники чувствуют себя на «Стэмфорд Бридж» слишком комфортно. «Челси» проиграл дома семь раз в сезоне‑2025/26 — хуже показатель только у четырех последних команд АПЛ.

Улучшение результатов и качества игры, конечно, поможет вернуть часть доверия. Но проблема гораздо глубже. Несмотря на создание консультативного совета болельщиков, фанаты все чаще говорят о растущем разрыве между клубом и трибунами. Серьезное недовольство вызывают цены на билеты и сложности с их покупкой.

Дополнительное раздражение вызывает отсутствие долгосрочного титульного спонсора на футболках, а также неопределенность вокруг будущего стадиона — будет ли «Стэмфорд Бридж» реконструирован или клуб все-таки построит новую арену.

Убедить футболистов в жизнеспособности проекта

Последние месяцы ясно показали, что некоторые ключевые футболисты «Челси» начали сомневаться в том, куда вообще движется проект BlueCo. В клубе могут ссылаться на долгосрочные контракты капитана Риса Джеймса и Мойсеса Кайседо, однако Энцо Фернандес и Марк Кукурелья дали понять, что уверенность в будущем команды разделяют далеко не все.

Ощущение прогресса и движения вперед было тесно связано с работой, которую Мареска проделал в свой первый сезон. Но уход итальянца в январе и крайне спорное решение BlueCo назначить ему на замену Лиама Росеньора разрушили тот позитивный фон, который начал формироваться вокруг команды. И именно поэтому выбор следующего главного тренера становится критически важным.

Фернандеса, Кукурелью и других можно временно удовлетворить повышением зарплаты и улучшенными условиями. Но это не продлится долго, если «Челси» продолжит болтаться в середине таблицы и оставаться вне Лиги чемпионов. Многих из этих игроков убеждали перейти в «Челси», представляя клуб как самый амбициозный проект мирового футбола.

Они хотят получать зарплаты, соответствующие их представлению о собственной ценности, но они также хотят бороться за самые большие трофеи и выигрывать их. Если они потеряют надежду, что это произойдет в «Челси», реальность футбола такова, что футболисты и их агенты найдут способы перебраться в другие клубы, которые смогут удовлетворить их карьерные амбиции.

Вернуть в клуб знаковую фигуру из прошлого «Челси»

Возможно, одна из причин падения стандартов в «Челси» заключается в том, что рядом с первой командой больше нет людей, которые эти стандарты когда-то задавали. Бывший капитан Джон Терри сейчас лишь частично работает в академии клуба в роли наставника — и на этом все.

Учитывая, сколько серийных победителей было у «Челси» за последние 30 лет, выглядит странно, что никого из них не пригласили в тренерский штаб или хотя бы не сделали частью клубной структуры рядом с основной командой.

Такое присутствие могло бы принести двойную пользу. Во-первых, опыт и авторитет бывших лидеров помогли бы нынешним игрокам. Во-вторых, болельщики вновь получили бы фигуру, с которой можно себя ассоциировать.

Терри, фигура противоречивая, и вряд ли получит повышение. У клуба было два шанса после ухода Марески и Росеньора, и он их не использовал. Но есть и другие варианты.

Один из самых очевидных — Тиагу Силва. Фотографии, на которых бывший защитник сборной Бразилии и победитель Лиги чемпионов‑2021 наблюдает с трибун за поражением от «Ноттингем Форест», показывают человека, которому небезразлично происходящее.

Удивительно, но в 41 год Силва только что выиграл чемпионат Португалии с «Порту». Но рано или поздно его игровая карьера все равно подойдет к концу.

Нынешние игроки первой команды — в частности Рис Джеймс и Леви Колуилл — не раз говорили о том, какое огромное влияние бразилец оказал на них во время выступлений за «Челси». Кроме того, его сын Исаго успешно прогрессирует в академии клуба, так что связь Силвы с «Челси» по-прежнему очень крепка.

Так почему бы не предложить ему роль в клубе?