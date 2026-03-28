ESPN рассказывает, почему Каземиро может стать главной проблемой сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Около двух лет назад некоторые эксперты, освещавшие английскую Премьер-лигу, всерьез рассуждали о том, что Каземиро пора заканчивать. По их мнению, бразильский полузащитник утратил прежнюю подвижность, и ему следовало прекратить выступления на топ-уровне до того, как игра окончательно оставит его позади.

Карло Анчелотти был с этим категорически не согласен.

Итальянский тренер тяжело отреагировал на его неожиданный уход из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». А когда в прошлом году Анчелотти возглавил сборную Бразилии, одним из его первых решений стало возвращение Каземиро в национальную команду.

В своей книге «The Dream: Breaking Champions League Records» Анчелотти называет Каземиро «надежным метрономом в центре полузащиты».

Сам в прошлом центральный полузащитник, Анчелотти, похоже, видит в Каземиро свое продолжение на поле: игрока, который придает команде структуру, страхует оборону и начинает атаки.

Есть и вполне наглядное подтверждение тому, что возвращение Каземиро оказалось правильным решениям.

Ранее на этой неделе бразильское издание Globo Esporte предложило читателям выбрать стартовый состав сборной Бразилии на товарищеский матч с Францией (0:2). Больше всего голосов получил именно Каземиро, опередивший даже Винисиуса Жуниора. А затем в игре против французов в Фоксборо он показал, почему ему доверяют и тренер, и болельщики.

Уже в самом начале матча, во время первой по-настоящему опасной атаки соперника, он совершил важнейший отбор возле собственной штрафной. Лучшие моменты Бразилии на старте матча возникли после двух его великолепных длинных передач на Рафинью.

Сам Каземиро тоже угрожал воротам: сначала немного не попал в створ после удара из-за пределов штрафной, а затем опасно пробил головой после углового.

Отборы, созидание, завершение — Каземиро был вовлечен во все аспекты игры. И всё же к перерыву у него вполне могли быть поводы для недовольства.

Франция вышла вперед после точного удара Килиана Мбаппе: атака началась с того, что Каземиро потерял мяч недалеко от центрального круга. Но основная вина лежала всё же на линии обороны. Дебютировавший в центре защиты Лео Перейра неудачной передачей из глубины поставил полузащитников в слишком сложное положение, а затем и сам слишком легко проиграл эпизод, завершившийся голом французов.

Этот момент, как и итоговый счет 2:1 в пользу Франции, лишний раз показывает, насколько осторожно нужно относиться к результатам товарищеских матчей. Если эти сборные встретятся на чемпионате мира, оборона Бразилии наверняка будет выглядеть гораздо надежнее. Травмы лишили Анчелотти всей основной четверки защитников, и он воспользовался возможностью проверить ближайший резерв.

Однако здесь есть и любопытный вопрос, связанный с игровой структурой. Учитывая большой выбор вингеров, Анчелотти явно хочет играть с четверкой атакующих игроков: против Франции это были Рафинья, Винисиус, Матеус Кунья и Габриэл Мартинелли.

В оптимальном составе вместо вингера «Арсенала», вероятно, появился бы Эстеван, успешно проявивший себя при Анчелотти. Но какой бы яркой ни выглядела эта четверка, здесь возникает простой вопрос баланса.

При наличии вратаря, четырех защитников и четырех нападающих в центре поля остается место только для двух игроков. Один из них — травмированный на данный момент Бруно Гимарайнс. Второй — Каземиро.

И здесь возникает риск, что эту пару в центре будут просто перегружать, численно превосходить и вынуждать терять мяч. Именно так и произошло в эпизоде с первым голом Франции, когда в средней линии играли Андрей Сантос и Каземиро.

После матча Анчелотти заявил, что в целом доволен структурой команды. Он отметил, что у Эдерсона почти не было работы, а игроки атаки продемонстрировали достойную самоотдачу в обороне, особенно в этом компоненте впечатлил Кунья.

Тренер последовательно подчеркивает, что ему не нужны футболисты, которые поедут на чемпионат мира с мыслью, прежде всего, о борьбе за «Золотой мяч». Другими словами, подобная система может работать только при условии колоссальной черновой работы со стороны нападающих.

Есть, однако, еще один нюанс, который невозможно было проверить прохладным весенним днем в пригороде Бостона.

Дело в том, что значительная часть матчей предстоящего чемпионата мира пройдет в условиях экстремальной жары. Взять, к примеру, третью игру Бразилии в группе, которая начнется в 18:00 по местному времени в Майами. Это создает дополнительную сложность: сможет ли 34-летний Каземиро выдерживать нагрузку в центре поля, когда столбик термометра поползет вверх?

Возможно, уже во вторник в матче с Хорватией в Орландо Бразилия попробует другой вариант. Не исключено и то, что перестройки будут происходить уже по ходу самого чемпионата мира.

В конце концов, такие турниры часто напоминают ускоренную перемотку времени: команды либо стремительно сыгрываются, либо разваливаются на глазах.

Команды, которые в итоге добиваются успеха, нередко меняют структуру уже по ходу турнира.

Самый очевидный шаг — добавить в полузащиту третьего игрока. Полузащитник «Ботафого» Данило, прежде выступавший за «Ноттингем Форест», неплохо проявил себя после перерыва в матче с Францией. Лукас Пакета, оставшийся в этот раз вне заявки, тоже может быть полезен в центре поля.

После встречи с французами у Анчелотти наверняка осталось немало пищи для размышлений. Возможно, он ожидал, что его команда сумеет извлечь больше из того, что соперник еще в начале второго тайма остался вдесятером. Итальянца могла насторожить и игра Винисиуса, у которого в тот вечер почти ничего не получалось. Он наверняка слышал, как трибуны начали скандировать имя Неймара сразу после второго гола Франции.

Но, пожалуй, главный вопрос сейчас связан именно с тем, как должна быть выстроена эта команда.

Когда Бразилия выиграла ЧМ-1994 в США, она адаптировалась к погодным условиям, насытив среднюю линию. Анчелотти видел это своими глазами, работая помощником тренера в сборной Италии, проигравшей тот финал.

Команда, которую он строит сейчас, выглядит совсем иначе. Напрашивается вопрос: сможет ли он во время знойного американского лета требовать от Каземиро покрывать столько пространства и брать на себя такой объем работы? Или же его «надежный метроном» принесет больше пользы, контролируя игру в составе тройки полузащитников?