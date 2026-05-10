История ММА на наших глазах. Шон Стрикленд на UFC 328 совершил один из главных апсетов в спорте. Американец победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей, нанес «Борзу» первое поражение в карьере и стал новым чемпионом в среднем весе

Бой превзошел все ожидания

Турнир UFC 328 в Ньюарке с самого начала стоял особняком в календаре 2026 года. Главным событием вечера стала первая защита титула Хамзата Чимаева в среднем весе против Шона Стрикленда — бывшего чемпиона, которого многие успели списать со счетов.

Обстановка накалилась до предела еще до стартового гонга. Конфликт Чимаева и Стрикленда можно сравнить разве что с легендарным противостоянием Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова: жесткие выпады в соцсетях, оскорбления в прессе, а на финальной дуэли взглядов «Борз» и вовсе пнул оппонента ногой в живот.

Дане Уайту даже пришлось лично сдерживать бойцов, чтобы поединок не сорвался. Болельщики ждали не просто титульный поединок, а выплеск настоящей вражды. В воздухе пахло грандиозным скандалом и потенциально грязной рубкой.

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд перед боем

Интерес подогревала и статистика: Чимаев шел на серии из девяти побед подряд в лиге и считался явным фаворитом у букмекеров с коэффициентом 1.10, тогда как успех Шона оценивали в 7.00.

За спиной у Стрикленда уже была победа над Исраэлем Адесаньей, но против доминирующего «Борза» в него практически никто не верил. Эксперты в один голос твердили: слишком велика разница в борьбе, слишком разрушителен прессинг Хамзата.

С первых секунд Чимаев мгновенно перевел соперника в партер и принялся планомерно разбирать его у сетки. Трибуны гудели, бой жил по своим законам, и уже тогда чувствовалось: легкой прогулки ни для кого не будет.

Зрители получили ровно то, за чем пришли — зрелище высочайшего уровня. Конфликт вышел за рамки пресс-конференций и превратился в пятираундовую драму. Никто и представить не мог, чем все закончится.

Переломный момент

Хамзат Чимаев против Шона Стрикленда

Первый раунд остался за Чимаевым, без вариантов. Хамзат за 15 секунд перевел Стрикленда на канвас, забрал спину, висел рюкзаком и постоянно угрожал удушающим. Казалось, что кошмар для претендента только начинается, а чемпион вновь деклассирует очередную жертву.

Шон защищался с каменным лицом и ничего не мог поделать с тотальным контролем. Чимаев раз за разом запирал его у сетки, искал возможность для сабмишена и не давал ни секунды свободного пространства. Первая пятиминутка далась Стрикленду очень тяжело, но он выжил.

Перелом случился во втором раунде. Чимаев неожиданно подсел физически, его проходы стали медленнее, а одна из попыток тейкдауна обернулась катастрофой — американец не только защитился, но и сам оказался сверху. Дальше началось то, чего никто не мог предсказать.

Стрикленд контролировал чемпиона в борьбе и полностью забрал инициативу. Хамзат выглядел уставшим и потерянным, будто оставил за первые 5 минут боя все силы в октагоне.

После экватора поединок пошел на встречных курсах. Чимаев отказался от борьбы и неожиданно начал доказывать свое превосходство в стойке. Нос Стрикленда был разбит, но Шон отвечал фирменными джебами и острыми контратаками, сохраняя хладнокровие.

Развязка получилась нервной. Чимаев провел два тейкдауна в четвертом и пятом раундах, но Стрикленд каждый раз поднимался и продолжал разбирать «Борза» в стойке. Бой продлился все 25 минут, на арене повисла пауза. Первый судья оценил поединок 48-47 в пользу Чимаева. Второй, показав такие же цифры, увидел победу Стрикленда.

И третий судья показал на карточках 48-47. Секундная пауза от Брюса Баффера, после которой прозвучало короткое: «And new!». Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением, вернув себе титул, а «Борз» впервые познал горечь поражения.

