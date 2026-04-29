28 апреля пресс-служба «Пари НН» сообщила об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера. LiveSport.Ru подводит итоги работы белорусского специалиста в Нижнем Новгороде и рассказывает о его преемнике.

В футболе тренируют не деньги

До конца сезона в РПЛ осталось всего 3 тура, и во второй половине таблицы продолжается ожесточенная борьба за выживание. Окончательно шансы на спасение еще никто не потерял, но по последним матчам можно сделать вывод, кто может рассчитывать на успешное решение задачи по сохранению прописки, а у кого дело худо.

К последним однозначно можно отнести «Пари НН». На дистанции последних 6 туров нижегородцы — худшая команда чемпионата, набравшая только 2 очка. В итоге «Пари НН» опустился на предпоследнюю строчку, отстав от 14-го места на 2 очка, а от 12-го места — на 4 очка.

Как рассказал генеральный директор Виталий Карасев, этот результат «не устраивает ни руководство клуба, ни команду, ни болельщиков», поэтому в Нижнем Новгороде «пошли на действительно непростой шаг». Речь идет про завершение сотрудничества с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом.

По информации СМИ, руководство «Пари НН» решило расстаться с белорусским специалистом сразу после домашнего поражения «Спартаку» (1:2). Однако потребовалось без малого два дня для того, чтобы стороны договорились об условиях досрочного расторжения контракта, изначально рассчитанного на срок до лета 2028 г. В итоге они сошлись на том, что тренеру выплатят неустойку в размере 20 млн рублей.

Наш тренерский штаб с начала сезона прикладывал максимальные усилия, мы полностью отдавали себя работе и в этом отношении честны перед собой. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы команда находилась на других позициях. В такой ситуации мы пришли к обоюдному решению о завершении сотрудничества, и при расторжении контрактов наш тренерский штаб сделал несколько шагов навстречу клубу, пойдя на уступки. Алексей Шпилевский бывший главный тренер ФК «Пари НН»

В тренерском цеху РПЛ Шпилевский долгое время был одним из главных претендентов на увольнение. Однако ему удалось «пережить» восемь коллег — «Пари НН» стал 9-м клубом РПЛ, который в этом сезоне решился на тренерскую отставку.

Могли уволить и раньше

Изначально назначение Шпилевского в «Пари НН» вызвало удивление. В своё время молодой тренер отказался от предложения московского «Динамо» ради продолжения работы в кипрском «Арисе», да и вообще топ-6 команд Кипра и России он считал равными по силе. При этом интерес к его кандидатуре летом 2025 г. проявляли ведущие клубы Польши и Чехии.

Скорее всего, решающую роль в согласии на работу в «Пари НН» сыграли предложенный оклад на 720 тыс. евро в год («Арис» платил около 500 тыс. евро) и продолжительный срок контракта (на 3 года). Как сообщают журналисты, Шпилевский по уровню зарплаты среди тренеров РПЛ занимал седьмое место, что сейчас выглядит как явная переплата.

Клубный менеджмент не первый год ставит перед командой цель завершить сезон в топ-10. Шпилевский, в свою очередь, перед началом сезона делал акцент не на результатах, а на игровых аспектах.

Моя идея, чтобы у «Пари НН» появилась своя ДНК — стиль и игровая философия, с которой команда будет ассоциироваться и которая будет привлекать болельщиков на стадион. Алексей Шпилевский бывший главный тренер ФК «Пари НН»

Однако попытка поставить «Пари НН» атакующий и результативный футбол потерпела крах. Играя в 4 защитника и с высокой линией обороны, нижегородцы часто допускали привозы, а на чужой половине поля, несмотря на активность и нацеленность на ворота, испытывали серьезные проблемы с реализацией.

К тому же клуб, располагая скромными финансовыми возможностями, летом не смог подписать форварда, а большая часть новичков приехала в команду уже по ходу сезона. Все это привело к тому, что «Пари НН» завершил первый круг на последнем месте с 8-ю очками в активе.

Положение в таблице заставило Шпилевского перейти на расстановку с 3 центральными защитниками. И это дало результат. «Пари НН» завершил год двумя победами над прямыми соперниками — «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (1:0). Это позволило нижегородцам выбраться из зоны прямого вылета.

Руководство клуба осенью неоднократно выражало доверие белорусскому специалисту, опровергая регулярные инсайды о его скорой отставке. А эти победы позволили говорить о прогрессе в игре команды. Однако, возможно, истинная причина сохранения Шпилевского на посту заключалась в нежелании выплачивать большую неустойку.

