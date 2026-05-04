Обсудили все матчи прошедшего тура РПЛ с обладателем Кубка УЕФА Дмитрием Кириченко, отдельно разобрав все 11-метровые минувшего уик-энда. Под занавес интервью обладатель Кубка России дал прогноз на предстоящие в ближайшие дни финалы этого турнира.

«Кордоба — лучший у нас с большим отрывом»

— Спасение Станислава Агкацева — ключевой момент в матче «Акрон» — «Краснодар» (0:1)?

— «Краснодар» все же имел очевидное преимущество, особенно во втором тайме, поэтому так бы не сказал. Незасчитанный гол опять из серии, что судейство трудно комментировать. Счастье, что в моей лиге нет VAR, и хорошо, что вообще где-то показывают. Не надо перекидывать с больной головы на здоровую. Дело не в самом VAR, технология нормальная. Дело в самих судьях и их решениях. Вот здесь огромное количество вопросов. А так и Кривцов, и другие вполне могли развивать успех.

— В этой связи, как оцените игру тех, кто не всегда попадает в старт «Краснодара»?

— Мурад Мусаев использует 14 полевых игроков с определенной ротацией. С одной стороны, это минус с учетом Кубка, а с другой плюс, поскольку обойма очень качественная. Никто по большому счету не выпадает. Боселли выходит, и как минимум ничего не портит. Но основной актив Кордоба — невероятный нападающий! Полкоманды в плане вовлечения в игру, сколько мячей цепляет, сколько фолов зарабатывает! С отрывом лучший нападающий у нас.

— Тогда сразу вопрос, кто вслед за ним?

— Даку и Хиль.

— Бачи постоянно смещался в центр. Совсем без краев можно выиграть чемпионат?

— Не считаю, что совсем без краев. Все же Оласа заполняет фланг. Кто-то так делает при трех центральных защитниках, здесь при другой схеме тоже вполне добротная работа на флангах.

— «Акрон» не сдавался, даже ценой травмы Артема Дзюбы. Где находят ресурсы при откровенно слабом составе?

— Во-первых, не назову состав «Акрона» слабым. Если возьмем семь команд, которые борются за выживание (уже отсекая «Ахмат»), то плюс-минус с учетом разброса в разных линиях у всех примерно одинаковый. Во-вторых, «Акрон» не так уж мало забивает.

— Всего 19 фолов в этом матче, чем можно объяснить?

— Обе команды старались играть в футбол.

— Ранний пенальти не помог ЦСКА с «Зенитом» (1:3). Просто разница в мотивации?

— Не вижу, что у армейцев может не быть мотивации на матч с «Зенитом». На мой взгляд, это разница в классе между командами. Где питерцы полностью включены, там трудно с ними бороться.

— Кто в очном противостоянии выиграл от известного обмена?

— В конкретной игре Дивеев забил, Лусиано заработал пенальти. А если в общем, то однозначно «Зенит», который получил опытного игрока сборной с российским паспортом. На мой взгляд, ЦСКА проблему нападающего так и не решил. Есть такие, как Дзюба — высокий и техничный. Есть такие, как Кордоба или Даку, которые хороши в борьбе вверху и внизу. А у Гонду скорости не хватает. В «Зените», где команда висит на воротах, он был более полезен. Принимать, бить, исполнять там ему было проще.

— «Спартак» в Самаре, несмотря на поражение (2:1), был все же вполне неплох, как по-вашему?

— Прямо хорош, оба тайма играл лучше. Но на «Крыльях» сказалась уверенность в себе после куда более заслуженной победы над «Локомотивом». У «Спартака» было достаточно моментов, чтобы перевернуть игру в свою сторону, но Сергей (Песьяков) молодец. Не без доли везения, но опыт, выбор позиции и габариты ему помогают.

— «Локомотив» мог выжать большее по такой игре с «Динамо» (1:1)?

— У «Локо» были более опасные моменты, спору нет. Штанги спасли «Динамо» в том числе. Конечно, мог, чего-то все время не хватает в последнее время.

— Второе подряд домашнее поражение «Балтики» (0:1) от «Рубина», — это чисто «сдулись»?

— Не могу так сказать. Что бы ни говорили о Талалаеве, он проделал очень качественную работу. Команда по-прежнему в борьбе за третье место, и это заслуга тренерского штаба. На мой взгляд, ключевая проблема в потере Хиля. Как выяснилось, он незаменим, поскольку мог гол из ничего сделать, как в тяжелейшей игре с ЦСКА. Других таких там нет.

— «Ростов» в решающий момент выиграл в Махачкале (1:2). Мягко говоря, не по игре?

— Невероятный матч с точки зрения единоборств и стандартов. Две стилистические команды, очень силовой футбол, особенно со стороны ростовчан. И красивый второй гол от Роналдо увидели, так что все по делу.

«"Спартак" пропустил два глупых гола»

— Мы слышали, как при подаче решающего углового Мурад Мусаев сказал кому-то — иди на ближнюю. В процессе игры такое оказывается тоже работает?

— Естественно. Понятно, что каждая команда отрабатывает стандарты и в обороне, и в атаке. Но соперник же тоже там смотрит, может располагаться иначе. Поэтому в игре необходимы такие изменения. Условно мы подаем два угловых и видим, что хотели на тренировках, в данном случае не проходит, какая-то другая зона свободна. Поэтому взгляд со скамейки крайне важен.

— Очередная перестановка «Спартака» в виде Жедсона слева как вам?

— Средний матч провел. Не могу сказать, что провалил, но это вообще не тот игрок, который определяет сегодня спартаковскую игру.

— Игорю Дмитриеву по части игрового времени сегодня доверяют ровно столько, насколько нужно?

