Дженнаро Иван Гаттузо после ухода из сборной Италии выразил готовность возглавить футбольный клуб из России. LiveSport.Ru перечисляет 5 команд РПЛ, в которых мы можем увидеть итальянского тренера уже этим летом.

Доработался до РПЛ

Отстранение России от международного футбола продолжается пятый год. Но это отменяет того факта, что события, происходящие за рубежом, сказываются на нашей стране. Так, сборная Италии, проиграв в стыковых матчах боснийцам, третий раз подряд пролетела мимо чемпионата мира. Это лишило поста главного тренера национальной команды Дженнаро Гаттузо.

Чемпион мира 2006 года, помимо сборной Италии, на тренерском поприще имеет за плечами приличный послужной список: «Милан», «Наполи», «Валенсия», «Марсель». Но низкие результаты команд и недопонимание с руководителями не позволяли тренеру где-то задержаться надолго. Гаттузо сейчас вряд ли находится на первых строчках шорт-листов видных клубов, поэтому для него обходить стороной варианты из футбольной периферии — непозволительная роскошь.

Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа — тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов. Дженнаро Гаттузо футбольный тренер

Приятно, что в сложившейся ситуации специалисты с таким именем не исключают возможность переезда в нашу страну. И отечественные клубы наверняка учтут потенциальное согласие Гаттузо на работу в РПЛ.

«Балтика»: продолжить дело Талалаева

Сверхуспешное выступление в нынешнем сезоне имеет для «Балтики» оборотную сторону медали. Многие игроки и, самое главное, тренер оказались сильно востребованными у других клубов. Так что летом команду, скорее всего, ждет серьезная перестройка.

Если Андрей Талалаев покинет Калининград, то Гаттузо стилистически и поведенчески выглядит хорошей заменой. Итальянец показал себя гибким тренером, который способен адаптировать игру своей команды под соперника. Но основную ставку он делает на организованную оборону, игру вторым номером, высокий уровень физической подготовки игроков, их готовность вести с соперниками жесткую борьбу и попытки забить гол через контратаки и подачи с флангов. Похоже на современную «Балтику», не так ли?

Кроме того, Гаттузо характеризуется повышенной требовательностью к игрокам, которые должны жертвовать собой на поле ради командного успеха. Не так сильно отличается от Андрея Викторовича. Да и шанс на успех у команд с не самым высоким уровнем индивидуального мастерства зачастую состоит именно в их повышенной мотивации.

«Ахмат»: сойти за своего

На самом деле Гаттузо мог приехать в Россию лет 15 назад. Его хотел подписать махачкалинский «Анжи», который только собирался пригласить Роберто Карлоса, Самуэля Это’О, Гуса Хиддинка и других. Но итальянец ответил отказом, сославшись на действующий контракт с «Миланом».

В тот момент Гаттузо схватил за горло тренера «Тоттенхэма» в матче Лиги чемпионов, и мы увидели, что он нам подходит — такой агрессивный, бородатый, похож на дагестанца. Нам казалось, что мы попадем в болельщика. С точки зрения имиджа это был бы топ попадания в идентичность для региональной команды с глобальными планами. Герман Ткаченко бывший президент ФК «Анжи»

Заключить соглашение у Гаттузо и махачкалинского «Динамо» сейчас вряд ли получится. Клуб живет по средствам, может вылететь в Первую лигу, а если останется, то смысла расставаться с недавно назначенным Вадимом Евсеевым не будет. А вот «Ахмат» — совсем другая история.

Да, сейчас в Грозном довольно успешно работает Станислав Черчесов, чей контракт истечет только летом 2028 г. Но слухи об интересе к специалисту со стороны топ-клубов РПЛ вполне могут перерасти в реальный трансфер. Тогда почему бы «Ахмату» не рассмотреть кандидатуру Гаттузо?

Чеченскому клубу ранее уже удавалось договориться с именитым тренером (первую половину 2011 г. команду возглавлял обладатель Золотого мяча Рууд Гуллит). Деньгами там вряд ли обидят, что может подтвердить Черчесов — четвертый в лиге тренер по размеру зарплаты (1,3 млн евро в год). Кажется, стиль управления Гаттузо — директивный и импульсивный — подходит местному менталитету. Да и с точки зрения имиджа, как сказано выше, назначение итальянца в «Ахмат» станет интересной коллаборацией.

