Обсудили все матчи прошедшего тура РПЛ с обладателем Кубка УЕФА Дмитрием Кириченко, отдельно разобрав все 11-метровые минувшего уик-энда. Под занавес интервью обладатель Кубка России дал прогноз на предстоящие в ближайшие дни финалы этого турнира.

«Кордоба — лучший у нас с большим отрывом»

— Спасение Станислава Агкацева — ключевой момент в матче «Акрон» — «Краснодар» (0:1)?

— «Краснодар» все же имел очевидное преимущество, особенно во втором тайме, поэтому так бы не сказал.  Незасчитанный гол опять из серии, что судейство трудно комментировать.  Счастье, что в моей лиге нет VAR, и хорошо, что вообще где-то показывают.  Не надо перекидывать с больной головы на здоровую.  Дело не в самом VAR, технология нормальная.  Дело в самих судьях и их решениях.  Вот здесь огромное количество вопросов.  А так и Кривцов, и другие вполне могли развивать успех.

— В этой связи, как оцените игру тех, кто не всегда попадает в старт «Краснодара»?

— Мурад Мусаев использует 14 полевых игроков с определенной ротацией.  С одной стороны, это минус с учетом Кубка, а с другой плюс, поскольку обойма очень качественная.  Никто по большому счету не выпадает.  Боселли выходит, и как минимум ничего не портит.  Но основной актив Кордоба — невероятный нападающий!  Полкоманды в плане вовлечения в игру, сколько мячей цепляет, сколько фолов зарабатывает!  С отрывом лучший нападающий у нас.

— Тогда сразу вопрос, кто вслед за ним?

— Даку и Хиль.

— Бачи постоянно смещался в центр.  Совсем без краев можно выиграть чемпионат?

— Не считаю, что совсем без краев.  Все же Оласа заполняет фланг.  Кто-то так делает при трех центральных защитниках, здесь при другой схеме тоже вполне добротная работа на флангах.

— «Акрон» не сдавался, даже ценой травмы Артема Дзюбы.  Где находят ресурсы при откровенно слабом составе?

— Во-первых, не назову состав «Акрона» слабым.  Если возьмем семь команд, которые борются за выживание (уже отсекая «Ахмат»), то плюс-минус с учетом разброса в разных линиях у всех примерно одинаковый.  Во-вторых, «Акрон» не так уж мало забивает.

— Всего 19 фолов в этом матче, чем можно объяснить?

— Обе команды старались играть в футбол.

«Акрон» — «Краснодар»

— Ранний пенальти не помог ЦСКА с «Зенитом» (1:3).  Просто разница в мотивации?

— Не вижу, что у армейцев может не быть мотивации на матч с «Зенитом».  На мой взгляд, это разница в классе между командами.  Где питерцы полностью включены, там трудно с ними бороться.

— Кто в очном противостоянии выиграл от известного обмена?

— В конкретной игре Дивеев забил, Лусиано заработал пенальти.  А если в общем, то однозначно «Зенит», который получил опытного игрока сборной с российским паспортом.  На мой взгляд, ЦСКА проблему нападающего так и не решил.  Есть такие, как Дзюба — высокий и техничный.  Есть такие, как Кордоба или Даку, которые хороши в борьбе вверху и внизу.  А у Гонду скорости не хватает.  В «Зените», где команда висит на воротах, он был более полезен.  Принимать, бить, исполнять там ему было проще.

— «Спартак» в Самаре, несмотря на поражение (2:1), был все же вполне неплох, как по-вашему?

— Прямо хорош, оба тайма играл лучше.  Но на «Крыльях» сказалась уверенность в себе после куда более заслуженной победы над «Локомотивом».  У «Спартака» было достаточно моментов, чтобы перевернуть игру в свою сторону, но Сергей (Песьяков) молодец.  Не без доли везения, но опыт, выбор позиции и габариты ему помогают.

