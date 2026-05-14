В Daily Face-off рассказали о пяти самых чудовищных хоккейных результатах, установленных в официальных матчах.

Международному хоккею по-прежнему далеко до абсолютного равенства сил. Но если говорить откровенно, еще никогда мировая сцена не была настолько конкурентной и насыщенной интригами, как сейчас.

В актуальном мужском рейтинге ИИХФ, опубликованном прошлой весной, представлены 60 сборных, включая отстраненные на данный момент Россию и Беларусь. В женском рейтинге — еще 45 команд, хотя в 2003 году, когда федерация только внедрила систему ранжирования, их было всего 26.

И пока хоккей продолжает разрастаться по всему миру, разрыв между сборными заметно сокращается. Достаточно вспомнить, что свое 18-е золото чемпионатов мира Канада взяла еще в 1959 году. За последующие 66 лет «кленовые листья» выиграли лишь 10 титулов, хотя даже этого по-прежнему хватает, чтобы оставаться самой успешной сборной в истории турнира.

Лишь СССР/Россия сумели преодолеть отметку в 20 чемпионств, расположившись вслед за Канадой с 27 золотыми медалями.

За это время Швеция и Финляндия окончательно закрепились в статусе тяжеловесов мирового хоккея на мужском уровне. Швейцария превратилась в постоянного претендента на золото, Германия за последние пять лет дважды добралась до медальной стадии, Латвия в 2023-м взяла первую крупную награду в своей истории, а Дания в 2025 году впервые прорвалась в топ-4, сенсационно выбив Канаду в четвертьфинале.

Для понимания масштабов перемен достаточно одного факта: на чемпионате мира 1949 года Канада уничтожила Данию со счетом 47:0. А уже в прошлом году датчане обыграли «кленовых» — 2:1.

Времена, когда главные хоккейные державы катком проходились практически по любому сопернику на пути к медалям, остались в прошлом. И для самого хоккея это только плюс.

А теперь — просто ради удовольствия — вспомним самые крупные победы шести сборных с наибольшим количеством золотых медалей в истории мужских чемпионатов мира:

Канада — Дания — 47:0, чемпионат мира 1949 года



Чехословакия/Чехия — Югославия — 24:0, чемпионат мира 1939 года



Финляндия — Норвегия — 20:1, чемпионат мира 1947 года



Россия/СССР — Италия — 28:2, чемпионат мира 1967 года



Швеция — Бельгия — 24:1, чемпионат мира 1947 года



США — Италия — 31:1, чемпионат мира 1948 года

Как видим, ничего из современности. Международный хоккей сейчас действительно находится в хорошем состоянии практически на всех уровнях. Да, работы впереди еще предостаточно, чтобы этот продукт оставался по-настоящему привлекательным ежедневно. Но спорить с главным бессмысленно: еще никогда мировой хоккей не был настолько конкурентным, как сегодня.

Тем не менее сегодня мы оглянемся назад и вспомним пять самых жестких разгромов в истории международного хоккея. В НХЛ счета подобного масштаба попросту невозможны. Но мировая арена не раз показывала, насколько колоссальной может быть разница в классе — особенно на нижних уровнях, где многие хоккеисты получают серьезную соревновательную практику лишь во время чемпионатов мира.

Таиланд — Кувейт — 57:0

Чемпионат Азии и Океании U18, 2024 год

Это самый свежий матч в данной подборке — и, если разобраться, турнир в целом получился абсолютно безумным. В двух группах сыграли Узбекистан, Таиланд, Кувейт, Индия, Индонезия, Иран, Макао, Малайзия, Монголия и ОАЭ. Для самого Кувейта соревнование стало дебютным на уровне U18, поэтому серьезных ожиданий изначально не было. Но поражение со счетом 0:57 — это уже совсем за гранью.

Таиланд перебросал Кувейт с разницей 122:1. Единственный бросок в створ у кувейтцев нанес Адиб Альхалава, однако голкипер Кингстон Цзы-Цзюнь Пань справился с выходом один на один.

Сразу шесть хоккеистов сборной Таиланда закончили встречу с двузначным количеством очков. Главным разрушителем оказался Натапат Патонг — 7 голов и 13 результативных баллов. По числу шайб он разделил лидерство турнира с Натчайаторном Яннакорнтханапунтом и Тхананутом Кхултантхорном.