О том, что для нижегородцев деньги — сложная тема, говорит история с трансфером Хуана Боселли. Уругвайский нападающий был главным бомбардиром «Пари НН» (в первой части сезона забил 7 голов из 12), но летом у него истекал контракт. Клуб встал перед дилеммой: отпустить одного из лидеров команды, но выручить за него деньги, или оставить с надеждой на сохранение у него высокой результативности и бесплатным расставанием через несколько месяцев.

В Нижнем Новгороде выбрали первый вариант и заработали 60 млн рублей на продаже Боселли в «Краснодар». К счастью, в команде нашлись те, кому забивать вместо ушедшего нападающего — Олусегун, Вешнер Тичич, Бальбоа, Сефас. А весна для «Пари НН» началась с отличных результатов — победы над «Сочи» (2:1) и «Крыльями Советов» (3:0).

Но развить успех команда не смогла: наступила та самая 6-матчевая серия с 2 набранными очками. Реальные претензии к «Пари НН» можно предъявить за поражения «Ростову» (0:1) и, прежде всего, «Оренбургу» (1:2) с двумя голами, пропущенными на 79 и на 82 минутах после розыгрыша соперниками стандартных положений.

Вообще половина пропущенных нижегородцами голов пришла именно со стандартов. И это, кстати, прямой укор тренерскому штабу, который должен отрабатывать с игроками эти моменты на тренировках.

На поле не получалось — оправдывался словами

Шпилевский как тренер европейской школы не имеет проблем с публичными выступлениями. Но его высказывания вызывали скорее негативную реакцию. Чего только стоят регулярная критика в отношении арбитров.

«Честно, не хочу этот беспредел комментировать. Это ужас. Я слов не нахожу. Что сказать? Все видели, вся Россия видела» — после поражения «Ахмату» (1:2);

«То, что творил главный судья, просто хамство, я не могу объяснить. Команда играет дома — еще какая-то помощь четвертой стороны» — после ничьей с «Балтикой» (2:2);

«Один прекрасный человек, который сегодня судил матч, нам усложнил игру» — после ничьей с московским «Динамо» (1:1);

«Когда игра не идет, надо как-то помочь. Такое давать — это смешно. Надеюсь, совесть их мучает» — после поражения «Спартаку» (1:2).

В конечном счете 38-летний тренер пришел к выводу, что нейтральности судей нет. Особенно в матчах против больших клубов, которым, якобы, помогают, если у них не идет игра.

Шпилевский оправдывался не только судейскими ошибками. Он, например, говорил, что даже Гвардиоле в «Пари НН» будет сложно. А тренерское качество проявляется именно при работе с такими командами, как «Пари НН», где нужно изменить картину и вывести ребят на новый уровень. Однако, как бы специалист ни пытался выгородить себя, доработать хотя бы до конца сезона он не смог.

Назначение по знакомству

Новым наставником «Пари НН» стал Вадим Гаранин. Последние полтора года он работал в Медиалиге, возглавляя команду блогера Михаила Литвина «Lit Energy», и вывел ее в топы медиафутбольной России.

И всё же успехи в МФЛ вряд ли могут привести к такому серьёзному карьерному росту. Всё дело в том, что с Гараниным хорошо знаком спортивный директор «Пари НН» Антон Евменов (они вместе работали в «Енисее»). К тому же Вадим Вячеславович известен как сторонник атакующего футбола, которого и хотят видеть в Нижнем Новгороде и к которому привыкла команда.

Контракт заключен на 3 тура. Опции продления нет, хотя в случае вылета Гаранин может остаться в команде. Очевидно, что при сохранении прописки в РПЛ «Пари НН» будет искать более именитого тренера.

Гаранин же на уровне Премьер-Лиги работал лишь раз — первую часть сезона 2022/23 в «Сочи». Но тогда тренеру не удалось сохранить команду на уровне прошлогоднего серебра, добытого с Владимиром Федотовым — она держалась в середине таблицы, и клуб принял решение об отставке.

Главным достижением Гаранина до сих пор считается выход в полуфинал Кубка России с «Енисеем» в 2022 г. Кроме того, бывший вратарь самостоятельно работал с дублем тульского «Арсенала», «Тверью» во Второй лиге и «Черноморцем» в Первой.

У «Пари НН» осталось три матча: «Ахмат» (в гостях), ЦСКА (дома), «Рубин» (в гостях). Благо для нижегородцев реальная мотивация бороться за победу будет только у «армейцев» (и то она может пропасть после потенциального поражения «Зениту»). Поэтому шансы выкарабкаться с учетом эмоционального всплеска, который должны пережить футболисты после тренерской отставки, еще есть.