— «Локомотив» мог выжать большее по такой игре с «Динамо» (1:1)?

— У «Локо» были более опасные моменты, спору нет.  Штанги спасли «Динамо» в том числе.  Конечно, мог, чего-то все время не хватает в последнее время.

— Второе подряд домашнее поражение «Балтики» (0:1) от «Рубина», — это чисто «сдулись»?

— Не могу так сказать.  Что бы ни говорили о Талалаеве, он проделал очень качественную работу.  Команда по-прежнему в борьбе за третье место, и это заслуга тренерского штаба.  На мой взгляд, ключевая проблема в потере Хиля.  Как выяснилось, он незаменим, поскольку мог гол из ничего сделать, как в тяжелейшей игре с ЦСКА.  Других таких там нет.

— «Ростов» в решающий момент выиграл в Махачкале (1:2).  Мягко говоря, не по игре?

— Невероятный матч с точки зрения единоборств и стандартов.  Две стилистические команды, очень силовой футбол, особенно со стороны ростовчан.  И красивый второй гол от Роналдо увидели, так что все по делу.

«"Спартак" пропустил два глупых гола»

— Мы слышали, как при подаче решающего углового Мурад Мусаев сказал кому-то — иди на ближнюю.  В процессе игры такое оказывается тоже работает?

— Естественно.  Понятно, что каждая команда отрабатывает стандарты и в обороне, и в атаке.  Но соперник же тоже там смотрит, может располагаться иначе.  Поэтому в игре необходимы такие изменения.  Условно мы подаем два угловых и видим, что хотели на тренировках, в данном случае не проходит, какая-то другая зона свободна.  Поэтому взгляд со скамейки крайне важен.

«Крылья Советов» — «Спартак»

— Очередная перестановка «Спартака» в виде Жедсона слева как вам?

— Средний матч провел.  Не могу сказать, что провалил, но это вообще не тот игрок, который определяет сегодня спартаковскую игру.

— Игорю Дмитриеву по части игрового времени сегодня доверяют ровно столько, насколько нужно?

— «Спартак» пропустил по большому счету два глупых гола.  Во втором случае его потеря сыграла определенную роль.  Но там хорошо убежали в контратаку, и была еще ошибка Денисова в эпизоде, поэтому одного Дмитриева винить нельзя.  Есть большая конкуренция в оборонительной линии, на сегодня ему трудно быть железно основным слева.

— Новоявленные края «Локо» не удивили?

— Руденко играл и справа, и в центре, и слева в нападении за свою карьеру, тут никаких проблем.  Пиняев, понятно, провел некачественную игру — много потерь, брака, не находится в тонусе и не использует моменты, где можно использовать свою скорость.  Бакаев вышел, и смотрелся на голову выше.

— Все пять замен, что Галактионову несвойственно, могли сыграть злую шутку в связи с травмой Комличенко.  На этом этапе торопиться не стоит?

— Двоякая ситуация.  «Локомотив» хотел додавить.  Когда надо было Комличенко выпускать, на 90-й?  Там уже и слотов не было.

— Ну и тут же решение Юрия Семина впервые за долгое время прийти в Черкизово — это следствие его нынешней медийности, или что-то там у руководства вдруг перещелкнуло?

— Я вообще не понимаю причин, по которым Юрий Палыч не может посетить родной стадион.  Возможно, сейчас погода получше стала, если в шутку.  Очень приятно было его видеть на трибуне.

— Утверждение Сергея Булатова в качестве главного тренера «КС» за три тура до финиша своевременно?

— Наверное.  И приглашение Панова тоже, я с ним учился, интересный специалист.  Но для меня непонятна ситуация, когда телевизионщики подогревают тему и больше показывают Виталия, чем Булатова.  Но не удивлюсь, если «Крылья» проиграют два оставшихся матча.  Все игры на три результата.

— Кирилл Кравцов из «Сочи» отплатил тремя голами за доверие (3:1 с «Оренбургом» — прим. ред.).  Вы его знаете?