Кувейт проиграл все матчи турнира, а затем и вовсе завершил выступление досрочно: команда снялась со встречи против Узбекистана, уступая 0:17 уже после первого периода. И что особенно дико — даже при таких результатах кувейтцы не финишировали последними. Индонезию позже дисквалифицировали из-за участия незаявленного игрока.

С тех пор сборная Кувейта U18 на международном уровне не появлялась, тогда как национальная команда страны сейчас занимает 47-е место в мировом рейтинге.

Австралия — Новая Зеландия — 58:0

Чемпионат мира, группа D, 1987 год

На чемпионате мира 1987 года, проходившем в австралийском Перте, Австралия и Южная Корея в группе D выглядели командами с совершенно другой планеты на фоне остальных участников.

Уже в стартовом матче хозяева турнира уничтожили Гонконг — 37:0. Позже в тот же день Южная Корея разнесла новозеландцев — 35:2. Поэтому Австралия — главный фаворит первенства еще до его начала — прекрасно понимала, что против соседей по Тасманову морю ее ждет настоящий каток.

Подробной статистики ИИХФ так и не опубликовала — найти полноценные онлайн-архивы до 2000-х сейчас практически невозможно. Тем не менее именно эта встреча стала крупнейшим разгромом в истории мужского хоккея на уровне взрослых сборных. И этот рекорд держится до сих пор.

Вторая игра между Австралией и Новой Зеландией получилась «чуть» спокойнее — австралийцы победили всего лишь 29:0. При этом против Южной Кореи новозеландцы в обеих встречах сумели забросить по две шайбы, а Гонконг дважды разгромили со счетом 19:0, благодаря чему завершили турнир с 42 голами в активе.

Всего за 12 матчей команды наколотили 350 шайб. Австралия и Южная Корея — во многом благодаря отказу Румынии от участия в турнире группы C 1988 года — получили повышение в классе на следующий сезон.

Скотт Дэвидсон и Чарльз Купер стали лучшими бомбардирами, набрав по 42 очка. Еще на балл меньше заработал Сэнди Гарднер, который при этом оказался главным снайпером команды с 23 голами.

В последние годы разрыв между Австралией и Новой Зеландией заметно сократился: сейчас австралийцы занимают 41-е место в мировом рейтинге, а новозеландцы располагаются на 45-й строчке.

Казахстан — Исландия — 63:0

Чемпионат Европы U18, группа D, 1998 год

Именно этот турнир во многом стал отправной точкой для будущей известности Николая Антропова. Казахстан считался безоговорочным фаворитом соревнования, где также выступали Болгария, Израиль, Люксембург, Испания и Нидерланды.

За пять матчей Антропов выбил сумасшедшие 54 очка, а сама казахстанская сборная уничтожила соперников с общей разницей шайб 155:4.

Ни одной по-настоящему конкурентной встречи у казахстанцев на том турнире попросту не было. Команда уверенно заработала повышение в классе на следующий сезон и отправилась в более сильный дивизион чемпионата мира-1999.

Официальный протокол этой игры не сохранился, однако и без детальной статистики было очевидно: Казахстан находился в совершенно другой хоккейной реальности по сравнению с остальными участниками группы.

Антропов завершил турнир с 23 голами и 31 передачей, став вторым по результативности игроком соревнования. Еще 35 очков набрал Рустам Есиркенов. Лучшим бомбардиром среди всех, кто не представлял Казахстан, оказался бельгиец Уэсли Сернилс — 14 шайб и 17 очков за пять матчей. На большинстве турниров под эгидой ИИХФ такого перфоманса хватило бы для звания MVP.

Но проблема для остальных заключалась в том, что казахстанцы буквально оккупировали таблицу бомбардиров: игроки этой сборной заняли 14 позиций из 16 лучших по результативности.

После того турнира Международная федерация хоккея изменила формат соревнований, объявив о запуске полноценного чемпионата мира U18 с системой проведения, куда больше похожей на ту, что используется сейчас каждую весну.

Сегодня мужская сборная Казахстана стабильно остается крепкой силой во втором эшелоне мировых чемпионатов, тогда как Исландия располагается на 31-й строчке глобального рейтинга.