— «Спартак» пропустил по большому счету два глупых гола. Во втором случае его потеря сыграла определенную роль. Но там хорошо убежали в контратаку, и была еще ошибка Денисова в эпизоде, поэтому одного Дмитриева винить нельзя. Есть большая конкуренция в оборонительной линии, на сегодня ему трудно быть железно основным слева.

— Новоявленные края «Локо» не удивили?

— Руденко играл и справа, и в центре, и слева в нападении за свою карьеру, тут никаких проблем. Пиняев, понятно, провел некачественную игру — много потерь, брака, не находится в тонусе и не использует моменты, где можно использовать свою скорость. Бакаев вышел, и смотрелся на голову выше.

— Все пять замен, что Галактионову несвойственно, могли сыграть злую шутку в связи с травмой Комличенко. На этом этапе торопиться не стоит?

— Двоякая ситуация. «Локомотив» хотел додавить. Когда надо было Комличенко выпускать, на 90-й? Там уже и слотов не было.

— Ну и тут же решение Юрия Семина впервые за долгое время прийти в Черкизово — это следствие его нынешней медийности, или что-то там у руководства вдруг перещелкнуло?

— Я вообще не понимаю причин, по которым Юрий Палыч не может посетить родной стадион. Возможно, сейчас погода получше стала, если в шутку. Очень приятно было его видеть на трибуне.

— Утверждение Сергея Булатова в качестве главного тренера «КС» за три тура до финиша своевременно?

— Наверное. И приглашение Панова тоже, я с ним учился, интересный специалист. Но для меня непонятна ситуация, когда телевизионщики подогревают тему и больше показывают Виталия, чем Булатова. Но не удивлюсь, если «Крылья» проиграют два оставшихся матча. Все игры на три результата.

— Кирилл Кравцов из «Сочи» отплатил тремя голами за доверие (3:1 с «Оренбургом» — прим. ред.). Вы его знаете?

— Конечно. Когда в «Сочи» работал, был, понятно, помоложе. Большую часть сезона, как и вся команда, звезд с неба не хватал. В нужный момент вышел, и помог в этой невероятной истории одержать четвертую победу в пяти матчах. Есть шансы на спасение, хотя предстоящая игра с «Зенитом» в Питере, где откровенно вряд ли что-то светит, оптимизма не добавляет. А это был день Кравцова — и голы красивые на мастерстве, и команда в гонке.

— Назначение Вадима Гаранина почему вообще не всплеснуло «Пари НН» в Грозном (2:0)?

— А как оно должно было всплеснуть? Приди Федотов, Юран, или Кержаков, который тоже работал в Нижнем, я бы это понял. На сегодня мне сложно понять, что происходит в Нижнем.

«Никакого преимущества у левшей нет»

— Барко полез не в свое дело, сфолив в собственной штрафной?

— Давайте посмотрим с точки зрения, насколько он был необходим в этой ситуации. На мой взгляд, это элементарная недисциплинированность, когда ты цепляешь игрока, который был вне опасной позиции. Так же, как и в Питере со стороны Сантоса. Но ни там, ни там по футбольному пенальти ставить не должны. К сожалению, в нашей стране это повод для VAR, а он у нас работает так, что техника греется.

— «Спартак» за 10 весенних туров пропустил семь голов с пенальти. Что с этим делать?

— Вы правильно отметили. В этом комплекс причин, о чем я сказал.

— Иван Обляков пробил с левой. Это преимущество для пенальтиста?

— Да никакого преимущества не вижу. Давайте так, у левшей всегда очень хорошая левая нога. У правоногих примерно две равных. Но для пенальти это вообще значения не имеет.

— Ну, и Гамид Агаларов тоже с левой. Как вообще бьется, выходя на замену?

— Наверное, бил, не помню уже. Пробить пенальти — это вопрос психологии.

«"Спартак" и "Краснодар" фавориты Кубка»

— О важнейших кубковых матчах этой недели. Карседо никого под него не берег?

— Видимо, да. Для меня Маркиньос один из лучших игроков «Спартака», но с «Крыльями» он не играл. И я не могу сказать, с тактикой ли это связано, или с отношениями.

— После отставки Фабио Челестини какие изменения в составе возможны?

— Там нет какого-то большого выбора с учетом травм. 1-2 человека максимум.

— Ваш прогноз на финал Пути регионов?

— «Спартак» сейчас сильнее. Но это только один матч, а у него есть нехорошая сторона, что в любой момент может что-то произойти в обороне и команда пропустит, как с «Крыльями», или «Краснодаром». Но на данном этапе сезона «Спартак» выглядит более цельным.

— Ролан Гусев, напротив, дает возможность всем и тоже в разных сочетаниях. Оправдано?

— Возможно это связано с тем, что нет понимания четкого стартового состава. Возможно, это связано с тем, что не все убеждают. Но по большому счету вопросов к Ролану быть не должно. Результат явно лучше, чем у предыдущего тренера. Работает качественно, но даже с учетом недобора очков хороший темп.

— Мусаев ничего выдумывать с составом не станет, или там вообще выбора нет?

— Мусаеву нечего выдумывать с составом, поскольку если уберем молодых, у Мурада Олеговича 14 игроков. Как я уже сказал, он лепит из них что-то на каждый матч.

— «Динамо» в первом матче с «Краснодаром» (0:0) явно выглядело интереснее. Ваше видение развития событий в ответном финале Пути РПЛ?

— «Краснодар» однозначно фаворит. И в чемпионской гонке тоже, поскольку преимущество в очко уже многое значит. Сил должно хватить, поскольку открыт аэропорт, а это немаловажно.