— Конечно.  Когда в «Сочи» работал, был, понятно, помоложе.  Большую часть сезона, как и вся команда, звезд с неба не хватал.  В нужный момент вышел, и помог в этой невероятной истории одержать четвертую победу в пяти матчах.  Есть шансы на спасение, хотя предстоящая игра с «Зенитом» в Питере, где откровенно вряд ли что-то светит, оптимизма не добавляет.  А это был день Кравцова — и голы красивые на мастерстве, и команда в гонке.

— Назначение Вадима Гаранина почему вообще не всплеснуло «Пари НН» в Грозном (2:0)?

— А как оно должно было всплеснуть?  Приди Федотов, Юран, или Кержаков, который тоже работал в Нижнем, я бы это понял.  На сегодня мне сложно понять, что происходит в Нижнем.

«Никакого преимущества у левшей нет»

— Барко полез не в свое дело, сфолив в собственной штрафной?

— Давайте посмотрим с точки зрения, насколько он был необходим в этой ситуации.  На мой взгляд, это элементарная недисциплинированность, когда ты цепляешь игрока, который был вне опасной позиции.  Так же, как и в Питере со стороны Сантоса.  Но ни там, ни там по футбольному пенальти ставить не должны.  К сожалению, в нашей стране это повод для VAR, а он у нас работает так, что техника греется.

— «Спартак» за 10 весенних туров пропустил семь голов с пенальти.  Что с этим делать?

— Вы правильно отметили.  В этом комплекс причин, о чем я сказал.

— Иван Обляков пробил с левой.  Это преимущество для пенальтиста?

— Да никакого преимущества не вижу.  Давайте так, у левшей всегда очень хорошая левая нога.  У правоногих примерно две равных.  Но для пенальти это вообще значения не имеет.

— Ну, и Гамид Агаларов тоже с левой.  Как вообще бьется, выходя на замену?

— Наверное, бил, не помню уже.  Пробить пенальти — это вопрос психологии.

«"Спартак" и "Краснодар" фавориты Кубка»

— О важнейших кубковых матчах этой недели.  Карседо никого под него не берег?

— Видимо, да.  Для меня Маркиньос один из лучших игроков «Спартака», но с «Крыльями» он не играл.  И я не могу сказать, с тактикой ли это связано, или с отношениями.

— После отставки Фабио Челестини какие изменения в составе возможны?

— Там нет какого-то большого выбора с учетом травм. 1-2 человека максимум.

— Ваш прогноз на финал Пути регионов?

— «Спартак» сейчас сильнее.  Но это только один матч, а у него есть нехорошая сторона, что в любой момент может что-то произойти в обороне и команда пропустит, как с «Крыльями», или «Краснодаром».  Но на данном этапе сезона «Спартак» выглядит более цельным.

«Динамо»

— Ролан Гусев, напротив, дает возможность всем и тоже в разных сочетаниях.  Оправдано?

— Возможно это связано с тем, что нет понимания четкого стартового состава.  Возможно, это связано с тем, что не все убеждают.  Но по большому счету вопросов к Ролану быть не должно.  Результат явно лучше, чем у предыдущего тренера.  Работает качественно, но даже с учетом недобора очков хороший темп.

— Мусаев ничего выдумывать с составом не станет, или там вообще выбора нет?

— Мусаеву нечего выдумывать с составом, поскольку если уберем молодых, у Мурада Олеговича 14 игроков.  Как я уже сказал, он лепит из них что-то на каждый матч.

— «Динамо» в первом матче с «Краснодаром» (0:0) явно выглядело интереснее.  Ваше видение развития событий в ответном финале Пути РПЛ?

— «Краснодар» однозначно фаворит.  И в чемпионской гонке тоже, поскольку преимущество в очко уже многое значит.  Сил должно хватить, поскольку открыт аэропорт, а это немаловажно.