Словакия — Болгария — 82:0

Олимпийская квалификация среди женщин, 2008 год

Этот матч получился настолько безумным, что в итоге обзавелся собственной страницей в Википедии. Легендарную встречу в латвийской Лиепае вживую посмотрели всего 37 человек, хотя именно она до сих пор преподносит крупнейший разгром в истории взрослого международного хоккея.

Представительницы Словакии убили интригу уже в первом периоде, оформив преимущество 31:0. Во втором отрезке они забросили еще 24 шайбы, а в третьем — добили Болгарию еще 27 голами.

Главной машиной уничтожения стала форвард Мария Герихова — 8 голов и 10 передач. Еще по 17 очков набрали Николета Церларова и Мартина Величкова.

На фоне этого кошмара настоящим бойцом выглядела болгарский вратарь Любомира Шошева, сумевшая отразить 57 из 134 бросков. После 77-й пропущенной шайбы главный тренер Болгарии Роман Моргунов все-таки снял ее с игры, выпустив Камелию Драхеву, которая пропустила все пять бросков.

Сама Болгария за весь матч не нанесла ни одного броска в створ.

И тут важно понимать контекст. На тот момент Словакия еще не закрепилась среди ведущих сборных элитного дивизиона, но уже стремительно к этому подбиралась. У Болгарии же тогда официально числились всего 37 хоккеисток, причем многие были слишком молоды для участия в турнире. В какой-то момент ситуация дошла до абсурда: одной из болгарских голкиперов пришлось играть в поле.

Для полного хаоса не хватало только драки — и она тоже случилась. За 10 секунд до сирены Анна Джурнякова рубанула клюшкой по затылку болгарскую нападающую Тину Лисичкову, после чего на льду окончательно вспыхнули эмоции.

Вообще, происходившее выглядело настолько дико, что после матча даже тренер сборной Словакии призвал ИИХФ подумать над реформами, которые помогли бы избежать подобных разгромов в будущем.

Словакия по итогам того турнира квалифицировалась на Олимпиаду-2010, где позже получила еще один исторический удар — поражение 0:18 от Канады, ставшее самым крупным в истории женского олимпийского хоккея.

С тех пор женская сборная Словакии на Игры больше не возвращалась. Болгария же сейчас занимает 32-е место в мировом женском рейтинге, поднявшись на пять позиций по сравнению с 2024 годом.

Южная Корея — Таиланд — 92:0

Чемпионат Азии и Океании U18, 1998 год

Слышали когда-нибудь про Сон Дон Хвана по прозвищу «Азиатская ракета»? Карьера у него получилась вполне добротной: два чемпионства в Азиатской лиге и несколько международных медалей. Но ничто в его биографии даже близко не сравнится с тем безумием, которое он устроил на чемпионате Азии и Океании U18 1998 года.

В рамках самой крупной победы за всю историю официальных хоккейных турниров Сон Дон Хван забросил 30 из 92 шайб Южной Кореи. И это при том, что турнир 1998 года был для него уже третьим на молодежном азиатском первенстве: в двух предыдущих розыгрышах форвард суммарно отметился лишь девятью голами.

Сам турнир, если говорить прямо, выглядел абсолютно бесшабашным. Южная Корея сыграла вничью с Японией в последнем матче, из-за чего команды разделили первое место. Однако титул в итоге достался корейцам — благодаря разнице шайб +144 всего за пять встреч. У японцев показатель был «всего лишь» +127.

Что особенно любопытно — та ничья стала единственным более-менее конкурентным матчем турнира. Во всех стартовых играх разница в счете не опускалась ниже 21 шайбы.

Позже Япония уничтожила Таиланд — 58:0. Но, как выяснилось по итогам турнира, японцам стоило забросить еще минимум три десятка.

Таиланд, разумеется, финишировал последним: пять поражений в пяти матчах и чудовищная разница шайб —214. И именно поэтому разгром Кувейта со счетом 57:0 спустя годы выглядел настолько неожиданным и ярким событием для тайского хоккея.

Сборная Южной Кореи позже добралась до Олимпиады-2018, тогда как Таиланд за последний год поднялся на четыре позиции в мировом рейтинге и сейчас выступает в дивизионе IIIA чемпионата мира среди мужчин.