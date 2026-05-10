История ММА на наших глазах. Шон Стрикленд на UFC 328 совершил один из главных апсетов в спорте. Американец победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей, нанес «Борзу» первое поражение в карьере и стал новым чемпионом в среднем весе
Бой превзошел все ожидания
Турнир UFC 328 в Ньюарке с самого начала стоял особняком в календаре 2026 года. Главным событием вечера стала первая защита титула Хамзата Чимаева в среднем весе против Шона Стрикленда — бывшего чемпиона, которого многие успели списать со счетов.
Обстановка накалилась до предела еще до стартового гонга. Конфликт Чимаева и Стрикленда можно сравнить разве что с легендарным противостоянием Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова: жесткие выпады в соцсетях, оскорбления в прессе, а на финальной дуэли взглядов «Борз» и вовсе пнул оппонента ногой в живот.
Дане Уайту даже пришлось лично сдерживать бойцов, чтобы поединок не сорвался. Болельщики ждали не просто титульный поединок, а выплеск настоящей вражды. В воздухе пахло грандиозным скандалом и потенциально грязной рубкой.
Интерес подогревала и статистика: Чимаев шел на серии из девяти побед подряд в лиге и считался явным фаворитом у букмекеров с коэффициентом 1.10, тогда как успех Шона оценивали в 7.00.
За спиной у Стрикленда уже была победа над Исраэлем Адесаньей, но против доминирующего «Борза» в него практически никто не верил. Эксперты в один голос твердили: слишком велика разница в борьбе, слишком разрушителен прессинг Хамзата.
С первых секунд Чимаев мгновенно перевел соперника в партер и принялся планомерно разбирать его у сетки. Трибуны гудели, бой жил по своим законам, и уже тогда чувствовалось: легкой прогулки ни для кого не будет.
Зрители получили ровно то, за чем пришли — зрелище высочайшего уровня. Конфликт вышел за рамки пресс-конференций и превратился в пятираундовую драму. Никто и представить не мог, чем все закончится.
Переломный момент
Первый раунд остался за Чимаевым, без вариантов. Хамзат за 15 секунд перевел Стрикленда на канвас, забрал спину, висел рюкзаком и постоянно угрожал удушающим. Казалось, что кошмар для претендента только начинается, а чемпион вновь деклассирует очередную жертву.
Шон защищался с каменным лицом и ничего не мог поделать с тотальным контролем. Чимаев раз за разом запирал его у сетки, искал возможность для сабмишена и не давал ни секунды свободного пространства. Первая пятиминутка далась Стрикленду очень тяжело, но он выжил.
Перелом случился во втором раунде. Чимаев неожиданно подсел физически, его проходы стали медленнее, а одна из попыток тейкдауна обернулась катастрофой — американец не только защитился, но и сам оказался сверху. Дальше началось то, чего никто не мог предсказать.
Стрикленд контролировал чемпиона в борьбе и полностью забрал инициативу. Хамзат выглядел уставшим и потерянным, будто оставил за первые 5 минут боя все силы в октагоне.
После экватора поединок пошел на встречных курсах. Чимаев отказался от борьбы и неожиданно начал доказывать свое превосходство в стойке. Нос Стрикленда был разбит, но Шон отвечал фирменными джебами и острыми контратаками, сохраняя хладнокровие.
Развязка получилась нервной. Чимаев провел два тейкдауна в четвертом и пятом раундах, но Стрикленд каждый раз поднимался и продолжал разбирать «Борза» в стойке. Бой продлился все 25 минут, на арене повисла пауза. Первый судья оценил поединок 48-47 в пользу Чимаева. Второй, показав такие же цифры, увидел победу Стрикленда.
И третий судья показал на карточках 48-47. Секундная пауза от Брюса Баффера, после которой прозвучало короткое: «And new!». Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением, вернув себе титул, а «Борз» впервые познал горечь поражения.
Цифры, рекорды и мистика
Стрикленд переписал несколько неочевидных, но очень важных статистических рекордов. Во-первых, он стал первым бойцом, удержавшим Чимаева в партере в течение трех минут. Раньше никто даже близко не мог похвастаться подобным контролем над Хамзатом.
Во-вторых, американец вынудил «Борза» драться в стойке большую часть поединка. Чимаев неожиданно отказался от главного оружия и почти три раунда провел исключительно на ногах.
В-третьих, по статистике значимых ударов Стрикленд превзошел оппонента в нескольких отрезках. Джеб работал как часы, а правая рука то и дело находила цель.
Отдельного упоминания заслуживает «проклятие среднего веса» — зловещая закономерность, настигающая чемпионов. Дю Плесси, Адесанья, Уиттакер, Вайдман и теперь Чимаев — все они теряли титул после серии ровно из девяти побед в UFC.
Хамзат повторил судьбу величайших предшественников, добавив еще одну главу в книгу проклятий дивизиона. Никто не знает природу этого феномена, но факт остается фактом. Наконец, нельзя не сказать о карьере самого Шона.
Это уже третья его громкая победа над элитными соперниками. И каждый раз Стрикленд выходил андердогом, переворачивая предматчевые расклады с ног на голову и доказывая, что характер бьет любые цифры.
Что дальше для Чимаева?
Сразу после боя Чимаев подошел к Дане Уайту и сделал неожиданное заявление. «Я хочу подняться в весе. Я больше не хочу драться в этой весовой», — сказал Хамзат. Тяжелейшая весогонка (согнал 21 кг перед поединком со Стриклендом) вышла ему боком, и боец принял принципиальное решение.
Уайт подтвердил этот разговор в своем общении с прессой: «Чимаев подошел ко мне после боя и сказал, что хочет перейти в полутяжелый вес. Я пока не думал, с кем ему драться, но это интересно».
Сам Стрикленд в интервью обнял поверженного соперника и примирительно похвалил его: «Этот парень очень жесткий, он сломал мне нос», — признался Шон. Он также извинился за свои резкие слова до боя, зафиксировав полное примирение.
Чимаев в ответ надел чемпионский пояс на американца — жест настоящего уважения. Конфликт, раздувавшийся месяцами, был исчерпан за несколько секунд после финальной сирены. Вражда осталась в клетке, а уважение вышло на первый план.
Теперь перед Хамзатом стоит непростая задача: восстановить здоровье, перезагрузить карьеру и ярко вернуться уже в полутяжелом весе.
Король сенсаций
Шон Стрикленд в третий раз сотворил невозможное. До боя с Чимаевым он уже удивил мир, победив Исраэля Адесанью в 2023 году в поединке за титул. А уже в феврале 2026-го был яркий нокаут в бою с Энтони Эрнандесом.
Теперь же Шон погасил звезду одного из самых доминирующих бойцов современности. Когда мы говорим о величайшем средневесе, нельзя игнорировать американца в этом списке.
Адесанья, Имавов, Эрнандес, Коста, Чимаев — Стрикленд последовательно разобрал элиту дивизиона, почти каждый раз выходя в статусе аутсайдера. Победа над Хамзатом — это заявка на величие.
Стрикленд побил непобежденного «монстра» на пике его карьеры, выдержал адский первый раунд, переломил ход боя и переиграл чемпиона в стойке, заслужив звание короля сенсаций.
Его манеру боя часто критиковали, называли скучной и однообразной, но именно этот нестандартный стиль раз за разом ломал самых опасных оппонентов. Шон еще раз напомнил главную истину смешанных единоборств и спорта в целом: невозможное возможно.
В Ньюарке он сделал то, чего ранее не удалось никому. И теперь Стрикленд совершенно точно заслужил место в споре о величайшем средневесе в истории UFC!