«Зенит»: вернуть желание биться

«Зениту» маячит второй сезон подряд без титулов. Суперкубок России 2024 г. остается последним трофеем, завоеванным петербуржцами. Контракт Сергея Семака, конечно, рассчитан на срок до конца сезона 2029/30, но клубу ничто не мешает пойти на досрочное расторжение. Да и сам 50-летний тренер может сослаться на усталость и подать в отставку.

В этом случае «Зениту» потребуется новый наставник. Петербуржцы до Семака больше 10 лет предпочитали приглашать именно зарубежных специалистов — в России подходящих кандидатов, по их мнению, не было. Так что если самый состоятельный и амбициозный клуб России решится вернуться к подобной кадровой политике, то только с таким тренером, который может вызвать ажиотаж у зрителей и уважение у футболистов.

Нередко игроки «Зенита» выглядели в матчах чемпионата России как сытые и самоуверенные коты, которые то ли играли без должного желания биться за результат, то ли считали, что победы придут к ним сами (в первую очередь, это касалось бразильцев). В такой ситуации может помочь тренер, который не будет церемониться с подчиненными и приведет дисциплину в порядок.

«Динамо» Москва: вместе к победам

У Ролана Гусева контракт подходит к концу. Начало второй части РПЛ выдалось ударным (3 победы подряд с общим счетом 9:1), но дальше снова пошли необязательные потери очков (ничьи с «Оренбургом» и «Пари НН»). Сделать чудо и вернуться в медальную гонку «Динамо» не удалось. Остался только Кубок России, и вылет из него может стать приговором для Гусева.

При подобном развитии событий Гаттузо вполне может быть включен в шорт-лист бело-голубых. У 48-летнего специалиста так же, как и у «Динамо», с трофеями на тренерском поприще проблемы: в активе остается только завоеванный с «Наполи» в сезоне 2019/20 Кубок Италии. Впрочем, подобная проблема не помешала москвичам год назад назначить Валерия Карпина.

Наоборот, союз «голодных» до побед тренера и команды может вызвать эффект синергии и привести к долгожданным титулам (напомним, «Динамо» не выигрывало Кубок страны с 1995 г., а чемпионат — с 1976 г.). Повысить моральный дух команды, добиться от футболистов высокой самоотдачи, создать из них настоящих бойцов — это то, что может сделать Дженнаро, и то, что, возможно, не хватало бело-голубым.

Не будем еще забывать, работа в медиапространстве для «Динамо» имеет большое значение. Гаттузо на правах чемпиона мира и победителя Лиги чемпионов обладает большим медийным капиталом. Поэтому его привлечение в свои ряды — это отличная возможность получить для клуба различного рода профит.

ЦСКА: привнести заряд бодрости

После неудачной весенней части позиции Фабио Челестини оказались шаткими. И вариант с уходом швейцарца с поста главного тренера ЦСКА не кажется таким уж фантастическим.

На самом деле «армейцы» летом уже отказались от приглашения Гаттузо из-за отсутствия у него актуального победного опыта. Но он есть далеко не у всех, а тренер все-таки нужен. Тем более, 48-летний специалист подходит под другие требования москвичей: как иностранец применяет в работе зарубежные методы, к которым команда вместе с Николичем и Челестини уже привыкла, а также является итальянцем, который близок к российскому менталитету.

Кроме того, Гаттузо и ЦСКА уже связывает успешный опыт сотрудничества в прошлом. Будучи начинающим тренером, Дженнаро в 2015 г. приезжал на стажировку к Леониду Слуцкому и получил приятные впечатления о сотрудниках и инфраструктуре московского клуба.

Но все это в прошлом. А сейчас в «армейском» коллективе сложилась напряженная обстановка: Челестини потерял нити управления командой, а опытные и мастеровитые игроки мучаются на поле. Гаттузо похож на того, кто может встряхнуть спящий коллектив и вернуть ЦСКА на лидирующие позиции. Правда, эффект от подобной шоковой терапии через определенное время пройдет, и придется находить новые решения. Впрочем, одной из причин потенциального переезда тренера из Италии в Россию как раз является получение новых навыков работы.