Цифры, рекорды и мистика

Шон Стрикленд (слева)

Стрикленд переписал несколько неочевидных, но очень важных статистических рекордов. Во-первых, он стал первым бойцом, удержавшим Чимаева в партере в течение трех минут. Раньше никто даже близко не мог похвастаться подобным контролем над Хамзатом.

Во-вторых, американец вынудил «Борза» драться в стойке большую часть поединка. Чимаев неожиданно отказался от главного оружия и почти три раунда провел исключительно на ногах.

В-третьих, по статистике значимых ударов Стрикленд превзошел оппонента в нескольких отрезках. Джеб работал как часы, а правая рука то и дело находила цель.

Отдельного упоминания заслуживает «проклятие среднего веса» — зловещая закономерность, настигающая чемпионов. Дю Плесси, Адесанья, Уиттакер, Вайдман и теперь Чимаев — все они теряли титул после серии ровно из девяти побед в UFC.

Хамзат повторил судьбу величайших предшественников, добавив еще одну главу в книгу проклятий дивизиона. Никто не знает природу этого феномена, но факт остается фактом. Наконец, нельзя не сказать о карьере самого Шона.

Это уже третья его громкая победа над элитными соперниками. И каждый раз Стрикленд выходил андердогом, переворачивая предматчевые расклады с ног на голову и доказывая, что характер бьет любые цифры.

Что дальше для Чимаева?

Шон Стрикленд

Сразу после боя Чимаев подошел к Дане Уайту и сделал неожиданное заявление. «Я хочу подняться в весе. Я больше не хочу драться в этой весовой», — сказал Хамзат. Тяжелейшая весогонка (согнал 21 кг перед поединком со Стриклендом) вышла ему боком, и боец принял принципиальное решение.

Уайт подтвердил этот разговор в своем общении с прессой: «Чимаев подошел ко мне после боя и сказал, что хочет перейти в полутяжелый вес. Я пока не думал, с кем ему драться, но это интересно».

Сам Стрикленд в интервью обнял поверженного соперника и примирительно похвалил его: «Этот парень очень жесткий, он сломал мне нос», — признался Шон. Он также извинился за свои резкие слова до боя, зафиксировав полное примирение.

Чимаев в ответ надел чемпионский пояс на американца — жест настоящего уважения. Конфликт, раздувавшийся месяцами, был исчерпан за несколько секунд после финальной сирены. Вражда осталась в клетке, а уважение вышло на первый план.

Теперь перед Хамзатом стоит непростая задача: восстановить здоровье, перезагрузить карьеру и ярко вернуться уже в полутяжелом весе.

Король сенсаций

Шон Стрикленд в третий раз сотворил невозможное. До боя с Чимаевым он уже удивил мир, победив Исраэля Адесанью в 2023 году в поединке за титул. А уже в феврале 2026-го был яркий нокаут в бою с Энтони Эрнандесом.

Теперь же Шон погасил звезду одного из самых доминирующих бойцов современности. Когда мы говорим о величайшем средневесе, нельзя игнорировать американца в этом списке.

Адесанья, Имавов, Эрнандес, Коста, Чимаев — Стрикленд последовательно разобрал элиту дивизиона, почти каждый раз выходя в статусе аутсайдера. Победа над Хамзатом — это заявка на величие.

Стрикленд побил непобежденного «монстра» на пике его карьеры, выдержал адский первый раунд, переломил ход боя и переиграл чемпиона в стойке, заслужив звание короля сенсаций.

Его манеру боя часто критиковали, называли скучной и однообразной, но именно этот нестандартный стиль раз за разом ломал самых опасных оппонентов. Шон еще раз напомнил главную истину смешанных единоборств и спорта в целом: невозможное возможно.

В Ньюарке он сделал то, чего ранее не удалось никому. И теперь Стрикленд совершенно точно заслужил место в споре о величайшем средневесе в истории UFC!