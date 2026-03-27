Товарищеские встречи такого уровня обычно продаются афишей с громкими именами и статусом репетиции перед большим турниром. Но Бразилия и Франция в Бостоне выдали не выставочный матч, а довольно нервную и местами очень показательно ломаную игру, в которой сценарий успел перевернуться несколько раз. Франция победила 2:1, хотя после перерыва всё шло к тому, что игра повернётся в пользу команды Анчелотти.

Результат матча Бразилия Бразилиа 1:2 Франция Париж 0:1 Килиан Мбаппе 32' 0:2 Уго Экитике 65' Бразилия: Эдерсон, Бремер, Леонардо Перейра, Дуглас Сантос, Уэсли Франса ( Рожер Ибаньес 71' ), Каземиро ( Габриэл Сара 84' ), Андрей Сантос ( Данило Оливейра 71' ), Рафаэл Диас ( Луис Энрике 46' ), Габриэл Мартинелли ( Жоао Педро 62' ), Матеус Кунья ( Игор Тиаго 71' ), Винисиус Жуниор Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Мало Гюсто ( Магнес Аклиуше 90' ), Майкл Олисе ( Пьер Калюлю 90' ), Усман Дембеле ( Н’Голо Канте 58' ), Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми ( Максанс Лакруа 58' ), Килиан Мбаппе ( Дезире Дуэ 66' ), Уго Экитике ( Маркус Тюрам 66' ) Жёлтые карточки: Леонардо Перейра 29', Каземиро 38', Рожер Ибаньес 81' — Ибраима Конате 72', Магнес Аклиуше 90+4', Мик Меньян 90+9' Красная карточка: Деотшанкюль Юпамекано 55' (Франция)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 9 Удары мимо 4 46 Владение мячом 54 5 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 12 Фолы 11

До паузы команда Дидье Дешама выглядела гораздо убедительнее. Франция держала мяч, спокойнее распоряжалась им в средней трети и заметно лучше чувствовала ритм игры. Бразилия пыталась отвечать более прямым футболом, часто искала передачи за спины центральным защитникам и в целом делала ставку на быстрый выход вперёд, но в первом тайме это не давало нужного эффекта. Самые заметные моменты у бразильцев до перерыва были после дальних ударов, а не действительно цельных атак.

На этом фоне Франция смотрелась командой с более понятной структурой. Особенно это чувствовалось в том, как она строила атаки: не за счёт постоянного давления на штрафную, а за счёт качества решений и техники в коротких эпизодах. Майкл Олисе регулярно поджигал свой фланг, Усман Дембеле находил нужный темп в передачах, а Килиан Мбаппе, играя ближе к центру, получал свои любимые мячи на скорости.

Гол как раз вырос из такой ситуации. Орельен Чуамени выиграл мяч в центре поля, Дембеле сразу же увидел рывок Мбаппе и вывел капитана Франции один на один с вратарём. Дальше Мбаппе аккуратно, даже слегка издевательски перебросил Эдерсона и открыл счёт. Это был его 56-й гол за сборную Франции, теперь до рекорда Оливье Жиру остаётся всего один мяч!

Важнее, впрочем, был даже не статистический фон, а то, как этот эпизод точно описал первый тайм. Франция не выглядела командой, которая рвёт соперника в клочья, но у неё было ощущение внутреннего контроля. Она лучше понимала, когда ускорить атаку, а когда не торопиться, и это делало её игру взрослее. Бразилия же долго оставалась в режиме поиска — с хорошими исполнителями впереди, но без цельного движения, которое заставляло бы французов по-настоящему засуетиться.

Перелом после перерыва и удаление Упамекано

После перерыва игра моментально изменилась. Бразилия прибавила в прессинге и интенсивности, стала играть злее и быстрее, и матч сразу потерял ту размеренность, которая была удобна Франции в первом тайме. Появилось больше давления на мяч, борьбы за подборы, матч будто бы качнулся в сторону хаоса.

Переломным эпизодом стало удаление Дайо Упамекано. Защитник сорвал выход Уэсли к воротам и после вмешательства ВАР получил красную карточку. С этого момента Франции должно было стать заметно сложнее. Соперник только что нашёл свою игру, трибуны в Бостоне и без того были настроены против европейцев, а впереди оставалось больше получаса игры в меньшинстве.

И матч стал особенно интересным. Потому что в такой ситуации от Франции можно было ожидать откровенного отката к своим воротам и затяжной отработки обороны в меньшинстве. Частично это, конечно, произошло — владение ушло к Бразилии, давление усилилось, а французы всё чаще были вынуждены играть без мяча, но полностью в оборонительный режим команда Дешама не свалилась. И это, пожалуй, главное, что можно вынести из этой встречи с французской стороны.

Гол Экитике и давление Бразилии в концовке

Франция именно после удаления нашла свой второй гол. Когда Бразилия уже начала чувствовать, что матч можно переворачивать, французы провели быструю и очень чистую атаку. Олисе продвинул мяч через центр и тонкой передачей внешней стороной стопы вывел Юго Экитике на удар. Тот тоже решил не бить на силу и во второй раз за вечер отправил мяч над Эдерсоном — 2:0.

Вообще, это был очень показательный эпизод. Бразилия к тому моменту уже наращивала давление, Франция играла вдесятером, логика матча подталкивала к одному сценарию, а гол всё нарушил. Такие моменты, кажется, и отличают просто сильную команду от той, которая способна не паниковать в сложные отрезки матча. Франция в Бостоне не всегда выглядела безупречно, но точно выглядела собранной.

Разумеется, на этом история не закончилась. Бразилия продолжала давить, особенно заметно во втором тайме прибавил Винисиус Жуниор, который стал постоянно нагружать оборону Франции и добавил игре резкость, которой до перерыва не хватало. В целом бразильская атака после перерыва уже не выглядела набором отдельных попыток что-то придумать, в ней появились энергия и постоянное напряжение.

Гол Бремера вернул интригу вполне закономерно. Он случился после стандарта и суматохи в штрафной, когда Бразилия уже долго висела на чужих воротах. После 2:1 концовка окончательно превратилась в игру на удержание со стороны Франции и в попытку дожать со стороны Бразилии. У бразильцев были ещё подходы, Бремер в добавленное время даже был близок ко второму голу, но сравнять счёт так и не получилось.

Разница в тайминге и ощущение незавершённости

Итоговый счёт оставляет после матча немного двойственное ощущение. С одной стороны, Франция действительно провела очень качественный первый тайм, а после удаления показала, что умеет держать удар и находить моменты даже в меньшинстве. С другой — Бразилия после перерыва была куда живее, агрессивнее и явно доставила сопернику больше проблем, чем это может показаться по протоколу.

Наверное, поэтому эту встречу не хочется описывать как просто уверенную победу Франции или как упущенный шанс Бразилии. Скорее это был матч, в котором одна команда раньше нащупала игру, а другая слишком поздно включилась. Франция использовала свой лучший отрезок эффективнее и не провалилась вдесятером. Бразилия долго запрягала, а потом ей просто не хватило времени.

Для Франции это особенно ценно ещё и потому, что игра дала команде сразу несколько полезных сценариев перед чемпионатом мира. Здесь был отрезок позиционного контроля, был момент, когда сработала быстрая вертикальная атака, был стресс после удаления и была тяжёлая концовка под давлением. Для товарищеского матча набор почти идеальный.